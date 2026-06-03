Вечният динозавър възкръсна: Новата Lada Niva получи куп нови технологии

По време на Международния икономически форум в Санкт Петербург АвтоВАЗ привлече вниманието с премиерата на дълбоко модернизирания си всъдеход Niva Legend. Иконата на съветското автомобилостроене, която от десетилетия отказва да слезе от конвейера, най-после получава инженерните подобрения, за които купувачите плачеха от години.
Голямата новина под късия преден капак е новият 1,8-литров осемклапанов бензинов двигател. Взетият назаем от Niva Travel агрегат влива свежа кръв в жилите на класическата машина, осигурявайки лек скок на въртящия момент с 24 Нм. Най-сладкото в случая е, че лъвският дял от тази тяга (около 80%) е на разположение на водача още при минималните 1000 об/мин. Този технически трик не само ще улесни преминаването през тежка кал и дълбок сняг, но според обещанията на производителя ще свали разхода на гориво с между 3 и 30 на сто в зависимост от това колко натежава десният крак на шофьора.
Инженерите обаче не са спрели дотук и са излекували една от хроничните болки на модела – управлението на пътя. Предното окачване е изцяло преработено, като стабилизиращата щанга е изнесена напред. Тази нова геометрия има за цел да укроти капризното поведение на колата при по-висока скорост на асфалт, превръщайки усещането зад волана от борба за оцеляване в приятно пътуване. За да бъде картинката пълна, за първи път в историята каросерията на Niva Legend получава двустранно поцинковане на най-уязвимите панели, включително покрива, капака и задната врата, което е сигурна застраховка срещу ръждата.
Интериорът също е претърпял тотална еволюция в името на човешката ергономия. Забравете за спартанските мъчения: шофьорът вече ще върти модерния волан от Lada Granta, а контактният ключ най-после е преместен от дясната страна на кормилната колона. Още по-хубаво е, че вратите и запалването вече се командват от един-единствен ключ, а лостът за скоростите е позициониран по-близо до тялото на водача. Раздатката също е опитомена и се управлява само с един лост, а климатичната инсталация е оборудвана с качествен филтър за купето.
В списъка с нововъведения, наброяващ над 100 напълно нови компонента, се открояват още предната въздушна възглавница (наложила подсилване на носещата структура), вентилираните спирачни дискове отпред и оригинални 16-цолови двуцветни джанти. В момента поточните линии в Русия се настройват за масовото производство на тази технологично преродена Lada Niva. Ценовите листи все още се пазят в тайна, но едно е сигурно – пазарът отдавна не беше виждал толкова радикален скок в еволюцията на този вечен 4x4 динозавър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мекрозовхибрид
13:33 03.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
13:34 03.06.2026
3 Емииии
13:36 03.06.2026
4 Хахаха
13:39 03.06.2026
5 Варна 3
13:39 03.06.2026
6 Сила
13:39 03.06.2026
7 Един друг
Този сайт да не се спонсорира от Кремъл?
Коментиран от #15, #18, #20
13:40 03.06.2026
8 Автоценител
Коментиран от #12
13:42 03.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 123
13:44 03.06.2026
11 L@d@ Niv@ си остава зле
13:46 03.06.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Автоценител":Познавам хора които ходят на лов с такива Лади, но не познавам някой да минава с Q7 или друг "паркетни" откъдето минават те❗
Коментиран от #17
13:47 03.06.2026
13 Разберете това
Коментиран от #14
13:48 03.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Разберете това":Колкото и нови технологии да има джип за над 300 000€ , никой няма да влезе с него сред драки, камъни и кал до коляно❗
🚗 Разбери го това 🚗
14:03 03.06.2026
15 6135
До коментар #7 от "Един друг":И? Да не е по-лоша Дачия с нейния могъщ 3 цилиндров, 1200 кубиков мотор?
14:06 03.06.2026
16 Търся връзки
14:12 03.06.2026
17 мунчо
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ладата си е лада, ама друго си е Мерцедес
Коментиран от #27
14:19 03.06.2026
18 МммА
До коментар #7 от "Един друг":Годината е 2026. Пежо, Рено,фолцваген,Опел,фият,. Всички са с 3 цилиндъра. И още много други. 1.8 слагат на ,,големите джипове ,, сув моделите са с ,,големия мотор,,1.2 . Така ,че ако искаш пробвай да минеш в това дъждовно време през една полянка с т-рок . Името му плаши. 1.0 три цилиндъра. И се обади на познат с Лада Нива да те изтегли
14:20 03.06.2026
19 ...
Коментиран от #23
14:23 03.06.2026
20 Ония с фордо
До коментар #7 от "Един друг":Небъркай работното муле с парадния кон !
Нятрябва да си фен на Лада за да разбереш предимството че можеш да извършиш ремонт на пътя с чук , клещи , отверка и тел пред невъзможността да смениш крушка на дар без да посетиш за това сервиз !
14:25 03.06.2026
21 Индиеца
14:30 03.06.2026
22 Архимандрисандрит Бибиян
14:30 03.06.2026
23 Ония с фордо
До коментар #19 от "...":Не колега не са две а три врати и това е предимство пред повечето паметници защото по-малкото отвори в купето допринасят за по-твърдо шаси, което подобрява както безопасността при усукване . А един всъдейод се нуждае именно от твърдост и здравина !
Витарата , Джимнито , Вренглера , Дифендера , РАВ4 , Раднево също са "двувратки" , ама ти откъде да знаеш с тия кспаци на очите.
14:36 03.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нива
14:44 03.06.2026
26 Таназ
14:48 03.06.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "мунчо":🚗 Е друго си е да спукаш картер на Мерцедес-
класа някак си❗
А не като оня с картера за сто кинта на Ладата🚗
14:53 03.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.