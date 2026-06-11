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Доналд Тръмп: Отмених планираните удари срещу Иран! Морската блокада остава

Доналд Тръмп: Отмених планираните удари срещу Иран! Морската блокада остава

11 Юни, 2026 21:16, обновена 11 Юни, 2026 21:19 1 790 41

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  • израел-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Блокадата на Ормузкия проток ще остане в пълна сила и действие, докато тази сделка не бъде финализирана - времето и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро, каза още Тръмп

Доналд Тръмп: Отмених планираните удари срещу Иран! Морската блокада остава - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е отменил планираните за тази вечер удари срещу Иран - няколко часа, след като заплаши с нови бомбардировки и изрази желание да „превземе“ остров Харг, център на иранската петролна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Въз основа на факта, че преговорите с Ислямска Република Иран са били отнесени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран тази вечер“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Тръмп заяви, че „преговорите и окончателните точки“ са били одобрени от САЩ, Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други.

„Морската блокада ще остане в пълна сила и действие, докато тази сделка не бъде финализирана - времето и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро“, каза още той.

Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер“ и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура, както и пазарите на тази близкоизточна страна след поредицата от ответни удари в Залива, които подкопаха крехкото примирие, отбелязва Ройтерс.

Главният ирански преговорящ и председател на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф предупреди по-рано тази вечер, че САЩ се излагат на „безкрайно блато“ след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе „много силен“ удар по Иран, предаде Франс прес.

„Неподходящи стратегии и импулсивни решения ще обърнат всичко към лошо, ще унищожат енергийната инфраструктура, ще взривят пазарите и ще ви вкарат в безкрайно блато, от което няма да можете да излезете с години“, написа Галибаф в социалната платформа Екс.

„Ще откриете един различен Иран“, добави председателят на иранския парламент.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    44 2 Отговор
    Бай Дони нещо пак не е организирал както трябва.

    21:17 11.06.2026

  • 2 Дзак

    36 1 Отговор
    Вече не вярват!

    21:19 11.06.2026

  • 3 Валерко

    51 2 Отговор
    Не е лесно да си изкукуригал рижав полуидиот!

    Коментиран от #24

    21:20 11.06.2026

  • 4 гошо

    46 2 Отговор
    Оранжев ИДИОТ.

    21:20 11.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    44 2 Отговор
    Вече става смешен!

    21:21 11.06.2026

  • 6 Фройд

    44 2 Отговор
    Ай на бас , че тоя не може сам да си включи компютъра...

    21:22 11.06.2026

  • 7 Мелания

    25 1 Отговор
    Ах, ах, Дони си беше много добре, но откакто го изпуснах за малко насаме с мадам Макрон, и тази кобра ми го върна празноглав... И аспирин, аспирин....... много го биха.....ааа.....боли главата де.....

    21:22 11.06.2026

  • 8 Кyкyуу

    39 1 Отговор
    Mоркова преговаря със себе си......Тоя е по-зле и от бай Джо, психото да го прибира без отлагане.

    21:24 11.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сталин

    36 1 Отговор
    Да щото персите бомбиха базите на краварите в Бахрейн и Кувейт и унищожиха всичките ф16 ф18 и ф35 там

    21:26 11.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ясно

    3 34 Отговор
    Новият режим в Иран е клекнал пред краварите.

    Коментиран от #25

    21:28 11.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цвете

    29 2 Отговор
    ИМАМ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ ГОВОРИ БОРИСОВ. АБЕ, КАКВИ ХОРА ИЗБИРАТ, СУТРИН ЕДНО, ОБЕД ДРЯМКА, А ВЕЧЕРТА СЛЕД НЯКОЕ И ДРУГО УИСКИ, БОДРОСТ И НАСЛАДА.

    21:29 11.06.2026

  • 15 Айляк

    26 1 Отговор
    Бат Дончо Тръмпито съвсем се омаза - не знае какво да прави.
    Е да оди да отвлича кубинеца:)

    21:30 11.06.2026

  • 16 ТОДОР СТОЯНОВ

    15 1 Отговор
    ША ГО СЧУПЯ ТОЯ ТИЛИВИЗУР...ТИ МЕН С ТИЛИВИЗУР ЛИ ША МА ПЛАШИШ ВЕ ЕЙЙЙ...?!АЗ ВЕЧЕ СЪМ СЕРИОЗНО ИЗНЕРВЕН ОТ ТОЗИ...ЕКЗЕМПЛЯР!!!ДАЙТЕ МУ МАЛКО БЕЛИНА ВЕНОЗНО И ДА СВЪРШВАТ ТИЯ МЪКИ!ТВА НЕ Е ЧОВЕШКО ВЕ МАЙНА...ААААА...ИЗКЛЮЧЕТЕ ТИЛИВИЗУРА...

    Коментиран от #19

    21:31 11.06.2026

  • 17 Фейк - либераст

    16 1 Отговор
    Тръмпоча е бетер от циганите дето баламосваха балъците с ТУКА ИМА-ТУКА НЯМА! Този разиграва света с ДАЛАВЕРАТА МОЖЕ ДА УДАРЯ - МОЖЕ ДА НЕ УДАРЯ, с което предизвиква спекула с цените на горива, торове и др. а той и неговите хора печелят от далаверата!

    21:39 11.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Санитар от Карлуково

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "ТОДОР СТОЯНОВ":

    Колегите са на път! Стаята е оправена! Но, докктора не е оптимист...

    21:41 11.06.2026

  • 20 Kaлпазанин

    16 1 Отговор
    Морската блокада оставала на блокирания от персите ормузки пролие .осъзнават ли говедата що за изперкало чупело им е президент

    21:47 11.06.2026

  • 21 Марис

    6 1 Отговор
    Вярно сте приятели с нашия Бойко!!

    21:47 11.06.2026

  • 22 Шоо

    12 1 Отговор
    Тоя клоун е време да излиза в пенсия.

    21:51 11.06.2026

  • 23 сащисан кравар

    13 1 Отговор
    Вече никой не помни Тръмпака, колко "победи" обяви, колко "сделки" , колко "блокади", колко...???

    21:56 11.06.2026

  • 24 Азз

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Валерко":

    Защо - полу?

    22:01 11.06.2026

  • 25 СЪС СИГУРНОСТ...!

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ясно":

    Нищо не ти е ясно!

    22:02 11.06.2026

  • 26 Пълен. Завършен

    6 0 Отговор
    Медицински случай на идиотизъм!

    22:06 11.06.2026

  • 27 604

    3 1 Отговор
    време е някоя руска подводница пак да се покаже в мексиканския залив пахахаххахахаха

    22:07 11.06.2026

  • 28 Някой

    4 0 Отговор
    Иди си, ела си! Тоя хептен все да става смешен. Направо не е за вярване, че някой може да падне почти до нивото на Байдън!

    22:08 11.06.2026

  • 29 Фикри

    2 0 Отговор
    Клаума, след чаша чай си тръгва уморен, до утре, до утре вече другият спектакъл ...
    Тоя стана за смях на целия свят

    Коментиран от #35

    22:08 11.06.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    ТръНпича:
    - Пускайте ракетите срещу Иран!
    Шестаците от Петоъгълника:
    - Ама те ракетите свършиха!
    ТръНпича:
    - Отменям ракетния удар! Ех този Путин!

    Коментиран от #32

    22:08 11.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 БАЙ ГОЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ПУТИН :

    ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    ЗЕЛЕНСКИ

    ИСКА ДА ПРОВАЛИ

    КОНЦЕРТЪТ НА ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН.

    Хахахаха

    22:18 11.06.2026

  • 33 Д-р Ментал

    2 0 Отговор
    Едно напред- две назад

    22:19 11.06.2026

  • 34 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    0 1 Отговор
    СИГУРЕН СЪМ
    ЧЕ ДО ЛЯТОТО
    НА 2025 Година

    САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ ЗЕЛЕНСКИ.

    ХАХАХАХА

    ТОГАВА ВСИЧКОТО

    РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    РЕВАХА

    ТРЪМП НАШ ТРЪМП НАШ.

    ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:21 11.06.2026

  • 35 Саде да уточним!

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Фикри":

    Това - ,,Клаума",какво е...?!

    22:22 11.06.2026

  • 36 Сифилисът

    3 0 Отговор
    Уврежда мозъка!
    Факт.

    22:24 11.06.2026

  • 37 За пореден път се убеждавам!

    3 0 Отговор
    Всички кукавелковци,са женени за... хубави жени...(за съжаление...)...!

    22:25 11.06.2026

  • 38 Рижото палячо съвсем изтрещя...

    4 0 Отговор
    През 5 минути си мени позицията...
    А всъщност чий го дирят говедата далече от обора...???
    Че и агресията я обличат като "самозащита"...

    22:25 11.06.2026

  • 39 Тоналд Дръмп

    3 0 Отговор
    Страшният и окончателен удар по Иран е отменен. Вместо това ще видим красива сделка. За утре очакваме вдигане на митата на иранските фурми.

    22:30 11.06.2026

  • 40 Ще отменя

    2 0 Отговор
    Ми, световното първенство започна. Не иска бомби в сащ. Преди това наприказва куп тъпотии! Блокадата оставала, разби цялата европейска икономика, оранжев клоун.

    22:31 11.06.2026

  • 41 12345

    1 0 Отговор
    Хлопа му дъската

    22:38 11.06.2026