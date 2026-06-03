Дъщерята на Тодор Славков блесна по време на церемонията по повторното откриване на асамблеята "Знаме на мира"

Дебютът на правнучката на Тодор Живков - дъщерята на Тодор Славков, се състоя по време на церемонията по повторното откриване на асамблеята "Знаме на мира". 19-годишната Катерина Славкова, която миналата година завърши лицея в Горна баня, открит навремето от баба ѝ, се обърна към българския парламент, ООН, "Уницеф" към "Юнеско" и Парламентарната асамблея на Европа с апел от всички деца, участници в днешната асамблея "Знаме на мира", пише Marica.bg.
"Днес децата, младите хора отново сме се събрали, за да призовем за мир на планетата Земя. Светът изживя достатъчно несправедливост, тревоги и мъка. Затова ние издигаме своя глас и призоваваме всички политици, общественици, учени, военни, религиозни водачи, хора на изкуството и спорта да се борят за мир и единение. Не искаме да живеем в свят на несигурност и военни конфликти, затова творим света с нашите рисунки, песни, танци и игри. Нека обединим силите си и сътворим един мирен и щастлив свят. Застанете до нас и ни подкрепете по нашия път!", призова внучката на Людмила.
Някогашните деца, които помнят или са присъствали на откриването на Международната детска асамблея "Знаме на мира" през 1979 г., на този 1 юни със сигурност са се почувствали като телепортирани - но не толкова в миналото, а отново в бъдещето. В местността Камбаните отново се чуваше детски смях, песни, радостна гълчава на различни езици и, разбира се, камбанен звън. Десетки ученици от столични училища, родители, учители, културтрегери, дипломати, настоящи и бивши политически дейци и общественици от различни поколения се бяха събрали в чест на официалния старт за нов живот на асамблеята под егидата на дъщерята на Людмила Живкова - Евгения Живкова.
Днес обаче инициативата, дошла навремето от Световния съвет на мира и претворена с най-голям държавнически размах от България, е под логото на Международно движение, част от фондация "Людмила Живкова - Знаме на мира".
Основният лозунг на асамблеята, прозвучал на този ден преди 47 години, остава неизменен и днес - мир, без който е невъзможно реализирането и на другия ѝ главен девиз - "Единство, творчество, красота", пише hotarena.net.
В словото си на възстановката на "Знаме на мира" Жени Живкова нарече каузата "благородна". Внучката на Тато посочи, че днес над 780 милиона деца по света живеят в зони на конфликт, а още 50 милиона са принудени да напуснат домовете си.
"Днес повече от всякога интеграцията, единението чрез култура, изкуство, спорт и образование са не просто необходимост. Те са спешна мярка за осигуряване на едно по-добро бъдеще за децата. Със своето възстановяване асамблеята връща не само една традиция. Тя връща надеждата, че мирът има глас и той е детският смях", подчерта дъщерята на Людмила Живкова, след което, сякаш по невидима команда, към небето литнаха десетки бели балони.
Жени Живкова и културният министър Евтим Милошев пожелаха мир за всички деца по земята.
С приветствено слово се обърна към малките и големите, събрани пред монумента с камбани от 150 държави, и културният министър Евтим Милошев. Той нарече асамблеята "емблематично събитие", което се възражда в "един глобален несигурен свят, свят на конфликти, войни и международно напрежение".
Силно символичен за церемонията се оказа дарът от Светия синод - огромна камбана, поставена в почетна ниша в монумента като първа сред равни и осветена в молитвеното слово на главния секретар на Синода епископ Герасим, в което прозвуча и приветствието на главата на БПЦ патриарх Даниил.
"Много се вълнувам! Това е изключителен ден за мен", каза за "България Днес" Евгения Живкова. Сред публиката бе и вдовицата на Владимир Живков - Валентина, която за последно се е появявала на публично събитие на погребението на Тодор Живков през август 1999 г., бившият вътрешен министър Румен Петков, ексглавният прокурор Борислав Сарафов, Янчо Таков, който бе довел и домашния си любимец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 лют пипер
08:23 03.06.2026
3 чушки
08:23 03.06.2026
4 Моля???
08:24 03.06.2026
5 Евроджейска
До коментар #1 от "Борис":подлога.
08:25 03.06.2026
6 Бай той Толстой
08:28 03.06.2026
7 очакваме скоро
08:29 03.06.2026
8 Критикар
Коментиран от #23, #24
08:29 03.06.2026
9 дедо Флашко
Коментиран от #12
08:30 03.06.2026
10 свидетел
08:32 03.06.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАСЛЕДИ ОТ ТАТКОТО ТОДОР ИВАНОВ СЛАВКОВ
КОМПАНИЯ СЪС
СИНА НА РАМАДАН АЛТАЙ ОТ ДПС :)
..... БИВШИТЕ ОТ ДС ТРЯБВА ДА СЕ ПОДКРЕПЯТ
Коментиран от #28
08:34 03.06.2026
12 Нали
До коментар #9 от "дедо Флашко":И бехме вторите по интелигентност след евреите....? Нали? М? Къде са сега интелигентите? Тука остана само планктон!
08:34 03.06.2026
13 Въй
08:34 03.06.2026
14 2222
Ще участват дечица от Лаос, Камбоджа, Судан и Габон. Москалчета във военни униформи също ще маршируват и пеят песнички за великата пАбеда.
08:34 03.06.2026
15 Елизабет Цветанова цървула
08:35 03.06.2026
16 "ПРОГРЕСИВНИ" ЧОРАПЕ,
08:38 03.06.2026
17 Последния Софиянец
08:39 03.06.2026
18 Софето
08:39 03.06.2026
19 Очаквайте Скоро
Коментиран от #30
08:45 03.06.2026
20 готина е . малко снимки
Коментиран от #25
08:50 03.06.2026
21 На Външен Вид !
Но после се Вижда !
Че гена !
Продължава Да прозира !
08:55 03.06.2026
22 Обичаме
До коментар #1 от "Борис":си гнуста
08:55 03.06.2026
23 Феодализма !
До коментар #8 от "Критикар":Отдавна е Тук !
08:56 03.06.2026
24 Мракобесен !
До коментар #8 от "Критикар":Чушки !
Дип Хубав Се Беше !
Но Управляван !
От Кретени !
Същите !
Като Днес !
08:58 03.06.2026
25 Тази снимка е Г с !
До коментар #20 от "готина е . малко снимки":Прилича на DARA !
09:00 03.06.2026
26 Е каква промяна да очакваме?
09:04 03.06.2026
27 Сийка
09:09 03.06.2026
28 МНОГО СТЕ ЗЛЕ
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ТИ СИ МИ БИЛ КОМУНИСТ, А НЕ НАВИЖДАШ КОМУНИСТИТЕ. ТОЧНО ТЕЗИ СА БИЛИ ИЗБРАНИ ОТ СЪВЕТСКИТЕ КОМУНИСТИ ДА ГИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ В КОЛОНИАЛНА БЪЛГАРИЯ.
КОМУНСТИТЕ ПО-ЧЕРНИ, ЗЛОБНИ И ЗАВИСТЛИВИ ОТ ЦИГАНИТЕ - ЛЪЖАТ И КРАДАТ ПОВЕЧЕ.
09:12 03.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 "МАЙОР ДЕЯНОВ"
До коментар #19 от "Очаквайте Скоро":ЩЕ Е "ПРОГРЕСИВНИЯ СЕЛЯНИН" ОТ СЛАВЯНОВО --- МУНЧО (КРАСАВЕЦА) ....................... ФАКТ !
09:13 03.06.2026
31 явер
09:14 03.06.2026
32 Твърди се,
09:16 03.06.2026
33 Пилотът Гошу
09:25 03.06.2026
34 Има си хас
Каквото е било, пак е.
Няма спасение от червените кхмери.
09:30 03.06.2026
35 Моля Журналистите !
Срещу Презентираните Лица !
Хората Все Пак Се Дразнят !
09:32 03.06.2026
36 Тоя род
09:35 03.06.2026
37 Чичо от село
09:42 03.06.2026
38 Леля Пенка
09:44 03.06.2026
39 Искрено и лично
09:44 03.06.2026