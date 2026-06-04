Конгресът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп ВИДЕО

Камарата на представителите на американския Конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента Доналд Тръмп.

Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президентът да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Резолюцията получи подкрепата и на четирима републиканци, а лидерът на демократите в камарата Хаким Джефрис каза по-рано, че "на тази безотговорна и скъпа война трябва да бъде сложен край".

Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а и трябва да бъде подкрепена от поне две трети от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент.

Досега три подобни документа претъпяха провал в долната камара на Конгреса, а резолюция на Сената успя да премине процедурната фаза миналия месец след седем неуспеха преди това. Въпреки това случилото се показва нарасналата загриженост сред конгресмените по повод войната в Близкия изток, посочва "Ройтерс".