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Теменужка Петкова: Нямам идея как бюджетният дефицит е станал 7,4%

Теменужка Петкова: Нямам идея как бюджетният дефицит е станал 7,4%

3 Юни, 2026 14:21 1 813 77

  • теменужка петкова-
  • дефицит

По повод на това, което чухме като някакви обяснения на тази негова теза, че има много скрити фактури по чекмеджетата, че има неразплатени плащания, трябва да кажем, че в рамките на правителството, което беше съставено с мандат на ГЕРБ, такива фактури няма

Теменужка Петкова: Нямам идея как бюджетният дефицит е станал 7,4% - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По предварителните данни на Министерство на финансите, към 30-ти май дефицитът е от 2% от прогнозния БВП на страната. В действителност това е един от най-високите дефицити през последните години и е изключително притеснително. Не знам как днес дефицитът е станал 7,4% от БВП, но след като вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев съобщава тези данни, очевидно има своите опасения. Това каза пред журналисти в парламента депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова.

"По повод на това, което чухме като някакви обяснения на тази негова теза, че има много скрити фактури по чекмеджетата, че има неразплатени плащания, трябва да кажем, че в рамките на правителството, което беше съставено с мандат на ГЕРБ, такива фактури няма. Няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило отражението си в разходите и по отношение на дефицита за 2025 г. Има плащания, които не са извършени", добави тя.

"Ние сме абсолютно спокойни. Няма никаква манипулация на данни. Това говорене уронва престижа на България и по някакъв начин засяга европейските институции", заяви Петкова.

Гълъб Донев: Финансовото състояние на държавата е много лошо, обществото да се готви за доста непопулярни мерки

"Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с "Боташ", е осчетоводено и каква част от него е разплатено", отбеляза депутатът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сър Уинстън

    99 4 Отговор
    Нуше, при Бай Ставри ще ти дойде идеята как!

    Коментиран от #59, #77

    14:23 03.06.2026

  • 2 Ама

    93 5 Отговор
    разбира се, как точно ти ще имаш идея?

    Коментиран от #48

    14:23 03.06.2026

  • 3 честен ционист

    63 0 Отговор
    Атомното счети е оперативен счетоводител и при това слаб. Каква идея мислите, че има освен да смята с 1 евро колко тройки кебапчета може да поръча в столовата на НС.

    14:23 03.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    74 5 Отговор
    7,4 години затвор за Теменужка на Мафията дружка

    Коментиран от #63

    14:24 03.06.2026

  • 5 Да....

    14 20 Отговор
    Спокойна, че нищо няма да се случи
    Гарантът е Радев

    14:25 03.06.2026

  • 6 нискостеблен своло4

    52 3 Отговор
    тая пак я сложиха на амбразурата. Тя и без това за нищо друго не става.

    Коментиран от #27

    14:25 03.06.2026

  • 7 хаха

    40 3 Отговор
    Имам чувството, че гейберастичната Табуретка Пyтkoва менти...

    14:26 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Делю Хайдутин

    46 2 Отговор
    Откъде идеи в тази тиква?

    14:26 03.06.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    60 5 Отговор
    льжеше до последно за инфлацията да прокара еврото и накрая "ми той умрял ма"

    Коментиран от #62

    14:27 03.06.2026

  • 11 Табуретката

    45 1 Отговор
    идеи няма, тя си е табуретка

    14:27 03.06.2026

  • 12 Ген Мутафчийски

    46 2 Отговор
    Фактурите са в чекмеджето при пътната карта на Турски поток.

    14:27 03.06.2026

  • 13 Табуретке,

    50 1 Отговор
    То, отдавна ни е ясно, че ти от финанси нямаш идея! Ей така е станал!

    Коментиран от #66

    14:27 03.06.2026

  • 14 Нушке

    45 0 Отговор
    В сливенския бързо ще ти припомнят!

    14:28 03.06.2026

  • 15 Трол

    35 1 Отговор
    Няма идея кога се е охранила толкова много.

    14:28 03.06.2026

  • 16 кочо чистеменски

    40 1 Отговор
    Как ще имаш идея след като си мечка стръвница която се води на каишка от пеевски и борисов ,които ограбиха българската държава благодарение и на тебе палясница такава

    Коментиран от #65

    14:30 03.06.2026

  • 17 Ха ха ха

    26 1 Отговор
    Нямаш ли ,нямаш ли хитруш себъчвообразна. Само затвор за вас, мошеници крадлиеи! Дойде ли Възраждане, всички ще си го получите по пълна програма.

    14:30 03.06.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    30 1 Отговор
    Горката тя! Нямала идея как!
    Деменцията ли те подгони Нуше?!!!! Или май е време да пееш здраво!!!

    При изнесените данни от Гялъба влизането ни в еврозоната е престъпление с изключително тежки последици и огромни щети и някой трябва да кибичи в затвора !!!

    14:30 03.06.2026

  • 19 Радев подписа и обнародва €

    6 11 Отговор
    Не уважи подписите събрани за референдум
    Защо го забравихте
    Друго после, когато го беше узаконил беше храна за..рибки

    Сега , пак той ви хвърля само думи и дългове
    Та той е заедно със цялата сглобка

    14:31 03.06.2026

  • 20 Баба Йоца гледа

    26 2 Отговор
    Боже тая незнаела леле леле каква слаба памет имаш нешо ТИ ОКРАДЕ ИЗЛЪГА ТИ ОТ ПРОСТА ПО ПРОСТА НИ ДОКАРА ДО ТОВА ДЕРЕДЖЕ!! ТИ СИ ЗА СЪД И ЗАТВОР нушо кватратна А НЕ ЗА ПАРЛАМЕНТА!!!

    14:32 03.06.2026

  • 21 Затова е права

    11 10 Отговор
    Гълъб Донев: Финансовото състояние на държавата е много лошо, обществото да се готви за доста непопулярни мерки

    "Хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с "Боташ", е осчетоводено и каква част от него е разплатено", отбеляза депутатът.

    Коментиран от #24

    14:33 03.06.2026

  • 22 Пурко милионерчето

    28 0 Отговор
    Да се вдигне, пенсионната възраст на силоваците! Щом се натискат да бачкат след пенсиониране, значи е редно да се пенсионират минимум на 60.Или по-добре на 70.Предполагам,че дори и ма 70 да се пенсионират пак ще се натискат да бачкат, на държавната цицка.

    14:33 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Стойко

    14 13 Отговор

    До коментар #21 от "Затова е права":

    Оставка и съд за кayнa и кликата му!
    Която фалира България за 1 месец!
    Оставка - съд - затвор!
    По големи крадци и некадърници България не е имала в своята история!

    Коментиран от #25

    14:34 03.06.2026

  • 25 Стенли

    9 21 Отговор

    До коментар #24 от "Стойко":

    Това е вярно! Долният кayн зелен чорап е 9 пъти по вреден за България от Бойко Борисов ,Пеевски и Слави Трифонов взети заедно. Извинявам се на всички след като мислех че от тях по кошмарно зло няма. Оставим ли кayна до нова година страната се закрива.

    Коментиран от #33

    14:34 03.06.2026

  • 26 ами прочети

    16 3 Отговор
    какво е казал Гълъба и ще ти стане ясно Таминужке!

    Коментиран от #69

    14:35 03.06.2026

  • 27 СТАВА

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "нискостеблен своло4":

    И да чисти тоалетните в парламента.

    14:36 03.06.2026

  • 28 Як чичак

    18 1 Отговор
    Тая не става за и.б.ан.е. и за финансов министър не става. П.К.П 2

    14:36 03.06.2026

  • 29 Ха-ха-ха!

    18 5 Отговор
    Облото ти ГЕРБерастко, гладко като стъклена торка мозъче, не може да роди никакви идеи, защото си много тъпа ма, Минзухраке! Че ти не ставаш за счетоводителка и на детска градина мо, Минзухарке! Банкянска слугиня! Такава се е пръкнала и такава ще пукне!

    14:36 03.06.2026

  • 30 Вова Инхибитор

    5 4 Отговор
    На нушка да и смочате шушката ,еее кир нещастна. Само еврото герб,куб,ес,свинята и тиквата. Прошляци и бедняци чупка в просия да мизерствате. Кир безобразна.

    14:36 03.06.2026

  • 31 Васил

    13 2 Отговор
    Амииии ти да видиш не знаела тц тц тц!

    14:37 03.06.2026

  • 32 Теменуга е невинна

    16 1 Отговор
    И тая няма идея! Не познава Боко и Пашата, а за Влади Горанов само е чувала, че е набеден незаконно !

    14:37 03.06.2026

  • 33 Компот

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Стенли":

    Я предложи някой друг!

    14:38 03.06.2026

  • 34 !!!!

    20 2 Отговор
    Абе, че тая е станала като бъчва бе! Ега ит плюскането като "финансова министърка"! Огромен апетит се е отворил на счетоводителката!

    14:39 03.06.2026

  • 35 Това е ГЕРБ

    20 1 Отговор
    Нагла по нагла най нагла

    Коментиран от #70

    14:39 03.06.2026

  • 36 НЯМА ЛИ

    19 0 Отговор
    КОЙ ДА ВКАРА В ЗАТВОРА
    ТАЗИ КВАДРАТНА ЛЪЖКИНЯ??

    14:39 03.06.2026

  • 37 Колко трябва да си тъп

    15 0 Отговор
    за да не виждаш как си направила този дефицит ...

    14:40 03.06.2026

  • 38 ФАКТ

    21 3 Отговор
    НУШКЕ, ПРЕСТАНИ ДА РЪСИШ ПРОСТОТИИ! ТОВА, КОЕТО ИЗНАСЯ ГОСПОДИН ДОНЕВ СА ФАКТИ НА БАЗА ДОКУМЕНТИ, А НЕ ОПАСЕНИЯ! НАУЧИ СЕ НУШКЕ, ЧЕ НЕЩАТА СЕ ИЗРИЧАТ С ИСТИНСКИТЕ ИМЕНА, А НЕ СЪС ЗАВЪРТВАНИЯ И НАГАЖДАНИЯ! САМО В ГЕРБ СЕ ЗАВЪРТВАТЕ И УВЪРТВАТЕ КАКТО ВИ ИЗНАСЯ! ЦАРЕ СТЕ НА ТОВА. ЗА ГИНЕС СТЕ!

    Коментиран от #74

    14:40 03.06.2026

  • 39 дядото

    14 0 Отговор
    отвратително нагло твърдение.те, натрупали лой за сметка на честност и доблест,съсипали държавата,сега са като паднали от марс.пфу.

    14:41 03.06.2026

  • 40 Така де

    14 2 Отговор
    Обзалагам се че тая дори няма идея кой е мутрата Борисов, а пък Борисов изобщо не я познава!

    Коментиран от #72

    14:42 03.06.2026

  • 41 как така

    6 2 Отговор
    Ама при килажите й няма дефицит...

    14:44 03.06.2026

  • 42 Гласове от зайчарника в Банкя

    12 1 Отговор
    Какво са някакви си 7,4% за членовете на Клуб Рич вика Бацо😉

    14:44 03.06.2026

  • 43 пенсионер

    10 9 Отговор
    Гълъба е бивш полинтически офицер при социализма. ОТ финанси не разбира. Радевистите са неможачи.

    Коментиран от #54

    14:44 03.06.2026

  • 44 майн крафт

    11 2 Отговор
    Я, табуретка - и говори!

    14:44 03.06.2026

  • 45 НАГ..

    12 1 Отговор
    ...ЛА
    ОХРАНЕНА ПА4А..
    ТОЛКОВА СТЕ НИ ОМРЪЗНАЛИ С ВАШИТЕ КРАЖБИ,ЛЪЖИ И НАГЛОСТ...

    14:45 03.06.2026

  • 46 А бе

    11 0 Отговор
    Питай оня дето го хванаха на сръбската граница с краденият джип владислав горанов живял в апартамента на кръстника

    14:46 03.06.2026

  • 47 Исторически парк

    10 0 Отговор
    Ах учудени гербаджии

    14:49 03.06.2026

  • 48 Емигрант

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ама":

    Имаше само една партия, която посочи тогава с пръст измамата, но Ганьо Лапнишарански реши да заложи за кой ли пореден път пак на куц кон.

    Не се сърдете на никого а си сърбайте това което сами сте си надробили. И си гласувайте пак за царе, пожарникари, харвардски парапетаджии и какво ли не още.

    Време е за Възраждане!

    14:49 03.06.2026

  • 49 Радев

    7 2 Отговор
    Ще те пратя при бай ставри да си припомниш ма!

    Коментиран от #67

    14:49 03.06.2026

  • 50 Човек някой път съжалява, че живее

    10 0 Отговор
    в демокрация а не в Китай примерно, където щяха да я закарат на стадиона ама не да гледа мач.

    Коментиран от #52

    14:50 03.06.2026

  • 51 133

    8 0 Отговор
    Е как няма идея? То толкова е бил и преди 1ви Януари....

    14:51 03.06.2026

  • 52 Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ

    0 6 Отговор

    До коментар #50 от "Човек някой път съжалява, че живее":

    Явно има наивници които си мислят в чайна е цветя и рози и нямалко корупция (гигантска държава - гигантска корупция

    Коментиран от #76

    14:52 03.06.2026

  • 53 хайде се

    5 1 Отговор
    теменугата няма идея и как се появи Турски поток, без пътна карта, без пари, ама ей го на ... появи се от нищото

    14:54 03.06.2026

  • 54 НаРъБа

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "пенсионер":

    Бай Ганьо си е мазо хист по природа и роб по душа(повечето)

    14:55 03.06.2026

  • 55 крайно възмутен

    7 0 Отговор
    Какво се правите на умрели лисици бе? Не знаете. Една година инфлация между 30 и 50% и в същото време вашите нагли и цинични лъжи за 3%. От там дойде всичко. За да продадете България за пореден път на Урсула. Излъгахте народът, че ще е в клуба на богатите, вкарахте ни в еврозоната, взехте златото и парите от банките и ги подарихте на Урсула. Обезценихне лева и спестяванията на българите два пъти. А сега същата Урсула не налага процедура по свръхдефицит заради тази инфлация , което ще рече яко рязане на разходи, или още по-голяма мизерия. Не в клуба на богатите, направо в клуба на най-бедните ни натирихте с ваште лъжи. Дано носите тежка отговорност за тези брутални лъжи и манипулации от миналата година.

    14:55 03.06.2026

  • 56 Ханку Брат

    6 2 Отговор
    Обществото да се готви за доста непопулярни мерки,а правителството за оставка

    14:56 03.06.2026

  • 57 Милен

    8 0 Отговор
    Много смешно ми става като се сетя, че някои хора си помислиха, че правителството на четворната некоалиция с премиер Роско водопада подаде оставка заради манифестациите наречени протести, а те просто се изнизаха, щото знаят какъв батак са сътворили.

    14:56 03.06.2026

  • 58 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Много е тежко финансовото състояние на държавата и трябва да се тегли заем от Китай.

    14:57 03.06.2026

  • 59 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Уинстън":

    А ти защо не се запътиш натам

    14:58 03.06.2026

  • 60 Дойче зеле

    3 1 Отговор
    В затвора би се сетила

    14:59 03.06.2026

  • 61 отвратен

    4 1 Отговор
    Само за муцуната и , и давам десет години затвор без за нищо дори да е виновна !!

    14:59 03.06.2026

  • 62 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "кой мy дpeмe":

    Кажи за БОТАШ 1 000 000 на ден за нищо ли ги нямаш , откога плащаме знаеш ли? Кажи за БОТАШ

    15:00 03.06.2026

  • 63 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Както виждам тук мафията са платените клеветници срещу държавата ни Кога ще се спре тази тролска мафияпостоянна нагла безочлива и недосегаема Кога

    15:00 03.06.2026

  • 64 Тома

    5 1 Отговор
    Нушито е кой ми с...в гащите

    15:00 03.06.2026

  • 65 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "кочо чистеменски":

    Кажи за БОТАШ

    15:01 03.06.2026

  • 66 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Табуретке,":

    До ФАКТИ ама много ниска топка са ви писачите

    15:01 03.06.2026

  • 67 Да....

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Радев":

    За пред хората , ние си те познаваме..
    Думи, думи, празни до една

    15:02 03.06.2026

  • 68 Стефанов

    2 1 Отговор
    Ти ли нямаш идея, ма крадло гербаджийска ???

    15:03 03.06.2026

  • 69 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "ами прочети":

    Гълъбъ откога разбира от бюджета на държавата ни Като са некадърни оставка ВЕЧЕ е юни а един бюджет не мога да съставят само хвърлят лъжи клевети обвиняват АМА това не ви е президентсвото да се криете там и да лъжете Сега или работете или оставка

    15:04 03.06.2026

  • 70 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Това е ГЕРБ":

    А ти що си не си нагъл нали що за лъжци безделници тук

    15:05 03.06.2026

  • 71 Гост

    1 1 Отговор
    Както един цял народ няма идея как ти точно си на свобода

    Коментиран от #73

    15:06 03.06.2026

  • 72 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Така де":

    40 мутрата 40 си ти по голяма мутра от теб и няколкото тук няма нагли и безкрайно лъжливи

    15:06 03.06.2026

  • 73 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Гост":

    А аз се питам защо ти си на свободата разпространение на клевети тук постоянен си и не си само ти Това са лъжи

    15:08 03.06.2026

  • 74 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "ФАКТ":

    Ей не пиши с големи букви клеветнико Донев служебника като е некадърен оставка

    15:09 03.06.2026

  • 75 Някой

    1 0 Отговор
    Хем всичко е топ, хем имало и неразплатени разходи, последно?

    15:10 03.06.2026

  • 76 моля

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Другаря капиталист СИ КИТАЙСКИЯ":

    прочетете пак коментара - човека иска ел.стол, а не демокрация ...

    15:10 03.06.2026

  • 77 Крум Страшни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сър Уинстън":

    Никакъв бай Ставри. Крумови закони трябват. Пък после да си пее: "Хей ръчички, де са те?" и да си прави равносметка.

    15:14 03.06.2026

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