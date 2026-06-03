Русия заплаши Украйна със систематични удари след атаката по Санкт Петербург

Кремъл днес заяви, че Русия ще продължи да нанася систематични удари по Украйна, след като украински дронове поразиха петролен терминал и военноморска база в Санкт Петербург часове преди началото на престижен икономически форум, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

„Бих искал да ви припомня изявлението на Министерството на външните работи, в което се посочва, че нашите отговори ще бъдат със систематичен характер, а всъщност те вече са такива“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос за украинската атака срещу Санкт Петербург.

„Що се отнася до конкретния [отговор] на ударите: информацията за това изцяло и напълно е прерогатив на регионалните власти и на нашето министерство на отбраната. Но като цяло мога да кажа, че специалната военна операция продължава, точно за да не се стига до такива удари“, добави Песков.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари по няколко важни цели на територията на Русия, включително петролен терминал в Санкт Петербург, цели във военноморската база в Кронщад и промишлен обект в Тамбовска област, предаде Укринформ, цитирайки публикация на Зеленски в "Телеграм", предаде БТА.

„Нашите наказателни мерки с голям обсег, извършвани от бойците на Службата за сигурност на Украйна, силите за безпилотни системи, силите за специални операции, Военното разузнаване на Украйна и Държавната гранична служба на Украйна, доведоха до добри резултати. Важни обекти на руската територия бяха поразени снощи. Сред тях беше Петербургският петролен терминал. Разстоянието от държавната граница на Украйна до този обект на руската петролна промишленост, който обслужва войната, е около 1100 километра“, заяви украинският президент.

Зеленски добави, че също така са били поразени военни цели в базата в Кронщад, както и че е било атакувано предприятие, участващо в производството на руски оръжия, в Тамбовска област, на близо 600 километра от фронтовата линия.

„Планът на Украйна за санкции с голям обсег се прилага точно както е необходимо, за да се доближи мирът. Слава на Украйна!“, добави той и благодари на украинските сили за тяхната прецизност.