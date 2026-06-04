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Пет самолета гасят пожар край испанския град Толедо

Пет самолета гасят пожар край испанския град Толедо

4 Юни, 2026 05:38, обновена 4 Юни, 2026 04:42 638 1

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Сезонът на огнените бедствия в страната започна месец по-рано заради високите температури

Пет самолета гасят пожар край испанския град Толедо - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Сезонът на пожарите в Испания започна месец по-рано заради високите температури. Регионалното правителство в Кастилия-Ла Манча поиска подкрепа от испанската армия заради огнище в Толедо.

24 часа след възникването на пожара в Мурсия, който наложи евакуацията на 100 души, второ регионално правителство в Испания поиска помощ от Отряда за бедствия и аварии към испанските Въоръжени сили, за да се справи с ново огнище. Властите в Кастилия-Ла Манча призоваха военните заради пожар, избухнал на територията на Пехотната академия в Толедо.

Пет самолета, пет наземни екипа пожарникари и 35 служители на горските бригади и вече работят в района.

Близостта на пламъците не е довела до никакви заповеди за евакуация, но въпреки това кметството на близкия град Намброка е призовало местните жители спокойно да напуснат района. Няма обаче информация колко от тях са го направили и къде са настанени.

Регионалният премиер на Кастилия-Ла Манча Емилиано Гарсия-Пахе съобщи в социалните мрежи, че властите следят развитието на пожара и работят в координация с всички служби за спешна помощ. Той също така призова хората да бъдат внимателни и да избягват засегнатия от пламъците район. З


Испания
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