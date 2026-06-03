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Русия заплаши Украйна със систематични удари след атаката по Санкт Петербург
  Тема: Украйна

Русия заплаши Украйна със систематични удари след атаката по Санкт Петербург

3 Юни, 2026 13:40 3 503 127

  • украйна-
  • русия-
  • дмитрий песков-
  • санкт петербург-
  • война

Украински дронове поразиха петролен терминал и военноморска база в Санкт Петербург

Русия заплаши Украйна със систематични удари след атаката по Санкт Петербург - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл днес заяви, че Русия ще продължи да нанася систематични удари по Украйна, след като украински дронове поразиха петролен терминал и военноморска база в Санкт Петербург часове преди началото на престижен икономически форум, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

„Бих искал да ви припомня изявлението на Министерството на външните работи, в което се посочва, че нашите отговори ще бъдат със систематичен характер, а всъщност те вече са такива“, заяви пред репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос за украинската атака срещу Санкт Петербург.

„Що се отнася до конкретния [отговор] на ударите: информацията за това изцяло и напълно е прерогатив на регионалните власти и на нашето министерство на отбраната. Но като цяло мога да кажа, че специалната военна операция продължава, точно за да не се стига до такива удари“, добави Песков.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари по няколко важни цели на територията на Русия, включително петролен терминал в Санкт Петербург, цели във военноморската база в Кронщад и промишлен обект в Тамбовска област, предаде Укринформ, цитирайки публикация на Зеленски в "Телеграм", предаде БТА.

„Нашите наказателни мерки с голям обсег, извършвани от бойците на Службата за сигурност на Украйна, силите за безпилотни системи, силите за специални операции, Военното разузнаване на Украйна и Държавната гранична служба на Украйна, доведоха до добри резултати. Важни обекти на руската територия бяха поразени снощи. Сред тях беше Петербургският петролен терминал. Разстоянието от държавната граница на Украйна до този обект на руската петролна промишленост, който обслужва войната, е около 1100 километра“, заяви украинският президент.

Зеленски добави, че също така са били поразени военни цели в базата в Кронщад, както и че е било атакувано предприятие, участващо в производството на руски оръжия, в Тамбовска област, на близо 600 километра от фронтовата линия.

„Планът на Украйна за санкции с голям обсег се прилага точно както е необходимо, за да се доближи мирът. Слава на Украйна!“, добави той и благодари на украинските сили за тяхната прецизност.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    62 27 Отговор
    В Санкт Петербург са се събрали 20 000 от 100 държави.3000 фирми само от САЩ, Франция и Германия.

    Коментиран от #68

    13:42 03.06.2026

  • 2 хехе

    65 27 Отговор
    де го Сирски нещо откак ореха удари едни гаражи го хвана липсата.

    Коментиран от #9

    13:42 03.06.2026

  • 3 Сила

    42 50 Отговор
    За три дни , 3 !!! ....величието на купоните за бензин и скоро и за хляб !!!

    Коментиран от #10, #32

    13:43 03.06.2026

  • 4 Сатана Z

    56 22 Отговор
    Украинският анклав Баба Алино също е легитимна цел.А дано,ама надали.

    Коментиран от #7

    13:43 03.06.2026

  • 5 Прокопи

    66 21 Отговор
    Очаквам довечера голяма заря.

    13:44 03.06.2026

  • 6 историк

    86 27 Отговор
    Нервите на Путин няма да издържат , и цяла Украйна ще стане лунно поле !!!

    Коментиран от #8, #18, #22, #36

    13:44 03.06.2026

  • 7 Да ти го напиша

    26 43 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    И,кюлотите на Митрофанова са легетимна цел.

    Коментиран от #11

    13:46 03.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Град Козлодъй

    47 14 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Намериха ли главата на Мисирски след удара на Орешник по "гаражите"???

    Коментиран от #12

    13:46 03.06.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 13 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    И 23 г такая бяхте " Победили".И сега сме до Краматорск

    13:47 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хихи

    34 14 Отговор

    До коментар #9 от "Град Козлодъй":

    "Орешник" ще има завсички от сърце

    13:48 03.06.2026

  • 13 оня с коня

    21 21 Отговор
    Хубо Путин заплашва Украйна със "Систематични удари",затова и печели Поздрав с песента "Ой тигре ,тигре - имаш ли пари":)

    13:48 03.06.2026

  • 14 хахахахха

    49 15 Отговор
    бандерите продължават да си подритват здравната книжка и ще гризнат дръвцето

    13:48 03.06.2026

  • 15 Хех

    26 33 Отговор
    Край! Ей ся вече превзеха Малая Токмачка! Доста е тъпо да заплашваш някого с когото от години си в пълномащабна война, която на всичкото отгоре ти си започнал, защото най-страшното на което си способен, вече така или иначе си го направил. Досега несистематични ли бяха ударите, че сега вече ще са систематични? ...Или ще пратите Армата и Орешника?

    Коментиран от #26, #44, #45

    13:48 03.06.2026

  • 16 Баба Гошка

    38 18 Отговор
    Трябва да почнат по-сериозно руснаците да пипат. Даже един уккропи текк да остане, все е зловреддник. Не итрон ли ще им мятат, не знам, но те сателити нямат, т.е. данните са зададени от Лондон. Там трябва да мяттат

    Коментиран от #24, #89

    13:49 03.06.2026

  • 17 Путин е агресора и окупатора

    22 36 Отговор
    Русия системно да започне да изтегля окупационните си войски от Украйна и няма да има повече систематични удари от Украйна по Санкт Петербург и Москва...

    13:50 03.06.2026

  • 18 НАСКО

    11 9 Отговор

    До коментар #6 от "историк":

    Ами хайде де! Откога го чакам този нервен срив!

    13:50 03.06.2026

  • 19 име

    38 17 Отговор
    Кво само заплашвате, бе! Удряйте без преду реждение. Бандерата и спонорите му от западащия ислямизиран запад разбират само от бой.

    Коментиран от #28

    13:51 03.06.2026

  • 20 Иобнотуй

    6 8 Отговор
    За УКРАИНУ

    13:51 03.06.2026

  • 21 Ха ха

    20 28 Отговор
    И кВо рИве ушанката? Те първи започнаха, тяхната дива орда безчинства като башибозук в Украйна.
    За рашистите може да рушат и убиват за украинците нельзя.
    Пуся Късий не разбра ли, че почна да губи тази агресия ?Няма да му помогнат и съветските "орехчета"

    13:51 03.06.2026

  • 22 Възраждане

    24 22 Отговор

    До коментар #6 от "историк":

    Знам че Владимир Владимирович ги бави, защото така отслабва колективния нацистки Запад, но всяка нещо си има граници

    13:51 03.06.2026

  • 23 Стига са плашили

    25 13 Отговор
    ами да заличат Лвов и Ивано-Франковск, че да се кротнат бандерите

    Коментиран от #77, #80, #83, #88, #90, #94, #95, #97, #101, #120, #123, #125

    13:52 03.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 5678

    19 2 Отговор
    Каква е тази омраза седнете на масата за преговори. По добре 20 години преговори отколкото 2 дни война

    13:52 03.06.2026

  • 26 да питам

    23 12 Отговор

    До коментар #15 от "Хех":

    До кога ще продължавате да пишете глупости,нито е пълномащабна нито е война!

    Коментиран от #37

    13:52 03.06.2026

  • 27 Смърфиета

    23 10 Отговор
    Зиля Зеланенке, еврей по национальности, благодари на героите на УПА, за убийството на 37 хиляди еврей в Бабий яр където е телевизионната кула в Киев, както и за масовите убийства във Лвов, Луцк, Тернопол, да не изброявам.

    13:53 03.06.2026

  • 28 Ха ха

    9 12 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Искаме, ама сме НЕможачи.

    Коментиран от #31

    13:54 03.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ка Путин пак УНИЗЕН!!!

    13 13 Отговор
    Няма да се покаже там. Ще ома хрема.

    Коментиран от #33

    13:55 03.06.2026

  • 31 Хе хе хе

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ха":

    Казал разчепатеният розоф еерас

    13:56 03.06.2026

  • 32 САТАНАТО

    15 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Как са цените? Нов външен дълг, че цялото НАТО налива до безкрай

    13:57 03.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Смърфиета

    11 9 Отговор

    До коментар #6 от "историк":

    Ама тях някакси това ги кефи. Намират романтика в това да ги обстрелват или избиват, и да оставят надлежно разплатени холандски лалета и парафинени свещи, розови плюшени пуделчета, понита други, когато загинат деца, и затова предизвикват мечката. После правят траурен митинг, викат слава украине и оставят играчките и надписи от типа на "Дицьки Олег 12 рок, Роман 2 рока, Ольха 1 рок и т.д." да не изброяваме че става комично.

    13:58 03.06.2026

  • 37 хех

    14 6 Отговор

    До коментар #26 от "да питам":

    Какви са критериите да е "пълномащабна" и да е "война"? В смисъл, щом при над милион жертви не е война и щом цялата ти държава е под обстрел, а не е пълномащабна, колко трябва да са жертвите, или какво трябва да се случи за да е "пълномащабна война"?

    Коментиран от #42

    14:00 03.06.2026

  • 38 604

    9 8 Отговор

    До коментар #34 от "ВВП":

    Пудинг уплаши гаргити...анъъъ горят рафинирии трещят убщежития с деса..той стреля хипер балистика без заряд..бъ и тъпите рашани, да ядат бахуръа сами са си виновни! Тия ракети да ги дадат на иранците те няма да се чудят кой защо как..

    Коментиран от #59

    14:01 03.06.2026

  • 39 Русия плаши

    12 7 Отговор
    гаргите.

    14:01 03.06.2026

  • 40 Кривоверен алкаш

    13 10 Отговор
    украинци,как можахте да се доверите на това лъжливо руско племе през 1994 год...та си дадохте ядреното...

    14:02 03.06.2026

  • 41 Браво

    9 6 Отговор
    Руската корвета Борий ,праект 20380 е поразена ,пажар и е килната . Дедя Пиня ,днес не ти е ден...

    14:02 03.06.2026

  • 42 604

    8 5 Отговор

    До коментар #37 от "хех":

    При масова мобилизация ще разбереш какво е! И доставките ще са като комети..тво не ти е ВСВ!

    Коментиран от #47, #53

    14:02 03.06.2026

  • 43 Смърфиета

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Нека да пиша":

    Заемът за украйна е с формулировката Land lease. Нали разбирате, какво означава това? В Турция го разбират, затова заплашват да признаят геноцита срещу индианците, ако САЩ рпизнаят арменският геноцид и Конгреса на САЩ не го е още признал.

    14:04 03.06.2026

  • 44 Възраждане

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от "Хех":

    Т-14 Армата е тежки, безаналогов танк и той се пази само за директната конфронтация с НАТО. Съдбата му е да влезе на парафа на победата в Берлин

    Коментиран от #50, #58

    14:04 03.06.2026

  • 45 Тео

    10 8 Отговор

    До коментар #15 от "Хех":

    Войни е имало, има и ще има. В една война винаги има един, който я започва, но и причина, за да се започне. Така и никой не се вслуша в РФ за причината. Същото е в конфликта/ите в Близкия Изток с участието на Израел, както и десетките такива с участието на САЩ. И есяка война завършва или с премахването на причината или със споразумение за спиране на военните действия, което никога не е трайно решение.

    Коментиран от #54

    14:05 03.06.2026

  • 46 АСП

    3 7 Отговор
    Пада им се на руснаците, уважавах ги но 4 години си пипат пишките, да мрат. Можеха за два месеца да приключват всичко, сега си го заслужават.

    Коментиран от #51

    14:05 03.06.2026

  • 47 Смърфиета

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "604":

    604 е като комета, живееш на бул. Брюксел, а си изтървал полета за Тел Авив. Побързай да си купиш сега докато има примирие, защото после пак няма да можеш, а ще има и дефицит на жилища в Тел Авив.

    14:06 03.06.2026

  • 48 деНАТОфикация

    11 10 Отговор
    България кога ще напусне терористичния съюз на НАТО??

    Коментиран от #99

    14:07 03.06.2026

  • 49 !!!?

    13 4 Отговор
    Конфуции
    Когато някой плаши значи е слаб, а когато много често заплашва значи е страхливец !

    Коментиран от #56

    14:08 03.06.2026

  • 50 Нека да пиша

    8 9 Отговор

    До коментар #44 от "Възраждане":

    Стига смешни неща да пишеш .Русия е нищо ,ти ходил ли си там,не си

    14:08 03.06.2026

  • 51 Христо Стоянов

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "АСП":

    А одзат ибьещ ли са, гяхфур?

    14:08 03.06.2026

  • 52 реципрочно

    14 9 Отговор
    Ами те систематичните удари на Русия не са прекъсвани вече пета година.Сега е ред на Украйна и това е само началото.За българомразците-путинисти тепърва ще има лоши новини за вовата!

    14:09 03.06.2026

  • 53 хех

    13 7 Отговор

    До коментар #42 от "604":

    Ако няма масова мобилизация, значи не е война, така ли? Сигурно е мир! Побира ли ти акъла, че досега Русия е дала повече жертви, отколкото е цялата и редовна армия? Дали ще кръстиш мобилизацията масова или касова, дали ще кръстиш войната СВО, няма никакво значение. По всички критерии това е пълномащабна война. Единствената причина да не е обявена гласно "масова" мобилизация е, че това може да коства живота на Путин. Друга няма.

    Коментиран от #63, #66, #71

    14:09 03.06.2026

  • 54 хех

    13 6 Отговор

    До коментар #45 от "Тео":

    Каква причина? До самото начало на войната, Русия отричаше, че има причини за такава и наричаше луд всеки, който предупреждаваше, че се готви война. Та каква е причината Русия да нападне Украйна?

    Коментиран от #65, #81

    14:11 03.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Смърфиета

    6 5 Отговор

    До коментар #49 от "!!!?":

    А добавя ли Кунфуций какво следва ,ако изпълнява заплахите си?
    А Сократ знаещ ли какво казва? Неговите съвременници Платон и Ксенофонт са го записали.
    Имаш ли си свой Ксенофонт?

    14:13 03.06.2026

  • 57 Тия па

    13 11 Отговор
    И децата вече знаят, че пе.. ДОФ ила и монгольята ЗАГУБИХА войната! Украйна със всеки ден става по- силна а монголите издишат!
    Скоро ( Юни)..започват и първите удари със Украинските Балистични ракети по москалбад!
    Безшумни Дронове ( Марсиан и тихата см ърт), новите ФЛАМИНГО и те така! След месец и... десант в Крим!
    У.. йло... УЙДЕ
    Хехехехехехе

    Коментиран от #61, #64

    14:14 03.06.2026

  • 58 Хахахахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #44 от "Възраждане":

    Арматата е...тежък макет от фазер и мукава,..с един Дрон от 1 000 $...изчезва за секунди... навсегда
    АааааааХахахаха

    14:17 03.06.2026

  • 59 Смърфиета

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "604":

    А трябва ли непременно да е съз заряд и защо тестовата да не е върху твоят 24 етажен ЕПК блок от времето на СССР?

    14:18 03.06.2026

  • 60 Иван 1

    10 7 Отговор
    И зеления пак ще реве че са го ударили иначе се хвали,но като го бият реве,тъпанар.

    14:18 03.06.2026

  • 61 У ДРИ БАЦЕ

    9 6 Отговор

    До коментар #57 от "Тия па":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС

    14:18 03.06.2026

  • 62 Васо

    10 4 Отговор
    По- смешни вицове от Путя и Медведев разправяха само Шумбата и Весо Парцала.

    14:18 03.06.2026

  • 63 604

    2 5 Отговор

    До коментар #53 от "хех":

    Няма значение как му викаш, но е нищо спрямо ресурса и технологиите във момента!

    14:20 03.06.2026

  • 64 Бай Ставри

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "Тия па":

    Млади неопитни хомосексуалисти да не пишат при мъжете, защото когато батките си мерят пищките не е препуръчително да си врат до 5-то там.

    14:20 03.06.2026

  • 65 !!!?

    10 5 Отговор

    До коментар #54 от "хех":

    Според Путлер Со причината била заплахата от еветуално членство Украйна в НАТО, а другата съседка на Русия Финландия влезе в НАТО без да е заплаха за Кремъл !!!?

    14:22 03.06.2026

  • 66 604

    2 4 Отговор

    До коментар #53 от "хех":

    Гледи как се издаде че си поусерко, в раша се готвят не ги висли, ами и тука може да има или си мислиш аз...там ще сте всичките врякалници!

    14:23 03.06.2026

  • 67 Не си дават земята

    8 5 Отговор
    Лошите украинци...не ги разбирам ! Ей така даром за блатата

    14:24 03.06.2026

  • 68 стоян

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    До 1 ком - вярно казваш - да гледат шоуто което им предостави украинскта армия и без аналоговото руско пво - то затова вече износа на рузко оръжие е спаднал със 65% а купуват само резервни части - защото всички видяха че рузкото оръжие е за паради

    14:24 03.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Обективен

    7 10 Отговор
    Тежък е руският дух: не можеш да дишаш, нито да летиш." - Александър Блок.
    "Московия е Русия на тайгата, монголска, дива, зверска." - Алексей Толстой."
    "Те (руснаците)⁴не са хора, а грубияни, дива орда, убийци и злодеи." - Михаил Булгаков.
    „Най-важният признак за успеха на руския народ е неговата садистична жестокост". - Максим Горки.
    „Хора, които се скитат из Европа и търсят какво могат да унищожат. Унищожават за забавление.“ - Фьодор Достоевски.
    „Руснаците са готови да умрат за една кисела краставичка и за световната революция.“ – Исак Бабел. 

    Коментиран от #73

    14:26 03.06.2026

  • 71 Смърфиета

    10 6 Отговор

    До коментар #53 от "хех":

    Глупости. Просто щадят мирното население и числеността на противника ако щеш, принципно когато не ескалират, защото воюват с НАТО и политическите украинци, а не с обикновеното рускоезично или украинскоезично население. Нали после измежду това население ще търсят администрация и всякакви други служители. Който е с радикални убеждения или се радикализира в следствие на пост травматичен синдром, или просто на пропагандата, си е за негова сметка. Затова са и филтрационните лагери и всичко останало. Воюват между руснаци. Освен това изчистиха НПО сектора, а малкото останали евреи са клоуни на властта, които са като нашите говорещи глави, но техните ток шоута са далеч по-динамични и се замерят с архивни факти. Журналята да си знаят. Това тука е хълтура, корнография.

    14:29 03.06.2026

  • 72 не ся беспакойте

    7 7 Отговор
    30 милиона украинци все ще намерят за какво да си отмъщават в московското метро, през следващите 100+ години.

    Коментиран от #76

    14:30 03.06.2026

  • 73 Бай Ставри

    3 4 Отговор

    До коментар #70 от "Обективен":

    Ила, ила пиленце, да кацнеш на Бай Ставри на киселата краставица ша ядеш хайвер. Малко ши боли, ама после минава.

    14:33 03.06.2026

  • 74 пенсионер

    5 8 Отговор
    Май че само плашите гаргите. Скоро ще вдигнете белия байрак.

    14:33 03.06.2026

  • 75 Йосиф Весериьнович

    6 6 Отговор
    Доста елементарни хорица тук не осъзнават че тази СВО или война,или както искате я наречете ще ескалира! Тогава за секунди ще им се изпарят всякакви мисли за подигравки! Плоскоумието да се бъзикаш със руснаците граничи със самоубийство! Със тези видни политици начело на ЕС ще се заформи трагедия която за съжаление няма да е в наша полза! И индивидите които сега пишат плюят удобно от диванчето надали ще оцелеят за да видят резултата от собствената си глупост!

    Коментиран от #79, #92

    14:38 03.06.2026

  • 76 Смърфиета

    4 4 Отговор

    До коментар #72 от "не ся беспакойте":

    Ами. Като гледам на морето, въобще не си и помислят да отиват в Москва. Млади мъже, семейни или цели семейства, живеят като княз Али Баба от Баба Алино. Не знам какъв е профилът им в други страни, където няма толкова динамичен и луксозен пазар на недвижимости, но все пак могат да се извадят някои изводи за материалното им състояние. Предполагам, че далеч не са цялото население, но достатъчно многобройна прослойка, та да се чувстват обикновени хора, и да се събират да пеят химни на Шухевич. Убаче нещо се прецака и Невзоров стана Неврозов. Кой разбрал хубаво това последното, разбрал. Кой не е, здраве да е.

    Коментиран от #86, #91

    14:38 03.06.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Васил

    6 5 Отговор
    Рашистите вече не са никакъв фактор.

    14:41 03.06.2026

  • 79 Бай Ставри

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "Йосиф Весериьнович":

    Бай Ставри не каза ли млади хомосексуалисти със жълто около устата, да не пишат и да не си показват до 5-то там, където мъжете си мерят патките?

    Коментиран от #93

    14:42 03.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Питай Виктория Нюланд

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "хех":

    Питай Виктория Нюланд защо каза "Ф. ди ИЮ" по телефона, докато редяха марионетното киевско правителство

    Коментиран от #98

    14:45 03.06.2026

  • 82 дядото

    3 3 Отговор
    русия и путин отказват за приемат истината.искат или не,накрая ще им се наложи да водят нова отечествена война.и колко повече я отлагат във времето,толкова по-унищожителна ще е тя за тях

    14:45 03.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Българин

    5 3 Отговор
    Хайде Путин,давай какво чакаш? Смърт за бандерите.Те са терористи.Действай!!!

    14:47 03.06.2026

  • 85 Хахахаха

    2 4 Отговор
    Санкт Петербург е готов за посрещане на гостите за икономическия форум и тупин. Пуши отвсякъде.

    Коментиран от #104

    14:47 03.06.2026

  • 86 аааа

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "Смърфиета":

    ще. ще. не беспакойся.

    14:48 03.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Баба Гошка":

    Украинците трябва вече по-сериозно да пипат. Стига са си играли само с тая хърбава мечка. Следва деокупация на Крим.

    Коментиран от #103

    14:49 03.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 перефраза

    3 3 Отговор

    До коментар #76 от "Смърфиета":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    14:50 03.06.2026

  • 92 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #75 от "Йосиф Весериьнович":

    Ба стун чо, ако мислиш че ВСУ са по-слаба армия от рашистката си сбъркал. Така сбърка и тупин и сега незнае, как да излезе жив от кашата.

    Коментиран от #100

    14:52 03.06.2026

  • 93 Йосиф Весериьнович

    0 1 Отговор

    До коментар #79 от "Бай Ставри":

    По принцип не слизам на нивото на амеби като теб ,но все пак що не си извадиш главата о задното отверстие?

    14:52 03.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #81 от "Питай Виктория Нюланд":

    Аааааа ясно, проблема е, че американците редят марионетното киевско правителство, а не може тупин да реди марионетното киевско правителство. Това е проблема. Копейки, ние кога бяхме независими, когато щяха да ни правят 16 република на СССР ли?

    Коментиран от #105, #107

    14:55 03.06.2026

  • 99 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "деНАТОфикация":

    В най-щастливия ден, когато еврейте които ни вкараха вътре и го защищават, си отидат в Тел Авив да ги ръси там иранският мирен атом, а на поклонническите туристи във Витлеем продават на сукът тайно като сувенир пейсики, с кожата на тях!

    Коментиран от #106

    14:55 03.06.2026

  • 100 Йосиф Весериьнович

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "Хахахаха":

    Бастун със сигурност е на родителското ти тяло отрочето! А ти знаеш за руската армия толкова колко разбираш и от квантова физика!

    Коментиран от #110

    14:56 03.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Руският

    3 2 Отговор
    мръшляк вече е с крак и половина в дупката.

    14:56 03.06.2026

  • 103 така е

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Хахахаха":

    Всъщност досега САЩ спираше Украйна да пипа по-твърдо в русийката. В момента над 75% от оръжията необходими на украинската армия вече са собствено пройзводство, като им остава дори количество за износ. С това намалява ЗНАЧИТЕЛНО и тежестта на американската дума.

    Коментиран от #108

    14:56 03.06.2026

  • 104 ру БЛАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Хахахаха":

    На самолетите ще им е лесно да кацат с новите безанологовите димни сигнали

    14:57 03.06.2026

  • 105 Ум патки пасе

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "Хахахаха":

    Проблемът е, че цял свят страда заради американската фашистка политика

    15:00 03.06.2026

  • 106 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #99 от "Смърфиета":

    Понеже не ползваш грес затова е така😁😁😁

    Коментиран от #109

    15:00 03.06.2026

  • 107 Смърфиета

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "Хахахаха":

    Както казах, формулировката на заема като land lease, означава да те набутат с оръжие да трябва да го опутрэбищ, за да дойдат после и да кажат, твоето жито, царевица, соя, свинско, сланина, сол, полезни изкопаеми, водоснабдяване, канализация, електрификация, газификация, топлофикация и жилищен фонд са наши, ние имаме акции във тях, и ти ще плащаш от всичко това на нашите богоизбрани рентата, а те от остатъка ще раздават пенсии и медицински разходи. Какво не е ясно? Питай поне някой, който ги знае тия работи. Много се научиха да се раждат родени научени, маа му стара.

    Коментиран от #111, #121

    15:01 03.06.2026

  • 108 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #103 от "така е":

    Точен сте господине👍.Никой не мое да каже нищо на украинците!

    Коментиран от #112

    15:02 03.06.2026

  • 109 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Гресирана ватенка":

    Аз понякога сервирам грес и ще се изприщиш.

    15:03 03.06.2026

  • 110 Тихо πръдляkk!

    2 1 Отговор

    До коментар #100 от "Йосиф Весериьнович":

    Не си компетентен в областа на военното дело.

    Коментиран от #119

    15:04 03.06.2026

  • 111 абе

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "Смърфиета":

    Ако го няма ленд-лийз, няма да има къде да дойдат. Не ли?
    През ВСВ дори и храната за червената армия е идвала от САЩ във вид на американски консерви.

    Коментиран от #115

    15:04 03.06.2026

  • 112 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Град Козлодуй":

    За да изтрепеш толкова поляци и евреи колкото Шухевич, никой не мое те бутне.

    15:04 03.06.2026

  • 113 Езиковед

    1 1 Отговор
    До последния софиянец от селски произход - на икономическата седянка от американска страна присъстват - Родни Мимс Кук-младши – Назначен от Доналд Тръмп за председател на Комисията по изящни изкуства на САЩ, който присъства като официален представител за панела „Русия–САЩ: Културен диалог, Кандис Оуенс – Популярна американска политическа коментаторка, която ще говори на сесия за семейните ценности.и разбира се Скот Ритър - два пъти осъждан за педофилия.

    Коментиран от #118

    15:04 03.06.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Смърфиета

    2 3 Отговор

    До коментар #111 от "абе":

    По времето на Байдън оповестяваха шумно пакети по няколко десетки милиарда всеки петък! Но това може да се засекрети и да не се оповестява. Руснаците оповестиха ли, че са им дали ултиматум да напуснат Киев? И те сложиха един параф в Буча и се изнесоха. Ама те няма да плащат на американците, а украинците, и американците могат да си загубят инвестицията само, ако руснаците денацифицират и демилитаризират цяла Украйна. А не ли?

    15:08 03.06.2026

  • 116 Пламен

    4 1 Отговор
    Трябвало е да искат разрешение от Зеленски да си проведат форума в Петербург

    Коментиран от #122

    15:09 03.06.2026

  • 117 Фори

    2 1 Отговор
    Проф. Преображенский:

    Надо признать: приветственное послание гостям ПМЭФ от Украины получилось гораздо более ярким, чем приветственное послание от Путина.

    15:10 03.06.2026

  • 118 Смърфиета

    0 2 Отговор

    До коментар #113 от "Езиковед":

    Значи, ще го черпят украински дечица от окупираните територии и може да му подарят рядък старинен револвер с табакера, разчертана отгоре за игра на дама.

    15:11 03.06.2026

  • 119 Йосиф Весериьнович

    0 3 Отговор

    До коментар #110 от "Тихо πръдляkk!":

    А ти с кокошото си мозъче си компетентен по какво? Може би във фекалната промишленост?

    Коментиран от #126

    15:14 03.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Езиковед

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Смърфиета":

    Да ти кажа сестро:
    Договорът Заем-Наем между САЩ и всички воюващи страни (с които е сключен) е със следните условия:
    1. Пълно опрощаване на загубената в бой техника;
    2. Връщане на оцелялата;
    3. Тази, която не се върне и се използва за граждански цели се заплаща.
    Но той действа през Втората Световна.
    Помощта, която Байдън изпращаше на Украйна беше 90% безвъзмездна. Тръмпончо иска НАТО да плаща за оръжейните доставки.

    Коментиран от #127

    15:15 03.06.2026

  • 122 Академик Денков

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Пламен":

    Ами тогава Зеленски пак ще е виновен, че не са му поискали разрешение и понеже ще го наказват едните, действа превантивно, за да го наказват и другите, да може да каже "Наказаха ме и едните и другите и аз ми омръзна няма да играя повече"

    15:15 03.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Удри копейката с лопатЕто!

    0 0 Отговор
    До нас иране!

    15:17 03.06.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Тихо πръдляkk!

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Йосиф Весериьнович":

    Тихо.

    15:18 03.06.2026

  • 127 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Езиковед":

    Какъв брат си ми ти? Срещу Гаргамел воювал ли си? Не си. Червена мохуморка ял ли си? Не си. Жезъла на Татко Смърф целувал ли си? Не си. Ти не си ми брат, а някакъв невеж мравояд, от Селото на Мравоядите в джунглата на буквите, като онзи, дето си намери конституцията, захвърлена от един съсел, един сокол и един рептил, и моля ти се я надъвка!!!!

    15:19 03.06.2026

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