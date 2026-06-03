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Дъщерята на Тодор Славков блесна по време на церемонията по повторното откриване на асамблеята "Знаме на мира"

Дъщерята на Тодор Славков блесна по време на церемонията по повторното откриване на асамблеята "Знаме на мира"

3 Юни, 2026 08:18 4 130 39

  • дъщеря-
  • тодор славков-
  • знаме на мира-
  • жени живкова

"Застанете до нас и ни подкрепете по нашия път!", призова внучката на Людмила

Дъщерята на Тодор Славков блесна по време на церемонията по повторното откриване на асамблеята "Знаме на мира" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дебютът на правнучката на Тодор Живков - дъщерята на Тодор Славков, се състоя по време на церемонията по повторното откриване на асамблеята "Знаме на мира". 19-годишната Катерина Славкова, която миналата година завърши лицея в Горна баня, открит навремето от баба ѝ, се обърна към българския парламент, ООН, "Уницеф" към "Юнеско" и Парламентарната асамблея на Европа с апел от всички деца, участници в днешната асамблея "Знаме на мира", пише Marica.bg.

"Днес децата, младите хора отново сме се събрали, за да призовем за мир на планетата Земя. Светът изживя достатъчно несправедливост, тревоги и мъка. Затова ние издигаме своя глас и призоваваме всички политици, общественици, учени, военни, религиозни водачи, хора на изкуството и спорта да се борят за мир и единение. Не искаме да живеем в свят на несигурност и военни конфликти, затова творим света с нашите рисунки, песни, танци и игри. Нека обединим силите си и сътворим един мирен и щастлив свят. Застанете до нас и ни подкрепете по нашия път!", призова внучката на Людмила.

Някогашните деца, които помнят или са присъствали на откриването на Международната детска асамблея "Знаме на мира" през 1979 г., на този 1 юни със сигурност са се почувствали като телепортирани - но не толкова в миналото, а отново в бъдещето. В местността Камбаните отново се чуваше детски смях, песни, радостна гълчава на различни езици и, разбира се, камбанен звън. Десетки ученици от столични училища, родители, учители, културтрегери, дипломати, настоящи и бивши политически дейци и общественици от различни поколения се бяха събрали в чест на официалния старт за нов живот на асамблеята под егидата на дъщерята на Людмила Живкова - Евгения Живкова.

Днес обаче инициативата, дошла навремето от Световния съвет на мира и претворена с най-голям държавнически размах от България, е под логото на Международно движение, част от фондация "Людмила Живкова - Знаме на мира".
Основният лозунг на асамблеята, прозвучал на този ден преди 47 години, остава неизменен и днес - мир, без който е невъзможно реализирането и на другия ѝ главен девиз - "Единство, творчество, красота", пише hotarena.net.

В словото си на възстановката на "Знаме на мира" Жени Живкова нарече каузата "благородна". Внучката на Тато посочи, че днес над 780 милиона деца по света живеят в зони на конфликт, а още 50 милиона са принудени да напуснат домовете си.

"Днес повече от всякога интеграцията, единението чрез култура, изкуство, спорт и образование са не просто необходимост. Те са спешна мярка за осигуряване на едно по-добро бъдеще за децата. Със своето възстановяване асамблеята връща не само една традиция. Тя връща надеждата, че мирът има глас и той е детският смях", подчерта дъщерята на Людмила Живкова, след което, сякаш по невидима команда, към небето литнаха десетки бели балони.

Жени Живкова и културният министър Евтим Милошев пожелаха мир за всички деца по земята.

Дъщерята на Тодор Славков блесна по време на церемонията по повторното откриване на асамблеята
Снимка: Интернет

С приветствено слово се обърна към малките и големите, събрани пред монумента с камбани от 150 държави, и културният министър Евтим Милошев. Той нарече асамблеята "емблематично събитие", което се възражда в "един глобален несигурен свят, свят на конфликти, войни и международно напрежение".

Силно символичен за церемонията се оказа дарът от Светия синод - огромна камбана, поставена в почетна ниша в монумента като първа сред равни и осветена в молитвеното слово на главния секретар на Синода епископ Герасим, в което прозвуча и приветствието на главата на БПЦ патриарх Даниил.

"Много се вълнувам! Това е изключителен ден за мен", каза за "България Днес" Евгения Живкова. Сред публиката бе и вдовицата на Владимир Живков - Валентина, която за последно се е появявала на публично събитие на погребението на Тодор Живков през август 1999 г., бившият вътрешен министър Румен Петков, ексглавният прокурор Борислав Сарафов, Янчо Таков, който бе довел и домашния си любимец.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 лют пипер

    18 4 Отговор
    Мъного добъре!

    08:23 03.06.2026

  • 3 чушки

    18 16 Отговор
    Знаме на фира.

    08:23 03.06.2026

  • 4 Моля???

    25 17 Отговор
    Пак ли тия ай сикт и р

    08:24 03.06.2026

  • 5 Евроджейска

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Борис":

    подлога.

    08:25 03.06.2026

  • 6 Бай той Толстой

    22 10 Отговор
    И батето не можа да поизбели гена😁

    08:28 03.06.2026

  • 7 очакваме скоро

    23 9 Отговор
    Скоро ще възродим и ДКМС и после "Елате хиляди младежи..."

    08:29 03.06.2026

  • 8 Критикар

    19 20 Отговор
    Връщане на мракобесният комунизъм, завоалиран под уж " човеколюбиви" лозунги.

    Коментиран от #23, #24

    08:29 03.06.2026

  • 9 дедо Флашко

    32 2 Отговор
    "Единството, творчеството и красотата бяха едно време,по времето на социализма."- пиша аз. Образованието БЕШЕ истиско образование,а не една схема,каквото е сега.

    Коментиран от #12

    08:30 03.06.2026

  • 10 свидетел

    12 6 Отговор
    бившите настоящи събрани накуп !

    08:32 03.06.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 6 Отговор
    МАЛКАТА ДЪЩЕРИЧКА
    НАСЛЕДИ ОТ ТАТКОТО ТОДОР ИВАНОВ СЛАВКОВ
    КОМПАНИЯ СЪС
    СИНА НА РАМАДАН АЛТАЙ ОТ ДПС :)
    ..... БИВШИТЕ ОТ ДС ТРЯБВА ДА СЕ ПОДКРЕПЯТ

    Коментиран от #28

    08:34 03.06.2026

  • 12 Нали

    25 4 Отговор

    До коментар #9 от "дедо Флашко":

    И бехме вторите по интелигентност след евреите....? Нали? М? Къде са сега интелигентите? Тука остана само планктон!

    08:34 03.06.2026

  • 13 Въй

    8 6 Отговор
    Какво й блесна на дъщерята на Тодор Славков?! Нещо голичко,ли? Или някакво синджирче?

    08:34 03.06.2026

  • 14 2222

    17 15 Отговор
    Асамблея Знаме на комунизма.

    Ще участват дечица от Лаос, Камбоджа, Судан и Габон. Москалчета във военни униформи също ще маршируват и пеят песнички за великата пАбеда.

    08:34 03.06.2026

  • 15 Елизабет Цветанова цървула

    6 3 Отговор
    Защо мене не ме избраха да изпия млякото на някой чичко там , баба ми да е доволна. 🤭🥳🤭🥳

    08:35 03.06.2026

  • 16 "ПРОГРЕСИВНИ" ЧОРАПЕ,

    11 6 Отговор
    ЩЕ ВРЪЩАШ ЛИ "ГОРГОНИТЕ" НА ......................... БАЙ ТОШО ОТ КОМУНИСТИЧЕСКО ВРЕМЕ ...................... ОЧАКВАМЕ ГИ С НЕТЪРПЕНИЕ ........................

    08:38 03.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Аз съм печелил конкурс за рисунка на Асамблеята

    08:39 03.06.2026

  • 18 Софето

    14 11 Отговор
    Ще повърна, мазното все отгоре плува

    08:39 03.06.2026

  • 19 Очаквайте Скоро

    12 11 Отговор
    След Асамблея Знаме на мира, очаквайте скоро: конкурс за песен Ален Мак, Бързи-Смели-Сръчни, и римейк на На всеки километър . В момента тече кастинг за ролята на майор Деянов

    Коментиран от #30

    08:45 03.06.2026

  • 20 готина е . малко снимки

    6 1 Отговор
    то от една снимка нищо не се разбира . и от Евровизия имаше много малко снимки . добрите фотографи показват повече за едно събитие за да се насочи вниманието към подробностите и заради емоцията .

    Коментиран от #25

    08:50 03.06.2026

  • 21 На Външен Вид !

    8 1 Отговор
    Го Докарват !

    Но после се Вижда !

    Че гена !

    Продължава Да прозира !

    08:55 03.06.2026

  • 22 Обичаме

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Борис":

    си гнуста

    08:55 03.06.2026

  • 23 Феодализма !

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Критикар":

    Отдавна е Тук !

    08:56 03.06.2026

  • 24 Мракобесен !

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Критикар":

    Чушки !

    Дип Хубав Се Беше !

    Но Управляван !

    От Кретени !

    Същите !

    Като Днес !

    08:58 03.06.2026

  • 25 Тази снимка е Г с !

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "готина е . малко снимки":

    Прилича на DARA !

    09:00 03.06.2026

  • 26 Е каква промяна да очакваме?

    7 2 Отговор
    Това не е нормално .Нищо няма да се промени.

    09:04 03.06.2026

  • 27 Сийка

    5 3 Отговор
    Всички депутати от ПБ - РР, щели били да си сложат червени връзки!

    09:09 03.06.2026

  • 28 МНОГО СТЕ ЗЛЕ

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТИ СИ МИ БИЛ КОМУНИСТ, А НЕ НАВИЖДАШ КОМУНИСТИТЕ. ТОЧНО ТЕЗИ СА БИЛИ ИЗБРАНИ ОТ СЪВЕТСКИТЕ КОМУНИСТИ ДА ГИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ В КОЛОНИАЛНА БЪЛГАРИЯ.

    КОМУНСТИТЕ ПО-ЧЕРНИ, ЗЛОБНИ И ЗАВИСТЛИВИ ОТ ЦИГАНИТЕ - ЛЪЖАТ И КРАДАТ ПОВЕЧЕ.

    09:12 03.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 "МАЙОР ДЕЯНОВ"

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "Очаквайте Скоро":

    ЩЕ Е "ПРОГРЕСИВНИЯ СЕЛЯНИН" ОТ СЛАВЯНОВО --- МУНЧО (КРАСАВЕЦА) ....................... ФАКТ !

    09:13 03.06.2026

  • 31 явер

    7 6 Отговор
    Какво "знаме на мира", то имаше деца от целият свят тогава, сега да му казват под "знамето на Живкови". Тези, който са там, да им се изготват списъци с тях и повече никаква държавна и общинска работа. Поклонници на диктатора Живков, за какъв народ става думу.

    09:14 03.06.2026

  • 32 Твърди се,

    6 1 Отговор
    че и Радко е от рода Живкови, само че незаконен.

    09:16 03.06.2026

  • 33 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Поредната схема за харчене на пари... То ООН е абсолютно безгласна буква, та тея ли ще правят нещо за мира... Безсмислени дрънканици, готованец то готованеца...

    09:25 03.06.2026

  • 34 Има си хас

    3 1 Отговор
    крушката да падне по-далеко пт крушата.
    Каквото е било, пак е.
    Няма спасение от червените кхмери.

    09:30 03.06.2026

  • 35 Моля Журналистите !

    2 0 Отговор
    Да не Настройват Публиката !

    Срещу Презентираните Лица !

    Хората Все Пак Се Дразнят !

    09:32 03.06.2026

  • 36 Тоя род

    1 0 Отговор
    не спря да цоца от нас Българите Баста стига

    09:35 03.06.2026

  • 37 Чичо от село

    0 1 Отговор
    Явно фамилия Живкови обичат България и добрите им дела са в пъти повече от лошите,тъй като мъдреца е казал,,Греши човек догдето се стреми в живота".Сега си представете ако Б.Б и Д.П ни управляваха толкова години колкото управлява Т.Ж. До сега са откраднали половин България за останалите години щяха да откраднат цяла България.

    09:42 03.06.2026

  • 38 Леля Пенка

    1 0 Отговор
    Асамблея знаме на мира? Че това се правеше между комунистическите държави бре ееей. Сега се пътува навсякъде, а децата комуникират свободно по целия свят! Съберете си мозъците и ги дайте на шеф Манчев да ги сготви, че само глупости измисляте за да взимате едни парички.... и после дефицита бил с връх.

    09:44 03.06.2026

  • 39 Искрено и лично

    0 0 Отговор
    Джипси и им личи, и на внучката, и на Жени Живкова. И да им кажа,че времето назад не се връща. А Людмила си падаше по гурута и лами, затова и си отиде млада. И тоя грозен мрачен монумент, бетонен и бездушен, да бяха извикали някой графити художник да му придаде по приветлив и съвременен вид.

    09:44 03.06.2026