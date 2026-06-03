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Нетаняху предупреди Иран: Играете си с огъня, САЩ и Израел са в готовност

Нетаняху предупреди Иран: Играете си с огъня, САЩ и Израел са в готовност

3 Юни, 2026 22:15 925 19

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • бенямин нетаняху

Израелският премиер заяви, че всяко ново мащабно настъпление ще зависи от решението на Доналд Тръмп.

Нетаняху предупреди Иран: Играете си с огъня, САЩ и Израел са в готовност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди Иран, че „си играе с огъня“, след днешната атака с дронове срещу международното летище в Кувейт, при която загина един човек, цитирана от БТА.

В интервю за телевизия Си Ен Би Си, цитирано от Ройтерс, Нетаняху заяви, че Техеран е наясно с позицията на американския президент Доналд Тръмп относно евентуално възобновяване на военните действия.

„Иран със сигурност знае, че президентът каза именно това - че ако е необходимо, ще се върне към пълномащабни военни действия. Смятам, че те имат това предвид, но очевидно си играят с огъня“, подчерта израелският премиер.

По думите му американските и израелските сили остават в пълна готовност, а евентуално ново военно настъпление ще зависи от решение на Вашингтон.

Нетаняху коментира и въпроса за разоръжаването на „Хамас“, като заяви, че решенията кога и как това да се случи трябва да бъдат взети от Съвета за мир, създаден по инициатива на Доналд Тръмп за наблюдение на примирието с Израел.

Израелският лидер се опита да омаловажи информациите за напрежение между него и американския президент след съобщенията за остър телефонен разговор помежду им.

„Ако искаме да спасим Ливан и да постигнем мир между Ливан и Израел, трябва да разоръжим „Хизбула“ и да демилитаризираме Ливан. Това е цел, която президентът и аз споделяме“, заяви Нетаняху.

По-рано Доналд Тръмп потвърди, че преди два дни е провел напрегнат разговор с израелския премиер, по време на който го е разкритикувал заради военната офанзива на Израел в Ливан.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кан Кубрат

    25 1 Отговор
    Хазарите са най древните врагове на Велика България.

    22:16 03.06.2026

  • 2 Пич

    32 0 Отговор
    Този като му свърши мандата, израелците ще го вкарат в затвора!!!

    Коментиран от #8

    22:17 03.06.2026

  • 3 Сатана Z

    34 1 Отговор
    Еврейска държава е една плюнка без слугата си бай Дончо,който се води по акъла на военнопрестъпника Хитлеяху

    22:17 03.06.2026

  • 4 Лопата Орешник

    28 0 Отговор
    Хазарът клесав ако не спомене сащ , една заплаха не може да отправи!

    22:24 03.06.2026

  • 5 така, така

    31 1 Отговор
    Ама Биби дали си дава сметка, че иранските сили също са в пълна готовност?!

    Тоя си мисли, че е хванал някого за ......., ама ще му е крива сметката. Никой не му е виновен на Нетаняху, че се захвана с иранците - сега ще си плаща.

    22:24 03.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Копейко

    6 14 Отговор
    Тьотя каза да викаме за Иран ,биле наши братя ,затова и Хаяско целунал корана

    Коментиран от #12

    22:26 03.06.2026

  • 8 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Защо в затвора, по-добре в гроба за мръсотиите и злините които сътвори.... Но лудия е хитър, а и отдавна в политиката, та затвора е малко вероятен докато води войните и извършва геноцид над палестинците....

    22:27 03.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаяско

    4 6 Отговор
    Щях да по огна на братята си ,ама имам зор в Украйна

    22:29 03.06.2026

  • 11 Мъдрец

    11 0 Отговор
    Само времето ще покаже кой си е играл с огъня и кой ще се наиграе.

    22:35 03.06.2026

  • 12 Центарко Мамин Галин

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейко":

    А пък на нас маман Г.А.Л.Я ни каза да викаме за чи фут и те, щото биле на найто пото най-хуманните хуманойдни у бий ци на света и чичо Дончо много ги слуша...

    22:46 03.06.2026

  • 13 Гост

    6 0 Отговор
    Колко народ измря заради този ненормалник. Господ всичко вижда.

    22:52 03.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съжалявам

    1 1 Отговор
    Че Иран , нямат атомна бомба

    Коментиран от #18

    23:09 03.06.2026

  • 16 Цвете

    2 0 Отговор
    БИБИ, ТИ СИ ТОЗИ, КОЙТО СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ.ОПОМНИ СЕ О ВРЕМЕ, ЧУЛИ КАК ТЕ НАРЕЧЕ ТРЪМП, ЛУД.ПОМИСЛИ СИ ДОБРЕ, ЗАЩОТО МОГАТ ДА СЕ ВЛУШАТ ОТНОШЕНИЯТА ТИ С ДОСТА ДЪРЖАВИ. 🤫🌬🤫

    23:16 03.06.2026

  • 17 Цвете

    1 0 Отговор
    БИБИ, ТИ СИ ТОЗИ, КОЙТО СИ ИГРАЕ С ОГЪНЯ.ОПОМНИ СЕ О ВРЕМЕ, ЧУЛИ КАК ТЕ НАРЕЧЕ ТРЪМП, ЛУД.ПОМИСЛИ СИ ДОБРЕ, ЗАЩОТО МОГАТ ДА СЕ ВЛУШАТ ОТНОШЕНИЯТА ТИ С ДОСТА ДЪРЖАВИ. 🤫🌬🤫

    23:17 03.06.2026

  • 18 не съжалявай

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Съжалявам":

    Три държави, които неотклонно стоят зад Иран имат достатъчно ядрено оръжие - Русия, Китай и Северна Корея. Ако ядреното оръжие не успява да послужи по предначението си да възпира хиените, значи ще ке ползва и това ще е краят за всички. И хич да не си въобразяват "смелчаците", че много дълго ще преживеят като къртици в подземните си градове.

    23:19 03.06.2026

  • 19 Ко пейки

    0 0 Отговор
    жив ли е Биби, наскоро, макар и да не бяхте сигурни, потривахте ръчички, че нещо му се е случило?

    23:26 03.06.2026