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Конгресът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп ВИДЕО

Конгресът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп ВИДЕО

4 Юни, 2026 05:25, обновена 4 Юни, 2026 04:29 391 1

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  • тръмп-
  • резолюция-
  • военни правомощия

Тя трябва да мине и през Сената и да бъде подкрепена от поне две трети от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент

Конгресът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Камарата на представителите на американския Конгрес прие резолюция, която ограничава военните правомощия на президента Доналд Тръмп.

Документът беше подкрепен с 215 на 208 гласа и може да сложи край на войната в Иран, тъй като предвижда президентът да има разрешение от конгресмените за водене на военни действия. Резолюцията получи подкрепата и на четирима републиканци, а лидерът на демократите в камарата Хаким Джефрис каза по-рано, че "на тази безотговорна и скъпа война трябва да бъде сложен край".

Сегашното гласуване обаче е по-скоро символично, тъй като резолюцията трябва да мине и през Сената, а и трябва да бъде подкрепена от поне две трети от конгресмените, за да успее евентуално да заобиколи ветото на самия президент.

Досега три подобни документа претъпяха провал в долната камара на Конгреса, а резолюция на Сената успя да премине процедурната фаза миналия месец след седем неуспеха преди това. Въпреки това случилото се показва нарасналата загриженост сред конгресмените по повод войната в Близкия изток, посочва "Ройтерс".


САЩ
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  • 1 Мишо Дудикоф 🥷

    0 0 Отговор
    Хехех Тръмпоч, надувай го 🎈

    04:46 04.06.2026