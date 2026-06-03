Вечният динозавър възкръсна: Новата Lada Niva получи куп нови технологии

По време на Международния икономически форум в Санкт Петербург АвтоВАЗ привлече вниманието с премиерата на дълбоко модернизирания си всъдеход Niva Legend. Иконата на съветското автомобилостроене, която от десетилетия отказва да слезе от конвейера, най-после получава инженерните подобрения, за които купувачите плачеха от години.

Голямата новина под късия преден капак е новият 1,8-литров осемклапанов бензинов двигател. Взетият назаем от Niva Travel агрегат влива свежа кръв в жилите на класическата машина, осигурявайки лек скок на въртящия момент с 24 Нм. Най-сладкото в случая е, че лъвският дял от тази тяга (около 80%) е на разположение на водача още при минималните 1000 об/мин. Този технически трик не само ще улесни преминаването през тежка кал и дълбок сняг, но според обещанията на производителя ще свали разхода на гориво с между 3 и 30 на сто в зависимост от това колко натежава десният крак на шофьора.

Инженерите обаче не са спрели дотук и са излекували една от хроничните болки на модела – управлението на пътя. Предното окачване е изцяло преработено, като стабилизиращата щанга е изнесена напред. Тази нова геометрия има за цел да укроти капризното поведение на колата при по-висока скорост на асфалт, превръщайки усещането зад волана от борба за оцеляване в приятно пътуване. За да бъде картинката пълна, за първи път в историята каросерията на Niva Legend получава двустранно поцинковане на най-уязвимите панели, включително покрива, капака и задната врата, което е сигурна застраховка срещу ръждата.

Интериорът също е претърпял тотална еволюция в името на човешката ергономия. Забравете за спартанските мъчения: шофьорът вече ще върти модерния волан от Lada Granta, а контактният ключ най-после е преместен от дясната страна на кормилната колона. Още по-хубаво е, че вратите и запалването вече се командват от един-единствен ключ, а лостът за скоростите е позициониран по-близо до тялото на водача. Раздатката също е опитомена и се управлява само с един лост, а климатичната инсталация е оборудвана с качествен филтър за купето.

В списъка с нововъведения, наброяващ над 100 напълно нови компонента, се открояват още предната въздушна възглавница (наложила подсилване на носещата структура), вентилираните спирачни дискове отпред и оригинални 16-цолови двуцветни джанти. В момента поточните линии в Русия се настройват за масовото производство на тази технологично преродена Lada Niva. Ценовите листи все още се пазят в тайна, но едно е сигурно – пазарът отдавна не беше виждал толкова радикален скок в еволюцията на този вечен 4x4 динозавър.