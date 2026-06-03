Рюте към младите руснаци: Вероятно ще загинете, ако отидете да воювате в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи остро предупреждение към младите руснаци, които обмислят да се включат във войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Вие сте жертва на измама“, заяви Рюте по време на пресконференция в Киев, обръщайки се директно към младите руснаци и техните семейства.

„Мъже, които ще отидете да воювате - никой няма да ви обучи. Въоръжението, което ще ви предоставят, е некачествено. Има много голяма вероятност да загинете или да бъдете ранени“, подчерта той.

По думите му дори ранените войници често не получават необходимата помощ.

„Най-вероятно, ако бъдете ранени, ще ви оставят да страдате в калта и да умрете“, каза още генералният секретар на НАТО.

Рюте заяви, че Русия търпи „абсолютно потресаващи“ загуби във войната, като според него всеки месец загиват над 30 000 руски военнослужещи.

„Това означава загуба на повече хора за един месец, отколкото Съветският съюз е загубил за десет години през 80-те години в Афганистан“, посочи той.

„Това не е нещо абстрактно. Вероятно това ще сте вие“, предупреди Рюте.

От своя страна Москва продължава да определя конфликта като „специална военна операция“ и предлага високи възнаграждения на новонабраните войници. Русия твърди, че разширяването на НАТО на изток след края на Студената война и перспективата Украйна да стане член на алианса представляват заплаха за националната ѝ сигурност.