Шишков: Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са взели аванс

Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са получили авансово средства, призова във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който участва в 19-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – IRF Global Summit. Форумът се провежда в комплекс „Св.св. Константин и Елена“, а основен акцент в дискусиите е финансирането на пътната инфраструктура и прилагането на AI технологии за пътни иновации.
Сега строителите на "Хемус" трябва да работят по цените, по които са договорени тези предварително получени от тях средства, посочи Шишков. Според него след това вече ще се водят разговори за довършването на магистралата. Той уточни, че „Хемус“ ще бъде изградена с пари от държавния бюджет.
Необходимо е проектирането на много нови пътища в страната, което може да стане много по-бързо и качествено с помощта на изкуствения интелект, коментира Шишков. По думите му част от бъдещите магистрали ще бъдат построени чрез концесия. Според министъра и при търсенето на добри търговски решения също може да се ползва изкуствен интелект, като задачата ще бъде нито държавата, нито инвеститорите да търпят някакви загуби.
Министърът допълни, че интерес към подобни концесии има, тъй като страната ни е на транспортен кръстопът, макар че е изостанала с пътищата. Ние влязохме в Шенген, без да сме готови транспортно за тази стъпка, подчерта Шишков и уточни, че сега държавата трябва да наваксва.
За отдаването на пътища на концесия той коментира, че това е един от малкото варианти, при положение, че бюджетът „става все по-зле“. На тази база министърът изтъкна като по-сериозно предизвикателство довършването на старите проекти с държавни средства, но увери, че задачата ще бъде изпълнена.
Като една от магистралите, част от която може да бъде изградена чрез концесия, той посочи връзката от Русе до Маказа. По думите му другата е „Черно море“. „Магистралата от Видин ще я довършим, но тунелът под Петрохан ще го дадем на концесия“, допълни министърът. По думите му инвеститор ще се търси и за магистрала „Рила“ - връзката между „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.
За пътя Варна - Дуранкулак Шишков посочи, че трябва да стане поне четирилентов. Министърът подчерта, че при решението дали ще се прави магистрала, или четирилентов път, също може да се ползва изкуственият интелект. Целта е да се видят всички фактори и да се прецени разумността на разходите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народа
14:03 03.06.2026
2 Тома
14:03 03.06.2026
3 сигурно
14:04 03.06.2026
4 Шишков вкарайте първо няколко човека в
Коментиран от #13
14:06 03.06.2026
5 Има и други решения
Започваш,строиш със собствени средства и като е готово получаваш парите!
14:08 03.06.2026
6 сиреч
14:10 03.06.2026
7 Компот
14:15 03.06.2026
8 Накарай ги
14:19 03.06.2026
9 ДрайвингПлежър
А за концесията ще се видим на барикадите! За половината България пътищата безплатни, другите както каза Аго Васил да супата а?! Те да си плащат?!! Колкото е горивото толкова ще плащаш и ВСЕКИ ПЪТ на частника щот министрите некадърници!!!
Ще строите като имате пари бе! И ще харчите разумно!!! Вместо да купувате тенекета от натовците да гният ще правите пътища ВИКА МУ СЕ ПРИОРИТЕТИ!!! На льотчика кви са му приоритетите?! НАТОвски?!
14:19 03.06.2026
10 За концесии добре,НО
Коментиран от #11
14:25 03.06.2026
11 Компот
До коментар #10 от "За концесии добре,НО":Помниш ли какво стана с винетките? Нямаше да има за общината в която си регистриран. А после ги направиха задължителни и до кошарата да идеш. Та и с концесиите така ще стане!
Коментиран от #15
14:29 03.06.2026
12 Мдаммм
14:30 03.06.2026
13 Сириознуу?
До коментар #4 от "Шишков вкарайте първо няколко човека в":Вие сте някакъв мечтател!Не знам на каква възраст те,но аз вече поне 4 пъти съм го гледал този филм.През 2001-ва щяха да "вкарват" Костов в затвора,ама тц!През 2009-та Бойку щеше да вкарва тройната коалиция,ама тц!После Славчу шеше да ги изчегъртва(за затвор на гербаджиите не е обещавал),ама тц!После ПП-ДБ щеше да изчегъртва,ама тц,последва сглобката!Та това е...
Коментиран от #14
14:37 03.06.2026
14 Да допълня
До коментар #13 от "Сириознуу?":То и Костов щеше да се разправя с комунягите 1997-ма,ама тц!!!
14:40 03.06.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Компот":Ами нормално - идва лицето Х и ти обещава нещо, че нямало да става, така че дайте да направим. Да ама като го направим създаваме цяла нормативна база, и неправенето - демек неплащането зависи от обещаващия... а той забравя... или даже да не забрави мине малко и бива сменен - а новия не е обещавал и в ръцете си има нещо готово, което да му изкара пари той само трябва да завърти ключа...
14:47 03.06.2026