След преговори във Вашингтон: Израел и Ливан се разбраха за примирие ВИДЕО

Израел и Ливан са се споразумели за примирие след преговори във Вашингтон, обявиха двете страни и Съедиените щати в съвместно изявление. В него се посочва, че прекратяването на огъня ще зависи от пълното спиране на бойните действия от страна на "Хизбула" и от изтеглянето на бойците на групировката от т.нар. южен сектор. Страните са се договорили още за създаването на "пилотни зони", в които основен контрол ще има ливанската армия, така че "всички други играчи" да бъдат изключени. Израел и Ливан се споразумяха за примирие и през април и то беше продължено и миналия месец, но сблъсъците не престанаха. Сега страните са се договорили и за нов кръг преговори след две седмици, като целта е постигане на пълнощабна сделка, изграждане на доверие и решаване на други важни въпроси между Бейрут и Тел Авив, се казва още в изявлението. Иран настоява, че няма да съгласи за слагане край на войната със Съединените щати и Израел, ако споразумението за това не включва и прекратяване на боевете в Ливан.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че преговорите за Ливан и тези за Иран трябва да бъдат разделени.



"Бих искал да разделя разговорите за двата паралелни конфликта, заяви той пред репортери в Овалния кабинет в Белия дом.



Тръмп предположи още, че в преговорния процес с Ислямската република може да бъде постигнат напредък "още този уикенд", но в същото време призна и че това може и да не се случи.

Засега няма видими резултати от преговорите със Съединените щати за слагане на край на войната с Иран, заяви по-рано външният министър на Ислямската република Абас Арагчи.



"Връщането на масата за преговори е обусловено от гарантиране на правата на иранския народ, прекратяване на войната в Ливан и намаляване на напрежението в региона", каза министърът в интервю за ливанската телевизия "Ал-Маядин". Той обясни, че са разменени съобщения за необходимостта за прекратяване на израелските удари в Ливан, но добави, че в хода на разговорите не е постигнат "никакъв осезаем напредък".



Според Арагчи евентуална атака в Бейрут ще доведе до "възобновяване в голям мащаб на военните действия". Той защити иранския обстрел по Кувейт, като, без да даде подробности, го нарече "удари при самозащита".



По време на изслушване в Конгреса във Вашингтон държавният секретар Марко Рубио каза, че мащабните операции срещу Ислямската република са приключили, въпреки продължаващите обстрели.