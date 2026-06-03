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Слави Трифонов към Румен Радев: Г-н премиер, разпоредете на Иван Демерджиев да изнесе истината за казуса "Петрохан"

Слави Трифонов към Румен Радев: Г-н премиер, разпоредете на Иван Демерджиев да изнесе истината за казуса "Петрохан"

3 Юни, 2026 18:50 1 652 111

  • слави трифонов-
  • иван демерджиев-
  • румен радев-
  • петрохан-
  • педофилия-
  • секта

Така казва Конституцията

Слави Трифонов към Румен Радев: Г-н премиер, разпоредете на Иван Демерджиев да изнесе истината за казуса "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Господин Демерджиев, много е просто. Екипите на МВР, разследващи случая "Петрохан", са събрали необходимата информация. Покажете я на хората. Не виждам никаква причина да увъртате и да криете, освен ако не сте пряко замесен във факти, които не искате да станат обществено достояние.

Това пише в открито писмо до премиера Румен Радев лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Той призова министър-председателят, че ако неговият подчинен, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, не си изпълнява задълженията, Ваша отговорност е да го принудите да бъде стриктен и изпълнителен.

Ето и цялата позиция на Слави Трифонов:

ДО

ИВАН ДЕМЕРДЖИЕВ

МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ ДО

РУМЕН РАДЕВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕМЕРДЖИЕВ,

Преди повече от седмица Ви написах писмо, в което най-любезно Ви припомних, че случаят „Петрохан“ продължава да вълнува общественото мнение и че сега разкритията по този случай вече са Ваша отговорност. Единственото, което чух от Вас преди два дни, е как Вие в едно телевизионно предаване все още не сте запознат с действията, които са извършени до момента. Цитирам Ви.

Освен това казвате и други алабализми, които само доказват явното Ви нежелание да покажете истината по случая „Петрохан“, защото аз друго логично обяснение не мога да намеря. Само искам да Ви припомня, че хората преди Вас, кабинетът „Гюров“, действаха по подобен начин и не разкриха нищо. Вие действате като тях. Все едно сте министър на Гюров или сте от ППДБ. Всъщност, демонстрираното от Вас нежелание да политизирате този случай се превръща точно в обратното. В същото телевизионно предаване казвате, че ще се срещнете с майките на Калушев и Златков и ще им дадете информация по случая. Е, господин министър, цялото общество има нужда от тази информация.

Господин Демерджиев, много е просто. Екипите на МВР, разследващи случая, са събрали необходимата информация. Покажете я на хората. Не виждам никаква причина да увъртате и да криете, освен ако не сте пряко замесен във факти, които не искате да станат обществено достояние.

Господин министър, не ми отговорихте на първото писмо. Предполагам, че няма да отговорите и на това, но аз няма да спра, защото съм в абсолютното си право като гражданин на България, а като такъв, заедно с още седем милиона души, съм Ваш работодател и затова трябва да получа информацията, която искам, защото Вие не сте наш началник, а сте наш служител. Така казва Конституцията.

Слави Трифонов

П.С.

Господин министър-председател, ако Вашият подчинен, министърът на вътрешните работи, не си изпълнява задълженията, Ваша отговорност е да го принудите да бъде стриктен и изпълнителен.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боби

    79 11 Отговор
    Тоя кога пак изпълзя от дупката си, и като какъв е по медиите?!?!

    Коментиран от #103

    18:52 03.06.2026

  • 2 Агент Мълдър

    32 0 Отговор
    Истината е някъде там!

    Коментиран от #39

    18:52 03.06.2026

  • 3 И аз искам

    72 9 Отговор
    Не ни разваляйте вечерта като показвате този образ.

    18:54 03.06.2026

  • 4 Исторически факти

    55 9 Отговор
    Пръдлю

    Коментиран от #106

    18:54 03.06.2026

  • 5 Голямо

    61 3 Отговор
    дъвкане на тая дъвка!

    18:54 03.06.2026

  • 6 Как

    62 8 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия и от ниския също!

    Коментиран от #109

    18:54 03.06.2026

  • 7 Наркоман

    58 6 Отговор
    Взел си да предозираш. Няма да изкараш още дълго

    Коментиран от #19

    18:55 03.06.2026

  • 8 истината за 36г "преход"

    30 4 Отговор
    слафчо,кажи нещо и за ченгеджийската демокрация,защото България няма да я има. Една част то населението го усеща,а то се вижда и политически, как управлението рухва, а в самите политици няма вътък за управление, вещина, само за усвоение на пари, то се подготвя отново за единично оцеляване или на малки групи, породово или не, въоръжава се за грабежи и чака "хаоса" за да граби и убива. Това сега не се вижда, но това нещо тече в най-ниските слоеве, които си набелязват цели за грабеж, още отсега.

    18:55 03.06.2026

  • 9 Скрийсе бе!

    57 7 Отговор
    Противен чалгар!

    18:56 03.06.2026

  • 10 Елементарно

    44 3 Отговор
    След като най-голямата чалга от партията повтаря едно и също какво ли остава за малкото останали.

    18:56 03.06.2026

  • 11 Мимо

    53 7 Отговор
    Скрий се в дупката си и не излизай повече от там! Боже, Боже, Боже.... Как не ги е срам такива като тоя , Асенчо, Теменужка и ред други да се показват и да "изискват" следва всичко, което надробиха. Някой да е чул скоро Бойко и Шишо да се обаждат??? Заложиха социалните бомби , изцоцаха до стотинка къде какво успяха и сега хвърлиха властта на Радев - да опере пешкира.

    18:56 03.06.2026

  • 12 Пешо

    31 3 Отговор
    Тиня

    18:57 03.06.2026

  • 13 А ЗА КРАЖБИ ОТ ЛУКОЙЛ

    31 4 Отговор
    От твоите господари а ?

    18:58 03.06.2026

  • 14 Реален

    40 6 Отговор
    Диван Диван стой си там и как е въздуха над главата ви

    18:58 03.06.2026

  • 15 КОЛЬО ПАРЪМА

    17 4 Отговор
    И туй ще стане Славчо скоро само гледай.

    18:58 03.06.2026

  • 16 А бе

    39 4 Отговор
    Има такъв наглец питай тошко - африканския и балабанката те бяха заедно с Къдравият СЮ - който при побоя на кожухара прави закани,а след Петрохан се покри като мишок

    18:58 03.06.2026

  • 17 Дориана

    42 5 Отговор
    Слави Трифонов продължава да преекспонира темата за Петрохан. Той и ИТН очерниха Будизма като религия и го замесиха с педофилия. С всички сили подкрепяха корумпирания мафиотски модел на управление. Неистово искаха да въведат диктатура в България срещу свободното слово, защото хората го мразели. Депутатите му превърнаха Парламента в бойно поле и конфронтации. Предадоха избирателите си и работеха срещу народа, накрая си получиха Възмездието. Така, че точно Слави Трифонов няма никакво морално право да иска каквото и да е било от Новата власт, които са на светлинни години по- високо от него..

    19:00 03.06.2026

  • 18 Исл

    31 3 Отговор
    Колко жалко мазнене от низините на човешките морални сметища

    19:01 03.06.2026

  • 19 Поручик Бенц

    15 4 Отговор

    До коментар #7 от "Наркоман":

    Слави ли?Той се подготвя за среща с Любен Дилов-син на "горната земя".

    19:05 03.06.2026

  • 20 Куку Бенд

    35 4 Отговор
    Г-н Трифонов като представител на кого и в качеството си на какъв искате нещо от мин. председателя и бивш президент, след като вашата партия дори не е в парламента?

    Коментиран от #41, #42

    19:06 03.06.2026

  • 21 Демержиев

    28 2 Отговор
    Ще я изнеса, чакам само македонец да фръкне в космоса.

    19:06 03.06.2026

  • 22 Гост

    32 3 Отговор
    Що ти не изнесеш истината кой, как и кога те купиха и колко ти дадоха, а и за каква дейност? А, чалгаре???

    Коментиран от #28, #35, #49

    19:06 03.06.2026

  • 23 А бе Дълъг

    16 1 Отговор
    Що за демокрация е тази, при която са нужни заповеди, за да се каже истината?

    19:07 03.06.2026

  • 24 Правилно

    4 1 Отговор
    Правителството трябва да даде мнението си0ц

    19:08 03.06.2026

  • 25 Трифонов

    4 14 Отговор
    още не е разбрал,че и рунбата е от гей дружинката на Петрохан.

    19:09 03.06.2026

  • 26 хихи

    27 4 Отговор
    Слави, Слави, остаря като Цървул, на като Катедрала

    19:10 03.06.2026

  • 27 Стига

    18 3 Отговор
    пък ти джавака едно и също в последно време и се мазни , както винаги на силните на деня ! Петрохан , та Петрохан ! Екзекуция и тези , които уж призоваваш , знаеш , че нямат интерес ! Но , давай ! Никой те няма за жив !

    19:10 03.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Цукахара

    16 2 Отговор
    Тоа 6ибаНиак,като какъв се обажда. Един от най-мразените хора в България,наравно с Боко и шиши

    19:11 03.06.2026

  • 30 Неприятната гербераска слуга

    23 3 Отговор
    Вземи та ни лиши от присъствието си чалгар, хората си казаха думата не ви искат

    19:11 03.06.2026

  • 31 Няма да стане

    3 8 Отговор
    Мунчо ще изтъргува истината за Петрохан с ППДБ в замяна на подкрепа за смяна ВСС с негови марионетки. За Мунчо е критично важно да не влезе самия той и също и хората му в затвора.

    19:11 03.06.2026

  • 32 Трифонов

    18 6 Отговор
    и какво те интересува истината. Службите по нареждане на Пеевски и Борисов убиха зверски тези смели, интелигентни и умни мъже, български рейнджъри, които пазеха природата и обучаваха младите в екстремни спортове, за да ги спасят от наркотици, защото да станали свидетели на трафик на хора и наркотици. А вие използвахте убийството политипески, за да очерните демократичната общност по нареждане на Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #43

    19:12 03.06.2026

  • 33 къв е тоз !!

    5 3 Отговор
    На ЦАРУЛЯ , Радев не отговатя !!!

    19:13 03.06.2026

  • 34 Боташ

    4 4 Отговор
    Министър Бях точен с парите едва ли ще разкрие връзките на педофилската секта от Петрохан с добрия олигарх Прокопиев.

    19:13 03.06.2026

  • 35 При Трифонов

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Няма 6 трупа, но при ПП ДБ ги има.

    19:14 03.06.2026

  • 36 Mr. "БО (га) ТАШ"

    3 2 Отговор
    $лави, "Баджанак", ЗАЩО ТАКА МЕ ПРИТИ$КАШ В ТОЗИ НАПР€ГНАТ МОМ€НТ?!

    19:14 03.06.2026

  • 37 Факти

    23 4 Отговор
    Славчо, твоята партийка гласува ПРОТИВ разкриването на истината за Петрохан заедно с ГЕРБ и ДПС.

    19:14 03.06.2026

  • 38 Мдаа

    20 3 Отговор
    Мафията пак е активирала мумията.

    19:16 03.06.2026

  • 39 И за Шуменската пума също !

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Агент Мълдър":

    Къде се дяна хайванчето? Жива ли е , лекар с кола ли я прегази? Децата питат преди да заспят.Нека да не се потулва истината !

    19:18 03.06.2026

  • 40 Аз...

    1 1 Отговор
    Славиии к...

    19:20 03.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мдааа

    12 1 Отговор

    До коментар #20 от "Куку Бенд":

    Ми явно се мисли за някакъв фактор, горкият. Поне да беше използвал вълшебната дума (моля), че така малко звучи като заповед. Самозабравил се галош.

    19:22 03.06.2026

  • 43 Твоят коментар

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Трифонов":

    и плюсовете за него са потвърждение на предположението, че 80% от нашия народ са дeбили...

    Коментиран от #66

    19:26 03.06.2026

  • 44 Абе

    2 0 Отговор
    Ей, смешници, не ви ли е срам бе

    19:27 03.06.2026

  • 45 Факти

    3 0 Отговор
    Радев има пълно мнозинство, може да промени закона и да си нареди негов ДАНС. Може да извади цялата истина за Петрохан и Баба Алино. Ако не го направи в най-ското време значи играе с мафията.

    19:28 03.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Мършааааа

    10 3 Отговор
    Жив ли си, бе, зулус педофил

    19:29 03.06.2026

  • 48 Аззз

    13 2 Отговор
    славчо.....това ли е най-важното в момента? Хората се чудят как да вържат двата края след безумното участие на твоите хора в последното управление.сътвориха толкова глупости с шиши и боко,че не се знае колко години ще са нужни да ви изринат лай-та....по-добре си припълзи обратно под камъка си....

    19:29 03.06.2026

  • 49 Напомнително.

    3 8 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    ИТН са ЕДИНСТВЕНАТА партия, която вземаше само 1(един) лв. на получен глас от полагащата се субсидия и връщаше в бюджета останалите 7(седем) лв.!? Освен това екипа на Слави разкри, че когато Горанов беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, парламентарните партии НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО са получавали и разпределяли пропорционално субсидия от близо 11 милиона лв. и за гласовете за коалиции, които не са преминали 4% бариера и на партиите, които са получили по-малко от 1%. Но след, като никоя друга партия и коалиция не последва примера им в следващото НС и ИТН получаваше цялата си субсидия.

    Коментиран от #71, #76

    19:30 03.06.2026

  • 50 Абе

    7 4 Отговор
    Къв си ти, че да казваш бе. Я бегай у миманса откъдето си дошъл. За по умен се мислиш от всички, но ви се изсмяха в лицето. Палячовци!

    19:31 03.06.2026

  • 51 Ха ха ха ха ха ха ха

    6 2 Отговор
    Само питам: къде са Тошко и балабанчо, Палава свършва ли за 27 секунди? Нема кинтииииии..... 0.7%

    19:31 03.06.2026

  • 52 Тоз Вътрак

    5 3 Отговор
    За къде е Дерменджиев ако тоз вътрак не му се помоли публично. Г-Н Пеевски, пуснете записите на Тошко и на тоз с тийн момченца. Нека освен в мъки да пукяса и в срам!

    19:31 03.06.2026

  • 53 Смехоран

    5 1 Отговор
    М@ршоядите отново са нападнали чата.Едвам чакат някоя статия да излезне,и започва изливането на помията.Вече риете под дъното.

    19:32 03.06.2026

  • 54 Хм...

    5 3 Отговор
    Славчо не беле толкова настоятелен при управлението на дебелите момчета. Сега явно е решил да покаже, че все още е жив.

    Коментиран от #58

    19:33 03.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ни дете, ни коте

    5 1 Отговор
    М. Ърш. Ляк крив, мири.злив и стар

    19:34 03.06.2026

  • 57 Стига

    3 1 Отговор
    с вечните изтривалки !

    19:34 03.06.2026

  • 58 Ха ха ха ха ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Хм...":

    Морално е умрел

    19:35 03.06.2026

  • 59 Хо хо

    5 2 Отговор
    Рундьо тръгна с голямата кошница но е като котката на Шрьодингер върху нагорещен ламаринен покрив. Сам срещу всички, само че е на политическия терен а зад него е разпасана команда събрана от кол и въже. Явно си мисли че е служебен за няколко месеца. Вече не се вижда ехидната му прецедентска физономия и се състари за няколко седмици. Гиди ду-пе шилаво!

    Коментиран от #62

    19:35 03.06.2026

  • 60 Стига с тоя Петрохан" бре!

    8 3 Отговор
    Има си прокуратура и съд!!!
    Аман от този парач на мръсни пари на мафиоти Чалгаря!!
    Народът български те изрита с шутове от българската политика, Чалгар мазен гнусен плешив!

    19:37 03.06.2026

  • 61 Славчо,

    10 1 Отговор
    на години си, захвани се с нещо полезно.

    Коментиран от #65

    19:37 03.06.2026

  • 62 Колкото

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Хо хо":

    са жалки , толкова и вредни ! Един читав няма , един компетентен няма , един достоен , можеш и силен няма !

    19:38 03.06.2026

  • 63 Чалгаджията е срам за България

    8 3 Отговор
    Този срам няма ли?! Чалгаджията стана жалък слуга на Боко Тиквата и Магнит Пеевски!

    19:38 03.06.2026

  • 64 Идва видовден

    8 2 Отговор
    Абе подлого слуга на мафията питай твоите господари кой ги изби

    19:38 03.06.2026

  • 65 Ирония

    9 2 Отговор

    До коментар #61 от "Славчо,":

    Славчо злобата, омразата и алчността ше го погубят.

    19:39 03.06.2026

  • 66 Всъщност,

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Твоят коментар":

    истината е, че при ПеПеските тролове тези проценти са 99.

    19:40 03.06.2026

  • 67 Подозрителен

    6 1 Отговор
    Всички в Петрохан подозирам, че са брутално екзикутирани от мафията на Шиши и Боко, вероятно са разкрили каналите им за дрога, трафик на хора и пори.

    19:41 03.06.2026

  • 68 Възмутен

    6 3 Отговор
    Тоя вампир що не ксе види в огледалото.

    19:42 03.06.2026

  • 69 Славчо

    6 2 Отговор
    ти си един палячо и последен ще разбереш истината за Петрохан. Тя е дълбока щом и МВР и прокурори я крият. Теб и маймуната Тошко Ви използваха да плюете по определени хора и да отвличате вниманието от тази истина. Вас не ви пука за мъката на близките. Но Господ ще ви накаже за безчувствието и изпълнената поръчка на мафията!

    19:42 03.06.2026

  • 70 Болен си, Славчо

    4 2 Отговор
    Яхай си магаретата и не се разпореждай.
    Жалък си, свинко!

    Коментиран от #81

    19:42 03.06.2026

  • 71 Казано е:

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Напомнително.":

    На тези с минусите:
    Когато ФАКТИТЕ говорят, дори и троловете трябва да си траят !

    19:43 03.06.2026

  • 72 Слави е Позор!

    6 2 Отговор
    Славуца изкука горкия. Деменциооооо...

    19:43 03.06.2026

  • 73 Никой

    3 4 Отговор
    Самоубийство е - какъв Петрохан хората са се решили да се гръмнат по главите.
    То - това е хочти вече нормално - но няма конспирация.
    Психопати са.

    19:44 03.06.2026

  • 74 дондьо 2026

    4 1 Отговор
    а ве " чалгар" махай се някъде ,че не мога да те
    гледам, Предател! ти си 0
    зеро и др !

    19:44 03.06.2026

  • 75 Бай булгар

    7 1 Отговор
    Славчо един твой приятел Дилов се гавреше с паметта на Калушев че си изстрелял съзнанието през фонтанелата. Вече и той се изстреля!

    19:44 03.06.2026

  • 76 Напротив!

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Напомнително.":

    Стара дъвка на измамника Слави Чалгаря.
    Този измамник жалък ще потъне в забвение.
    Времето му отмина.

    19:45 03.06.2026

  • 77 Слави, не си достоен човек, ти си позор!

    3 2 Отговор
    Славчооо, жалък слуга на Пеевски!

    19:46 03.06.2026

  • 78 хмммм

    3 1 Отговор
    г-н президент и този взе да му се слага.

    19:46 03.06.2026

  • 79 Чалгаря е най-гнусното нещо

    3 1 Отговор
    Чалгаря и неговите гнусни мазни вулгарни клоуни са най-гнусното нещо в политиката на България. Такова падение никога не е било!

    19:47 03.06.2026

  • 80 Тошку Балабанката

    2 1 Отговор
    Чезни ве измекяр

    19:49 03.06.2026

  • 81 Предполагам,

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Болен си, Славчо":

    че ти дори и магаре нямаш а си тръгнал на милионер акъл да даваш!

    19:49 03.06.2026

  • 82 Парадокс

    2 0 Отговор
    Чалгарят педо.ил колко дечица минаха през предаванията му....

    19:49 03.06.2026

  • 83 Браво Щирлиц

    0 0 Отговор
    Употреба на зацапан парцал - кратко упътване:
    Вземате стабилно компроментиран в общественото мнение политик и му слагате в устата компрометиращи ви гнycни казуси, които искате да замажете и обществото да приеме и забрави.

    Пример1: Вземате златния cкyнкc Чалгуца и баш след изборите, които логично е загубил след полягането му под (де)БелияБобър и му казвате да пита агент дондуков02 какво става с референдума за лева, дето въпросния е обещал преди да кандидаства за поста агент дондуков01.
    Резултат: емоционално реагиращото население асоциира въпросния казус с изключително пpoтивната личност на въпросния омaзан пoлит пapцaл и започва да отстъпва (НЕрационално, а емоционално) от идеята за референдум за СОБСТВЕНАТА им валута!

    Пример2: Вземаме друг или същия омазан полит пapцал и му вкарвате в устатата друг парлив казус - ППрохан. Отдолу в коментарите запущате цялото ПП/ИИ тpoлство и населението удивено колко лошо нещо е да се споменава въпросния казус и как „общественото“ (тpoлcкото) мнение е срещу това. Да кажем ли какъв се очаква да е резултата?

    Браво, продължавайте да продължавате! Когато докарате очаквания резултат да не забравите да пратите картички от „топлите острови“ 2на1на1,8м, дето са ви организирали кукловодите ви. Оп, то там няма поща, забравих.

    19:50 03.06.2026

  • 84 Тома

    2 0 Отговор
    Където има г.е.й скандал не може славуца да не се информира.Той цял живот е в купчинката защото му харесва

    19:51 03.06.2026

  • 85 Ник. А

    2 1 Отговор
    Този помияр къде се беше сврял? 😅
    Мишок и подлога... Добре, че се хвана с политиката, че да го видят всички, що за боклук е наистина.

    19:51 03.06.2026

  • 86 Преднамерена заблуда

    2 0 Отговор
    При убийство, българското следствие извършва процесуални действия. Данните ги предава на прокуратурата при наличие на данни за виновни. Прокурорът предава данните за образуване ка съдебно производство. Министърът на вътрешните работи на РБ тези органи не са му подчинени и не носи отговорност
    Зулусът знае това,но иска отново да е изключително известен

    Коментиран от #93

    19:52 03.06.2026

  • 87 Живата мумия Дългуча

    3 0 Отговор
    Наистина не мога да проумея защо този скелетон не вземе да се скрие...

    19:52 03.06.2026

  • 88 Питам само?!

    1 0 Отговор
    Сиси гея пак се изтропа.
    Тоз що няма жена, да не е гей?

    19:53 03.06.2026

  • 89 МЪКА

    3 0 Отговор
    Преди години сайтът по този начин бързаше да пише Волен какво е казал, кихнал и направил.
    Винаги трябва да има занимание за чалга-троловете, а и тафик да се прави.
    Слави вече тотално залязва и трябва да се намери следващия.

    19:54 03.06.2026

  • 90 Я марш!

    2 0 Отговор
    Скрий се бе мишкар плешив!

    19:55 03.06.2026

  • 91 Всяко чудо за 3 дни

    3 0 Отговор
    "Преди повече от седмица Ви написах писмо, в което най-любезно Ви припомних, че случаят Петрохан продължава да вълнува общественото мнение".............Темата отдавна не вълнува никого освен може би шепа хора в кварталната кръчма.

    19:56 03.06.2026

  • 92 ккк

    1 0 Отговор
    Разпоредено е вече да се оповести колко пари и с какви безсмислени поръчки сте краднали

    19:56 03.06.2026

  • 93 МЪКА

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Преднамерена заблуда":

    Тресе зулуса. Това му го обясняваха надълго и широко, но вече трябва да напомня че жив.

    19:57 03.06.2026

  • 94 под достойството

    1 0 Отговор
    Радев никога няма да отговори на гнусни , долни и предателски ЧАЛГАРИ !

    19:57 03.06.2026

  • 95 Краси

    2 0 Отговор
    Вождът на простаците, славеят на ъндерграунда, покварил едно цяло поколение - иска да видим,че е жив!

    19:58 03.06.2026

  • 96 Слави е неук шушляк!

    2 1 Отговор
    Слафчу, пускай всеки ден писмо, може и две, може и повече. Но да знаеш, че никой няма да ти отговори. Защо ли? - Защото си г-н НИКОЙ!

    Коментиран от #110

    19:59 03.06.2026

  • 97 От БАН

    3 1 Отговор
    Слави бил искал обяснения... Ххахахаа гати плешунгерския изпецкал нефелитник.

    20:00 03.06.2026

  • 98 Хахаха

    3 1 Отговор
    Мумията жива ли е още?

    20:01 03.06.2026

  • 99 Чалгаджията е срам за България

    3 1 Отговор
    Слави е певеца на Мафията.

    20:02 03.06.2026

  • 100 Я си Еви намата

    2 1 Отговор
    Петнист мозък. Отивай при дилъра син, с шарените ризки и очилца!

    20:02 03.06.2026

  • 101 Тонът е обвинителен

    1 1 Отговор
    Трифонов не просто настоява за информация, а прави внушение, че Демерджиев може да крие нещо или дори да е „пряко замесен“. Това е сериозно обвинение. В писмото обаче не се представят доказателства за подобно твърдение. Политически това е силен реторичен ход, но от гледна точка на фактите обвинението би трябвало да бъде подкрепено с конкретни данни. А НЕ Е !!!

    20:07 03.06.2026

  • 102 Има популистки елемент

    0 0 Отговор
    Фрази като „аз и още седем милиона души сме Ваш работодател“ са класически политически похват. Те стъпват върху реален демократичен принцип – че властта служи на гражданите – но са използвани и за мобилизиране на обществено недоволство.

    20:08 03.06.2026

  • 103 Няма значение откъде е изпълзял

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    Обществото чака информация!

    20:08 03.06.2026

  • 104 Слави кухата глава

    3 0 Отговор
    Не всяка информация може да бъде публикувана Тук е важно да се отбележи и другата страна. Дори когато МВР разполага с информация, не всичко може да бъде изнесено публично, ако има текущо разследване, защитени свидетели, оперативни данни или риск за наказателното производство. Следователно липсата на публичност сама по себе си не доказва прикриване.

    20:08 03.06.2026

  • 105 Писмото цели и политически натиск

    2 0 Отговор
    Славуца използва много агресивен политически език и съдържа намеци, които без допълнителни доказателства остават именно политически обвинения, а не установени факти.

    20:10 03.06.2026

  • 106 стара бг

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Исторически факти":

    Който го надуши, самия той го отпуши.

    20:10 03.06.2026

  • 107 Отговор

    1 0 Отговор
    Прозрачността е важна, но още по-важно е да не се подменя истината с внушения.
    Когато нямате доказателства, а само подозрения, е безотговорно да намеквате, че министър е „пряко замесен“ в нещо, което дори не посочвате конкретно. Това не е търсене на истината, а политическа реторика.
    Ако разполагате с факти – представете ги. Ако разполагате само с въпроси – задайте ги. Но да обвинявате публично без доказателства е практика, която не прави институциите по-прозрачни, а обществото по-разделено.
    Освен това е удобно да се настоява за незабавно публикуване на цялата информация, но всяко разследване има законови ограничения. Не всяка събрана информация може да бъде оповестена в момента, в който политик поиска това.
    Гражданите имат право да знаят истината. Но имат право и на отговорно говорене от хората, които претендират да ги представляват.
    Истината не се доказва с гръмки писма, а с факти.

    20:11 03.06.2026

  • 108 Отговор

    2 0 Отговор
    Прозрачността е важна, но още по-важно е да не се подменя истината с внушения.
    Когато нямате доказателства, а само подозрения, е безотговорно да намеквате, че министър е „пряко замесен“ в нещо, което дори не посочвате конкретно. Това не е търсене на истината, а политическа реторика.
    Ако разполагате с факти – представете ги. Ако разполагате само с въпроси – задайте ги. Но да обвинявате публично без доказателства е практика, която не прави институциите по-прозрачни, а обществото по-разделено.
    Освен това е удобно да се настоява за незабавно публикуване на цялата информация, но всяко разследване има законови ограничения. Не всяка събрана информация може да бъде оповестена в момента, в който политик поиска това.
    Гражданите имат право да знаят истината. Но имат право и на отговорно говорене от хората, които претендират да ги представляват.
    Истината не се доказва с гръмки писма, а с факти.

    20:11 03.06.2026

  • 109 Кой го казва?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Как":

    човека си иска инфлрмацията..
    не става въпрос за музика..

    20:11 03.06.2026

  • 110 Риторичен въпрос ?

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Слави е неук шушляк!":

    Защо ли този "г-н Никой" кара тъпите ПеПейски тролове да се задавят от храчки ?

    20:13 03.06.2026

  • 111 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    За теб истините кога, че и ти ми мязаше на педофил с тези детски конкурси и деца в шоуто.

    20:13 03.06.2026

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