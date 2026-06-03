Слави Трифонов към Румен Радев: Г-н премиер, разпоредете на Иван Демерджиев да изнесе истината за казуса "Петрохан"

Господин Демерджиев, много е просто. Екипите на МВР, разследващи случая "Петрохан", са събрали необходимата информация. Покажете я на хората. Не виждам никаква причина да увъртате и да криете, освен ако не сте пряко замесен във факти, които не искате да станат обществено достояние.
Това пише в открито писмо до премиера Румен Радев лидерът на ИТН Слави Трифонов.
Той призова министър-председателят, че ако неговият подчинен, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, не си изпълнява задълженията, Ваша отговорност е да го принудите да бъде стриктен и изпълнителен.
Ето и цялата позиция на Слави Трифонов:
ДО
ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОПИЕ ДО
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ,
Преди повече от седмица Ви написах писмо, в което най-любезно Ви припомних, че случаят „Петрохан“ продължава да вълнува общественото мнение и че сега разкритията по този случай вече са Ваша отговорност. Единственото, което чух от Вас преди два дни, е как Вие в едно телевизионно предаване все още не сте запознат с действията, които са извършени до момента. Цитирам Ви.
Освен това казвате и други алабализми, които само доказват явното Ви нежелание да покажете истината по случая „Петрохан“, защото аз друго логично обяснение не мога да намеря. Само искам да Ви припомня, че хората преди Вас, кабинетът „Гюров“, действаха по подобен начин и не разкриха нищо. Вие действате като тях. Все едно сте министър на Гюров или сте от ППДБ. Всъщност, демонстрираното от Вас нежелание да политизирате този случай се превръща точно в обратното. В същото телевизионно предаване казвате, че ще се срещнете с майките на Калушев и Златков и ще им дадете информация по случая. Е, господин министър, цялото общество има нужда от тази информация.
Господин Демерджиев, много е просто. Екипите на МВР, разследващи случая, са събрали необходимата информация. Покажете я на хората. Не виждам никаква причина да увъртате и да криете, освен ако не сте пряко замесен във факти, които не искате да станат обществено достояние.
Господин министър, не ми отговорихте на първото писмо. Предполагам, че няма да отговорите и на това, но аз няма да спра, защото съм в абсолютното си право като гражданин на България, а като такъв, заедно с още седем милиона души, съм Ваш работодател и затова трябва да получа информацията, която искам, защото Вие не сте наш началник, а сте наш служител. Така казва Конституцията.
Слави Трифонов
П.С.
Господин министър-председател, ако Вашият подчинен, министърът на вътрешните работи, не си изпълнява задълженията, Ваша отговорност е да го принудите да бъде стриктен и изпълнителен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боби
Коментиран от #103
18:52 03.06.2026
2 Агент Мълдър
Коментиран от #39
18:52 03.06.2026
3 И аз искам
18:54 03.06.2026
4 Исторически факти
Коментиран от #106
18:54 03.06.2026
5 Голямо
18:54 03.06.2026
6 Как
Коментиран от #109
18:54 03.06.2026
7 Наркоман
Коментиран от #19
18:55 03.06.2026
8 истината за 36г "преход"
18:55 03.06.2026
9 Скрийсе бе!
18:56 03.06.2026
10 Елементарно
18:56 03.06.2026
11 Мимо
18:56 03.06.2026
12 Пешо
18:57 03.06.2026
13 А ЗА КРАЖБИ ОТ ЛУКОЙЛ
18:58 03.06.2026
14 Реален
18:58 03.06.2026
15 КОЛЬО ПАРЪМА
18:58 03.06.2026
16 А бе
18:58 03.06.2026
17 Дориана
19:00 03.06.2026
18 Исл
19:01 03.06.2026
19 Поручик Бенц
До коментар #7 от "Наркоман":Слави ли?Той се подготвя за среща с Любен Дилов-син на "горната земя".
19:05 03.06.2026
20 Куку Бенд
Коментиран от #41, #42
19:06 03.06.2026
21 Демержиев
19:06 03.06.2026
22 Гост
Коментиран от #28, #35, #49
19:06 03.06.2026
23 А бе Дълъг
19:07 03.06.2026
24 Правилно
19:08 03.06.2026
25 Трифонов
19:09 03.06.2026
26 хихи
19:10 03.06.2026
27 Стига
19:10 03.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Цукахара
19:11 03.06.2026
30 Неприятната гербераска слуга
19:11 03.06.2026
31 Няма да стане
19:11 03.06.2026
32 Трифонов
Коментиран от #43
19:12 03.06.2026
33 къв е тоз !!
19:13 03.06.2026
34 Боташ
19:13 03.06.2026
35 При Трифонов
До коментар #22 от "Гост":Няма 6 трупа, но при ПП ДБ ги има.
19:14 03.06.2026
36 Mr. "БО (га) ТАШ"
19:14 03.06.2026
37 Факти
19:14 03.06.2026
38 Мдаа
19:16 03.06.2026
39 И за Шуменската пума също !
До коментар #2 от "Агент Мълдър":Къде се дяна хайванчето? Жива ли е , лекар с кола ли я прегази? Децата питат преди да заспят.Нека да не се потулва истината !
19:18 03.06.2026
40 Аз...
19:20 03.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Мдааа
До коментар #20 от "Куку Бенд":Ми явно се мисли за някакъв фактор, горкият. Поне да беше използвал вълшебната дума (моля), че така малко звучи като заповед. Самозабравил се галош.
19:22 03.06.2026
43 Твоят коментар
До коментар #32 от "Трифонов":и плюсовете за него са потвърждение на предположението, че 80% от нашия народ са дeбили...
Коментиран от #66
19:26 03.06.2026
44 Абе
19:27 03.06.2026
45 Факти
19:28 03.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Мършааааа
19:29 03.06.2026
48 Аззз
19:29 03.06.2026
49 Напомнително.
До коментар #22 от "Гост":ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%. Но след, като никоя друга партия и коалиция не последва примера им в следващото НС и ИТН получаваше цялата си субсидия.
Коментиран от #71, #76
19:30 03.06.2026
50 Абе
19:31 03.06.2026
51 Ха ха ха ха ха ха ха
19:31 03.06.2026
52 Тоз Вътрак
19:31 03.06.2026
53 Смехоран
19:32 03.06.2026
54 Хм...
Коментиран от #58
19:33 03.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ни дете, ни коте
19:34 03.06.2026
57 Стига
19:34 03.06.2026
58 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #54 от "Хм...":Морално е умрел
19:35 03.06.2026
59 Хо хо
Коментиран от #62
19:35 03.06.2026
60 Стига с тоя Петрохан" бре!
Аман от този парач на мръсни пари на мафиоти Чалгаря!!
Народът български те изрита с шутове от българската политика, Чалгар мазен гнусен плешив!
19:37 03.06.2026
61 Славчо,
Коментиран от #65
19:37 03.06.2026
62 Колкото
До коментар #59 от "Хо хо":са жалки , толкова и вредни ! Един читав няма , един компетентен няма , един достоен , можеш и силен няма !
19:38 03.06.2026
63 Чалгаджията е срам за България
19:38 03.06.2026
64 Идва видовден
19:38 03.06.2026
65 Ирония
До коментар #61 от "Славчо,":Славчо злобата, омразата и алчността ше го погубят.
19:39 03.06.2026
66 Всъщност,
До коментар #43 от "Твоят коментар":истината е, че при ПеПеските тролове тези проценти са 99.
19:40 03.06.2026
67 Подозрителен
19:41 03.06.2026
68 Възмутен
19:42 03.06.2026
69 Славчо
19:42 03.06.2026
70 Болен си, Славчо
Жалък си, свинко!
Коментиран от #81
19:42 03.06.2026
71 Казано е:
До коментар #49 от "Напомнително.":На тези с минусите:
Когато ФАКТИТЕ говорят, дори и троловете трябва да си траят !
19:43 03.06.2026
72 Слави е Позор!
19:43 03.06.2026
73 Никой
То - това е хочти вече нормално - но няма конспирация.
Психопати са.
19:44 03.06.2026
74 дондьо 2026
гледам, Предател! ти си 0
зеро и др !
19:44 03.06.2026
75 Бай булгар
19:44 03.06.2026
76 Напротив!
До коментар #49 от "Напомнително.":Стара дъвка на измамника Слави Чалгаря.
Този измамник жалък ще потъне в забвение.
Времето му отмина.
19:45 03.06.2026
77 Слави, не си достоен човек, ти си позор!
19:46 03.06.2026
78 хмммм
19:46 03.06.2026
79 Чалгаря е най-гнусното нещо
19:47 03.06.2026
80 Тошку Балабанката
19:49 03.06.2026
81 Предполагам,
До коментар #70 от "Болен си, Славчо":че ти дори и магаре нямаш а си тръгнал на милионер акъл да даваш!
19:49 03.06.2026
82 Парадокс
19:49 03.06.2026
83 Браво Щирлиц
Вземате стабилно компроментиран в общественото мнение политик и му слагате в устата компрометиращи ви гнycни казуси, които искате да замажете и обществото да приеме и забрави.
Пример1: Вземате златния cкyнкc Чалгуца и баш след изборите, които логично е загубил след полягането му под (де)БелияБобър и му казвате да пита агент дондуков02 какво става с референдума за лева, дето въпросния е обещал преди да кандидаства за поста агент дондуков01.
Резултат: емоционално реагиращото население асоциира въпросния казус с изключително пpoтивната личност на въпросния омaзан пoлит пapцaл и започва да отстъпва (НЕрационално, а емоционално) от идеята за референдум за СОБСТВЕНАТА им валута!
Пример2: Вземаме друг или същия омазан полит пapцал и му вкарвате в устатата друг парлив казус - ППрохан. Отдолу в коментарите запущате цялото ПП/ИИ тpoлство и населението удивено колко лошо нещо е да се споменава въпросния казус и как „общественото“ (тpoлcкото) мнение е срещу това. Да кажем ли какъв се очаква да е резултата?
Браво, продължавайте да продължавате! Когато докарате очаквания резултат да не забравите да пратите картички от „топлите острови“ 2на1на1,8м, дето са ви организирали кукловодите ви. Оп, то там няма поща, забравих.
19:50 03.06.2026
84 Тома
19:51 03.06.2026
85 Ник. А
Мишок и подлога... Добре, че се хвана с политиката, че да го видят всички, що за боклук е наистина.
19:51 03.06.2026
86 Преднамерена заблуда
Зулусът знае това,но иска отново да е изключително известен
Коментиран от #93
19:52 03.06.2026
87 Живата мумия Дългуча
19:52 03.06.2026
88 Питам само?!
Тоз що няма жена, да не е гей?
19:53 03.06.2026
89 МЪКА
Винаги трябва да има занимание за чалга-троловете, а и тафик да се прави.
Слави вече тотално залязва и трябва да се намери следващия.
19:54 03.06.2026
90 Я марш!
19:55 03.06.2026
91 Всяко чудо за 3 дни
19:56 03.06.2026
92 ккк
19:56 03.06.2026
93 МЪКА
До коментар #86 от "Преднамерена заблуда":Тресе зулуса. Това му го обясняваха надълго и широко, но вече трябва да напомня че жив.
19:57 03.06.2026
94 под достойството
19:57 03.06.2026
95 Краси
19:58 03.06.2026
96 Слави е неук шушляк!
Коментиран от #110
19:59 03.06.2026
97 От БАН
20:00 03.06.2026
98 Хахаха
20:01 03.06.2026
99 Чалгаджията е срам за България
20:02 03.06.2026
100 Я си Еви намата
20:02 03.06.2026
101 Тонът е обвинителен
20:07 03.06.2026
102 Има популистки елемент
20:08 03.06.2026
103 Няма значение откъде е изпълзял
До коментар #1 от "Боби":Обществото чака информация!
20:08 03.06.2026
104 Слави кухата глава
20:08 03.06.2026
105 Писмото цели и политически натиск
20:10 03.06.2026
106 стара бг
До коментар #4 от "Исторически факти":Който го надуши, самия той го отпуши.
20:10 03.06.2026
107 Отговор
Когато нямате доказателства, а само подозрения, е безотговорно да намеквате, че министър е „пряко замесен“ в нещо, което дори не посочвате конкретно. Това не е търсене на истината, а политическа реторика.
Ако разполагате с факти – представете ги. Ако разполагате само с въпроси – задайте ги. Но да обвинявате публично без доказателства е практика, която не прави институциите по-прозрачни, а обществото по-разделено.
Освен това е удобно да се настоява за незабавно публикуване на цялата информация, но всяко разследване има законови ограничения. Не всяка събрана информация може да бъде оповестена в момента, в който политик поиска това.
Гражданите имат право да знаят истината. Но имат право и на отговорно говорене от хората, които претендират да ги представляват.
Истината не се доказва с гръмки писма, а с факти.
20:11 03.06.2026
108 Отговор
Когато нямате доказателства, а само подозрения, е безотговорно да намеквате, че министър е „пряко замесен“ в нещо, което дори не посочвате конкретно. Това не е търсене на истината, а политическа реторика.
Ако разполагате с факти – представете ги. Ако разполагате само с въпроси – задайте ги. Но да обвинявате публично без доказателства е практика, която не прави институциите по-прозрачни, а обществото по-разделено.
Освен това е удобно да се настоява за незабавно публикуване на цялата информация, но всяко разследване има законови ограничения. Не всяка събрана информация може да бъде оповестена в момента, в който политик поиска това.
Гражданите имат право да знаят истината. Но имат право и на отговорно говорене от хората, които претендират да ги представляват.
Истината не се доказва с гръмки писма, а с факти.
20:11 03.06.2026
109 Кой го казва?
До коментар #6 от "Как":човека си иска инфлрмацията..
не става въпрос за музика..
20:11 03.06.2026
110 Риторичен въпрос ?
До коментар #96 от "Слави е неук шушляк!":Защо ли този "г-н Никой" кара тъпите ПеПейски тролове да се задавят от храчки ?
20:13 03.06.2026
111 Aлфа Bълкът
20:13 03.06.2026