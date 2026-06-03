Нетаняху предупреди Иран: Играете си с огъня, САЩ и Израел са в готовност

Израелският премиер Бенямин Нетаняху предупреди Иран, че „си играе с огъня“, след днешната атака с дронове срещу международното летище в Кувейт, при която загина един човек, цитирана от БТА.

В интервю за телевизия Си Ен Би Си, цитирано от Ройтерс, Нетаняху заяви, че Техеран е наясно с позицията на американския президент Доналд Тръмп относно евентуално възобновяване на военните действия.

„Иран със сигурност знае, че президентът каза именно това - че ако е необходимо, ще се върне към пълномащабни военни действия. Смятам, че те имат това предвид, но очевидно си играят с огъня“, подчерта израелският премиер.

По думите му американските и израелските сили остават в пълна готовност, а евентуално ново военно настъпление ще зависи от решение на Вашингтон.

Нетаняху коментира и въпроса за разоръжаването на „Хамас“, като заяви, че решенията кога и как това да се случи трябва да бъдат взети от Съвета за мир, създаден по инициатива на Доналд Тръмп за наблюдение на примирието с Израел.

Израелският лидер се опита да омаловажи информациите за напрежение между него и американския президент след съобщенията за остър телефонен разговор помежду им.

„Ако искаме да спасим Ливан и да постигнем мир между Ливан и Израел, трябва да разоръжим „Хизбула“ и да демилитаризираме Ливан. Това е цел, която президентът и аз споделяме“, заяви Нетаняху.

По-рано Доналд Тръмп потвърди, че преди два дни е провел напрегнат разговор с израелския премиер, по време на който го е разкритикувал заради военната офанзива на Израел в Ливан.