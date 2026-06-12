Тръмп: Подписването на мира с Иран може да стане още този уикенд в Европа. Аз няма да съм там, но Джей Ди ще е

Тръмп заяви, че меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран ще бъде концептуален документ с много подробности.

„Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е нещо, което ще бъде направено“, каза той пред репортери в Белия дом.

„Те искат да го подпишат толкова, колкото и аз, може би дори повече. Бих казал, че искат да го подпишат още повече, може би много повече, но това е много подробен меморандум за разбирателство, за който много други страни със значително влияние върху тях също са се съгласили. И всички искат това да бъде направено, така че ще бъде направено“, заключи американският лидер.

Президентът на САЩ не даде окончателен отговор на въпроса дали все още обмисля възможността за американски опит за завземане на остров Харг.

„Сега, ако подпишем това споразумение, това би било...“, каза американският лидер, отговаряйки на въпрос дали САЩ биха могли да го направят в светлината на изявленията на Тръмп за споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на конфликта. Американският лидер не довърши мисълта си.

„Те не бяха много щастливи, когато чуха, че ще направя това“, отбеляза Тръмп, визирайки иранската реакция на изявленията му за готовността на САЩ да се опитат да завземат въпросния остров. „Просто не мисля, че...“, добави американският лидер, но също не довърши мисълта си.

В четвъртък Тръмп заяви, че САЩ възнамеряват да предприемат допълнителни удари срещу Иран и „в някакъв момент в не толкова далечно бъдеще“ да се опитат да „завземат остров Харг и друга нефтена инфраструктура“.

По-късно американският лидер уточни, че е отменил планираните удари поради постигнатото споразумение с Иран.

Тръмп заяви, че САЩ незабавно ще вдигнат военноморската блокада срещу Иран след подписването на сделката.

„Да, и цените на петрола падат като камък“, каза той в отговор на въпрос на репортери в Белия дом.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран ще се ангажира да не разработва или купува ядрени оръжия като част от споразумението си с Вашингтон.

„Те няма да имат ядрени оръжия. Те са се съгласили на това“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом. „Те няма да имат, купуват или разработват ядрени оръжия от какъвто и да е вид“, увери той.

Тръмп не може да си представи Съединените щати и Иран да не подпишат споразумение за прекратяване на военните действия.

„Това ще бъде направено. И не мога да си представя да не се случи“, каза американският лидер, коментирайки перспективите за сделка с Иран в разговор с репортери в Белия дом. Тръмп отново предположи, че подписването може да се състои още през уикенда.

Той смята, че върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей може да е одобрил условията на бъдещо споразумение със Съединените щати.

Репортери в Белия дом го попитаха дали иранският лидер е одобрил условията на документа, който двете страни, според Тръмп, биха могли да подпишат през следващите дни. „Разбирам, че отговорът е „да“, каза американският президент.

Президентът заяви, че е обсъдил споразумения с Иран за прекратяване на конфликта с няколко лидери.

Той отбеляза, че е „разговарял с лидерите на много държави“. „Току-що говорих с Биби (израелският премиер Бенямин Нетаняху), говорих с отличните лидери на Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Бахрейн, Кувейт и други държави“, каза той.

„Ще разговаряме с турския президент Ердоган“, добави американският лидер. „Пакистан се представи отлично“, подчерта той, визирайки посредническите усилия на представителите на тази страна. „Всички те са напълно доволни. Целият Близък изток е доволен, че и отвъд“, увери американският президент, визирайки реакцията на споразуменията между САЩ и Иран.

„Ормузкият проток ще се отвори веднага след подписите“, добави той по-рано снощи, когато обяви, че Съединените щати и Иран са постигнали споразумение за прекратяване на войната.

„Току-що постигнахме отлично споразумение за прекратяване на войната с Иран“, каза той, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом. „Ще финализираме документите. Това трябва да стане в рамките на няколко дни.“

Американският лидер заяви, че подписването на споразумението може да се състои още този уикенд.

„И Ормузкият проток ще бъде официално отворен веднага щом подпишем. И това може да стане скоро, много скоро. Вероятно този уикенд, в Европа. Аз няма да бъда там, но Джей Ди ще бъде там“, каза Тръмп.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху беше „застигнат неподготвен“ от обявяването на споразумение за прекратяване на войната с Иран от президента на САЩ Доналд Тръмп на 11 юни, заяви Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios и израелския телевизионен канал 12, позовавайки се на свой източник.

„Нетаняху не е получил предварително уведомление и е бил неподготвен, когато Тръмп публикува първоначалното си изявление за сделката с Иран“, написа Равид в блога си.

На 11 юни Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че няколко окончателни разпоредби на споразумението с Иран са били договорени от всички страни, участващи в преговорите, но че американските сили ще поддържат морска блокада на Ислямската република, докато не бъде сключена сделка.

Американският лидер също написа в Truth Social, че „окончателните разпоредби са били одобрени както по принцип, така и подробно от всички участващи страни, включително Съединените щати, Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други страни“.

Нетаняху благодари на американския президент Доналд Тръмп за обещанието му да включи в окончателното споразумение с Иран клаузи относно изваждането на обогатен уран от иранска територия и ограниченията върху производството на ракети в Техеран, съобщи кабинетът на премиера след телефонен разговор между двамата лидери.

„Президентът Тръмп обсъди с премиера Нетаняху споразуменията, постигнати с Иран, като основа за започване на преговори. Въпреки че Израел не е страна по тези споразумения, премиерът изрази благодарност към президента Тръмп за ангажимента му окончателното споразумение, постигнато чрез преговорите, да включва изваждането на обогатен ядрен материал, демонтирането на съоръжението за обогатяване, ограниченията върху производството на ракети и прекратяване на подкрепата на Иран за терористични посредници в региона“, се казва в изявлението.

На 11 юни по време на официално посещение в София, турският външен министър Хакан Фидан и българският първи дипломат Велислава Петрова-Шамова отправиха официален съвместен призив към САЩ и Иран незабавно да преустановят взаимните военни удари около Ормузкия проток и да се завърнат на масата за преговори в Швейцария, за да финализират подготвяното мирно споразумение.

През май 2026 г. държавният секретар на САЩ Марко Рубио и генералната администрация на НАТО изрично отличиха България като един от „най-полезните съюзници“, предоставили важна логистична подкрепа на Вашингтон в контекста на кризата с Иран. Извънредното разполагане на американски самолети-цистерни за презареждане на гориво на гражданското летище в София предизвика сериозни дебати в българския парламент и общество.

През пролетта на 2026 г. Иран изпрати официална дипломатическа нота до българското Външно министерство. В нея Техеран изрази протест срещу присъствието на американски военновъздушни активи на българска територия. От българска страна бе дадено официално уверение към иранските дипломати, че територията ни не се използва за нападения, което временно тушира напрежението, а МВнР определи комуникацията като „рутинна дипломация“.

Поради блокирането на Ормузкия проток от Иран в отговор на американските удари, България следи преговорите като ключов фактор за стабилизиране на световния пазар на петрол. Българските институции (включително Гранична полиция) поддържат повишена готовност поради риска евентуален провал на преговорите и пълномащабна война в Близкия изток да генерират нов бежански поток през Турция към българската граница.