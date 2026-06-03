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Шишков: Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са взели аванс

Шишков: Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са взели аванс

3 Юни, 2026 14:00 2 885 15

  • иван шишков-
  • магистрали-
  • участъци-
  • строители-
  • аванс

За отдаването на пътища на концесия той коментира, че това е един от малкото варианти, при положение, че бюджетът „става все по-зле“

Шишков: Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са взели аванс - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Строителите на магистрала „Хемус“ първо да изградят участъците, за които са получили авансово средства, призова във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който участва в 19-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие – IRF Global Summit. Форумът се провежда в комплекс „Св.св. Константин и Елена“, а основен акцент в дискусиите е финансирането на пътната инфраструктура и прилагането на AI технологии за пътни иновации.

Сега строителите на "Хемус" трябва да работят по цените, по които са договорени тези предварително получени от тях средства, посочи Шишков. Според него след това вече ще се водят разговори за довършването на магистралата. Той уточни, че „Хемус“ ще бъде изградена с пари от държавния бюджет.

Необходимо е проектирането на много нови пътища в страната, което може да стане много по-бързо и качествено с помощта на изкуствения интелект, коментира Шишков. По думите му част от бъдещите магистрали ще бъдат построени чрез концесия. Според министъра и при търсенето на добри търговски решения също може да се ползва изкуствен интелект, като задачата ще бъде нито държавата, нито инвеститорите да търпят някакви загуби.

Министърът допълни, че интерес към подобни концесии има, тъй като страната ни е на транспортен кръстопът, макар че е изостанала с пътищата. Ние влязохме в Шенген, без да сме готови транспортно за тази стъпка, подчерта Шишков и уточни, че сега държавата трябва да наваксва.

За отдаването на пътища на концесия той коментира, че това е един от малкото варианти, при положение, че бюджетът „става все по-зле“. На тази база министърът изтъкна като по-сериозно предизвикателство довършването на старите проекти с държавни средства, но увери, че задачата ще бъде изпълнена.

Като една от магистралите, част от която може да бъде изградена чрез концесия, той посочи връзката от Русе до Маказа. По думите му другата е „Черно море“. „Магистралата от Видин ще я довършим, но тунелът под Петрохан ще го дадем на концесия“, допълни министърът. По думите му инвеститор ще се търси и за магистрала „Рила“ - връзката между „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“.

За пътя Варна - Дуранкулак Шишков посочи, че трябва да стане поне четирилентов. Министърът подчерта, че при решението дали ще се прави магистрала, или четирилентов път, също може да се ползва изкуственият интелект. Целта е да се видят всички фактори и да се прецени разумността на разходите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа

    13 7 Отговор
    Донев, що не кажеш, че за държавната администрация и депутатите няма пари за заплати, а казваш, че за пенсии за пенсионерите нямало, стига манипулации, стига мушенгерщени. Ако не можеш да се справиш, отстъпи място на друг, пречупи това его

    14:03 03.06.2026

  • 2 Тома

    23 4 Отговор
    Ти луд ли си бе батко.Той нашия аванс е в на бати Бойко тиквата чекмеджето

    14:03 03.06.2026

  • 3 сигурно

    16 1 Отговор
    Парите са похарчени за Ламборджинита ,къщи и хотели по гръцкото море !!

    14:04 03.06.2026

  • 4 Шишков вкарайте първо няколко човека в

    23 1 Отговор
    затвора, за да тръгне работата, не разбрахте ли, че до като не вкарате няколко човека в затвора за страх на останалите, нищо няма да се промени, само ви се смеят тарикатите крадци опънали парите за магистралата

    Коментиран от #13

    14:06 03.06.2026

  • 5 Има и други решения

    10 1 Отговор
    Искаш да строиш магистрала или каквото и да било?
    Започваш,строиш със собствени средства и като е готово получаваш парите!

    14:08 03.06.2026

  • 6 сиреч

    16 1 Отговор
    Но те ги занесоха с чувалите при сикаджииския герберски мутрак и магнитския с-и-чуг

    14:10 03.06.2026

  • 7 Компот

    12 0 Отговор
    Целия трафик през Дунав мост при Видин минава по селски път! Знаеш ли г-н Министър по колко турски ТИР-а минават дневно по него без да броим другите полски, румънски, унгарски, наши и други? Засега коловозите са около 20-30 сантиметра, настилката се къса и пропада към банкета. Един камион да се обърне и камионите запълват на десетки километра пътя. Скоро един се обърна преди Монтана и трябваше осем часа да чакаме докато тръгне колоната. Не сте Вие виновен а лошото проектиране. Мост се прави заедно с пътя до него! Не се прави на парче!

    14:15 03.06.2026

  • 8 Накарай ги

    4 3 Отговор
    бивш служебен мрънкач

    14:19 03.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Призова?!!! Ти лукова глава ли си да призоваваш или си възложител?!!

    А за концесията ще се видим на барикадите! За половината България пътищата безплатни, другите както каза Аго Васил да супата а?! Те да си плащат?!! Колкото е горивото толкова ще плащаш и ВСЕКИ ПЪТ на частника щот министрите некадърници!!!

    Ще строите като имате пари бе! И ще харчите разумно!!! Вместо да купувате тенекета от натовците да гният ще правите пътища ВИКА МУ СЕ ПРИОРИТЕТИ!!! На льотчика кви са му приоритетите?! НАТОвски?!

    14:19 03.06.2026

  • 10 За концесии добре,НО

    3 0 Отговор
    само ако са напълно нови пътища,а НЕ да се ползват сегашни съществуващи за разширение,за да могат хората да избират дали да плащат такса по частния път или по държавния както досега,така както е в Турция,Гърция...

    Коментиран от #11

    14:25 03.06.2026

  • 11 Компот

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "За концесии добре,НО":

    Помниш ли какво стана с винетките? Нямаше да има за общината в която си регистриран. А после ги направиха задължителни и до кошарата да идеш. Та и с концесиите така ще стане!

    Коментиран от #15

    14:29 03.06.2026

  • 12 Мдаммм

    4 1 Отговор
    Тия неможачи нещо много се взеха на сериозно?!В България господа властта се взема през избори и се сдава под уличен натиск,ако не сте разбрали още!Дранете още хората и на есен може пак да се видим,най-късно февруари,кога огладнеят повече,едните за владт,другите за храна!

    14:30 03.06.2026

  • 13 Сириознуу?

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Шишков вкарайте първо няколко човека в":

    Вие сте някакъв мечтател!Не знам на каква възраст те,но аз вече поне 4 пъти съм го гледал този филм.През 2001-ва щяха да "вкарват" Костов в затвора,ама тц!През 2009-та Бойку щеше да вкарва тройната коалиция,ама тц!После Славчу шеше да ги изчегъртва(за затвор на гербаджиите не е обещавал),ама тц!После ПП-ДБ щеше да изчегъртва,ама тц,последва сглобката!Та това е...

    Коментиран от #14

    14:37 03.06.2026

  • 14 Да допълня

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сириознуу?":

    То и Костов щеше да се разправя с комунягите 1997-ма,ама тц!!!

    14:40 03.06.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Компот":

    Ами нормално - идва лицето Х и ти обещава нещо, че нямало да става, така че дайте да направим. Да ама като го направим създаваме цяла нормативна база, и неправенето - демек неплащането зависи от обещаващия... а той забравя... или даже да не забрави мине малко и бива сменен - а новия не е обещавал и в ръцете си има нещо готово, което да му изкара пари той само трябва да завърти ключа...

    14:47 03.06.2026

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