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Защо в Северна Корея изведнъж се появиха толкова много коли?

Защо в Северна Корея изведнъж се появиха толкова много коли?

3 Юни, 2026 06:01 2 690 20

  • северна корея-
  • пхенян-
  • ким чен ун-
  • китай

Бензиностанции също почти няма. Изведнъж обаче се забелязват все повече коли. Защо?

Защо в Северна Корея изведнъж се появиха толкова много коли? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ще ги познаете по цвета на регистрационния номер - ако е жълт, става дума за личен автомобил. А тези коли стават все повече по улиците на севернокорейската столица Пхенян. В социалните мрежи и във видеоклипове на информационни агенции все по-често се появяват кадри на нови автомобили и дори на задръствания по улиците на изолираната страна, разказва германската обществена медия АРД.

"Напоследък броят на превозните средства се е увеличил толкова много, че теми като замърсяването на въздуха са се превърнали в проблем за севернокорейските власти", казва Ли Сан-Йонг от изданието Daily NK, специализирано в отразяването на събития от Северна Корея. С нарастващия брой на автомобилите дори все по-често се обсъжда липсата на достатъчно паркоместа, обяснява още той пред АРД.

Почти никакви бензиностанции и автосервизи

Досега личният автомобил беше толкова необичаен в Северна Корея, че дори новите жилищни сгради в Пхенян са проектирани без паркоместа за жителите. Бензиностанции и гориво за леки автомобили също почти няма. Практически не съществува инфраструктура за резервни части, няма и автосервизи.

Но откъде идва това внезапно увеличение на колите по улиците на Северна Корея? Една от причините изглежда е промяна в законодателството, казва пред АРД Фредерик Шпор, ръководител на офиса на фондация "Фридрих Науман" в столицата на Южна Корея Сеул.

"От юридическа гледна точка вече е по-лесно да притежаваш автомобил в Северна Корея", обяснява Шпор и добавя, че само преди няколко години е било практически невъзможно да притежаваш личен автомобил.

Контрабанда от Китай?

Друга причина: въпреки че износът на коли към Северна Корея е в противоречие със санкциите на ООН, в момента явно много автомобили от Китай намират път към изолираната държава. "Да си представим, че китайските гранични служители си затварят очите или пък приемат подкупи - има много начини да прекараш автомобили през границата", казва Шпор.

"Когато днес пътувам в граничния регион между Китай и Северна Корея, забелязвам, че по пътищата се движат повече таксита и повече лични автомобили", казва и южнокорейската изследователка Джунг-Еун Ли, която е анализирала снимки, направени по протежение на 1400-километровата граница между Китай и Северна Корея.

Напоследък моделите са станали толкова разнообразни, че е трудно да се определи една доминираща марка. "Преди не беше така", казва още изследователката.

Без връзки нищо не става

Ясно е обаче, че голяма част от севернокорейците все още не могат да си позволят личен автомобил. Без тесни връзки с режима на Ким нищо не става. А в момента тези севернокорейски елити явно са обект на особено внимание, смята Фредерик Шпор.

"Има хора, които са натрупали пари - по какъвто и да е начин. И те изискват определен стандарт", обяснява Шпор. Според него на поддръжниците на режима просто се предлага нещо в замяна - например личен автомобил.

Самият Ким също се сдоби с луксозна кола в началото на 2024 година. Подари му я руският президент Владимир Путин.

Автор: Торстен Ифланд (АРД)


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ким Чем Ун

    25 9 Отговор
    Вие да не мислите че доматите с колците ги ядем? Имаме си и колици и ракетки.

    Коментиран от #16

    06:06 03.06.2026

  • 2 хихи

    31 8 Отговор
    "..Ясно е обаче, че голяма част от севернокорейците все още не могат да си позволят личен автомобил. Без тесни връзки с режима на Ким нищо не става..."

    Напише ли нещо ДойчеЗеле, значи вярно е обратното...

    Коментиран от #8

    06:14 03.06.2026

  • 3 Винкело

    20 2 Отговор
    Наред с всичкото "няма", пропуснали са да отбележат, че и шофьорски курсове няма.

    Коментиран от #6

    06:17 03.06.2026

  • 4 Бончо М

    9 2 Отговор
    Кой го интересува има ли коли в Северна Корея или няма, на бензин ли са, или електрически...

    06:20 03.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Китайките имат автопилот

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Винкело":

    За какво им е правоспособен водач на МПС.

    06:23 03.06.2026

  • 7 Забогатяха

    7 13 Отговор
    Получили са много гробни пари от руснаците за хилядите убити в Курск севернокорейци.

    06:35 03.06.2026

  • 8 Сириознуу?

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Явно си доста по-млад от мен или си толкова стар и и3куфял,че не знаеш/помниш как беше у нас преди 40-50 години???

    Коментиран от #13, #14

    06:48 03.06.2026

  • 9 Факти

    6 16 Отговор
    Още малко и ще влязат в 21-ви век. Да не забравяме кой им инсталира този нелеп режим - Русия. Династията Ким управлява от 1948 г. Представете си само каква държава щеше да е обединена демократична Корея. Леле мале. Щеше да се състезава с Германия и Япония за трета икономика в света. Вместо това в Северна Корея тепърва започват да карат автомобили. Русия е съсипала много държави, но Северна Корея е може би най-тъжният пример. Всъщност, като се замисля, нея поне още я има. Иван Грозни унищожи Казанското ханство и изкла волжките българи до крак.

    Коментиран от #15

    06:51 03.06.2026

  • 10 Сириознуу?

    6 4 Отговор
    Сигур се чудиш що няма места за паркиране дори в комплексите само с панелни блокове в големите ни градове.Ами щото преди 50 години като са ги строели по план е трябвало на 3 семейства само едно да има един автомобил,за който се чакаше 10 години освен разбира се,ако нямаш "връзки" в "Автомотосвят"

    Коментиран от #12

    06:53 03.06.2026

  • 11 Наблюдател

    7 4 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    И тук трябва обозначение.

    06:53 03.06.2026

  • 12 Хмм

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Сириознуу?":

    и тогава са можели да си купят стари, но са искали нови, полските са били без чакане,

    07:06 03.06.2026

  • 13 Вярно

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сириознуу?":

    И след 45 година беше сложно, колективизацията, борба против диверсанти, след това бругадирското движение, помним..

    07:11 03.06.2026

  • 14 БАНко

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сириознуу?":

    КАКВА МАРКА ТИ БЯХА ЛАПТОПА И СМАРТФОНА ПРЕДИ 50 ГОДИНИ ??? ТОГАВА ИТАЛИАНСКИТЕ КАРАБИНЕРИ ГОНЕХА МАФИОТИТЕ С ....ФИАТ , СЪЩИНСКИ ,,ЖИГУЛИ"

    07:11 03.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Много завиждат немците

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ким Чем Ун":

    Само те искат да имат автомобили...

    07:15 03.06.2026

  • 17 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Щото сигурно няма бензин ,и не може да се докопате с мръсните си ръце до медийното им пространство ,да ги заливате с по@@@

    07:16 03.06.2026

  • 18 БАНко

    9 2 Отговор
    МОЖЕ БИ СЛЕД ДЕСЕТ ГОДИНИ ЩЕ ПРИЛИЧАТ ПО РАЗВИТИЕ НА ЯПОНИЯ , ЮЖНА КОРЕЯ И КИТАЙ , А НАТОВСКА ЕВРОПА ЩЕ СЪБИРА КАПАЧКИ ЗА БОЛНИТЕ СИ ДЕЦА !!!

    07:18 03.06.2026

  • 19 Ксаниба

    0 1 Отговор
    Важното е че диктатора го возят в брониран мерцедес.

    07:26 03.06.2026

  • 20 DW - Пропаганден машинен

    0 0 Отговор
    Те агентите на Гьобелс Веле са ходили там и знаят!? Една баба на пазара в Пхенян им казала!? Поредната изсмукана пропаганда!

    07:46 03.06.2026