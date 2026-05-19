Politico: Администрацията на Тръмп обмисля военна инвазия в Куба, санкциите не дават резултат

19 Май, 2026 04:46, обновена 19 Май, 2026 04:57 1 082 14

Администрацията на Вашингтон добави няколко висши кубински служители към списъците със санкции

Снимка: ЕПА
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп започна да обмисля военна инвазия в Куба след провала на опитите за постигане на промяна на острова чрез сурови икономически санкции и горивна блокада, съобщава Politico, позовавайки се на източници.

„Първоначалната прогноза за Куба беше, че комбинация от по-строги санкции – по същество петролна блокада – и очевидни военни успехи на САЩ във Венецуела и Иран ще сплашат кубинците и ще ги накарат да сключат сделка. Сега ситуацията с Иран се обърка и кубинците се оказаха много по-устойчиви, отколкото се смяташе първоначално“, цитира вестникът източник, запознат с обсъжданията на администрацията на Тръмп.

Следователно, както пише вестникът, въпросът за военните действия сега е „на дневен ред както никога досега“.

Американското командване проучва различни сценарии, които далеч надхвърлят целенасочените операции за залавяне на конкретни лица. Диапазонът от възможни действия на Пентагона варира от единичен въздушен удар, целящ да принуди кубинското правителство да направи отстъпки, до пълномащабна наземна интервенция, целяща пълна смяна на режима на острова, посочва изданието.

Според вестника, Южното командване на САЩ е започнало цикъл на оперативно планиране през последните седмици, като на практика е започнало да подготвя сценарии за евентуална инвазия в Куба.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Хавана в четвъртък начело на американска делегация и се срещна с представители на кубинското Министерство на вътрешните работи, съобщи правителството на карибската република.

В събота New York Times, позовавайки се на служители на американската администрация, съобщи, че висши американски служители обмислят възможността бившият кубински лидер Раул Кастро да бъде заловен, подобно на венецуелския сценарий.

На 29 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, налагаща тарифи върху вноса от страни, доставящи петрол на Куба. Той също така обяви извънредно положение поради предполагаема заплаха за националната сигурност от Хавана.

Правителството на острова заяви, че Съединените щати се стремят да задушат икономиката на страната и да направят условията на живот непоносими чрез енергийната блокада.

Администрацията на Вашингтон добави няколко кубински служители към списъците със санкции, включително двама министри, председателя на парламента и разузнавателната агенция на републиката.

Според съобщение от Министерството на финансите на САЩ, ограниченията ще се отнасят до кубинския министър на съобщенията Майра Аревич Марин; министър на енергетиката и мините Висенте де ла О'Леви; председател на кубинския парламент Естебан Ласо; член на Политбюро и секретар по персонала на Централния комитет на Комунистическата партия на Куба Роберто Моралес Охеда. Освен това към списъка със санкции е добавена и Дирекцията за разузнаване на кубинското Министерство на вътрешните работи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сащ ептем

    21 1 Отговор
    Избушиха ко4ината.... Сега пък Куба искат да анексират?

    Коментиран от #2

    04:59 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лост

    13 0 Отговор
    Само да не ги прецакат на световното първенство по футбол .

    05:08 19.05.2026

  • 5 Куба либре

    13 0 Отговор
    Още не могат да преглътнат кубинската пура на Моника Люински.

    05:28 19.05.2026

  • 6 Пропагандише на килограм

    19 0 Отговор
    Какво става бе, нали уж Куба били много зле, пък краварите ги скукаха от санкции и все още не успяват да им "задушат икономиката", както пише в статията. Зле, зле пък си спомням, че Марадона като го беше закъсал със сърцето, ходеше специално в Куба да се лекува, че там били най-добрите кардиолози в света. А пък за Марадона ставаше дума, не е като да нямаше пари да си позволи лечение в щатите или в Германия. Значи тая работа с икономиката и кой бил зле си е една голяма пропаганда на щатите и западна Европа, и се оказва зле и с лош режим" тоя който не им играе по свирката

    Коментиран от #8

    05:30 19.05.2026

  • 7 среднощен

    13 0 Отговор
    "...Правителството на острова заяви, че Съединените щати се стремят да задушат икономиката на страната и да направят условията на живот непоносими чрез енергийната блокада...";

    Без коментар...

    05:42 19.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аха и как е?

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Супер си е.":

    Чакаш ли Куба да падне? Всеки момент викаш. Ами обясни го това на краварите човек, че те май нещо са се гзирали. Обади се там на администрацията на Тръмп и им обясни, абе спокойно бе хора, те кубинците работят за по 20 долара, ей сега ще им падне режима.

    05:58 19.05.2026

  • 10 Тропици

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Супер си е.":

    Като ти спрат порното и топлата вода през зимата на минус 10-20 градуса, ще видиш пет и десет долара. Ще се одървиш.

    06:19 19.05.2026

  • 11 Иван

    5 2 Отговор
    Холокоста не даде резултат. Сега германските неонацисти, предвождани от психопатите Шмерц и Урсула Фон Дер Лайен, да нахлуят в Израел и да изтребят хазарските гнусни коварни евреи.

    06:29 19.05.2026

  • 12 нннн

    5 2 Отговор
    Тръмп Спасител спаси американския народ от Венецуела и Иран; ще го спаси и от Куба. Следват Канада, Гренландия и Панама. Ако не му дадат Нобелова награда за мир, ще спаси американския народ и от Норвегия.

    Коментиран от #13

    06:36 19.05.2026

  • 13 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "нннн":

    Тръмп има национална военна доктрина на САЩ, в която ясно е описано какво иска държавата за близките десетилетия. Да, според нея целите Северна и Южна Америка стават САЩ или под контрола на САЩ, както и Гренландия. Това си е публичен документ на сайта на Пентагона. Иран е за контрол над Близкия Изток, Китай и ЕС чрез зависимост от внос на енергия от САЩ.

    07:29 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.