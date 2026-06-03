Теменужка Петкова: Нямам идея как бюджетният дефицит е станал 7,4%

По предварителните данни на Министерство на финансите, към 30-ти май дефицитът е от 2% от прогнозния БВП на страната. В действителност това е един от най-високите дефицити през последните години и е изключително притеснително. Не знам как днес дефицитът е станал 7,4% от БВП, но след като вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев съобщава тези данни, очевидно има своите опасения. Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова.
"По повод на това, което чухме като някакви обяснения на тази негова теза, че има много скрити фактури по чекмеджетата, че има неразплатени плащания, трябва да кажем, че в рамките на правителството, което беше съставено с мандат на ГЕРБ, такива фактури няма. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило отражението си в разходите и по отношение на дефицита за 2025 г. Има плащания, които не са извършени", добави тя.
"Ние сме абсолютно спокойни. Няма никаква манипулация на данни. Това говорене уронва престижа на България и по някакъв начин засяга европейските институции", заяви Петкова.
Гълъб Донев: Финансовото състояние на държавата е много лошо, обществото да се готви за доста непопулярни мерки
"Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с "Боташ", е осчетоводено и каква част от него е разплатено", отбеляза депутатът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сър Уинстън
Коментиран от #59, #77
14:23 03.06.2026
2 Ама
Коментиран от #48
14:23 03.06.2026
3 честен ционист
14:23 03.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #63
14:24 03.06.2026
5 Да....
Гарантът е Радев
14:25 03.06.2026
6 нискостеблен своло4
Коментиран от #27
14:25 03.06.2026
7 хаха
14:26 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Делю Хайдутин
14:26 03.06.2026
10 кой мy дpeмe
Коментиран от #62
14:27 03.06.2026
11 Табуретката
14:27 03.06.2026
12 Ген Мутафчийски
14:27 03.06.2026
13 Табуретке,
Коментиран от #66
14:27 03.06.2026
14 Нушке
14:28 03.06.2026
15 Трол
14:28 03.06.2026
16 кочо чистеменски
Коментиран от #65
14:30 03.06.2026
17 Ха ха ха
14:30 03.06.2026
18 ДрайвингПлежър
Деменцията ли те подгони Нуше?!!!! Или май е време да пееш здраво!!!
При изнесените данни от Гялъба влизането ни в еврозоната е престъпление с изключително тежки последици и огромни щети и някой трябва да кибичи в затвора !!!
14:30 03.06.2026
19 Радев подписа и обнародва €
Защо го забравихте
Друго после, когато го беше узаконил беше храна за..рибки
Сега , пак той ви хвърля само думи и дългове
Та той е заедно със цялата сглобка
14:31 03.06.2026
20 Баба Йоца гледа
14:32 03.06.2026
21 Затова е права
"Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с "Боташ", е осчетоводено и каква част от него е разплатено", отбеляза депутатът.
Коментиран от #24
14:33 03.06.2026
22 Пурко милионерчето
14:33 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Стойко
До коментар #21 от "Затова е права":Оставка и съд за кayнa и кликата му!
Която фалира България за 1 месец!
Оставка - съд - затвор!
По големи крадци и некадърници България не е имала в своята история!
Коментиран от #25
14:34 03.06.2026
25 Стенли
До коментар #24 от "Стойко":Това е вярно! Долният кayн зелен чорап е 9 пъти по вреден за България от Бойко Борисов ,Пеевски и Слави Трифонов взети заедно. Извинявам се на всички след като мислех че от тях по кошмарно зло няма. Оставим ли кayна до нова година страната се закрива.
Коментиран от #33
14:34 03.06.2026
26 ами прочети
Коментиран от #69
14:35 03.06.2026
27 СТАВА
До коментар #6 от "нискостеблен своло4":И да чисти тоалетните в парламента.
14:36 03.06.2026
28 Як чичак
14:36 03.06.2026
29 Ха-ха-ха!
14:36 03.06.2026
30 Вова Инхибитор
14:36 03.06.2026
31 Васил
14:37 03.06.2026
32 Теменуга е невинна
14:37 03.06.2026
33 Компот
До коментар #25 от "Стенли":Я предложи някой друг!
14:38 03.06.2026
34 !!!!
14:39 03.06.2026
35 Това е ГЕРБ
Коментиран от #70
14:39 03.06.2026
36 НЯМА ЛИ
ТАЗИ КВАДРАТНА ЛЪЖКИНЯ??
14:39 03.06.2026
37 Колко трябва да си тъп
14:40 03.06.2026
38 ФАКТ
Коментиран от #74
14:40 03.06.2026
39 дядото
14:41 03.06.2026
40 Така де
Коментиран от #72
14:42 03.06.2026
41 как така
14:44 03.06.2026
42 Гласове от зайчарника в Банкя
14:44 03.06.2026
43 пенсионер
Коментиран от #54
14:44 03.06.2026
44 майн крафт
14:44 03.06.2026
45 НАГ..
ОХРАНЕНА ПА4А..
ТОЛКОВА СТЕ НИ ОМРЪЗНАЛИ С ВАШИТЕ КРАЖБИ,ЛЪЖИ И НАГЛОСТ...
14:45 03.06.2026
46 А бе
14:46 03.06.2026
47 Исторически парк
14:49 03.06.2026
48 Емигрант
До коментар #2 от "Ама":Имаше само една партия, която посочи тогава с пръст измамата, но Ганьо Лапнишарански реши да заложи за кой ли пореден път пак на куц кон.
Не се сърдете на никого а си сърбайте това което сами сте си надробили. И си гласувайте пак за царе, пожарникари, харвардски парапетаджии и какво ли не още.
Време е за Възраждане!
14:49 03.06.2026
49 Радев
Коментиран от #67
14:49 03.06.2026
50 Човек някой път съжалява, че живее
Коментиран от #52
14:50 03.06.2026
51 133
14:51 03.06.2026
52 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ
До коментар #50 от "Човек някой път съжалява, че живее":Явно има наивници които си мислят в чайна е цветя и рози и нямалко корупция (гигантска държава - гигантска корупция
Коментиран от #76
14:52 03.06.2026
53 хайде се
14:54 03.06.2026
54 НаРъБа
До коментар #43 от "пенсионер":Бай Ганьо си е мазо хист по природа и роб по душа(повечето)
14:55 03.06.2026
55 крайно възмутен
14:55 03.06.2026
56 Ханку Брат
14:56 03.06.2026
57 Милен
14:56 03.06.2026
58 Бай Араб
14:57 03.06.2026
59 Анонимен
До коментар #1 от "Сър Уинстън":А ти защо не се запътиш натам
14:58 03.06.2026
60 Дойче зеле
14:59 03.06.2026
61 отвратен
14:59 03.06.2026
62 Бай Араб
До коментар #10 от "кой мy дpeмe":Кажи за БОТАШ 1 000 000 на ден за нищо ли ги нямаш , откога плащаме знаеш ли? Кажи за БОТАШ
15:00 03.06.2026
63 Анонимен
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Както виждам тук мафията са платените клеветници срещу държавата ни Кога ще се спре тази тролска мафияпостоянна нагла безочлива и недосегаема Кога
15:00 03.06.2026
64 Тома
15:00 03.06.2026
65 Бай Араб
До коментар #16 от "кочо чистеменски":Кажи за БОТАШ
15:01 03.06.2026
66 Анонимен
До коментар #13 от "Табуретке,":До ФАКТИ ама много ниска топка са ви писачите
15:01 03.06.2026
67 Да....
До коментар #49 от "Радев":За пред хората , ние си те познаваме..
Думи, думи, празни до една
15:02 03.06.2026
68 Стефанов
15:03 03.06.2026
69 Анонимен
До коментар #26 от "ами прочети":Гълъбъ откога разбира от бюджета на държавата ни Като са некадърни оставка ВЕЧЕ е юни а един бюджет не мога да съставят само хвърлят лъжи клевети обвиняват АМА това не ви е президентсвото да се криете там и да лъжете Сега или работете или оставка
15:04 03.06.2026
70 Анонимен
До коментар #35 от "Това е ГЕРБ":А ти що си не си нагъл нали що за лъжци безделници тук
15:05 03.06.2026
71 Гост
Коментиран от #73
15:06 03.06.2026
72 Анонимен
До коментар #40 от "Така де":40 мутрата 40 си ти по голяма мутра от теб и няколкото тук няма нагли и безкрайно лъжливи
15:06 03.06.2026
73 Анонимен
До коментар #71 от "Гост":А аз се питам защо ти си на свободата разпространение на клевети тук постоянен си и не си само ти Това са лъжи
15:08 03.06.2026
74 Анонимен
До коментар #38 от "ФАКТ":Ей не пиши с големи букви клеветнико Донев служебника като е некадърен оставка
15:09 03.06.2026
75 Някой
15:10 03.06.2026
76 моля
До коментар #52 от "Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ":прочетете пак коментара - човека иска ел.стол, а не демокрация ...
15:10 03.06.2026
77 Крум Страшни
До коментар #1 от "Сър Уинстън":Никакъв бай Ставри. Крумови закони трябват. Пък после да си пее: "Хей ръчички, де са те?" и да си прави равносметка.
15:14 03.06.2026