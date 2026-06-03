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Вечният динозавър възкръсна: Новата Lada Niva получи куп нови технологии

Вечният динозавър възкръсна: Новата Lada Niva получи куп нови технологии

3 Юни, 2026 13:30 4 016 28

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Иконата от Толиати вече е с по-мощен двигател, поцинкована каросерия и невиждан досега комфорт

Вечният динозавър възкръсна: Новата Lada Niva получи куп нови технологии - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

По време на Международния икономически форум в Санкт Петербург АвтоВАЗ привлече вниманието с премиерата на дълбоко модернизирания си всъдеход Niva Legend. Иконата на съветското автомобилостроене, която от десетилетия отказва да слезе от конвейера, най-после получава инженерните подобрения, за които купувачите плачеха от години.

Голямата новина под късия преден капак е новият 1,8-литров осемклапанов бензинов двигател. Взетият назаем от Niva Travel агрегат влива свежа кръв в жилите на класическата машина, осигурявайки лек скок на въртящия момент с 24 Нм. Най-сладкото в случая е, че лъвският дял от тази тяга (около 80%) е на разположение на водача още при минималните 1000 об/мин. Този технически трик не само ще улесни преминаването през тежка кал и дълбок сняг, но според обещанията на производителя ще свали разхода на гориво с между 3 и 30 на сто в зависимост от това колко натежава десният крак на шофьора.

Вечният динозавър възкръсна: Новата Lada Niva получи куп нови технологии

Инженерите обаче не са спрели дотук и са излекували една от хроничните болки на модела – управлението на пътя. Предното окачване е изцяло преработено, като стабилизиращата щанга е изнесена напред. Тази нова геометрия има за цел да укроти капризното поведение на колата при по-висока скорост на асфалт, превръщайки усещането зад волана от борба за оцеляване в приятно пътуване. За да бъде картинката пълна, за първи път в историята каросерията на Niva Legend получава двустранно поцинковане на най-уязвимите панели, включително покрива, капака и задната врата, което е сигурна застраховка срещу ръждата.

Вечният динозавър възкръсна: Новата Lada Niva получи куп нови технологии

Интериорът също е претърпял тотална еволюция в името на човешката ергономия. Забравете за спартанските мъчения: шофьорът вече ще върти модерния волан от Lada Granta, а контактният ключ най-после е преместен от дясната страна на кормилната колона. Още по-хубаво е, че вратите и запалването вече се командват от един-единствен ключ, а лостът за скоростите е позициониран по-близо до тялото на водача. Раздатката също е опитомена и се управлява само с един лост, а климатичната инсталация е оборудвана с качествен филтър за купето.

В списъка с нововъведения, наброяващ над 100 напълно нови компонента, се открояват още предната въздушна възглавница (наложила подсилване на носещата структура), вентилираните спирачни дискове отпред и оригинални 16-цолови двуцветни джанти. В момента поточните линии в Русия се настройват за масовото производство на тази технологично преродена Lada Niva. Ценовите листи все още се пазят в тайна, но едно е сигурно – пазарът отдавна не беше виждал толкова радикален скок в еволюцията на този вечен 4x4 динозавър.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мекрозовхибрид

    24 14 Отговор
    Тук ще има много хейт, предимно от автоспециалисти тротинеткаджии.

    13:33 03.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 6 Отговор
    🚗 Джи- класата на соца❗

    13:34 03.06.2026

  • 3 Емииии

    22 8 Отговор
    Аз ще си карам паджерото!

    13:36 03.06.2026

  • 4 Хахаха

    14 8 Отговор
    Стига глупости бе, чичо...

    13:39 03.06.2026

  • 5 Варна 3

    18 18 Отговор
    Поредната гробница, измислена от "лада"

    13:39 03.06.2026

  • 6 Сила

    8 5 Отговор
    Алелуя ...!!!

    13:39 03.06.2026

  • 7 Един друг

    22 17 Отговор
    Годината е 2026, а лада нива вече има вентилирани дискове, климатик, двигателя е 1.8, а хидравлика дали са поставили? Страшна новина, трябваше да е в челото и с големи червени букви.
    Този сайт да не се спонсорира от Кремъл?

    Коментиран от #15, #18, #20

    13:40 03.06.2026

  • 8 Автоценител

    13 8 Отговор
    Не мисля, че за тази трошка си има предимствата да минава през тежка кал или дълбок сняг, но това е най-вероятно автомобил от прототип на ИЖ, дето първият съветски джип на ИЖ не е успял да влезе в производство. Голямо плюене за Лада Нива

    Коментиран от #12

    13:42 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 123

    16 6 Отговор
    Карах такава модел 1999г.Никога не ме остави на пътя.

    13:44 03.06.2026

  • 11 L@d@ Niv@ си остава зле

    11 10 Отговор
    за офроуда, за други. Ще си карам ланд круйзера.

    13:46 03.06.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 9 Отговор

    До коментар #8 от "Автоценител":

    Познавам хора които ходят на лов с такива Лади, но не познавам някой да минава с Q7 или друг "паркетни" откъдето минават те❗

    Коментиран от #17

    13:47 03.06.2026

  • 13 Разберете това

    10 10 Отговор
    Колкото и нови технологии да има, пак срам за Нив@ 4х4.

    Коментиран от #14

    13:48 03.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Разберете това":

    Колкото и нови технологии да има джип за над 300 000€ , никой няма да влезе с него сред драки, камъни и кал до коляно❗
    🚗 Разбери го това 🚗

    14:03 03.06.2026

  • 15 6135

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Един друг":

    И? Да не е по-лоша Дачия с нейния могъщ 3 цилиндров, 1200 кубиков мотор?

    14:06 03.06.2026

  • 16 Търся връзки

    4 1 Отговор
    Къде е записването за вноските?

    14:12 03.06.2026

  • 17 мунчо

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ладата си е лада, ама друго си е Мерцедес

    Коментиран от #27

    14:19 03.06.2026

  • 18 МммА

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Един друг":

    Годината е 2026. Пежо, Рено,фолцваген,Опел,фият,. Всички са с 3 цилиндъра. И още много други. 1.8 слагат на ,,големите джипове ,, сув моделите са с ,,големия мотор,,1.2 . Така ,че ако искаш пробвай да минеш в това дъждовно време през една полянка с т-рок . Името му плаши. 1.0 три цилиндъра. И се обади на познат с Лада Нива да те изтегли

    14:20 03.06.2026

  • 19 ...

    4 0 Отговор
    ...с две врати...сигурно е спортен модел...

    Коментиран от #23

    14:23 03.06.2026

  • 20 Ония с фордо

    8 2 Отговор

    До коментар #7 от "Един друг":

    Небъркай работното муле с парадния кон !
    Нятрябва да си фен на Лада за да разбереш предимството че можеш да извършиш ремонт на пътя с чук , клещи , отверка и тел пред невъзможността да смениш крушка на дар без да посетиш за това сервиз !

    14:25 03.06.2026

  • 21 Индиеца

    2 3 Отговор
    Хората поне нещо произвеждат, а ние даже Грейт Уол не можем да сглобим.

    14:30 03.06.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    3 3 Отговор
    Да сложат една у "Салза и смех", да направи некой лев театаро!

    14:30 03.06.2026

  • 23 Ония с фордо

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "...":

    Не колега не са две а три врати и това е предимство пред повечето паметници защото по-малкото отвори в купето допринасят за по-твърдо шаси, което подобрява както безопасността при усукване . А един всъдейод се нуждае именно от твърдост и здравина !
    Витарата , Джимнито , Вренглера , Дифендера , РАВ4 , Раднево също са "двувратки" , ама ти откъде да знаеш с тия кспаци на очите.

    14:36 03.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нива

    3 1 Отговор
    Смешна имитация на западен джип

    14:44 03.06.2026

  • 26 Таназ

    2 1 Отговор
    "Иконата от Толиати" направо ме е срам да ви четя

    14:48 03.06.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "мунчо":

    🚗 Е друго си е да спукаш картер на Мерцедес-
    класа някак си❗
    А не като оня с картера за сто кинта на Ладата🚗

    14:53 03.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.