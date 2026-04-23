Тайван подписа шест нови големи споразумения със САЩ за покупка на оръжие за $6,6 милиарда
23 Април, 2026 06:22, обновена 23 Април, 2026 06:28 1 480 10

Военното ведомство се надява, че договорите ще ускорят приемането на бюджета за отбрана

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тайван подписа шест нови големи споразумения за покупка на оръжие със САЩ, на обща стойност над 208,77 милиарда тайвански долара (приблизително 6,6 милиарда долара). Според новинарския портал Focus Taiwan, споразуменията са подписани през април.

Според портала, тези споразумения предвиждат доставката на американски реактивни системи за залпов огън (MLRS) HIMARS на стойност 123,5 милиарда тайвански долара (3,9 милиарда щатски долара), самоходни гаубици M109A7 Paladin на стойност 73,89 милиарда тайвански долара (2,3 милиарда щатски долара) и попълване на ракетния арсенал на сухопътните войски на стойност 5,32 милиарда тайвански долара (168 милиона щатски долара).

Останалите три договора включват закупуване на военноморски ракети на стойност 5,13 милиарда тайвански долара (162 милиона щатски долара), съвместно тайванско-американско производство на боеприпаси с голям калибър на стойност 910,45 милиона тайвански долара (29 милиона щатски долара) и консултантски услуги, свързани с интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 22,87 милиона тайвански долара (726 000 щатски долара).

По-рано, Изпълнителният юан на Тайван (най-висшият изпълнителен орган) предложи на законодателния орган на острова специален бюджет за отбрана от 1,25 трилиона тайвански долара (приблизително 40 милиарда долара), който да покрие придобиването на местни и чуждестранни оръжейни системи през следващите осем години.

Опозиционните партии обаче поискаха повече подробности и успяха да одобрят само 400 милиарда тайвански долара за покупки на оръжия. Дискусиите по други позиции в този бюджет продължават.

Министерството на отбраната на острова се надява, че подписването на нови договори за оръжие със САЩ ще помогне за ускоряване на обсъждането и приемането на бюджета за отбрана.


  • 1 Да се откупи от Магнитски

    10 1 Отговор
    Бойко за толкава купи 8 едномоторни самольото без една ракета.

    Коментиран от #3, #8

    06:32 23.04.2026

  • 2 Гражданин от село

    8 1 Отговор
    А къде са?
    Дали някога ще дойдат?

    06:37 23.04.2026

  • 3 Шопо

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Да се откупи от Магнитски":

    С помощ от България Тайван може да победи Китай

    06:38 23.04.2026

  • 4 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Укрия отече ,исрахел изчезва ,и Тайван ще стане провинция на Китай , а в обора ще ядат долари

    06:53 23.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван

    7 1 Отговор
    Много примитивни и изостанали тия кравари

    08:16 23.04.2026

  • 7 Кво и ще да

    5 1 Отговор
    Подписва, утекли са. Китай е въздигаща се империя, а фащ вече умираща. Тайван ще се върне пак към Китай... Това им е съдбата, кво и ще да правят...

    09:56 23.04.2026

  • 8 Това си беше

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да се откупи от Магнитски":

    Национално предателство! Да платиш рекет, укрит под сделка за уж военна техника.... Огромни средства източват от държавата и народа, понеже някой си мафиот имал проблеми с другата мафия през океана... А че това не са хвърчила, вече на всеки е ясно. Огромни пари, хвърлени на вятъра... И военна техника над 20 г технология по време на война се превръща в ковчези. Дроновете ни го показаха на практика. А вече има и роботи на фронта управлявани с ИИ...Забравете тези самолети.

    10:01 23.04.2026

  • 9 Петър

    1 1 Отговор
    Пълна глупост ! Една блокада от страна на Китай и ще измрът от глад.

    12:33 23.04.2026

  • 10 емо

    1 0 Отговор
    Само за година и половина как Светът коренно се промени . Войната в Украйна продължава вече 5 годин и не се вижда краят й а можеше въобще да не бъде ако Путин 8 години от 2014 до 2022 година не гледаше и не проявяваше никаква реакция --сякаш това са маловажни неща не заслужаващи внимание когато Западът финансираха , въоръжиха , подготвиха Украинската армия като числеността й достигна около 850 Хиляда и вече 5 година воюва успешно . Изхвърлиха Русия от Европейският пазар като основен доставчик на энергоресурсы за нула време и Американците веднага с груба сила си присвоиха Европейският пазар . Путин гледа и чака какво ще стане без никаква реакция каквото и да му направят даже гащите от зад..ника му да свалят едва ли ще кае нещо -- за да нр обиди колегите си ? От 2015 година въоръжават Тайван срещу Китай също като Путин гледа и чака и си мисли ,че ще реши въпроса без война ? Съмнително също като Украйна ще последва съдбата Америка винаги е печеливша -- от Украйна печели Милиарди като Европа плащам за въоръжението което се предоставя на Украйна и сега Тайван ще е 2 -рият фронт да воюва срещу Китаю . Какво по хубаво от това да воюват да си проливат кръвта хиляди за твоите интереси а ти им продаваш оръжие и печелиш Милиарди . Защо е така защото нито Китай нито Русия имам предвид Путин Мека Мария готов да не откаже на никой особено на колегите си . Иран ако не беше отвърнал с асиметричен отговор щеше да бъде унищожена а тя унищожи ПВО системите Рада

    15:32 23.04.2026