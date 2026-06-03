Кая Калас: Русия изпада в паника заради украинските удари с дронове

Русия „изпада в паника“ заради последните украински атаки с дронове, включително ударите, засегнали Санкт Петербург. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас в интервю за Франс прес, предава БТА.

„Това ясно показва паниката на руската страна и обяснява защо те засилват атаките - те не знаят какво да правят в такава ситуация“, каза Калас в Брюксел.

По-рано украински дронове поразиха енергийни и военни обекти в Санкт Петербург в деня на откриването на традиционния икономически форум. Кремъл обяви, че ще предприеме „систематични отговори“ на подобни удари.

Калас посочи, че в отговор Русия засилва атаките срещу украински цивилни цели, като според нея страната губи ресурси и позиции във войната.

„Русия губи пари и хора и затова засилва атаките срещу украински цивилни“, заяви тя.

Тя допълни, че ограниченията върху интернет в Русия вероятно целят да ограничат информацията сред населението и да предотвратят въпроси към руското ръководство.

Според нея президентът Владимир Путин избира стратегия на засилен натиск и терор, за да отслаби украинската съпротива и устойчивостта на европейските общества.

„Не сме видели никакво реално желание за преговори от руската страна“, подчерта Калас и допълни, че Москва поставя максималистични искания без отстъпки.

Европейският съюз в момента обсъжда нов пакет санкции срещу Русия, насочен към ограничаване на възможностите ѝ да финансира военните действия в Украйна.