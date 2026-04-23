Тайван подписа шест нови големи споразумения със САЩ за покупка на оръжие за $6,6 милиарда

Тайван подписа шест нови големи споразумения за покупка на оръжие със САЩ, на обща стойност над 208,77 милиарда тайвански долара (приблизително 6,6 милиарда долара). Според новинарския портал Focus Taiwan, споразуменията са подписани през април.

Според портала, тези споразумения предвиждат доставката на американски реактивни системи за залпов огън (MLRS) HIMARS на стойност 123,5 милиарда тайвански долара (3,9 милиарда щатски долара), самоходни гаубици M109A7 Paladin на стойност 73,89 милиарда тайвански долара (2,3 милиарда щатски долара) и попълване на ракетния арсенал на сухопътните войски на стойност 5,32 милиарда тайвански долара (168 милиона щатски долара).

Останалите три договора включват закупуване на военноморски ракети на стойност 5,13 милиарда тайвански долара (162 милиона щатски долара), съвместно тайванско-американско производство на боеприпаси с голям калибър на стойност 910,45 милиона тайвански долара (29 милиона щатски долара) и консултантски услуги, свързани с интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 22,87 милиона тайвански долара (726 000 щатски долара).

По-рано, Изпълнителният юан на Тайван (най-висшият изпълнителен орган) предложи на законодателния орган на острова специален бюджет за отбрана от 1,25 трилиона тайвански долара (приблизително 40 милиарда долара), който да покрие придобиването на местни и чуждестранни оръжейни системи през следващите осем години.

Опозиционните партии обаче поискаха повече подробности и успяха да одобрят само 400 милиарда тайвански долара за покупки на оръжия. Дискусиите по други позиции в този бюджет продължават.

Министерството на отбраната на острова се надява, че подписването на нови договори за оръжие със САЩ ще помогне за ускоряване на обсъждането и приемането на бюджета за отбрана.