Теменужка Петкова: Нямам идея как бюджетният дефицит е станал 7,4%

По предварителните данни на Министерство на финансите, към 30-ти май дефицитът е от 2% от прогнозния БВП на страната. В действителност това е един от най-високите дефицити през последните години и е изключително притеснително. Не знам как днес дефицитът е станал 7,4% от БВП, но след като вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев съобщава тези данни, очевидно има своите опасения. Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова.

"По повод на това, което чухме като някакви обяснения на тази негова теза, че има много скрити фактури по чекмеджетата, че има неразплатени плащания, трябва да кажем, че в рамките на правителството, което беше съставено с мандат на ГЕРБ, такива фактури няма. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило отражението си в разходите и по отношение на дефицита за 2025 г. Има плащания, които не са извършени", добави тя.

"Ние сме абсолютно спокойни. Няма никаква манипулация на данни. Това говорене уронва престижа на България и по някакъв начин засяга европейските институции", заяви Петкова.

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"Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с "Боташ", е осчетоводено и каква част от него е разплатено", отбеляза депутатът.