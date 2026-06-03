Кая Калас: Русия изпада в паника заради украинските удари с дронове

Русия „изпада в паника“ заради последните украински атаки с дронове, включително ударите, засегнали Санкт Петербург. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас в интервю за Франс прес, предава БТА.
„Това ясно показва паниката на руската страна и обяснява защо те засилват атаките - те не знаят какво да правят в такава ситуация“, каза Калас в Брюксел.
По-рано украински дронове поразиха енергийни и военни обекти в Санкт Петербург в деня на откриването на традиционния икономически форум. Кремъл обяви, че ще предприеме „систематични отговори“ на подобни удари.
Калас посочи, че в отговор Русия засилва атаките срещу украински цивилни цели, като според нея страната губи ресурси и позиции във войната.
„Русия губи пари и хора и затова засилва атаките срещу украински цивилни“, заяви тя.
Тя допълни, че ограниченията върху интернет в Русия вероятно целят да ограничат информацията сред населението и да предотвратят въпроси към руското ръководство.
Според нея президентът Владимир Путин избира стратегия на засилен натиск и терор, за да отслаби украинската съпротива и устойчивостта на европейските общества.
„Не сме видели никакво реално желание за преговори от руската страна“, подчерта Калас и допълни, че Москва поставя максималистични искания без отстъпки.
Европейският съюз в момента обсъжда нов пакет санкции срещу Русия, насочен към ограничаване на възможностите ѝ да финансира военните действия в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #14
22:46 03.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боруна Лом
22:47 03.06.2026
4 Мухахаха
22:48 03.06.2026
5 ООрана държава
22:49 03.06.2026
6 Дръта чанта
22:49 03.06.2026
7 Бум Бум 💥💥
22:49 03.06.2026
8 Тодоров
Коментиран от #20
22:50 03.06.2026
9 Каде ви
Коментиран от #15
22:50 03.06.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #19
22:50 03.06.2026
11 Нямат край
22:51 03.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Не може за бъде
22:51 03.06.2026
14 Тодоров
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Нудей така, Зеленски ще се обиди.
22:51 03.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #9 от "Каде ви":ма е по красива от захарова , нали?
Коментиран от #26, #31
22:52 03.06.2026
16 Пич
Пръв дипломат на Европа, да каже такова нещо за убийствата на невинни деца...
Коментиран от #30
22:52 03.06.2026
17 ...
22:52 03.06.2026
18 Дърт козел
Б..И из рода...!
22:52 03.06.2026
19 Кога ще те
До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":рециклират, 6оклууук?
Или и за това не ставаш?
22:52 03.06.2026
20 Ехеее
До коментар #8 от "Тодоров":Добре, че не са изпуснали пак пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂
22:53 03.06.2026
21 Смешник
Коментиран от #43
22:53 03.06.2026
22 Kaлпазанин
Коментиран от #33
22:53 03.06.2026
23 Не може за бъде
22:53 03.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Коня на оня
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти си из.вра.те.ня.к!
Коментиран от #32
22:54 03.06.2026
27 РАШКО
22:54 03.06.2026
28 Незнайко
Слава на Украйна!
22:56 03.06.2026
29 !!!?
22:56 03.06.2026
30 Тихо πръдляkk!
До коментар #16 от "Пич":Не си компетентен.
Коментиран от #36
22:57 03.06.2026
31 Тая
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кая е грозна, но ще яебанаказателно, за да вие като вълчица върху чудовищния!
22:57 03.06.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱 на кон
До коментар #26 от "Коня на оня":и с красив мустак
Коментиран от #47
22:57 03.06.2026
33 Си ган Голямо
До коментар #22 от "Kaлпазанин":Там на такива гро зо тии не им махат чувалете от главата, бре... 😅🤣😂
22:57 03.06.2026
34 Мишел
Коментиран от #46
22:58 03.06.2026
35 Тази женица
22:58 03.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Механик
22:58 03.06.2026
38 Гост
22:58 03.06.2026
39 Смешник
23:00 03.06.2026
40 Каква титанична мисъл
Направо кърти...
Ми то става вече 5 та година Руслан трепери...
23:00 03.06.2026
41 хахахахха
23:00 03.06.2026
42 000
23:00 03.06.2026
43 Тодоров
До коментар #21 от "Смешник":Путин просто си иска областите, присъединили се към Русия с референдуми, но европейските мишоци са са се запънали като магаре на мост. Нищо чудно един ден слънцето да им изгрее от запад.
Коментиран от #49, #54, #74
23:00 03.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Главния готвач
23:03 03.06.2026
46 да питам
До коментар #34 от "Мишел":Кога ще наемат някой по читав да ви пише пропагандните текстове,че с тези не ви се получава?
23:03 03.06.2026
47 Лос (Любезен)
До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 на кон":Добър вечер, добри ми котаране!
Като чета по какво нещо се прехласвате, бих Ви предложил услугите си да ви преведа на другия бряг... Доволен ще останете! Досега не съм имал рекламации.
Само ще сте по-лабавичък после, но за сметка на това - щастлив!
Коментиран от #52, #60
23:03 03.06.2026
48 Бедната Кая
23:04 03.06.2026
49 Изобщо не е вярно това.
До коментар #43 от "Тодоров":Ти явно смяташ Путин за пълен глупак. Съвсем друга цел има СВО, териториите нямат никаква стойност и значение. Целта е политическа власт в Украйна.
23:06 03.06.2026
50 Атина Палада
Коментиран от #55
23:07 03.06.2026
51 Име
23:07 03.06.2026
52 Оня с парчето
До коментар #47 от "Лос (Любезен)":Ако ти го намаам в πърдялника ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
Коментиран от #67
23:07 03.06.2026
53 Мишел
Коментиран от #58, #59, #63
23:07 03.06.2026
54 Е нали👇
До коментар #43 от "Тодоров":Киев за два дня? 😅🤣😅😅
23:08 03.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Умрял миризлив русняк
23:09 03.06.2026
57 Пич
Коментиран от #72
23:10 03.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ДОРИ И В КРИМ ОГРАНИЧЕНИЕТО Е СТО
До коментар #53 от "Мишел":ЛИТРА НА ДЕН НА АВТОМОБИЛ.......
23:11 03.06.2026
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #47 от "Лос (Любезен)":мили ми лосанчо-имам главата на баща ти-препарирана . над камината...котетата си играят с нея , но им се карам да не пишкат там//// бих ти хвърлил 1 @@@ , но и за тва не ставаш като се замисля
Коментиран от #70
23:11 03.06.2026
61 БаГо
23:13 03.06.2026
62 Анонимен
23:14 03.06.2026
63 хахахахха
До коментар #53 от "Мишел":Да не се бъркаш с лондон,брюксел,берлин и париж,щото там определено ще се ограничи,защото свършва
23:14 03.06.2026
64 Тая жалка фашистка
23:19 03.06.2026
65 Гост
23:20 03.06.2026
66 Па па паника
Рашистан все повече заприличва на края на нацистка Германия.
Само страхливото джудже няма да се гръмна, а ще го гръмна най близките му хора по стара руска традиция
23:21 03.06.2026
67 Лос (Любезен)
До коментар #52 от "Оня с парчето":Сънища, сънища...
23:22 03.06.2026
68 Дик диверсанта
Няма участник, който да не е възхитен от откриването.
23:22 03.06.2026
69 Али
23:23 03.06.2026
70 Лос (Любезен)
До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ду..то е у тебе. Пробвай!
23:23 03.06.2026
71 Пора
23:24 03.06.2026
72 Дик диверсанта
До коментар #57 от "Пич":Полка за безпилотни системи на първи корпус "Азов" има пълен огневи контрол на всички пътища към Крим, няма откъде да дойде бензин или дизел.
23:24 03.06.2026
73 Бай Пунди Говнокомандващия
23:25 03.06.2026
74 Дик диверсанта
До коментар #43 от "Тодоров":Рос дебилите сте заплаха за бъдещето на България.
23:25 03.06.2026