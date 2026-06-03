Нетаняху предупреди Иран: Играете си с огъня, САЩ и Израел са в готовност

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди Иран, че „си играе с огъня“, след днешната атака с дронове срещу международното летище в Кувейт, при която загина един човек, цитирана от БТА.
В интервю за телевизия Си Ен Би Си, цитирано от Ройтерс, Нетаняху заяви, че Техеран е наясно с позицията на американския президент Доналд Тръмп относно евентуално възобновяване на военните действия.
„Иран със сигурност знае, че президентът каза именно това - че ако е необходимо, ще се върне към пълномащабни военни действия. Смятам, че те имат това предвид, но очевидно си играят с огъня“, подчерта израелският премиер.
По думите му американските и израелските сили остават в пълна готовност, а евентуално ново военно настъпление ще зависи от решение на Вашингтон.
Нетаняху коментира и въпроса за разоръжаването на „Хамас“, като заяви, че решенията кога и как това да се случи трябва да бъдат взети от Съвета за мир, създаден по инициатива на Доналд Тръмп за наблюдение на примирието с Израел.
Израелският лидер се опита да омаловажи информациите за напрежение между него и американския президент след съобщенията за остър телефонен разговор помежду им.
„Ако искаме да спасим Ливан и да постигнем мир между Ливан и Израел, трябва да разоръжим „Хизбула“ и да демилитаризираме Ливан. Това е цел, която президентът и аз споделяме“, заяви Нетаняху.
По-рано Доналд Тръмп потвърди, че преди два дни е провел напрегнат разговор с израелския премиер, по време на който го е разкритикувал заради военната офанзива на Израел в Ливан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кан Кубрат
22:16 03.06.2026
2 Пич
Коментиран от #8
22:17 03.06.2026
3 Сатана Z
22:17 03.06.2026
4 Лопата Орешник
22:24 03.06.2026
5 така, така
Тоя си мисли, че е хванал някого за ......., ама ще му е крива сметката. Никой не му е виновен на Нетаняху, че се захвана с иранците - сега ще си плаща.
22:24 03.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Копейко
Коментиран от #12
22:26 03.06.2026
8 Европеец
До коментар #2 от "Пич":Защо в затвора, по-добре в гроба за мръсотиите и злините които сътвори.... Но лудия е хитър, а и отдавна в политиката, та затвора е малко вероятен докато води войните и извършва геноцид над палестинците....
22:27 03.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаяско
22:29 03.06.2026
11 Мъдрец
22:35 03.06.2026
12 Центарко Мамин Галин
До коментар #7 от "Копейко":А пък на нас маман Г.А.Л.Я ни каза да викаме за чи фут и те, щото биле на найто пото най-хуманните хуманойдни у бий ци на света и чичо Дончо много ги слуша...
22:46 03.06.2026
13 Гост
22:52 03.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Съжалявам
Коментиран от #18
23:09 03.06.2026
16 Цвете
23:16 03.06.2026
17 Цвете
23:17 03.06.2026
18 не съжалявай
До коментар #15 от "Съжалявам":Три държави, които неотклонно стоят зад Иран имат достатъчно ядрено оръжие - Русия, Китай и Северна Корея. Ако ядреното оръжие не успява да послужи по предначението си да възпира хиените, значи ще ке ползва и това ще е краят за всички. И хич да не си въобразяват "смелчаците", че много дълго ще преживеят като къртици в подземните си градове.
23:19 03.06.2026
19 Ко пейки
23:26 03.06.2026