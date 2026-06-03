Рюте към младите руснаци: Вероятно ще загинете, ако отидете да воювате в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи остро предупреждение към младите руснаци, които обмислят да се включат във войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Вие сте жертва на измама“, заяви Рюте по време на пресконференция в Киев, обръщайки се директно към младите руснаци и техните семейства.
„Мъже, които ще отидете да воювате - никой няма да ви обучи. Въоръжението, което ще ви предоставят, е некачествено. Има много голяма вероятност да загинете или да бъдете ранени“, подчерта той.
По думите му дори ранените войници често не получават необходимата помощ.
„Най-вероятно, ако бъдете ранени, ще ви оставят да страдате в калта и да умрете“, каза още генералният секретар на НАТО.
Рюте заяви, че Русия търпи „абсолютно потресаващи“ загуби във войната, като според него всеки месец загиват над 30 000 руски военнослужещи.
„Това означава загуба на повече хора за един месец, отколкото Съветският съюз е загубил за десет години през 80-те години в Афганистан“, посочи той.
„Това не е нещо абстрактно. Вероятно това ще сте вие“, предупреди Рюте.
От своя страна Москва продължава да определя конфликта като „специална военна операция“ и предлага високи възнаграждения на новонабраните войници. Русия твърди, че разширяването на НАТО на изток след края на Студената война и перспективата Украйна да стане член на алианса представляват заплаха за националната ѝ сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #8, #43, #51
21:16 03.06.2026
2 Пич
Кой може да бъде чак толкова тъп, за да каже такова нещо...?!
Рюте...!!!
Коментиран от #13, #17
21:17 03.06.2026
3 кой мy дpeмe
21:17 03.06.2026
4 Христо Ботев
21:17 03.06.2026
5 Тоя пеееас
21:17 03.06.2026
6 басинахалния уруд
Коментиран от #81
21:17 03.06.2026
7 Обикновен човек
Коментиран от #23, #52
21:18 03.06.2026
8 Кой плаши тоя
До коментар #1 от "Град Козлодуй":ялов бездетник? Хахаха.
21:18 03.06.2026
9 Помакинята
Коментиран от #24
21:18 03.06.2026
10 стоян георгиев
21:18 03.06.2026
11 az СВО Победа 81
Кураторите на Киев приписват собствените му грехове на противника....
Гледаме този филм вече от 5 години!
Коментиран от #25
21:19 03.06.2026
12 Стефан
Ако Русия иска мир трябва да започне преговори с ЕС.
Коментиран от #33
21:19 03.06.2026
13 1945
До коментар #2 от "Пич":Прав е човек и Тръмп беше казал същото
21:19 03.06.2026
14 Смърфиета
21:20 03.06.2026
15 пешо
21:20 03.06.2026
16 Криза удря Русия.
Коментиран от #32
21:20 03.06.2026
17 Кобзон
До коментар #2 от "Пич":Който може да бъде толкова тъп,че даже да пита????
Коментиран от #53
21:20 03.06.2026
18 хмммм
21:20 03.06.2026
19 Пенчо
Коментиран от #39
21:21 03.06.2026
20 Сатана Z
21:21 03.06.2026
21 Симо
21:21 03.06.2026
22 пешо
21:21 03.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаха🤣
До коментар #9 от "Помакинята":остави Шакира, ами ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейския модел🤣
Коментиран от #30
21:21 03.06.2026
25 Мдаа
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":5 години щурм на Мала Токмачка 😅😅😅.
21:22 03.06.2026
26 Виждащ
Но тъй като те банеровци не ги броят за хора, са се закъхарили за тия 45 руснака които щели да умрът в борбата против фашизма.
Коментиран от #56
21:22 03.06.2026
27 ох горкия
21:22 03.06.2026
28 Няма край руският позор
21:22 03.06.2026
29 Сатана Z
Не го забравят родния език.
Коментиран от #50
21:23 03.06.2026
30 Помакинята
До коментар #24 от "хаха🤣":Аз мислех че си се изпуснал..
Коментиран от #68
21:23 03.06.2026
31 Механик
Вероятно тенденцията 1000 убити у кри за 17-20 руснака щеше да се промени към 5000 украински трупа срещу 2-3 руски.
Коментиран от #47
21:23 03.06.2026
32 Леле...
До коментар #16 от "Криза удря Русия.":Що си праззз!
Какво ми говориш за Русия, като ЕС и България в частност са в такава криза, каквато не е имало от втората световна!
Коментиран от #40
21:24 03.06.2026
33 Без име
До коментар #12 от "Стефан"::-) :-) :-)
21:24 03.06.2026
34 Българин
21:24 03.06.2026
35 ПУТЛЕР ЮГЕНТ
МИЗЕРСТВАХ ПРИ ПУТИН.
УМРЯХ ПРЕДИ ПУТИН
В УКРАЙНА.
СЪДБАТА НА ПУТЛЕР ЮГЕНТ.
Коментиран от #65
21:24 03.06.2026
36 Ами
След днешната атака по Санк Петербург в САЩ заговориха
за разпускане на НАТО и ускорено напускане на Европа.
21:24 03.06.2026
37 Без име
21:25 03.06.2026
38 Анонимен
21:25 03.06.2026
39 И от девете страни има загинали.
До коментар #19 от "Пенчо":Но руснаците са шампиони по даване на жертви. Винаги е било така и така ще бъде. Просто такава е кремълската идеология и начина им на воюване. В Русия отделния човек не е важен, няма никаква стойност. Важно е оцеляването на диктатурата.
21:25 03.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 хахахахха
21:25 03.06.2026
42 да питам
21:25 03.06.2026
43 Гост
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Прав е, но си траеше за същото, като вербуваха доброволци от целият свят да воюват срещу Русия в Украйна.
21:25 03.06.2026
44 този
21:26 03.06.2026
45 Да бе да
21:26 03.06.2026
46 Сатана Z
21:27 03.06.2026
47 Гледаш ми дядо.вият
До коментар #31 от "Механик":Uбитак.
21:27 03.06.2026
48 Примати
Не знам колко от коментиращите тук родни фенове на Путин са наясно но от две седмици насам Украйна направи Русия за смях пред целия свят. Шоуто продължава: всеки може да провери в колкото си иска източника само днес какво е унищожено или извадено от строя и то на територията на Русия. До скоро Путин се преструваше , че продължава да си преследва целите в Украйна та да не го ликвидиран империалистите в Русия. От седмица насам е спрял да обижда Зеленски а онзи ден беше инструктирал един от говорителите си да напише статия в която се обяснявя , че когато две армии са равностойни не е срамно да има примирие. Сега целта на Путин е да се стигне до примирие но той вече не си прави сметката отново да събира армия за Блицкриг за Киев ами по - скоро предпочита след някоя друга година да почине от болестта си а не от ръцете на ядосаните недоволни империалисти. Благодаря за вниманието
Коментиран от #61, #72, #76, #122
21:27 03.06.2026
49 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
РУСКИ ДОМУЗ.
СРЕДНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
ЖИВОТЪТ НА
РУСКИЯ КАБЗОНЧИК
3 до 10 Дни в Окопите на Украйна.
РА РА РА
Коментиран от #80
21:27 03.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 като
До коментар #1 от "Град Козлодуй":му вкарат един ще стане крив..
21:27 03.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Пич
До коментар #17 от "Кобзон":Как кой?
Паветниците са толкова тъпи !!!
Все питат, и все не знаят и неразбрали!!!
21:28 03.06.2026
54 РЕАЛИСТ
21:28 03.06.2026
55 ами
21:28 03.06.2026
56 Той говори за загинали
До коментар #26 от "Виждащ":на фронта, а не за размяна на пленници или тела. Това е капка в морето. Загиналите руснаци са много. И най-лошото е, че умират за тоя дето духа, а не за свобода или друга висша ценност.
21:28 03.06.2026
57 Как
21:28 03.06.2026
58 Горкия
21:29 03.06.2026
59 Многоходовото
21:29 03.06.2026
60 бошнака
Коментиран от #77
21:29 03.06.2026
61 хахахахха
До коментар #48 от "Примати":с наемането на такива евтини и кухи драскачи като тебе е ясно защо не върви пропагандата на западналите🤣🤣
21:29 03.06.2026
62 Отивай да чистиш кeнeфите
До коментар #40 от "Оди у Русиа":в украинския анклав на фирмата Куб в Баба Алино защото трол от теб не става.
Коментиран от #73
21:29 03.06.2026
63 Въшлива Ушанка
В Крим
Над 10 Км Опашка .
Уникално Видео .
ХАХА хахаха хахаха
По ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ
Коментиран от #90, #113
21:30 03.06.2026
64 Нямаш
До коментар #40 от "Оди у Русиа":Акъл за себе си, та не давай!
Давай си каквото даваш - цугтромбони!
21:30 03.06.2026
65 Цеко
До коментар #35 от "ПУТЛЕР ЮГЕНТ":Много руска смрадт измре.Много нещо.На вятъра.
21:30 03.06.2026
66 125
21:30 03.06.2026
67 зИленски
ГЛЕДАЙТЕ СИ СОБСТВЕНИ ЗАПАДНИ КОЧИНИ ПРЕПЪЛНЕНИ ОТ ПАКЕСТАНЦИ И АФРИКАНЦИ
Коментиран от #86
21:30 03.06.2026
68 хаха🤣
До коментар #30 от "Помакинята":и това е възможно да се случи с дядо Вовчик 🤣 на преклонна възраст, идват всякави проблеми 🤣
21:31 03.06.2026
69 Дзак
Коментиран от #99
21:31 03.06.2026
70 Овчар
Коментиран от #78, #79, #100
21:32 03.06.2026
71 Мите
21:32 03.06.2026
72 ами
До коментар #48 от "Примати":а бандера все побеждава и побеждава и така е от пет години вече, ама защо не свършва тая война явно се чака поскедния украинец
21:32 03.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 И Преди и сега
Простата истина е че заплашени са САМО висшите държавници и олигарсите които обслужват на които ще им спре лапането и краденето след като дойдат законите на Европейския съюз и най-вече спазването им
Коментиран от #85, #95
21:32 03.06.2026
75 Русофоб
Коментиран от #83
21:33 03.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 На Рюте масажиста
До коментар #60 от "бошнака":Нц....... не е гей, винаги ми пуска с нежелание...
21:33 03.06.2026
78 Мите
До коментар #70 от "Овчар":Ама верно си приличате!...Виж кво нещо!
21:33 03.06.2026
79 ами
До коментар #70 от "Овчар":ха ха ха, а вселенски на какво ти прилича - може би на наполеон
21:34 03.06.2026
80 УСПЕХ УКРАЙНА
До коментар #49 от "ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #91
21:34 03.06.2026
81 така
До коментар #6 от "басинахалния уруд":говори служебно задължен, инак знае истината 1:30, но не смее да каже, че заплатата му е доста сладка.....
21:34 03.06.2026
82 скучно и точка.
Коментиран от #107
21:34 03.06.2026
83 Ти ептен изперка
До коментар #75 от "Русофоб":Как може да се натаралянкаш толкова рано?
21:34 03.06.2026
84 Хи хи
До коментар #40 от "Оди у Русиа":За кво да одим в Русия, като Русия ще доде тука !!! Така каза маленкио зеля !!
Коментиран от #89
21:34 03.06.2026
85 Кога се научи да пишеш?
До коментар #74 от "И Преди и сега":Да не си някой първокласник, който се упражнява на правопис?
21:35 03.06.2026
86 Соловьовче Объркано
До коментар #67 от "зИленски":МУСКАЛАБАД
Нали видя по Време на Байрям
На какво Прилича ?
Даже Руските Фашисти
Се притесняват
Че Скоро
ЧАЛМИТЕ ще превземат
МУСКАЛАБАД.
ХАХАХА хахаха хахаха
21:36 03.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ДАНС издава заповед
До коментар #76 от "Аз съм Олег Невзоров шеф на фирмата КУБ":да изгонването на този руски агент Невзоров от България и след една седмица я отменя. Представи си каква пробита държава сме. Радев сега ще вземе адекватни мерки.
Коментиран от #98
21:36 03.06.2026
89 На дунава с погачите
До коментар #84 от "Хи хи":Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!
21:36 03.06.2026
90 Въшлив Паветник
До коментар #63 от "Въшлива Ушанка":При мене да видиш опашка за цугтромбони!
Викат ми Оралното Торнадо!
21:36 03.06.2026
91 гробар
До коментар #80 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Успеха на ВСУ е единствено в запълване на новите военни гробища ,колегите под пари останаха .
21:38 03.06.2026
92 Шопо
21:38 03.06.2026
93 Мдаа
Мдаа.
Коментиран от #101
21:38 03.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Бъркаш се
До коментар #74 от "И Преди и сега":В Русия стандарта на живот е по добър от колкото в 🚽ес и то от доста време, затова разни урсоли каласи и тем подобни нацисти си скубят косите
Коментиран от #97
21:38 03.06.2026
96 Хахахахаха
21:39 03.06.2026
97 ру БЛАТА
До коментар #95 от "Бъркаш се":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
Коментиран от #104, #105, #117
21:39 03.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Анонимен
До коментар #69 от "Дзак":Убиха сто деца и без да са отишли на фронта!
21:40 03.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Извади
До коментар #93 от "Мдаа":Си Мдаа - та от устата, и ще ти се проясни главата!
21:41 03.06.2026
102 Титак
Коментиран от #116
21:41 03.06.2026
103 Зеленски
21:41 03.06.2026
104 Гривната
До коментар #97 от "ру БЛАТА":Как един откачен укрофоб не замина да чисти кенефите в украинския анклав на Баба Алино около Варна.
Тролове от вас не става защото сте тъпи парчета.
Коментиран от #112
21:41 03.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Няма край путинското унижение
21:42 03.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Овчар
До коментар #100 от "Ветеринар":Ее........самотен съм, горе в планината...
21:43 03.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Тити на Кака
21:43 03.06.2026
111 Бай
21:44 03.06.2026
112 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #104 от "Гривната":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
21:45 03.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Не четеш ли,
До коментар #98 от "Какъв руски агент е Невзоров,":телевизия гледаш ли :) Изгонен е от България с мотив - доказани връзки с руското разузнаване.
21:45 03.06.2026
115 хмм
21:46 03.06.2026
116 ру БЛАТА
До коментар #102 от "Титак":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
21:46 03.06.2026
117 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #97 от "ру БЛАТА":Точен сте господине 👍👍. Копейките са ненормални хора,но чак толкова, че да отидат в руският рай не са.
Благодаря за вниманието!
21:46 03.06.2026
118 Ами така е....
21:46 03.06.2026
119 Удри копейката с лопатЕто!
21:48 03.06.2026
120 САРМАТ
21:48 03.06.2026
121 Русофоб
21:48 03.06.2026
122 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #48 от "Примати":Никой не се интересува от фамилията ти .
21:51 03.06.2026