Украйна отговори за вчерашните удари с масирана въздушна атака срещу Санкт Петербург и Москва

Тази нощ Украйна предприе една от най-мащабните си и дълбоки атаки с безпилотни самолети на територията на Руската федерация, засягайки както промишлени и енергийни обекти, така и цивилни райони.
Поразени са цели на стотици километри навътре в руска територия. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко обяви, че силите на противовъздушната отбрана са прехванали и свалили най-малко 30 дрона над региона.
Местни жители и социални мрежи съобщават за експлозии и мащабен пожар в района на Петербургския нефтен терминал. Според свидетелства на очевидци, цитирани в медиите, пушекът е обхванал голяма част от небето вследствие на запалени резервоари с петролни продукти. Поради непосредствената заплаха от дронове, федералната агенция „Росавиация“ наложи временни ограничения и затвори летище „Пулково“ в Санкт Петербург за пристигащи и заминаващи полети, което доведе до закъснения в цялата страна.
Нападението се случва часове преди официалното откриване на петия голям годишен Икономически форум в Санкт Петербург (известен като „руския Давос“).Москва и Подмосковието.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през нощта системите за ПВО са унищожили най-малко 21 дрона на подстъпите към руската столица. Извънредните служби проверяват местата на падане на отломките. Към момента не се съобщава за тежки разрушения или пострадали граждани в самата Москва.
В град Мичуринск (разположен на около 350 км от границата с Украйна) в Тамбовска област дронове нанесоха щети на чисто цивилни сгради. Новият ръководител на областта Евгений Первишов потвърди, че в резултат на паднали БПЛА са пробити стъклата на многофамилна жилищна сграда, градската библиотека и училището по изкуства. Атакувано е и разположеното в града предприятие JSC „Прогресс“ (военно-промишлен завод, произвеждащ авиационни компоненти за руски крилати ракети Х-101 и Х-59). Избухнал е пожар в стопански постройки на територията на завода. Няма данни за ранени граждани в региона.
Сигнали за опасност от безпилотни апарати и активност на ПВО бяха докладвани още в Курска и Владимирска област, както и в Рязан.
Шестгодишно момиче е ранено, когато отломки от дрон паднаха в двора на жилищен блок в Брянска област.
Животът на детето не е в опасност, съобщи изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук по канала Max.
„Най-ужасяващото е, когато децата страдат от действията на украинските фашисти. Шестгодишно момиченце е ранено, след като дрон се разби в двора на жилищен блок. Малката е откарана в Брянската регионална детска болница и е в сигурните ръце на лекарите. Животът на детето не е в опасност“, каза той.
Тази масирана украинска вълна идва в отговор на тежките руски ракетни удари срещу Киев, Днипро, Харков и други украински градове на 1-2 юни, при които бяха убити над 22-ма цивилни граждани. Киев за пореден път подчерта, че използва своите далекобойни дронове за нанасяне на удари по руската логистика и военна машина с цел спиране на въздушния терор
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Маринов
Коментиран от #3
05:53 03.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ориваха орталъка
Коментиран от #10
05:56 03.06.2026
5 Имаше клип в ютуб
06:19 03.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Това са безспорни
До коментар #7 от "Примати":Факти.
06:31 03.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Освен това нямат и ракети,
До коментар #7 от "Примати":яйца и масло и се бият със сапьорски лопатки.
Коментиран от #33
06:38 03.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Zахарова
06:42 03.06.2026
16 Хмм
06:43 03.06.2026
17 Сесесере
06:45 03.06.2026
18 Зеленски бомби Путин
06:46 03.06.2026
19 Учат са от
До коментар #14 от "Федика":Путин
06:47 03.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
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23 Забележка
06:50 03.06.2026
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28 Украйна
06:56 03.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 това
До коментар #7 от "Примати":го видя в огледало ли?
06:57 03.06.2026
31 Оня
06:59 03.06.2026
32 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
07:03 03.06.2026
33 Руснак
До коментар #12 от "Освен това нямат и ракети,":А кога най накрая ще почнем да живеем добре?Откакто съществуване постоянно воюваме и то вътрешни войни, революций, основно се избиваме сами.Това ни е съдбата.
Жалко, че имаме цялата Менделеевска таблица, а страната ни е блато.
Арабите от един нефт направиха от пустинята оазис, а ние пак мрем и мизерстваме.Крепостна съдба.
07:03 03.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бг гражданин
Коментиран от #42
07:08 03.06.2026
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
07:11 03.06.2026
37 До Путин
носа.
Коментиран от #39
07:29 03.06.2026
38 Така ще се обстрелват
Коментиран от #40
07:38 03.06.2026
39 хе хе
До коментар #37 от "До Путин":На Путин са му вдигнали мерника неговите хора и вече няма доверие на личната си охрана. Дните му са преброени. Отделно мосад го дебне извън бункера. Абе, тежка е царската корона.
Коментиран от #41
07:39 03.06.2026
40 здрасти
До коментар #38 от "Така ще се обстрелват":какво означава думичката колапсира на руски?
07:40 03.06.2026
41 хаха🤣
До коментар #39 от "хе хе":Теб те дебнат турски тираджии датте ....бнат ☝️
07:42 03.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.