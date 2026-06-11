Илиян Василев: Идеята за изваждането на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и „Мини Марица-изток“ от структурата на БЕХ е логична

Идеята за изваждането на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и „Мини Марица-изток“ от структурата на БЕХ е логична, ако целта е да се прекъсне възможността холдингът да подпомага финансово въглищната енергетика. От тази гледна точка ходът е последователен.
Последицата също е повече от ясна - въгледобивът и въглищната енергетика у нас се поставят на път без връщане.
Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.
Не толкова по пазарни причини, колкото по политически. У нас енергетиката зависи от ЕС и родни визионери, които не се терзаят от текущата проблемност.
Защото, каквото и да си говорим, става дума за местен енергиен ресурс. А всяко намаляване на ролята на местните енергийни източници означава по-голяма зависимост от външни доставки и по-малко възможности за реакция при кризи.
Всичко останало увеличава нуждата от внос на енергия - особено през зимните месеци и в периодите, когато водните ресурси са ограничени, а производството от ВЕИ е недостатъчно за покриване на потреблението.
Затова ми е трудно да приема тезата, че закриването на въглищната енергетика е неизбежна световна тенденция. Реалността е по-сложна.
Япония, която мнозина определят като една от най-технологично развитите държави в света, продължава да произвежда около една четвърт от електроенергията си от въглища. Китай, който е глобален лидер в производството на соларни панели, батерии и вятърни турбини, също не се отказва от въглищната си енергетика и продължава да я разглежда като ключов елемент от енергийната си сигурност. Като развива нисковъглеродни технологии за изгаряне на въглища и водород.
У нас обаче вместо дебат за ролята на въглищните мощности като резерв и инструмент за сигурност, изглежда се избира стратегия на бавната евтаназия.
Какво ще се случи след отделянето на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и мините?
Най-вероятно не рязко затваряне, а бавна смърт. Ще ви говорят, че става по пазарна причини. Но в плащането на емисионни квоти няма пазар - има политика. Постепенно свиване на дейността, намаляване на инвестициите и отлагане на решенията до момента, в който обществото привикне към неизбежното.
Бавна смърт под прага на обществената чувствителност. Което е логична стратегия.
Според мен по-разумният подход би бил тези активи да се разглеждат като стратегически резерв на държавата - ресурс, който може да не работи постоянно, но да бъде наличен в моменти на енергийна криза или геополитически сътресения.
Това би изисквало дългосрочна стратегия, а не единствено изпълнение на краткосрочни политически цели.
Що се отнася до мечтата за милиони домакинства с панели по покривите, батерии и реална енергийна независимост - това е посоката, която би върнала първоначалната идея за енергийна демокрация.
Само че засега не виждам политическа воля за подобен модел. Напротив - все по-често наблюдаваме концентрация на ресурси и влияние в ръцете на големи играчи. Олигархизация на енергетиката. Жална ни майка.
А историята показва, че трудно се намира по-силно лоби от онова, което разполага едновременно с политическо влияние, достъп до публичен ресурс и претенцията да говори от името на бъдещето.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мнение
Коментиран от #4, #6
10:27 11.06.2026
2 А стига , бе ?!
10:31 11.06.2026
3 Дзак
10:35 11.06.2026
4 име
До коментар #1 от "Мнение":Пропуснал си и разни кръгове около БСП на станишката, да не говорим колко много мутри, като пещерняците и други, засаждат солари на плодородна земя. Освен това, много отдавна е прокарана законово врътката да придобиеш общинска земя без търг ако соларния ти парк граничи с такава и заявиш че искаш да го разширяваш. Щото се пишат стратегически инвеститори. Колкото до финансовото състояние на ТЕЦ Марица 2, когато coпола от Дръндар купи ТЕЦ Варна и го направи на газ, крадна и апетитния договор за студен резерв. Да не говорим, че и самия ТЕЦ си го източват разни фирмички, умишлено работи с понижено КПД, щото иска повече поддръжка, а там има лапачка. Но пък бълва повече емисии.
10:39 11.06.2026
5 Анонимен
Коментиран от #8
10:42 11.06.2026
6 Няма такава съдийска
До коментар #1 от "Мнение":бригада в БГ.
10:45 11.06.2026
7 Дзак
10:45 11.06.2026
8 Карбон на български е въглерод
До коментар #5 от "Анонимен":Проблемът е във въглеродния рекет ,наложен насилствено от ЕС , а не технологичен. В съседните държави такъв няма.
10:49 11.06.2026