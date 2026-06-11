Доналд Тръмп: Отмених планираните удари срещу Иран! Морската блокада остава

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че е отменил планираните за тази вечер удари срещу Иран - няколко часа, след като заплаши с нови бомбардировки и изрази желание да „превземе“ остров Харг, център на иранската петролна инфраструктура, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Въз основа на факта, че преговорите с Ислямска Република Иран са били отнесени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран тази вечер“, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.
Тръмп заяви, че „преговорите и окончателните точки“ са били одобрени от САЩ, Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други.
„Морската блокада ще остане в пълна сила и действие, докато тази сделка не бъде финализирана - времето и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро“, каза още той.
Тръмп заяви по-рано днес, че САЩ ще ударят Иран „много здраво тази вечер“ и скоро ще поемат контрола над петролната и газовата инфраструктура, както и пазарите на тази близкоизточна страна след поредицата от ответни удари в Залива, които подкопаха крехкото примирие, отбелязва Ройтерс.
Главният ирански преговорящ и председател на Меджлиса (парламента) на Ислямската република Мохамад Багер Галибаф предупреди по-рано тази вечер, че САЩ се излагат на „безкрайно блато“ след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да нанесе „много силен“ удар по Иран, предаде Франс прес.
„Неподходящи стратегии и импулсивни решения ще обърнат всичко към лошо, ще унищожат енергийната инфраструктура, ще взривят пазарите и ще ви вкарат в безкрайно блато, от което няма да можете да излезете с години“, написа Галибаф в социалната платформа Екс.
„Ще откриете един различен Иран“, добави председателят на иранския парламент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
21:17 11.06.2026
2 Дзак
21:19 11.06.2026
3 Валерко
Коментиран от #24
21:20 11.06.2026
4 гошо
21:20 11.06.2026
5 Последния Софиянец
21:21 11.06.2026
6 Фройд
21:22 11.06.2026
7 Мелания
21:22 11.06.2026
8 Кyкyуу
21:24 11.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сталин
21:26 11.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ясно
Коментиран от #25
21:28 11.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цвете
21:29 11.06.2026
15 Айляк
Е да оди да отвлича кубинеца:)
21:30 11.06.2026
16 ТОДОР СТОЯНОВ
Коментиран от #19
21:31 11.06.2026
17 Фейк - либераст
21:39 11.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Санитар от Карлуково
До коментар #16 от "ТОДОР СТОЯНОВ":Колегите са на път! Стаята е оправена! Но, докктора не е оптимист...
21:41 11.06.2026
20 Kaлпазанин
21:47 11.06.2026
21 Марис
21:47 11.06.2026
22 Шоо
21:51 11.06.2026
23 сащисан кравар
21:56 11.06.2026
24 Азз
До коментар #3 от "Валерко":Защо - полу?
22:01 11.06.2026
25 СЪС СИГУРНОСТ...!
До коментар #12 от "Ясно":Нищо не ти е ясно!
22:02 11.06.2026
26 Пълен. Завършен
22:06 11.06.2026
27 604
22:07 11.06.2026
28 Някой
22:08 11.06.2026
29 Фикри
Тоя стана за смях на целия свят
Коментиран от #35
22:08 11.06.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Пускайте ракетите срещу Иран!
Шестаците от Петоъгълника:
- Ама те ракетите свършиха!
ТръНпича:
- Отменям ракетния удар! Ех този Путин!
Коментиран от #32
22:08 11.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 БАЙ ГОЙ
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ПУТИН :
ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
ЗЕЛЕНСКИ
ИСКА ДА ПРОВАЛИ
КОНЦЕРТЪТ НА ЧЕРВЕНИЯ МЕГДАН.
Хахахаха
22:18 11.06.2026
33 Д-р Ментал
22:19 11.06.2026
34 ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ
ЧЕ ДО ЛЯТОТО
НА 2025 Година
САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ ЗЕЛЕНСКИ.
ХАХАХАХА
ТОГАВА ВСИЧКОТО
РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
РЕВАХА
ТРЪМП НАШ ТРЪМП НАШ.
ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
22:21 11.06.2026
35 Саде да уточним!
До коментар #29 от "Фикри":Това - ,,Клаума",какво е...?!
22:22 11.06.2026
36 Сифилисът
Факт.
22:24 11.06.2026
37 За пореден път се убеждавам!
22:25 11.06.2026
38 Рижото палячо съвсем изтрещя...
А всъщност чий го дирят говедата далече от обора...???
Че и агресията я обличат като "самозащита"...
22:25 11.06.2026
39 Тоналд Дръмп
22:30 11.06.2026
40 Ще отменя
22:31 11.06.2026
41 12345
22:38 11.06.2026