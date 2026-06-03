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Кая Калас: Русия изпада в паника заради украинските удари с дронове
  Тема: Украйна

Кая Калас: Русия изпада в паника заради украинските удари с дронове

3 Юни, 2026 22:45 1 027 74

  • кая калас-
  • русия-
  • паника-
  • украйна-
  • дронове-
  • удари

Европейският съюз вижда признаци на слабост в Москва и настоява за засилен санкционен натиск.

Кая Калас: Русия изпада в паника заради украинските удари с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия „изпада в паника“ заради последните украински атаки с дронове, включително ударите, засегнали Санкт Петербург. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас в интервю за Франс прес, предава БТА.

„Това ясно показва паниката на руската страна и обяснява защо те засилват атаките - те не знаят какво да правят в такава ситуация“, каза Калас в Брюксел.

По-рано украински дронове поразиха енергийни и военни обекти в Санкт Петербург в деня на откриването на традиционния икономически форум. Кремъл обяви, че ще предприеме „систематични отговори“ на подобни удари.

Калас посочи, че в отговор Русия засилва атаките срещу украински цивилни цели, като според нея страната губи ресурси и позиции във войната.

„Русия губи пари и хора и затова засилва атаките срещу украински цивилни“, заяви тя.

Тя допълни, че ограниченията върху интернет в Русия вероятно целят да ограничат информацията сред населението и да предотвратят въпроси към руското ръководство.

Според нея президентът Владимир Путин избира стратегия на засилен натиск и терор, за да отслаби украинската съпротива и устойчивостта на европейските общества.

„Не сме видели никакво реално желание за преговори от руската страна“, подчерта Калас и допълни, че Москва поставя максималистични искания без отстъпки.

Европейският съюз в момента обсъжда нов пакет санкции срещу Русия, насочен към ограничаване на възможностите ѝ да финансира военните действия в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    71 12 Отговор
    Панически смях... Кая Калас за комик на годината!

    Коментиран от #14

    22:46 03.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    53 8 Отговор
    КАЙОООО,НЕДОтакована КАЙООО

    22:47 03.06.2026

  • 4 Мухахаха

    53 8 Отговор
    Ама че си тъпаааа

    22:48 03.06.2026

  • 5 ООрана държава

    52 8 Отговор
    Тая нещо я е ударило по главата като малка

    22:49 03.06.2026

  • 6 Дръта чанта

    53 8 Отговор
    Естонски пинчер

    22:49 03.06.2026

  • 7 Бум Бум 💥💥

    12 35 Отговор
    Петербург 🔥🔥.

    22:49 03.06.2026

  • 8 Тодоров

    44 11 Отговор
    Тази балтийска овца говори за паника в Русия, вероятно подшушната от Зеленски.

    Коментиран от #20

    22:50 03.06.2026

  • 9 Каде ви

    42 11 Отговор
    Намират такива грозни смотани сороски подлоги

    Коментиран от #15

    22:50 03.06.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 34 Отговор
    тукашните копейки и те превъртяха..споко бе

    Коментиран от #19

    22:50 03.06.2026

  • 11 Нямат край

    11 36 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    22:51 03.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не може за бъде

    36 8 Отговор
    Това е тайна която само ти знаеш, като върховен дипломат на ЕС. Ха ха ха не я казвай, че ще се повярваш. Какво недорразумение.

    22:51 03.06.2026

  • 14 Тодоров

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Нудей така, Зеленски ще се обиди.

    22:51 03.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 32 Отговор

    До коментар #9 от "Каде ви":

    ма е по красива от захарова , нали?

    Коментиран от #26, #31

    22:52 03.06.2026

  • 16 Пич

    42 8 Отговор
    Кая направи нещо невъзможно!!! Надскочи собствената си тъпотия, която тъпотия е толкова голяма, че беше еталон като скока на Стефка Костадинова!!!
    Пръв дипломат на Европа, да каже такова нещо за убийствата на невинни деца...

    Коментиран от #30

    22:52 03.06.2026

  • 17 ...

    11 12 Отговор
    Руснаците в чужбина, говорещи против Путин, ще остават без имущество в Русия

    22:52 03.06.2026

  • 18 Дърт козел

    29 7 Отговор
    Е колко и да съм закъсал, такваз върба не залющвам!
    Б..И из рода...!

    22:52 03.06.2026

  • 19 Кога ще те

    19 8 Отговор

    До коментар #10 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    рециклират, 6оклууук?
    Или и за това не ставаш?

    22:52 03.06.2026

  • 20 Ехеее

    8 24 Отговор

    До коментар #8 от "Тодоров":

    Добре, че не са изпуснали пак пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    22:53 03.06.2026

  • 21 Смешник

    30 8 Отговор
    Крайно време е Путин да приключва с тая терористична фашиска хунта

    Коментиран от #43

    22:53 03.06.2026

  • 22 Kaлпазанин

    20 8 Отговор
    Сигурни ли сме ,че тази не е от пазара булки в Сливен

    Коментиран от #33

    22:53 03.06.2026

  • 23 Не може за бъде

    20 7 Отговор
    Това е тайна която само ти знаеш, като върховен дипломат на ЕС. Ха ха ха не я казвай, че ще си повярваш. Какво недоразумение въховно.

    22:53 03.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Коня на оня

    16 7 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти си из.вра.те.ня.к!

    Коментиран от #32

    22:54 03.06.2026

  • 27 РАШКО

    18 8 Отговор
    ЕВРОПА БЕЗ МАСОВИ ПРОТЕСТИ ДО 5 ГОДИНИ Я НЯМА НА КАРТАТА!

    22:54 03.06.2026

  • 28 Незнайко

    8 20 Отговор
    Не знам, но кремълският пациент ще продължи да си удря главата в стената докато я разбие. Въпрос на време!
    Слава на Украйна!

    22:56 03.06.2026

  • 29 !!!?

    1 1 Отговор
    Путин трябваше да иска разрешение от Зеленски да организира в Ленинград международен форум !!!?

    22:56 03.06.2026

  • 30 Тихо πръдляkk!

    7 10 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #36

    22:57 03.06.2026

  • 31 Тая

    9 7 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кая е грозна, но ще яебанаказателно, за да вие като вълчица върху чудовищния!

    22:57 03.06.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱 на кон

    0 7 Отговор

    До коментар #26 от "Коня на оня":

    и с красив мустак

    Коментиран от #47

    22:57 03.06.2026

  • 33 Си ган Голямо

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Kaлпазанин":

    Там на такива гро зо тии не им махат чувалете от главата, бре... 😅🤣😂

    22:57 03.06.2026

  • 34 Мишел

    8 15 Отговор
    "ВСУ гръмнаха петролният терминал в Санкт Петербург. Атаката свари неподготвена руската противовъздушна отбрана - показахме кадри как руснаците безуспешно се опитват да свалят атакуващите дронове с калашници - сама по себе си доста безсмислена дейност. Особено комичен фактът, че взривеният петролен терминал се намира на по-малко от 20 километра от мястото, където ще се проведе руски икономически форум - в конгресния и изложбен център "ЕкспоФорум" на Петербургско шосе."

    Коментиран от #46

    22:58 03.06.2026

  • 35 Тази женица

    12 6 Отговор
    има нужда от строго профилирана, специализирана помощ. Може би още не е късно да й се помогне донякъде...

    22:58 03.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Механик

    6 13 Отговор
    Абе и мен ме бяха излъгали, че Русия била сила.

    22:58 03.06.2026

  • 38 Гост

    14 7 Отговор
    Не е лесно и на нея (Калас) то за простотията няма почивен ден. Ама пък чак толкова да е проста и злобна.

    22:58 03.06.2026

  • 39 Смешник

    11 7 Отговор
    Лошото е че нашите продажни медии отразяват само терористичните актове на фашистката хунта на Зеления и какво казала тая куха нациска лейка Калас а нищо не се говори за този форум където има представители от над 130 държави включително САЩ

    23:00 03.06.2026

  • 40 Каква титанична мисъл

    7 7 Отговор
    Е родила Кайчето...
    Направо кърти...
    Ми то става вече 5 та година Руслан трепери...

    23:00 03.06.2026

  • 41 хахахахха

    12 8 Отговор
    в паника изпадат бандерите за предстоящата заря в киев,дай боже и в столиците на подкрепящите киевските нацисти

    23:00 03.06.2026

  • 42 000

    13 7 Отговор
    Западната истерия ескалира. Следователно стратегическата загуба на запада вече е в необратима фаза.

    23:00 03.06.2026

  • 43 Тодоров

    12 9 Отговор

    До коментар #21 от "Смешник":

    Путин просто си иска областите, присъединили се към Русия с референдуми, но европейските мишоци са са се запънали като магаре на мост. Нищо чудно един ден слънцето да им изгрее от запад.

    Коментиран от #49, #54, #74

    23:00 03.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Главния готвач

    6 8 Отговор
    Таз става да и се направи едно чеверме

    23:03 03.06.2026

  • 46 да питам

    11 6 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Кога ще наемат някой по читав да ви пише пропагандните текстове,че с тези не ви се получава?

    23:03 03.06.2026

  • 47 Лос (Любезен)

    7 5 Отговор

    До коментар #32 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱 на кон":

    Добър вечер, добри ми котаране!
    Като чета по какво нещо се прехласвате, бих Ви предложил услугите си да ви преведа на другия бряг... Доволен ще останете! Досега не съм имал рекламации.
    Само ще сте по-лабавичък после, но за сметка на това - щастлив!

    Коментиран от #52, #60

    23:03 03.06.2026

  • 48 Бедната Кая

    12 8 Отговор
    Съвсем е изтрещяла. Трябва да е под лекарски надзор вече.

    23:04 03.06.2026

  • 49 Изобщо не е вярно това.

    5 5 Отговор

    До коментар #43 от "Тодоров":

    Ти явно смяташ Путин за пълен глупак. Съвсем друга цел има СВО, териториите нямат никаква стойност и значение. Целта е политическа власт в Украйна.

    23:06 03.06.2026

  • 50 Атина Палада

    7 11 Отговор
    Дирника на Путин гори.

    Коментиран от #55

    23:07 03.06.2026

  • 51 Име

    8 5 Отговор
    Приятни сънища!

    23:07 03.06.2026

  • 52 Оня с парчето

    4 7 Отговор

    До коментар #47 от "Лос (Любезен)":

    Ако ти го намаам в πърдялника ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    Коментиран от #67

    23:07 03.06.2026

  • 53 Мишел

    9 8 Отговор
    Продажбата на бензин на бензиностанциите в Московска област започна да се ограничава.

    Коментиран от #58, #59, #63

    23:07 03.06.2026

  • 54 Е нали👇

    6 9 Отговор

    До коментар #43 от "Тодоров":

    Киев за два дня? 😅🤣😅😅

    23:08 03.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Умрял миризлив русняк

    6 8 Отговор
    Много сме и ще ставаме все повече умрелите руски бокклуци.

    23:09 03.06.2026

  • 57 Пич

    7 8 Отговор
    Пуснаха ли бензин в Крим?

    Коментиран от #72

    23:10 03.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ДОРИ И В КРИМ ОГРАНИЧЕНИЕТО Е СТО

    4 8 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    ЛИТРА НА ДЕН НА АВТОМОБИЛ.......

    23:11 03.06.2026

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор

    До коментар #47 от "Лос (Любезен)":

    мили ми лосанчо-имам главата на баща ти-препарирана . над камината...котетата си играят с нея , но им се карам да не пишкат там//// бих ти хвърлил 1 @@@ , но и за тва не ставаш като се замисля

    Коментиран от #70

    23:11 03.06.2026

  • 61 БаГо

    6 5 Отговор
    Тая жена не е от най-умните.

    23:13 03.06.2026

  • 62 Анонимен

    7 2 Отговор
    Не вярвах, че това ще отприщи подобна гейбуря във факти.цг!

    23:14 03.06.2026

  • 63 хахахахха

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Мишел":

    Да не се бъркаш с лондон,брюксел,берлин и париж,щото там определено ще се ограничи,защото свършва

    23:14 03.06.2026

  • 64 Тая жалка фашистка

    6 2 Отговор
    пак дърдори глупости за глупаците.

    23:19 03.06.2026

  • 65 Гост

    5 3 Отговор
    Горката бухалица - Зеления я е почерпил от неговот.

    23:20 03.06.2026

  • 66 Па па паника

    2 3 Отговор
    Па па паника тресе цялата Кремълска банда.
    Рашистан все повече заприличва на края на нацистка Германия.
    Само страхливото джудже няма да се гръмна, а ще го гръмна най близките му хора по стара руска традиция

    23:21 03.06.2026

  • 67 Лос (Любезен)

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Оня с парчето":

    Сънища, сънища...

    23:22 03.06.2026

  • 68 Дик диверсанта

    1 2 Отговор
    Украинците не бяха поканени на форума в Санкт Петербург, но пристигнаха първи с огнено шоу.
    Няма участник, който да не е възхитен от откриването.

    23:22 03.06.2026

  • 69 Али

    1 4 Отговор
    Привет путяги, привет путинисти, привет на всички васонанисти!!!

    23:23 03.06.2026

  • 70 Лос (Любезен)

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ду..то е у тебе. Пробвай!

    23:23 03.06.2026

  • 71 Пора

    1 2 Отговор
    Путинова русия умира.

    23:24 03.06.2026

  • 72 Дик диверсанта

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Пич":

    Полка за безпилотни системи на първи корпус "Азов" има пълен огневи контрол на всички пътища към Крим, няма откъде да дойде бензин или дизел.

    23:24 03.06.2026

  • 73 Бай Пунди Говнокомандващия

    0 2 Отговор
    Много стабилна и готина жена. Само европейският съюз трябва да се събуди от тази робска дрямка и да изхвърли всички руснаци от територията си и да не допуска никакви руски граждани, още по-малко децата на руската олигархия и фашистския политически елит там.

    23:25 03.06.2026

  • 74 Дик диверсанта

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Тодоров":

    Рос дебилите сте заплаха за бъдещето на България.

    23:25 03.06.2026

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