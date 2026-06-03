Русия заплаши Украйна със систематични удари след атаката по Санкт Петербург

Кремъл днес заяви, че Русия ще продължи да нанася систематични удари по Украйна, след като украински дронове поразиха петролен терминал и военноморска база в Санкт Петербург часове преди началото на престижен икономически форум, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
„Бих искал да ви припомня изявлението на Министерството на външните работи, в което се посочва, че нашите отговори ще бъдат със систематичен характер, а всъщност те вече са такива“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос за украинската атака срещу Санкт Петербург.
„Що се отнася до конкретния [отговор] на ударите: информацията за това изцяло и напълно е прерогатив на регионалните власти и на нашето министерство на отбраната. Но като цяло мога да кажа, че специалната военна операция продължава, точно за да не се стига до такива удари“, добави Песков.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари по няколко важни цели на територията на Русия, включително петролен терминал в Санкт Петербург, цели във военноморската база в Кронщад и промишлен обект в Тамбовска област, предаде Укринформ, цитирайки публикация на Зеленски в "Телеграм", предаде БТА.
„Нашите наказателни мерки с голям обсег, извършвани от бойците на Службата за сигурност на Украйна, силите за безпилотни системи, силите за специални операции, Военното разузнаване на Украйна и Държавната гранична служба на Украйна, доведоха до добри резултати. Важни обекти на руската територия бяха поразени снощи. Сред тях беше Петербургският петролен терминал. Разстоянието от държавната граница на Украйна до този обект на руската петролна промишленост, който обслужва войната, е около 1100 километра“, заяви украинският президент.
Зеленски добави, че също така са били поразени военни цели в базата в Кронщад, както и че е било атакувано предприятие, участващо в производството на руски оръжия, в Тамбовска област, на близо 600 километра от фронтовата линия.
„Планът на Украйна за санкции с голям обсег се прилага точно както е необходимо, за да се доближи мирът. Слава на Украйна!“, добави той и благодари на украинските сили за тяхната прецизност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #68
13:42 03.06.2026
2 хехе
Коментиран от #9
13:42 03.06.2026
3 Сила
Коментиран от #10, #32
13:43 03.06.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #7
13:43 03.06.2026
5 Прокопи
13:44 03.06.2026
6 историк
Коментиран от #8, #18, #22, #36
13:44 03.06.2026
7 Да ти го напиша
До коментар #4 от "Сатана Z":И,кюлотите на Митрофанова са легетимна цел.
Коментиран от #11
13:46 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Град Козлодъй
До коментар #2 от "хехе":Намериха ли главата на Мисирски след удара на Орешник по "гаражите"???
Коментиран от #12
13:46 03.06.2026
10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Сила":И 23 г такая бяхте " Победили".И сега сме до Краматорск
13:47 03.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 хихи
До коментар #9 от "Град Козлодъй":"Орешник" ще има завсички от сърце
13:48 03.06.2026
13 оня с коня
13:48 03.06.2026
14 хахахахха
13:48 03.06.2026
15 Хех
Коментиран от #26, #44, #45
13:48 03.06.2026
16 Баба Гошка
Коментиран от #24, #89
13:49 03.06.2026
17 Путин е агресора и окупатора
13:50 03.06.2026
18 НАСКО
До коментар #6 от "историк":Ами хайде де! Откога го чакам този нервен срив!
13:50 03.06.2026
19 име
Коментиран от #28
13:51 03.06.2026
20 Иобнотуй
13:51 03.06.2026
21 Ха ха
За рашистите може да рушат и убиват за украинците нельзя.
Пуся Късий не разбра ли, че почна да губи тази агресия ?Няма да му помогнат и съветските "орехчета"
13:51 03.06.2026
22 Възраждане
До коментар #6 от "историк":Знам че Владимир Владимирович ги бави, защото така отслабва колективния нацистки Запад, но всяка нещо си има граници
13:51 03.06.2026
23 Стига са плашили
Коментиран от #77, #80, #83, #88, #90, #94, #95, #97, #101, #120, #123, #125
13:52 03.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 5678
13:52 03.06.2026
26 да питам
До коментар #15 от "Хех":До кога ще продължавате да пишете глупости,нито е пълномащабна нито е война!
Коментиран от #37
13:52 03.06.2026
27 Смърфиета
13:53 03.06.2026
28 Ха ха
До коментар #19 от "име":Искаме, ама сме НЕможачи.
Коментиран от #31
13:54 03.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ка Путин пак УНИЗЕН!!!
Коментиран от #33
13:55 03.06.2026
31 Хе хе хе
До коментар #28 от "Ха ха":Казал разчепатеният розоф еерас
13:56 03.06.2026
32 САТАНАТО
До коментар #3 от "Сила":Как са цените? Нов външен дълг, че цялото НАТО налива до безкрай
13:57 03.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Смърфиета
До коментар #6 от "историк":Ама тях някакси това ги кефи. Намират романтика в това да ги обстрелват или избиват, и да оставят надлежно разплатени холандски лалета и парафинени свещи, розови плюшени пуделчета, понита други, когато загинат деца, и затова предизвикват мечката. После правят траурен митинг, викат слава украине и оставят играчките и надписи от типа на "Дицьки Олег 12 рок, Роман 2 рока, Ольха 1 рок и т.д." да не изброяваме че става комично.
13:58 03.06.2026
37 хех
До коментар #26 от "да питам":Какви са критериите да е "пълномащабна" и да е "война"? В смисъл, щом при над милион жертви не е война и щом цялата ти държава е под обстрел, а не е пълномащабна, колко трябва да са жертвите, или какво трябва да се случи за да е "пълномащабна война"?
Коментиран от #42
14:00 03.06.2026
38 604
До коментар #34 от "ВВП":Пудинг уплаши гаргити...анъъъ горят рафинирии трещят убщежития с деса..той стреля хипер балистика без заряд..бъ и тъпите рашани, да ядат бахуръа сами са си виновни! Тия ракети да ги дадат на иранците те няма да се чудят кой защо как..
Коментиран от #59
14:01 03.06.2026
39 Русия плаши
14:01 03.06.2026
40 Кривоверен алкаш
14:02 03.06.2026
41 Браво
14:02 03.06.2026
42 604
До коментар #37 от "хех":При масова мобилизация ще разбереш какво е! И доставките ще са като комети..тво не ти е ВСВ!
Коментиран от #47, #53
14:02 03.06.2026
43 Смърфиета
До коментар #35 от "Нека да пиша":Заемът за украйна е с формулировката Land lease. Нали разбирате, какво означава това? В Турция го разбират, затова заплашват да признаят геноцита срещу индианците, ако САЩ рпизнаят арменският геноцид и Конгреса на САЩ не го е още признал.
14:04 03.06.2026
44 Възраждане
До коментар #15 от "Хех":Т-14 Армата е тежки, безаналогов танк и той се пази само за директната конфронтация с НАТО. Съдбата му е да влезе на парафа на победата в Берлин
Коментиран от #50, #58
14:04 03.06.2026
45 Тео
До коментар #15 от "Хех":Войни е имало, има и ще има. В една война винаги има един, който я започва, но и причина, за да се започне. Така и никой не се вслуша в РФ за причината. Същото е в конфликта/ите в Близкия Изток с участието на Израел, както и десетките такива с участието на САЩ. И есяка война завършва или с премахването на причината или със споразумение за спиране на военните действия, което никога не е трайно решение.
Коментиран от #54
14:05 03.06.2026
46 АСП
Коментиран от #51
14:05 03.06.2026
47 Смърфиета
До коментар #42 от "604":604 е като комета, живееш на бул. Брюксел, а си изтървал полета за Тел Авив. Побързай да си купиш сега докато има примирие, защото после пак няма да можеш, а ще има и дефицит на жилища в Тел Авив.
14:06 03.06.2026
48 деНАТОфикация
Коментиран от #99
14:07 03.06.2026
49 !!!?
Когато някой плаши значи е слаб, а когато много често заплашва значи е страхливец !
Коментиран от #56
14:08 03.06.2026
50 Нека да пиша
До коментар #44 от "Възраждане":Стига смешни неща да пишеш .Русия е нищо ,ти ходил ли си там,не си
14:08 03.06.2026
51 Христо Стоянов
До коментар #46 от "АСП":А одзат ибьещ ли са, гяхфур?
14:08 03.06.2026
52 реципрочно
14:09 03.06.2026
53 хех
До коментар #42 от "604":Ако няма масова мобилизация, значи не е война, така ли? Сигурно е мир! Побира ли ти акъла, че досега Русия е дала повече жертви, отколкото е цялата и редовна армия? Дали ще кръстиш мобилизацията масова или касова, дали ще кръстиш войната СВО, няма никакво значение. По всички критерии това е пълномащабна война. Единствената причина да не е обявена гласно "масова" мобилизация е, че това може да коства живота на Путин. Друга няма.
Коментиран от #63, #66, #71
14:09 03.06.2026
54 хех
До коментар #45 от "Тео":Каква причина? До самото начало на войната, Русия отричаше, че има причини за такава и наричаше луд всеки, който предупреждаваше, че се готви война. Та каква е причината Русия да нападне Украйна?
Коментиран от #65, #81
14:11 03.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Смърфиета
До коментар #49 от "!!!?":А добавя ли Кунфуций какво следва ,ако изпълнява заплахите си?
А Сократ знаещ ли какво казва? Неговите съвременници Платон и Ксенофонт са го записали.
Имаш ли си свой Ксенофонт?
14:13 03.06.2026
57 Тия па
Скоро ( Юни)..започват и първите удари със Украинските Балистични ракети по москалбад!
Безшумни Дронове ( Марсиан и тихата см ърт), новите ФЛАМИНГО и те така! След месец и... десант в Крим!
У.. йло... УЙДЕ
Хехехехехехе
Коментиран от #61, #64
14:14 03.06.2026
58 Хахахахаха
До коментар #44 от "Възраждане":Арматата е...тежък макет от фазер и мукава,..с един Дрон от 1 000 $...изчезва за секунди... навсегда
АааааааХахахаха
14:17 03.06.2026
59 Смърфиета
До коментар #38 от "604":А трябва ли непременно да е съз заряд и защо тестовата да не е върху твоят 24 етажен ЕПК блок от времето на СССР?
14:18 03.06.2026
60 Иван 1
14:18 03.06.2026
61 У ДРИ БАЦЕ
До коментар #57 от "Тия па":У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС
14:18 03.06.2026
62 Васо
14:18 03.06.2026
63 604
До коментар #53 от "хех":Няма значение как му викаш, но е нищо спрямо ресурса и технологиите във момента!
14:20 03.06.2026
64 Бай Ставри
До коментар #57 от "Тия па":Млади неопитни хомосексуалисти да не пишат при мъжете, защото когато батките си мерят пищките не е препуръчително да си врат до 5-то там.
14:20 03.06.2026
65 !!!?
До коментар #54 от "хех":Според Путлер Со причината била заплахата от еветуално членство Украйна в НАТО, а другата съседка на Русия Финландия влезе в НАТО без да е заплаха за Кремъл !!!?
14:22 03.06.2026
66 604
До коментар #53 от "хех":Гледи как се издаде че си поусерко, в раша се готвят не ги висли, ами и тука може да има или си мислиш аз...там ще сте всичките врякалници!
14:23 03.06.2026
67 Не си дават земята
14:24 03.06.2026
68 стоян
До коментар #1 от "Последния Софиянец":До 1 ком - вярно казваш - да гледат шоуто което им предостави украинскта армия и без аналоговото руско пво - то затова вече износа на рузко оръжие е спаднал със 65% а купуват само резервни части - защото всички видяха че рузкото оръжие е за паради
14:24 03.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Обективен
"Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
"Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
„Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
„Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
„Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел.
Коментиран от #73
14:26 03.06.2026
71 Смърфиета
До коментар #53 от "хех":Глупости. Просто щадят мирното население и числеността на противника ако щеш, принципно когато не ескалират, защото воюват с НАТО и политическите украинци, а не с обикновеното рускоезично или украинскоезично население. Нали после измежду това население ще търсят администрация и всякакви други служители. Който е с радикални убеждения или се радикализира в следствие на пост травматичен синдром, или просто на пропагандата, си е за негова сметка. Затова са и филтрационните лагери и всичко останало. Воюват между руснаци. Освен това изчистиха НПО сектора, а малкото останали евреи са клоуни на властта, които са като нашите говорещи глави, но техните ток шоута са далеч по-динамични и се замерят с архивни факти. Журналята да си знаят. Това тука е хълтура, корнография.
14:29 03.06.2026
72 не ся беспакойте
Коментиран от #76
14:30 03.06.2026
73 Бай Ставри
До коментар #70 от "Обективен":Ила, ила пиленце, да кацнеш на Бай Ставри на киселата краставица ша ядеш хайвер. Малко ши боли, ама после минава.
14:33 03.06.2026
74 пенсионер
14:33 03.06.2026
75 Йосиф Весериьнович
Коментиран от #79, #92
14:38 03.06.2026
76 Смърфиета
До коментар #72 от "не ся беспакойте":Ами. Като гледам на морето, въобще не си и помислят да отиват в Москва. Млади мъже, семейни или цели семейства, живеят като княз Али Баба от Баба Алино. Не знам какъв е профилът им в други страни, където няма толкова динамичен и луксозен пазар на недвижимости, но все пак могат да се извадят някои изводи за материалното им състояние. Предполагам, че далеч не са цялото население, но достатъчно многобройна прослойка, та да се чувстват обикновени хора, и да се събират да пеят химни на Шухевич. Убаче нещо се прецака и Невзоров стана Неврозов. Кой разбрал хубаво това последното, разбрал. Кой не е, здраве да е.
Коментиран от #86, #91
14:38 03.06.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Васил
14:41 03.06.2026
79 Бай Ставри
До коментар #75 от "Йосиф Весериьнович":Бай Ставри не каза ли млади хомосексуалисти със жълто около устата, да не пишат и да не си показват до 5-то там, където мъжете си мерят патките?
Коментиран от #93
14:42 03.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Питай Виктория Нюланд
До коментар #54 от "хех":Питай Виктория Нюланд защо каза "Ф. ди ИЮ" по телефона, докато редяха марионетното киевско правителство
Коментиран от #98
14:45 03.06.2026
82 дядото
14:45 03.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Българин
14:47 03.06.2026
85 Хахахаха
Коментиран от #104
14:47 03.06.2026
86 аааа
До коментар #76 от "Смърфиета":ще. ще. не беспакойся.
14:48 03.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Хахахаха
До коментар #16 от "Баба Гошка":Украинците трябва вече по-сериозно да пипат. Стига са си играли само с тая хърбава мечка. Следва деокупация на Крим.
Коментиран от #103
14:49 03.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 перефраза
До коментар #76 от "Смърфиета":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
14:50 03.06.2026
92 Хахахаха
До коментар #75 от "Йосиф Весериьнович":Ба стун чо, ако мислиш че ВСУ са по-слаба армия от рашистката си сбъркал. Така сбърка и тупин и сега незнае, как да излезе жив от кашата.
Коментиран от #100
14:52 03.06.2026
93 Йосиф Весериьнович
До коментар #79 от "Бай Ставри":По принцип не слизам на нивото на амеби като теб ,но все пак що не си извадиш главата о задното отверстие?
14:52 03.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Хахахаха
До коментар #81 от "Питай Виктория Нюланд":Аааааа ясно, проблема е, че американците редят марионетното киевско правителство, а не може тупин да реди марионетното киевско правителство. Това е проблема. Копейки, ние кога бяхме независими, когато щяха да ни правят 16 република на СССР ли?
Коментиран от #105, #107
14:55 03.06.2026
99 Смърфиета
До коментар #48 от "деНАТОфикация":В най-щастливия ден, когато еврейте които ни вкараха вътре и го защищават, си отидат в Тел Авив да ги ръси там иранският мирен атом, а на поклонническите туристи във Витлеем продават на сукът тайно като сувенир пейсики, с кожата на тях!
Коментиран от #106
14:55 03.06.2026
100 Йосиф Весериьнович
До коментар #92 от "Хахахаха":Бастун със сигурност е на родителското ти тяло отрочето! А ти знаеш за руската армия толкова колко разбираш и от квантова физика!
Коментиран от #110
14:56 03.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Руският
14:56 03.06.2026
103 така е
До коментар #89 от "Хахахаха":Всъщност досега САЩ спираше Украйна да пипа по-твърдо в русийката. В момента над 75% от оръжията необходими на украинската армия вече са собствено пройзводство, като им остава дори количество за износ. С това намалява ЗНАЧИТЕЛНО и тежестта на американската дума.
Коментиран от #108
14:56 03.06.2026
104 ру БЛАТА
До коментар #85 от "Хахахаха":На самолетите ще им е лесно да кацат с новите безанологовите димни сигнали
14:57 03.06.2026
105 Ум патки пасе
До коментар #98 от "Хахахаха":Проблемът е, че цял свят страда заради американската фашистка политика
15:00 03.06.2026
106 Гресирана ватенка
До коментар #99 от "Смърфиета":Понеже не ползваш грес затова е така😁😁😁
Коментиран от #109
15:00 03.06.2026
107 Смърфиета
До коментар #98 от "Хахахаха":Както казах, формулировката на заема като land lease, означава да те набутат с оръжие да трябва да го опутрэбищ, за да дойдат после и да кажат, твоето жито, царевица, соя, свинско, сланина, сол, полезни изкопаеми, водоснабдяване, канализация, електрификация, газификация, топлофикация и жилищен фонд са наши, ние имаме акции във тях, и ти ще плащаш от всичко това на нашите богоизбрани рентата, а те от остатъка ще раздават пенсии и медицински разходи. Какво не е ясно? Питай поне някой, който ги знае тия работи. Много се научиха да се раждат родени научени, маа му стара.
Коментиран от #111, #121
15:01 03.06.2026
108 Град Козлодуй
До коментар #103 от "така е":Точен сте господине👍.Никой не мое да каже нищо на украинците!
Коментиран от #112
15:02 03.06.2026
109 Смърфиета
До коментар #106 от "Гресирана ватенка":Аз понякога сервирам грес и ще се изприщиш.
15:03 03.06.2026
110 Тихо πръдляkk!
До коментар #100 от "Йосиф Весериьнович":Не си компетентен в областа на военното дело.
Коментиран от #119
15:04 03.06.2026
111 абе
До коментар #107 от "Смърфиета":Ако го няма ленд-лийз, няма да има къде да дойдат. Не ли?
През ВСВ дори и храната за червената армия е идвала от САЩ във вид на американски консерви.
Коментиран от #115
15:04 03.06.2026
112 Смърфиета
До коментар #108 от "Град Козлодуй":За да изтрепеш толкова поляци и евреи колкото Шухевич, никой не мое те бутне.
15:04 03.06.2026
113 Езиковед
Коментиран от #118
15:04 03.06.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Смърфиета
До коментар #111 от "абе":По времето на Байдън оповестяваха шумно пакети по няколко десетки милиарда всеки петък! Но това може да се засекрети и да не се оповестява. Руснаците оповестиха ли, че са им дали ултиматум да напуснат Киев? И те сложиха един параф в Буча и се изнесоха. Ама те няма да плащат на американците, а украинците, и американците могат да си загубят инвестицията само, ако руснаците денацифицират и демилитаризират цяла Украйна. А не ли?
15:08 03.06.2026
116 Пламен
Коментиран от #122
15:09 03.06.2026
117 Фори
Надо признать: приветственное послание гостям ПМЭФ от Украины получилось гораздо более ярким, чем приветственное послание от Путина.
15:10 03.06.2026
118 Смърфиета
До коментар #113 от "Езиковед":Значи, ще го черпят украински дечица от окупираните територии и може да му подарят рядък старинен револвер с табакера, разчертана отгоре за игра на дама.
15:11 03.06.2026
119 Йосиф Весериьнович
До коментар #110 от "Тихо πръдляkk!":А ти с кокошото си мозъче си компетентен по какво? Може би във фекалната промишленост?
Коментиран от #126
15:14 03.06.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Езиковед
До коментар #107 от "Смърфиета":Да ти кажа сестро:
Договорът Заем-Наем между САЩ и всички воюващи страни (с които е сключен) е със следните условия:
1. Пълно опрощаване на загубената в бой техника;
2. Връщане на оцелялата;
3. Тази, която не се върне и се използва за граждански цели се заплаща.
Но той действа през Втората Световна.
Помощта, която Байдън изпращаше на Украйна беше 90% безвъзмездна. Тръмпончо иска НАТО да плаща за оръжейните доставки.
Коментиран от #127
15:15 03.06.2026
122 Академик Денков
До коментар #116 от "Пламен":Ами тогава Зеленски пак ще е виновен, че не са му поискали разрешение и понеже ще го наказват едните, действа превантивно, за да го наказват и другите, да може да каже "Наказаха ме и едните и другите и аз ми омръзна няма да играя повече"
15:15 03.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Удри копейката с лопатЕто!
15:17 03.06.2026
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Тихо πръдляkk!
До коментар #119 от "Йосиф Весериьнович":Тихо.
15:18 03.06.2026
127 Смърфиета
До коментар #121 от "Езиковед":Какъв брат си ми ти? Срещу Гаргамел воювал ли си? Не си. Червена мохуморка ял ли си? Не си. Жезъла на Татко Смърф целувал ли си? Не си. Ти не си ми брат, а някакъв невеж мравояд, от Селото на Мравоядите в джунглата на буквите, като онзи, дето си намери конституцията, захвърлена от един съсел, един сокол и един рептил, и моля ти се я надъвка!!!!
15:19 03.06.2026