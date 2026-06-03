Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Рюте към младите руснаци: Вероятно ще загинете, ако отидете да воювате в Украйна
  Тема: Украйна

Рюте към младите руснаци: Вероятно ще загинете, ако отидете да воювате в Украйна

3 Юни, 2026 21:15 983 122

  • украйна-
  • марк рюте-
  • русия-
  • руснаци-
  • воювате-
  • загинете

Генералният секретар на НАТО предупреди, че руските войници често остават без подготовка, с лошо оборудване и с малки шансове да оцелеят на фронта.

Рюте към младите руснаци: Вероятно ще загинете, ако отидете да воювате в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи остро предупреждение към младите руснаци, които обмислят да се включат във войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Вие сте жертва на измама“, заяви Рюте по време на пресконференция в Киев, обръщайки се директно към младите руснаци и техните семейства.

„Мъже, които ще отидете да воювате - никой няма да ви обучи. Въоръжението, което ще ви предоставят, е некачествено. Има много голяма вероятност да загинете или да бъдете ранени“, подчерта той.

По думите му дори ранените войници често не получават необходимата помощ.

„Най-вероятно, ако бъдете ранени, ще ви оставят да страдате в калта и да умрете“, каза още генералният секретар на НАТО.

Рюте заяви, че Русия търпи „абсолютно потресаващи“ загуби във войната, като според него всеки месец загиват над 30 000 руски военнослужещи.

„Това означава загуба на повече хора за един месец, отколкото Съветският съюз е загубил за десет години през 80-те години в Афганистан“, посочи той.

„Това не е нещо абстрактно. Вероятно това ще сте вие“, предупреди Рюте.

От своя страна Москва продължава да определя конфликта като „специална военна операция“ и предлага високи възнаграждения на новонабраните войници. Русия твърди, че разширяването на НАТО на изток след края на Студената война и перспективата Украйна да стане член на алианса представляват заплаха за националната ѝ сигурност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    16 55 Отговор
    Прав е човека.

    Коментиран от #8, #43, #51

    21:16 03.06.2026

  • 2 Пич

    67 15 Отговор
    Кажи верно...!!!
    Кой може да бъде чак толкова тъп, за да каже такова нещо...?!
    Рюте...!!!

    Коментиран от #13, #17

    21:17 03.06.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    11 14 Отговор
    🤔😂🤣👍

    21:17 03.06.2026

  • 4 Христо Ботев

    42 10 Отговор
    Тоз който падне в бой за свобода той не умира.

    21:17 03.06.2026

  • 5 Тоя пеееас

    54 12 Отговор
    Да гоикаже това на укрите. Руснаците няма да се уплашат. Явно укрите свършват, тия търсят край на заличаването на 404 и почва да плаши:))

    21:17 03.06.2026

  • 6 басинахалния уруд

    31 9 Отговор
    не бих му простил

    Коментиран от #81

    21:17 03.06.2026

  • 7 Обикновен човек

    14 50 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #23, #52

    21:18 03.06.2026

  • 8 Кой плаши тоя

    39 9 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    ялов бездетник? Хахаха.

    21:18 03.06.2026

  • 9 Помакинята

    15 14 Отговор
    Шак шак Шакира ..шак шак Шакира ...дядя Вова и батко Си объркаха световния рет .и гегемоните ...хи хи хи...ретки метали,гас,петрол нанаи ..

    Коментиран от #24

    21:18 03.06.2026

  • 10 стоян георгиев

    50 9 Отговор
    Педофила Рюте ходи в кочина 404 само защото е замесен в корупцията на бандеровците, и Зеля му поднася деца! Изроди!

    21:18 03.06.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    35 8 Отговор
    Нищо ново!
    Кураторите на Киев приписват собствените му грехове на противника....

    Гледаме този филм вече от 5 години!

    Коментиран от #25

    21:19 03.06.2026

  • 12 Стефан

    11 39 Отговор
    Да, прав е и Руските тролчета и ватенките трябва да разберат, че Европейския съюз е фактор и ще пребъде!
    Ако Русия иска мир трябва да започне преговори с ЕС.

    Коментиран от #33

    21:19 03.06.2026

  • 13 1945

    8 26 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Прав е човек и Тръмп беше казал същото

    21:19 03.06.2026

  • 14 Смърфиета

    30 8 Отговор
    Панирал се е нещо. Веднага ще му повярват, след като руснаците эбафа мафката на Киев последните дни, а поляците се възпалиха заради паметта на Шухевич. Рюте да върви при мароканския цар, да си уреди пратките за да отвори скромен кофишоп за местни и да си живее в свободната страна.

    21:20 03.06.2026

  • 15 пешо

    31 7 Отговор
    кажи го на украйнските младежи

    21:20 03.06.2026

  • 16 Криза удря Русия.

    6 29 Отговор
    Путин е наредил да се съкратят всички разходи, освен военните. Правителствени служители са информирали руския президент Владимир Путин, че Русия вече не може да си позволи разходи за война с Украйна. А извеждането на руската икономика от това сложно военно състояние ще бъде изключително трудно и опасно. От друга страна спирането на войната също е опасно за Русия, спирането на военното производство може да доведе до тотален колапс по цялата производствена верига и фалит на военните заводи и свързаните фирми. През 2025г Русия предприе голямо увеличение на данъците, но това не доведе до осезаем ефект.

    Коментиран от #32

    21:20 03.06.2026

  • 17 Кобзон

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Който може да бъде толкова тъп,че даже да пита????

    Коментиран от #53

    21:20 03.06.2026

  • 18 хмммм

    32 7 Отговор
    Сигурно под руснаци има предвид укрите. Да не забравяме, че Зеленски си е рускоговорящ.

    21:20 03.06.2026

  • 19 Пенчо

    26 5 Отговор
    От другата страна на фронта живи ли остават!?

    Коментиран от #39

    21:21 03.06.2026

  • 20 Сатана Z

    31 5 Отговор
    Да убиваш европейските и украинските нацисти е право дело за всеки гражданин на Руската федерация и никой не се страхува да си изпълни усърдно задълженията.

    21:21 03.06.2026

  • 21 Симо

    23 7 Отговор
    Жалкото е, че този човек може да ни вкара в истинска война, докато си живее в една друга вселена. А по-лошото е, че няма даже да го осъзнае.

    21:21 03.06.2026

  • 22 пешо

    19 7 Отговор
    бойците на кадиров поздравяват рюте с песента чакаме те

    21:21 03.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха🤣

    5 18 Отговор

    До коментар #9 от "Помакинята":

    остави Шакира, ами ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейския модел🤣

    Коментиран от #30

    21:21 03.06.2026

  • 25 Мдаа

    7 19 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    5 години щурм на Мала Токмачка 😅😅😅.

    21:22 03.06.2026

  • 26 Виждащ

    18 8 Отговор
    Рютето забраил да каже, чи на 1000 (хиляда) убити украинци се падат по 45 убити руснаци.
    Но тъй като те банеровци не ги броят за хора, са се закъхарили за тия 45 руснака които щели да умрът в борбата против фашизма.

    Коментиран от #56

    21:22 03.06.2026

  • 27 ох горкия

    14 4 Отговор
    ами то всеки който отиде на война да воюва може да бъде убит независимо каде и с кого се води войната…

    21:22 03.06.2026

  • 28 Няма край руският позор

    6 16 Отговор
    Няма.

    21:22 03.06.2026

  • 29 Сатана Z

    21 7 Отговор
    Руски войници на фронта разправят ,че Украинците говорят на чист руски език когато са с високо вдигнати ръце.
    Не го забравят родния език.

    Коментиран от #50

    21:23 03.06.2026

  • 30 Помакинята

    10 5 Отговор

    До коментар #24 от "хаха🤣":

    Аз мислех че си се изпуснал..

    Коментиран от #68

    21:23 03.06.2026

  • 31 Механик

    15 7 Отговор
    Руските войници били без подготовка и необорудвани?! Ами аз като гледам само с едни лопатки ккаво правят, не ми с е мисли, какво ли щеше да е, ако бяха подготвени и оборудвани.
    Вероятно тенденцията 1000 убити у кри за 17-20 руснака щеше да се промени към 5000 украински трупа срещу 2-3 руски.

    Коментиран от #47

    21:23 03.06.2026

  • 32 Леле...

    15 6 Отговор

    До коментар #16 от "Криза удря Русия.":

    Що си праззз!
    Какво ми говориш за Русия, като ЕС и България в частност са в такава криза, каквато не е имало от втората световна!

    Коментиран от #40

    21:24 03.06.2026

  • 33 Без име

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Стефан":

    :-) :-) :-)

    21:24 03.06.2026

  • 34 Българин

    5 14 Отговор
    И ние като Путин смятаме руснаците за добитък.

    21:24 03.06.2026

  • 35 ПУТЛЕР ЮГЕНТ

    6 15 Отговор
    РОДИХ СЕ ПРИ ПУТИН.

    МИЗЕРСТВАХ ПРИ ПУТИН.

    УМРЯХ ПРЕДИ ПУТИН

    В УКРАЙНА.

    СЪДБАТА НА ПУТЛЕР ЮГЕНТ.

    Коментиран от #65

    21:24 03.06.2026

  • 36 Ами

    12 5 Отговор
    Рюте и останалите либералфанатици да се стягат за фронта.
    След днешната атака по Санк Петербург в САЩ заговориха
    за разпускане на НАТО и ускорено напускане на Европа.

    21:24 03.06.2026

  • 37 Без име

    8 6 Отговор
    Рюте, Рюте, що не сег?

    21:25 03.06.2026

  • 38 Анонимен

    8 5 Отговор
    А какво мислиш ще стане с нас, ако ни вкарате в трета световна? В момента Русия гледа нещата да не ескалират, обаче стане ли директен конфликт - всички задръжки изчезват. Не случайно първите мобилизиране са 25 годишните, лесно ги нахъсваш колко са велики и знаят по-добре от всеки, а точно първите ще прекарат най-дълго на фронта, т.е. дори и умел да си - шансовете ти стават минимални.

    21:25 03.06.2026

  • 39 И от девете страни има загинали.

    5 15 Отговор

    До коментар #19 от "Пенчо":

    Но руснаците са шампиони по даване на жертви. Винаги е било така и така ще бъде. Просто такава е кремълската идеология и начина им на воюване. В Русия отделния човек не е важен, няма никаква стойност. Важно е оцеляването на диктатурата.

    21:25 03.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 хахахахха

    18 3 Отговор
    що не се обърне към хахлите че ако отидат на фронта на 100% ще се върнат в чувал,макар че тях никой не ги пита,с ритници в буса и да хранят червеите

    21:25 03.06.2026

  • 42 да питам

    4 13 Отговор
    защо Пуся не се интересува от жени ?

    21:25 03.06.2026

  • 43 Гост

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Прав е, но си траеше за същото, като вербуваха доброволци от целият свят да воюват срещу Русия в Украйна.

    21:25 03.06.2026

  • 44 този

    13 4 Отговор
    ептен закъсал..дава акъл на руснаци..а пък нацисти били подготвени и после сготвени и хвърлени в касапницата..стотици хиляди убити и ранени укропейтриоти..Зеленото обаче извадил цифра 46000парчета..това са само за няколко месеца..

    21:26 03.06.2026

  • 45 Да бе да

    13 4 Отговор
    Да помислим трезвено, значи ако наистина руснаците имат такива загуби и по думите на укрите, че руснаците нямат хора да запълват загубите, укрите не трябваше ли вече да са върнали поне половината си територия. Значи както казах умния, дори няма да обърне внимание какво говори това пиянде, руснаците избиха 2 млн укрибез напрежение и то само от руски доброволци, къде а азовци, къде са ГРУ хахаха, някакви новини оттях има ли

    21:26 03.06.2026

  • 46 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Главатарят на НАТО хер Рюте греши.Няма млади руснаци на фронта за разлика от украинците абитюренти,които след бала в ресторанта са закарани от шпиц командата ТЦК с бусове на фронта.Руската Армения е съставена изключително от контракт при над 30 год.с опит в армията и доказани убийци на укри.

    21:27 03.06.2026

  • 47 Гледаш ми дядо.вият

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Uбитак.

    21:27 03.06.2026

  • 48 Примати

    5 13 Отговор
    Добър вечер … удобно ли е
    Не знам колко от коментиращите тук родни фенове на Путин са наясно но от две седмици насам Украйна направи Русия за смях пред целия свят. Шоуто продължава: всеки може да провери в колкото си иска източника само днес какво е унищожено или извадено от строя и то на територията на Русия. До скоро Путин се преструваше , че продължава да си преследва целите в Украйна та да не го ликвидиран империалистите в Русия. От седмица насам е спрял да обижда Зеленски а онзи ден беше инструктирал един от говорителите си да напише статия в която се обяснявя , че когато две армии са равностойни не е срамно да има примирие. Сега целта на Путин е да се стигне до примирие но той вече не си прави сметката отново да събира армия за Блицкриг за Киев ами по - скоро предпочита след някоя друга година да почине от болестта си а не от ръцете на ядосаните недоволни империалисти. Благодаря за вниманието

    Коментиран от #61, #72, #76, #122

    21:27 03.06.2026

  • 49 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    6 8 Отговор
    ЧТО ЕТО?

    РУСКИ ДОМУЗ.

    СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
    ЖИВОТЪТ НА
    РУСКИЯ КАБЗОНЧИК

    3 до 10 Дни в Окопите на Украйна.

    РА РА РА

    Коментиран от #80

    21:27 03.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 като

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    му вкарат един ще стане крив..

    21:27 03.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пич

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Кобзон":

    Как кой?
    Паветниците са толкова тъпи !!!
    Все питат, и все не знаят и неразбрали!!!

    21:28 03.06.2026

  • 54 РЕАЛИСТ

    11 4 Отговор
    Почти същите глупости, написани на хартия са хвърляли немските фашаги от самолети над позициите на Червената армия. Никой не им се върза и Егоров и Кантария забиха Червеното знаме над Райхстага.

    21:28 03.06.2026

  • 55 ами

    10 5 Отговор
    а младите украинци вероятно няма да загинат защото са безсмъртни, също като старите украинци

    21:28 03.06.2026

  • 56 Той говори за загинали

    4 12 Отговор

    До коментар #26 от "Виждащ":

    на фронта, а не за размяна на пленници или тела. Това е капка в морето. Загиналите руснаци са много. И най-лошото е, че умират за тоя дето духа, а не за свобода или друга висша ценност.

    21:28 03.06.2026

  • 57 Как

    4 6 Отговор
    Може да загинат но изкарват за няколко месеца пари като за 10 г работа.

    21:28 03.06.2026

  • 58 Горкия

    10 4 Отговор
    Не си е пил хапчетата !

    21:29 03.06.2026

  • 59 Многоходовото

    4 8 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:29 03.06.2026

  • 60 бошнака

    11 4 Отговор
    Рюте ми прилича на хомосексуалист.

    Коментиран от #77

    21:29 03.06.2026

  • 61 хахахахха

    11 4 Отговор

    До коментар #48 от "Примати":

    с наемането на такива евтини и кухи драскачи като тебе е ясно защо не върви пропагандата на западналите🤣🤣

    21:29 03.06.2026

  • 62 Отивай да чистиш кeнeфите

    10 4 Отговор

    До коментар #40 от "Оди у Русиа":

    в украинския анклав на фирмата Куб в Баба Алино защото трол от теб не става.

    Коментиран от #73

    21:29 03.06.2026

  • 63 Въшлива Ушанка

    4 9 Отговор
    Днес на една Бензиностанция
    В Крим

    Над 10 Км Опашка .

    Уникално Видео .
    ХАХА хахаха хахаха

    По ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ

    Коментиран от #90, #113

    21:30 03.06.2026

  • 64 Нямаш

    10 4 Отговор

    До коментар #40 от "Оди у Русиа":

    Акъл за себе си, та не давай!
    Давай си каквото даваш - цугтромбони!

    21:30 03.06.2026

  • 65 Цеко

    3 9 Отговор

    До коментар #35 от "ПУТЛЕР ЮГЕНТ":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.На вятъра.

    21:30 03.06.2026

  • 66 125

    3 2 Отговор
    Какво да каже човек: ЗЛОВЕЩО !!

    21:30 03.06.2026

  • 67 зИленски

    6 4 Отговор
    МНОГО ВДЕ ЗНАЕТЕ,БЕ
    ГЛЕДАЙТЕ СИ СОБСТВЕНИ ЗАПАДНИ КОЧИНИ ПРЕПЪЛНЕНИ ОТ ПАКЕСТАНЦИ И АФРИКАНЦИ

    Коментиран от #86

    21:30 03.06.2026

  • 68 хаха🤣

    3 7 Отговор

    До коментар #30 от "Помакинята":

    и това е възможно да се случи с дядо Вовчик 🤣 на преклонна възраст, идват всякави проблеми 🤣

    21:31 03.06.2026

  • 69 Дзак

    8 2 Отговор
    Крокодилски сълзи!

    Коментиран от #99

    21:31 03.06.2026

  • 70 Овчар

    3 10 Отговор
    Путин ми прилича на хомосексуалист.

    Коментиран от #78, #79, #100

    21:32 03.06.2026

  • 71 Мите

    9 3 Отговор
    Теее ва и тебе у гея, да теева...Украинците се изтепват да ходят на фронта!....Гледам бусовете не стигат да ги извозят!....Ама така е...като ти си женен за мъж!

    21:32 03.06.2026

  • 72 ами

    10 5 Отговор

    До коментар #48 от "Примати":

    а бандера все побеждава и побеждава и така е от пет години вече, ама защо не свършва тая война явно се чака поскедния украинец

    21:32 03.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 И Преди и сега

    3 7 Отговор
    Какво точно заплашва Европейския съюз и НАТО специално обикновените крепостни??? най-много да направи стандарта им на живот по добър и да получат достъп до повече продукти и услуги с много по-високо качество.

    Простата истина е че заплашени са САМО висшите държавници и олигарсите които обслужват на които ще им спре лапането и краденето след като дойдат законите на Европейския съюз и най-вече спазването им

    Коментиран от #85, #95

    21:32 03.06.2026

  • 75 Русофоб

    9 4 Отговор
    Ех този Рюте! Как се е загрижил за руснаците. Ако не е той и НАТО няма кой да помисли за тях. Аз обаче понеже съм русофоб казвам " Продължавайте да се записвате в армията! И продължавайте да стреляте срещу Киев!" Така Русия по- бързо ще фалира и ще се разпадне. Повече ракети върху Киев- повече разпад на Русия. А пък ние ще увеличим още няколко пъти тавана на дълга. Ще теглим заеми и ще даваме на Украйна докато дълга ни не стане три пъти БВП на България. Как иначе ще ги стигнем американците. Я вижте- у нас никой не живее под мостовете. И в метрото също. Там дори плъхове си нямаме! Абе не я разбрахте вие тая Демокрация! Ще ми живеете в къщи с дворове. Я марш. Като не ви харесва под мостовете- марш в Русия да видите как е без банани!

    Коментиран от #83

    21:33 03.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 На Рюте масажиста

    7 1 Отговор

    До коментар #60 от "бошнака":

    Нц....... не е гей, винаги ми пуска с нежелание...

    21:33 03.06.2026

  • 78 Мите

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Овчар":

    Ама верно си приличате!...Виж кво нещо!

    21:33 03.06.2026

  • 79 ами

    6 2 Отговор

    До коментар #70 от "Овчар":

    ха ха ха, а вселенски на какво ти прилича - може би на наполеон

    21:34 03.06.2026

  • 80 УСПЕХ УКРАЙНА

    3 7 Отговор

    До коментар #49 от "ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #91

    21:34 03.06.2026

  • 81 така

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "басинахалния уруд":

    говори служебно задължен, инак знае истината 1:30, но не смее да каже, че заплатата му е доста сладка.....

    21:34 03.06.2026

  • 82 скучно и точка.

    2 5 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #107

    21:34 03.06.2026

  • 83 Ти ептен изперка

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Русофоб":

    Как може да се натаралянкаш толкова рано?

    21:34 03.06.2026

  • 84 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Оди у Русиа":

    За кво да одим в Русия, като Русия ще доде тука !!! Така каза маленкио зеля !!

    Коментиран от #89

    21:34 03.06.2026

  • 85 Кога се научи да пишеш?

    4 1 Отговор

    До коментар #74 от "И Преди и сега":

    Да не си някой първокласник, който се упражнява на правопис?

    21:35 03.06.2026

  • 86 Соловьовче Объркано

    2 6 Отговор

    До коментар #67 от "зИленски":

    МУСКАЛАБАД

    Нали видя по Време на Байрям

    На какво Прилича ?

    Даже Руските Фашисти
    Се притесняват
    Че Скоро
    ЧАЛМИТЕ ще превземат
    МУСКАЛАБАД.

    ХАХАХА хахаха хахаха

    21:36 03.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ДАНС издава заповед

    3 5 Отговор

    До коментар #76 от "Аз съм Олег Невзоров шеф на фирмата КУБ":

    да изгонването на този руски агент Невзоров от България и след една седмица я отменя. Представи си каква пробита държава сме. Радев сега ще вземе адекватни мерки.

    Коментиран от #98

    21:36 03.06.2026

  • 89 На дунава с погачите

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Хи хи":

    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    21:36 03.06.2026

  • 90 Въшлив Паветник

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "Въшлива Ушанка":

    При мене да видиш опашка за цугтромбони!
    Викат ми Оралното Торнадо!

    21:36 03.06.2026

  • 91 гробар

    6 3 Отговор

    До коментар #80 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Успеха на ВСУ е единствено в запълване на новите военни гробища ,колегите под пари останаха .

    21:38 03.06.2026

  • 92 Шопо

    6 3 Отговор
    Войната между НАТО Русия ще бъде с ядрено оръжие.

    21:38 03.06.2026

  • 93 Мдаа

    2 5 Отговор
    Киев за два дня и всьо.
    Мдаа.

    Коментиран от #101

    21:38 03.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Бъркаш се

    7 3 Отговор

    До коментар #74 от "И Преди и сега":

    В Русия стандарта на живот е по добър от колкото в 🚽ес и то от доста време, затова разни урсоли каласи и тем подобни нацисти си скубят косите

    Коментиран от #97

    21:38 03.06.2026

  • 96 Хахахахаха

    5 3 Отговор
    Смятай колко е лошо положението за укрите на фронта, щом този се моли на руснаците да не ходят хахаха, Константиновка е обградена хиляди укри умират и този взе да реве, наркоманче кажи какво става на фронта, защо мълчиш

    21:39 03.06.2026

  • 97 ру БЛАТА

    4 7 Отговор

    До коментар #95 от "Бъркаш се":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #104, #105, #117

    21:39 03.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #69 от "Дзак":

    Убиха сто деца и без да са отишли на фронта!

    21:40 03.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Извади

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Мдаа":

    Си Мдаа - та от устата, и ще ти се проясни главата!

    21:41 03.06.2026

  • 102 Титак

    5 3 Отговор
    Демек....не воювайте, предайте се за да можем да спечелим. Този наистина не знае какво е това руснак.

    Коментиран от #116

    21:41 03.06.2026

  • 103 Зеленски

    5 3 Отговор
    Влезте в телеграм на тоя дори укрите му се подиграват хахахаха, какво падение, щом самите украинци се подиграват на тоя хахахах

    21:41 03.06.2026

  • 104 Гривната

    7 4 Отговор

    До коментар #97 от "ру БЛАТА":

    Как един откачен укрофоб не замина да чисти кенефите в украинския анклав на Баба Алино около Варна.
    Тролове от вас не става защото сте тъпи парчета.

    Коментиран от #112

    21:41 03.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Няма край путинското унижение

    3 6 Отговор
    Няма.

    21:42 03.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Овчар

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "Ветеринар":

    Ее........самотен съм, горе в планината...

    21:43 03.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Тити на Кака

    5 4 Отговор
    Рюте към младите украинци по света: Вероятно няма да загинете, ако отидете да воювате в Украйна.

    21:43 03.06.2026

  • 111 Бай

    7 4 Отговор
    Рюте, ти си жертва на пиянска че кия !

    21:44 03.06.2026

  • 112 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 4 Отговор

    До коментар #104 от "Гривната":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    21:45 03.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Не четеш ли,

    5 2 Отговор

    До коментар #98 от "Какъв руски агент е Невзоров,":

    телевизия гледаш ли :) Изгонен е от България с мотив - доказани връзки с руското разузнаване.

    21:45 03.06.2026

  • 115 хмм

    3 3 Отговор
    "Въоръжението, което ще ви предоставят, е некачествено." Може, може, възможно е и да е некачествено, но ядреното оръжие, което притежава Русия, хич не е некачествено. И Рюте твърде много се натиска да опита качеството му. По всичко личи, че ще му се получи.

    21:46 03.06.2026

  • 116 ру БЛАТА

    3 2 Отговор

    До коментар #102 от "Титак":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    21:46 03.06.2026

  • 117 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "ру БЛАТА":

    Точен сте господине 👍👍. Копейките са ненормални хора,но чак толкова, че да отидат в руският рай не са.



    Благодаря за вниманието!

    21:46 03.06.2026

  • 118 Ами така е....

    3 3 Отговор
    То затова от тая липса свършва пушечното месо на х0х0лите... и никой х0х0ль не желае да става войник не могат да съберат новобранци всичко бяга съберат ги по улици и паланки по границата ги стрелят като зайци...

    21:46 03.06.2026

  • 119 Удри копейката с лопатЕто!

    2 1 Отговор
    До нас иране!

    21:48 03.06.2026

  • 120 САРМАТ

    1 1 Отговор
    НИЩО.ИНАЧЕ ТРИЕНЕ!

    21:48 03.06.2026

  • 121 Русофоб

    2 1 Отговор
    Ех този Рюте! Как се е загрижил за руснаците. Ако не е той и НАТО няма кой да помисли за тях. Аз обаче понеже съм русофоб казвам " Продължавайте да се записвате в армията! И продължавайте да стреляте срещу Киев!" Така Русия по- бързо ще фалира и ще се разпадне. Повече ракети върху Киев- повече разпад на Русия. А пък ние ще увеличим още няколко пъти тавана на дълга. Ще теглим заеми и ще даваме на Украйна докато дълга ни не стане три пъти БВП на България. Как иначе ще ги стигнем американците. Я вижте- у нас никой не живее под мостовете. И в метрото също. Там дори плъхове си нямаме! Абе не я разбрахте вие тая Демокрация! Ще ми живеете в къщи с дворове. Я марш. Като не ви харесва под мостовете- марш в Русия да видите как е без банани!

    21:48 03.06.2026

  • 122 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Примати":

    Никой не се интересува от фамилията ти .

    21:51 03.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания