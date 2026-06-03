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Украйна отговори за вчерашните удари с масирана въздушна атака срещу Санкт Петербург и Москва
  Тема: Украйна

Украйна отговори за вчерашните удари с масирана въздушна атака срещу Санкт Петербург и Москва

3 Юни, 2026 05:36, обновена 3 Юни, 2026 06:33 3 264 42

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ВСУ атакува с дронове град Мичуринск, 6-годишно момиче е ранено в Брянск

Украйна отговори за вчерашните удари с масирана въздушна атака срещу Санкт Петербург и Москва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ Украйна предприе една от най-мащабните си и дълбоки атаки с безпилотни самолети на територията на Руската федерация, засягайки както промишлени и енергийни обекти, така и цивилни райони.

Поразени са цели на стотици километри навътре в руска територия. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко обяви, че силите на противовъздушната отбрана са прехванали и свалили най-малко 30 дрона над региона.

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Местни жители и социални мрежи съобщават за експлозии и мащабен пожар в района на Петербургския нефтен терминал. Според свидетелства на очевидци, цитирани в медиите, пушекът е обхванал голяма част от небето вследствие на запалени резервоари с петролни продукти. Поради непосредствената заплаха от дронове, федералната агенция „Росавиация“ наложи временни ограничения и затвори летище „Пулково“ в Санкт Петербург за пристигащи и заминаващи полети, което доведе до закъснения в цялата страна.

Нападението се случва часове преди официалното откриване на петия голям годишен Икономически форум в Санкт Петербург (известен като „руския Давос“).Москва и Подмосковието.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през нощта системите за ПВО са унищожили най-малко 21 дрона на подстъпите към руската столица. Извънредните служби проверяват местата на падане на отломките. Към момента не се съобщава за тежки разрушения или пострадали граждани в самата Москва.

В град Мичуринск (разположен на около 350 км от границата с Украйна) в Тамбовска област дронове нанесоха щети на чисто цивилни сгради. Новият ръководител на областта Евгений Первишов потвърди, че в резултат на паднали БПЛА са пробити стъклата на многофамилна жилищна сграда, градската библиотека и училището по изкуства. Атакувано е и разположеното в града предприятие JSC „Прогресс“ (военно-промишлен завод, произвеждащ авиационни компоненти за руски крилати ракети Х-101 и Х-59). Избухнал е пожар в стопански постройки на територията на завода. Няма данни за ранени граждани в региона.

Сигнали за опасност от безпилотни апарати и активност на ПВО бяха докладвани още в Курска и Владимирска област, както и в Рязан.

Шестгодишно момиче е ранено, когато отломки от дрон паднаха в двора на жилищен блок в Брянска област.

Животът на детето не е в опасност, съобщи изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук ​​по канала Max.

„Най-ужасяващото е, когато децата страдат от действията на украинските фашисти. Шестгодишно момиченце е ранено, след като дрон се разби в двора на жилищен блок. Малката е откарана в Брянската регионална детска болница и е в сигурните ръце на лекарите. Животът на детето не е в опасност“, каза той.

Тази масирана украинска вълна идва в отговор на тежките руски ракетни удари срещу Киев, Днипро, Харков и други украински градове на 1-2 юни, при които бяха убити над 22-ма цивилни граждани. Киев за пореден път подчерта, че използва своите далекобойни дронове за нанасяне на удари по руската логистика и военна машина с цел спиране на въздушния терор


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Маринов

    14 27 Отговор
    Бре, Милен е написал всичко в прав текст. Има светлина в тунела. Факти се завръщат.

    Коментиран от #3

    05:53 03.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ориваха орталъка

    37 70 Отговор
    Във война сте бре!!!Война,която вий започнахте и избиването на цивилни вий започнахте!Хак да ви е!!!Дори украинците закъсняха!Бой по чугуновите комунистически тикви!!!!!

    Коментиран от #10

    05:56 03.06.2026

  • 5 Имаше клип в ютуб

    31 41 Отговор
    "Какво толкова сме им направили на украинците, че ни обстрелват с дронове?" - възмущаваше се един московчанин.

    06:19 03.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Това са безспорни

    9 19 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    Факти.

    06:31 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Освен това нямат и ракети,

    38 7 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    яйца и масло и се бият със сапьорски лопатки.

    Коментиран от #33

    06:38 03.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Zахарова

    18 14 Отговор
    Малко ни е,трябва да размажат заради злодействата,които извършихме

    06:42 03.06.2026

  • 16 Хмм

    21 0 Отговор
    аха, целта е Икономическият форум в Ленинград

    06:43 03.06.2026

  • 17 Сесесере

    6 12 Отговор
    Детето ко прай на двора? Що не е в метрото, на сигурно!

    06:45 03.06.2026

  • 18 Зеленски бомби Путин

    16 19 Отговор
    Резултат от СВОто на кремълския дъртак

    06:46 03.06.2026

  • 19 Учат са от

    10 12 Отговор

    До коментар #14 от "Федика":

    Путин

    06:47 03.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Забележка

    13 29 Отговор
    Украйна удря само военни обекти за разлика от руските терористи.

    06:50 03.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Украйна

    17 14 Отговор
    да продължава да руши енергийна инфраструктура, да потапя кораби и да удря командни центрове до откат, докато невменяемото джудже не бъде позорно повесено на Червения площад от разярени руснаци.искащи край на тази лудост.

    06:56 03.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 това

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Примати":

    го видя в огледало ли?

    06:57 03.06.2026

  • 31 Оня

    13 7 Отговор
    Малиии довечера урките пак ще реват!

    06:59 03.06.2026

  • 32 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    13 10 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    07:03 03.06.2026

  • 33 Руснак

    11 7 Отговор

    До коментар #12 от "Освен това нямат и ракети,":

    А кога най накрая ще почнем да живеем добре?Откакто съществуване постоянно воюваме и то вътрешни войни, революций, основно се избиваме сами.Това ни е съдбата.
    Жалко, че имаме цялата Менделеевска таблица, а страната ни е блато.
    Арабите от един нефт направиха от пустинята оазис, а ние пак мрем и мизерстваме.Крепостна съдба.

    07:03 03.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бг гражданин

    9 11 Отговор
    Путин , предаде Русия!!! След оня нещастник дето подари Аляска на САЩ зашепа долари ,Путин е унищожителят на Русия... победи го един клоун ,наркоман !?

    Коментиран от #42

    07:08 03.06.2026

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 2 Отговор
    Ся последно ,успяха ли около "гаражите "да открият главата 🎃 на Сирски ? Добри хора ,предварително ви благодаря за отговора 👌!

    07:11 03.06.2026

  • 37 До Путин

    2 1 Отговор
    а бе брат, цъкни едно бебе атомче в на зеления к€н€фа да му се отпуши
    носа.

    Коментиран от #39

    07:29 03.06.2026

  • 38 Така ще се обстрелват

    2 1 Отговор
    с ракети и избиват на фронта, докато едната стрна изчезне съвсем, а Европа колапсира напълно и се присъедини към "Клуба на бедните" дето никой не ги бръсне.

    Коментиран от #40

    07:38 03.06.2026

  • 39 хе хе

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "До Путин":

    На Путин са му вдигнали мерника неговите хора и вече няма доверие на личната си охрана. Дните му са преброени. Отделно мосад го дебне извън бункера. Абе, тежка е царската корона.

    Коментиран от #41

    07:39 03.06.2026

  • 40 здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Така ще се обстрелват":

    какво означава думичката колапсира на руски?

    07:40 03.06.2026

  • 41 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "хе хе":

    Теб те дебнат турски тираджии датте ....бнат ☝️

    07:42 03.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

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