Тази нощ Украйна предприе една от най-мащабните си и дълбоки атаки с безпилотни самолети на територията на Руската федерация, засягайки както промишлени и енергийни обекти, така и цивилни райони.

Поразени са цели на стотици километри навътре в руска територия. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко обяви, че силите на противовъздушната отбрана са прехванали и свалили най-малко 30 дрона над региона.

Още новини от Украйна

Местни жители и социални мрежи съобщават за експлозии и мащабен пожар в района на Петербургския нефтен терминал. Според свидетелства на очевидци, цитирани в медиите, пушекът е обхванал голяма част от небето вследствие на запалени резервоари с петролни продукти. Поради непосредствената заплаха от дронове, федералната агенция „Росавиация“ наложи временни ограничения и затвори летище „Пулково“ в Санкт Петербург за пристигащи и заминаващи полети, което доведе до закъснения в цялата страна.

Нападението се случва часове преди официалното откриване на петия голям годишен Икономически форум в Санкт Петербург (известен като „руския Давос“).Москва и Подмосковието.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през нощта системите за ПВО са унищожили най-малко 21 дрона на подстъпите към руската столица. Извънредните служби проверяват местата на падане на отломките. Към момента не се съобщава за тежки разрушения или пострадали граждани в самата Москва.

В град Мичуринск (разположен на около 350 км от границата с Украйна) в Тамбовска област дронове нанесоха щети на чисто цивилни сгради. Новият ръководител на областта Евгений Первишов потвърди, че в резултат на паднали БПЛА са пробити стъклата на многофамилна жилищна сграда, градската библиотека и училището по изкуства. Атакувано е и разположеното в града предприятие JSC „Прогресс“ (военно-промишлен завод, произвеждащ авиационни компоненти за руски крилати ракети Х-101 и Х-59). Избухнал е пожар в стопански постройки на територията на завода. Няма данни за ранени граждани в региона.

Сигнали за опасност от безпилотни апарати и активност на ПВО бяха докладвани още в Курска и Владимирска област, както и в Рязан.

Шестгодишно момиче е ранено, когато отломки от дрон паднаха в двора на жилищен блок в Брянска област.

Животът на детето не е в опасност, съобщи изпълняващият длъжността губернатор Егор Ковалчук ​​по канала Max.

„Най-ужасяващото е, когато децата страдат от действията на украинските фашисти. Шестгодишно момиченце е ранено, след като дрон се разби в двора на жилищен блок. Малката е откарана в Брянската регионална детска болница и е в сигурните ръце на лекарите. Животът на детето не е в опасност“, каза той.

Тази масирана украинска вълна идва в отговор на тежките руски ракетни удари срещу Киев, Днипро, Харков и други украински градове на 1-2 юни, при които бяха убити над 22-ма цивилни граждани. Киев за пореден път подчерта, че използва своите далекобойни дронове за нанасяне на удари по руската логистика и военна машина с цел спиране на въздушния терор