Защо Тръмп е впечатлен от „готини мачовци“

„Готин мачо“ с ръце „като стомана“ и „бедра като дънери“ - рядко минава седмица без Доналд Тръмп да направи ласкави коментари за мъже, които среща. Според експерти това почти комично поведение на американския президент е част от едно по-широко възхваляване на мъжествеността, илюстрирано и от решението му в неделя да бъде домакин в Белия дом на състезание по ММА, един особено брутален боен спорт.

Сабрина Карим, професор по политически науки в университета „Корнел“, изразява тревога, че подобна визия може да легитимира мъжкото насилие.

По време на неотдавнашна церемония по дипломиране на членове на бреговата охрана републиканецът покани на сцената млад мъж, отличил се особено много в спортните изпитания. „Искам да го видя отблизо. Уау!“, възкликна американският президент, когато младежът се приближи.

По време на посещение в щата Уисконсин Доналд Тръмп се срещна с Джордан Щолц, двукратен олимпийски шампион по бързо пързаляне с кънки и заяви: „Забравих да му пипна крака“, докато хвалеше атлетичното му телосложение.

Той също така говори за ръката „като от стомана“ на кадет от военноморските сили и определи Джаксън Дарт, куотърбек на „Ню Йорк джайънтс“, като „готин мачо“ с крака „като дънери“.

Доналд Тръмп дава оценки и на чуждестранни лидери, като запазва комплиментите си за тези, които харесва. Например той смята за „привлекателни“ президента на Парагвай Сантияго Пеня и сирийския лидер Ахмед аш Шараа.

През 2024 г., когато беше кандидат за президент, милиардерът коментира предполагаемо впечатляващите мъжки качества на голфъра Арнълд Палмър, починал преди десет години. „Харесвам жените, но този човек беше истински мъж“, заяви той.

„Стана ясно, че Доналд Тръмп харесва красиви мъже“, отбеляза наскоро списанието „Дъ адвъкет“, добавяйки с насмешка, че предстоящото състезание по ММА ще бъде „най-изтънченото хомоеротично зрелище в историята“.

Самият президент често се хвали, че е заел от ЛГБТ общността това, което нарича свой „национален химн“ – песента YMCA на „Вилидж пийпъл“, с която неизменно завършват неговите предизборни митинги.

„Всичко това е много иронично. Същото това правителство работи неуморно, за да забрани на ЛГБТ хората да служат в армията, да заличи от официалните архиви транссексуалните и да даде сигнал, че хомосексуалните не са добре дошли в Америка“, коментира „Дъ адвъкет“.

„Американското президентство винаги е било състезание по мъжественост“, обяснява пред Франс прес Дан Касино, професор във университета „Феърли Дикинсън“.

Милиардерът, който в миналото е организирал конкурси за красота, прави коментари и за жените. Той предизвика дипломатически отзвук, когато похвали външния вид на италианския министър-председател Джорджа Мелони.

От друга страна, той нападна външността на журналистка от „Ню Йорк таймс“, написала статия за здравословното му състояние и укори водеща от Си Ен Ен, че не била достатъчно приветлива. „Красива млада жена, а никога не се усмихва“, заяви той по адрес на водещата от тази телевизия.

Според Дан Касино за да мобилизира базата на движението „MAGA“ („Да направим Америка велика отново“), и особено младите мъже, голям брой от които са гласували за него през 2024 г., Тръмп първо „омаловажава жените“, а след това „изтъква мъжете, които притежават желаните качества“, като например спортистите, които ще участват в турнира по ММА.

Това са мъже „млади, мускулести, силни и готови за насилие. Те приличат на негови генерирани с изкуствен интелект изображения, които Тръмп публикува в социалните мрежи. Посланието е ясно: мъжете са такива и именно затова трябва да управляват“, обобщава политологът.

Превод от френски със съкращения: Габриела Големанска, БТА