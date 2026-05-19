Мигел Диас-Канел: Колективното наказание, налагано на кубинския народ, е акт на геноцид

Кубинският президент Мигел Диас-Канел нарече изпълнителната заповед на администрацията на САЩ от 1 май, с която се забранява на трети страни да изнасят петрол за Куба, неморална, престъпна и незаконна.
„Изпълнителната заповед, която тормози и заплашва трети страни, които се стремят да продават гориво на Куба, разширява ембаргото на САЩ до безпрецедентни нива, наказва компании, които се стремят да инвестират в Куба или просто ни доставят стоки от първа необходимост като храни, лекарства, хигиенни продукти и други, е неморална, незаконна и престъпна“, пише той в X.
„Колективното наказание, налагано на кубинския народ, е акт на геноцид“, подчерта Диас-Канел. „То трябва да бъде осъдено от международни организации и извършителите му трябва да бъдат подведени под отговорност.“
Кубинският президент отбеляза също, че „никой в ръководството на партията, държавата и правителството на Куба или нейните военни институции няма активи или имущество, защитени под юрисдикцията на САЩ“.
„Правителството на САЩ знае това отлично; дотолкова, че дори няма доказателства“, подчерта той. Диас-Канел също отбеляза, че „антикубинската реторика на омразата се опитва да създаде илюзията, че такива активи съществуват, за да оправдае ескалацията на всеобхватната икономическа война“. „Ето защо ще продължим да осъждаме по най-решителен и енергичен начин геноцидното ембарго, чиято цел е да задущи нашия народ“, подчерта лидерът на републиката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 михел дрисниас
06:02 19.05.2026
4 Не е Фидел!
До коментар #1 от "Фидел":А е Диас-Канел!
06:11 19.05.2026
5 Марко Рубио
Коментиран от #6, #9
06:22 19.05.2026
6 Както и
До коментар #5 от "Марко Рубио":Както и останалия свят
06:32 19.05.2026
7 Мейк Максуда Грейт Агейн
06:42 19.05.2026
8 Край!
Коментиран от #10
06:44 19.05.2026
9 Иван
До коментар #5 от "Марко Рубио":Нарко Рубио.
06:58 19.05.2026
10 Ляв+
До коментар #8 от "Край!":Социализмът е бил и ще остане силно притегателен и желан от народните маси. Сталинизмът победи фашизма, но остави кървяща рана в устоите на социалистическите общества. Днес, Социализмът се завръща пречистен, модернизира и преуспял с държави като Китай и Виетнам, които капиталистическата милитаристична олигархия няма да може да затрие, както не успя да го направи в зародиша му в СССР в началото на 20 век.
06:59 19.05.2026
11 Гост
ООН да се саморазпусне, щом не е в състояние да спре този акт на държавен тероризъм и пиратство на едни самозабравили се епщайнски кравари!
07:00 19.05.2026
12 Наказание ли!
Коментиран от #13, #15
07:09 19.05.2026
13 Ха Ха
До коментар #12 от "Наказание ли!":Социализмът и суверенитетът на Куба са скъпи за болшинството кубинци, които са готови на саможертва. Атлантическата Демокрация всъщност си Демонкрация
07:15 19.05.2026
14 Чугунена глава
07:17 19.05.2026
15 Кончита Вурст
До коментар #12 от "Наказание ли!":също е с брада, но я обичкаш, розов пудел от Варньенско
07:31 19.05.2026
16 кравария
07:32 19.05.2026
17 Червените
07:35 19.05.2026
18 Лъки лучиано
Вместо да бъдат лас Вегас - те са Тамбукту ……
08:24 19.05.2026