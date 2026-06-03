Шишков: Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са взели аванс

Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са получили авансово средства, призова във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който участва в 19-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – IRF Global Summit. Форумът се провежда в комплекс „Св.св. Константин и Елена“, а основен акцент в дискусиите е финансирането на пътната инфраструктура и прилагането на AI технологии за пътни иновации.

Сега строителите на "Хемус" трябва да работят по цените, по които са договорени тези предварително получени от тях средства, посочи Шишков. Според него след това вече ще се водят разговори за довършването на магистралата. Той уточни, че „Хемус“ ще бъде изградена с пари от държавния бюджет.

Необходимо е проектирането на много нови пътища в страната, което може да стане много по-бързо и качествено с помощта на изкуствения интелект, коментира Шишков. По думите му част от бъдещите магистрали ще бъдат построени чрез концесия. Според министъра и при търсенето на добри търговски решения също може да се ползва изкуствен интелект, като задачата ще бъде нито държавата, нито инвеститорите да търпят някакви загуби.

Министърът допълни, че интерес към подобни концесии има, тъй като страната ни е на транспортен кръстопът, макар че е изостанала с пътищата. Ние влязохме в Шенген, без да сме готови транспортно за тази стъпка, подчерта Шишков и уточни, че сега държавата трябва да наваксва.

За отдаването на пътища на концесия той коментира, че това е един от малкото варианти, при положение, че бюджетът „става все по-зле“. На тази база министърът изтъкна като по-сериозно предизвикателство довършването на старите проекти с държавни средства, но увери, че задачата ще бъде изпълнена.

Като една от магистралите, част от която може да бъде изградена чрез концесия, той посочи връзката от Русе до Маказа. По думите му другата е „Черно море“. „Магистралата от Видин ще я довършим, но тунелът под Петрохан ще го дадем на концесия“, допълни министърът. По думите му инвеститор ще се търси и за магистрала „Рила“ - връзката между „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.

За пътя Варна - Дуранкулак Шишков посочи, че трябва да стане поне четирилентов. Министърът подчерта, че при решението дали ще се прави магистрала, или четирилентов път, също може да се ползва изкуственият интелект. Целта е да се видят всички фактори и да се прецени разумността на разходите.