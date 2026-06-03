Защо в Северна Корея изведнъж се появиха толкова много коли?

Ще ги познаете по цвета на регистрационния номер - ако е жълт, става дума за личен автомобил. А тези коли стават все повече по улиците на севернокорейската столица Пхенян. В социалните мрежи и във видеоклипове на информационни агенции все по-често се появяват кадри на нови автомобили и дори на задръствания по улиците на изолираната страна, разказва германската обществена медия АРД.
"Напоследък броят на превозните средства се е увеличил толкова много, че теми като замърсяването на въздуха са се превърнали в проблем за севернокорейските власти", казва Ли Сан-Йонг от изданието Daily NK, специализирано в отразяването на събития от Северна Корея. С нарастващия брой на автомобилите дори все по-често се обсъжда липсата на достатъчно паркоместа, обяснява още той пред АРД.
Почти никакви бензиностанции и автосервизи
Досега личният автомобил беше толкова необичаен в Северна Корея, че дори новите жилищни сгради в Пхенян са проектирани без паркоместа за жителите. Бензиностанции и гориво за леки автомобили също почти няма. Практически не съществува инфраструктура за резервни части, няма и автосервизи.
Но откъде идва това внезапно увеличение на колите по улиците на Северна Корея? Една от причините изглежда е промяна в законодателството, казва пред АРД Фредерик Шпор, ръководител на офиса на фондация "Фридрих Науман" в столицата на Южна Корея Сеул.
"От юридическа гледна точка вече е по-лесно да притежаваш автомобил в Северна Корея", обяснява Шпор и добавя, че само преди няколко години е било практически невъзможно да притежаваш личен автомобил.
Контрабанда от Китай?
Друга причина: въпреки че износът на коли към Северна Корея е в противоречие със санкциите на ООН, в момента явно много автомобили от Китай намират път към изолираната държава. "Да си представим, че китайските гранични служители си затварят очите или пък приемат подкупи - има много начини да прекараш автомобили през границата", казва Шпор.
"Когато днес пътувам в граничния регион между Китай и Северна Корея, забелязвам, че по пътищата се движат повече таксита и повече лични автомобили", казва и южнокорейската изследователка Джунг-Еун Ли, която е анализирала снимки, направени по протежение на 1400-километровата граница между Китай и Северна Корея.
Напоследък моделите са станали толкова разнообразни, че е трудно да се определи една доминираща марка. "Преди не беше така", казва още изследователката.
Без връзки нищо не става
Ясно е обаче, че голяма част от севернокорейците все още не могат да си позволят личен автомобил. Без тесни връзки с режима на Ким нищо не става. А в момента тези севернокорейски елити явно са обект на особено внимание, смята Фредерик Шпор.
"Има хора, които са натрупали пари - по какъвто и да е начин. И те изискват определен стандарт", обяснява Шпор. Според него на поддръжниците на режима просто се предлага нещо в замяна - например личен автомобил.
Самият Ким също се сдоби с луксозна кола в началото на 2024 година. Подари му я руският президент Владимир Путин.
Автор: Торстен Ифланд (АРД)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ким Чем Ун
Коментиран от #16
06:06 03.06.2026
2 хихи
Напише ли нещо ДойчеЗеле, значи вярно е обратното...
Коментиран от #8
06:14 03.06.2026
3 Винкело
Коментиран от #6
06:17 03.06.2026
4 Бончо М
06:20 03.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Китайките имат автопилот
До коментар #3 от "Винкело":За какво им е правоспособен водач на МПС.
06:23 03.06.2026
7 Забогатяха
06:35 03.06.2026
8 Сириознуу?
До коментар #2 от "хихи":Явно си доста по-млад от мен или си толкова стар и и3куфял,че не знаеш/помниш как беше у нас преди 40-50 години???
Коментиран от #13, #14
06:48 03.06.2026
9 Факти
Коментиран от #15
06:51 03.06.2026
10 Сириознуу?
Коментиран от #12
06:53 03.06.2026
11 Наблюдател
И тук трябва обозначение.
06:53 03.06.2026
12 Хмм
До коментар #10 от "Сириознуу?":и тогава са можели да си купят стари, но са искали нови, полските са били без чакане,
07:06 03.06.2026
13 Вярно
До коментар #8 от "Сириознуу?":И след 45 година беше сложно, колективизацията, борба против диверсанти, след това бругадирското движение, помним..
07:11 03.06.2026
14 БАНко
До коментар #8 от "Сириознуу?":КАКВА МАРКА ТИ БЯХА ЛАПТОПА И СМАРТФОНА ПРЕДИ 50 ГОДИНИ ??? ТОГАВА ИТАЛИАНСКИТЕ КАРАБИНЕРИ ГОНЕХА МАФИОТИТЕ С ....ФИАТ , СЪЩИНСКИ ,,ЖИГУЛИ"
07:11 03.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Много завиждат немците
До коментар #1 от "Ким Чем Ун":Само те искат да имат автомобили...
07:15 03.06.2026
17 Kaлпазанин
07:16 03.06.2026
18 БАНко
07:18 03.06.2026
19 Ксаниба
07:26 03.06.2026
20 DW - Пропаганден машинен
07:46 03.06.2026