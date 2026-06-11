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Илиян Василев: Идеята за изваждането на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и „Мини Марица-изток“ от структурата на БЕХ е логична

Илиян Василев: Идеята за изваждането на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и „Мини Марица-изток“ от структурата на БЕХ е логична

11 Юни, 2026 10:23 479 8

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Последицата също е повече от ясна - въгледобивът и въглищната енергетика у нас се поставят на път без връщане

Илиян Василев: Идеята за изваждането на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и „Мини Марица-изток“ от структурата на БЕХ е логична - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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Идеята за изваждането на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и „Мини Марица-изток“ от структурата на БЕХ е логична, ако целта е да се прекъсне възможността холдингът да подпомага финансово въглищната енергетика. От тази гледна точка ходът е последователен.

Последицата също е повече от ясна - въгледобивът и въглищната енергетика у нас се поставят на път без връщане.

Това коментира във "Фейсбук" Илиян Василев.

Не толкова по пазарни причини, колкото по политически. У нас енергетиката зависи от ЕС и родни визионери, които не се терзаят от текущата проблемност.

Защото, каквото и да си говорим, става дума за местен енергиен ресурс. А всяко намаляване на ролята на местните енергийни източници означава по-голяма зависимост от външни доставки и по-малко възможности за реакция при кризи.

Всичко останало увеличава нуждата от внос на енергия - особено през зимните месеци и в периодите, когато водните ресурси са ограничени, а производството от ВЕИ е недостатъчно за покриване на потреблението.

Затова ми е трудно да приема тезата, че закриването на въглищната енергетика е неизбежна световна тенденция. Реалността е по-сложна.

Япония, която мнозина определят като една от най-технологично развитите държави в света, продължава да произвежда около една четвърт от електроенергията си от въглища. Китай, който е глобален лидер в производството на соларни панели, батерии и вятърни турбини, също не се отказва от въглищната си енергетика и продължава да я разглежда като ключов елемент от енергийната си сигурност. Като развива нисковъглеродни технологии за изгаряне на въглища и водород.

У нас обаче вместо дебат за ролята на въглищните мощности като резерв и инструмент за сигурност, изглежда се избира стратегия на бавната евтаназия.

Какво ще се случи след отделянето на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и мините?

Най-вероятно не рязко затваряне, а бавна смърт. Ще ви говорят, че става по пазарна причини. Но в плащането на емисионни квоти няма пазар - има политика. Постепенно свиване на дейността, намаляване на инвестициите и отлагане на решенията до момента, в който обществото привикне към неизбежното.

Бавна смърт под прага на обществената чувствителност. Което е логична стратегия.

Според мен по-разумният подход би бил тези активи да се разглеждат като стратегически резерв на държавата - ресурс, който може да не работи постоянно, но да бъде наличен в моменти на енергийна криза или геополитически сътресения.

Това би изисквало дългосрочна стратегия, а не единствено изпълнение на краткосрочни политически цели.

Що се отнася до мечтата за милиони домакинства с панели по покривите, батерии и реална енергийна независимост - това е посоката, която би върнала първоначалната идея за енергийна демокрация.

Само че засега не виждам политическа воля за подобен модел. Напротив - все по-често наблюдаваме концентрация на ресурси и влияние в ръцете на големи играчи. Олигархизация на енергетиката. Жална ни майка.

А историята показва, че трудно се намира по-силно лоби от онова, което разполага едновременно с политическо влияние, достъп до публичен ресурс и претенцията да говори от името на бъдещето.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнение

    5 0 Отговор
    Именно поради затварянето на ТЕЦовете, спирането на АЕЦ Белене, налагането на перки и панели, всички които го направиха това (герб, дпс и ппдб основно) трябва да влизат по затворите!

    Коментиран от #4, #6

    10:27 11.06.2026

  • 2 А стига , бе ?!

    0 0 Отговор
    Русофобът станал и ... енергиен експерт ?!

    10:31 11.06.2026

  • 3 Дзак

    2 1 Отговор
    Монтажът на Фотоволтаици на покрив на жилищната сграда е изпълним при ново строителство. За съществуващи сгради изисква проверки и скъпи конструктивни промени. Лош монтаж може да навреди повече отколкото да донесе някаква полза или икономия. Какво като имаш 5 киловата, когато ти тече покрова.

    10:35 11.06.2026

  • 4 име

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    Пропуснал си и разни кръгове около БСП на станишката, да не говорим колко много мутри, като пещерняците и други, засаждат солари на плодородна земя. Освен това, много отдавна е прокарана законово врътката да придобиеш общинска земя без търг ако соларния ти парк граничи с такава и заявиш че искаш да го разширяваш. Щото се пишат стратегически инвеститори. Колкото до финансовото състояние на ТЕЦ Марица 2, когато coпола от Дръндар купи ТЕЦ Варна и го направи на газ, крадна и апетитния договор за студен резерв. Да не говорим, че и самия ТЕЦ си го източват разни фирмички, умишлено работи с понижено КПД, щото иска повече поддръжка, а там има лапачка. Но пък бълва повече емисии.

    10:39 11.06.2026

  • 5 Анонимен

    0 1 Отговор
    Хората са разработили ефективен горивен цикъл. Но все пак, въглищата са 30% карбон. Останалото трябва да се отстрани след изгаряне. Може би по-чисто ще бъде, да се гори въглищен концентрат. Как да се получи той? Утаяване, центрофугиране преди брикетиране? Къде са учените физици и приложници?

    Коментиран от #8

    10:42 11.06.2026

  • 6 Няма такава съдийска

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мнение":

    бригада в БГ.

    10:45 11.06.2026

  • 7 Дзак

    1 0 Отговор
    А визионерство не значи сляпо доверяване на хора без ценз, без опит, без познания!

    10:45 11.06.2026

  • 8 Карбон на български е въглерод

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Проблемът е във въглеродния рекет ,наложен насилствено от ЕС , а не технологичен. В съседните държави такъв няма.

    10:49 11.06.2026

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