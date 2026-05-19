Мигел Диас-Канел: Колективното наказание, налагано на кубинския народ, е акт на геноцид

19 Май, 2026 05:49, обновена 19 Май, 2026 05:55 1 053 18

Забраната на трети страни да изнасят петрол за Куба е неморална, престъпна и незаконна, заяви президентът на страната

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубинският президент Мигел Диас-Канел нарече изпълнителната заповед на администрацията на САЩ от 1 май, с която се забранява на трети страни да изнасят петрол за Куба, неморална, престъпна и незаконна.

„Изпълнителната заповед, която тормози и заплашва трети страни, които се стремят да продават гориво на Куба, разширява ембаргото на САЩ до безпрецедентни нива, наказва компании, които се стремят да инвестират в Куба или просто ни доставят стоки от първа необходимост като храни, лекарства, хигиенни продукти и други, е неморална, незаконна и престъпна“, пише той в X.

„Колективното наказание, налагано на кубинския народ, е акт на геноцид“, подчерта Диас-Канел. „То трябва да бъде осъдено от международни организации и извършителите му трябва да бъдат подведени под отговорност.“

Кубинският президент отбеляза също, че „никой в ​​ръководството на партията, държавата и правителството на Куба или нейните военни институции няма активи или имущество, защитени под юрисдикцията на САЩ“.

„Правителството на САЩ знае това отлично; дотолкова, че дори няма доказателства“, подчерта той. Диас-Канел също отбеляза, че „антикубинската реторика на омразата се опитва да създаде илюзията, че такива активи съществуват, за да оправдае ескалацията на всеобхватната икономическа война“. „Ето защо ще продължим да осъждаме по най-решителен и енергичен начин геноцидното ембарго, чиято цел е да задущи нашия народ“, подчерта лидерът на републиката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 михел дрисниас

    2 12 Отговор
    каналиас

    06:02 19.05.2026

  • 4 Не е Фидел!

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фидел":

    А е Диас-Канел!

    06:11 19.05.2026

  • 5 Марко Рубио

    5 13 Отговор
    Куба е територия на САЩ.

    Коментиран от #6, #9

    06:22 19.05.2026

  • 6 Както и

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Марко Рубио":

    Както и останалия свят

    06:32 19.05.2026

  • 7 Мейк Максуда Грейт Агейн

    5 11 Отговор
    Куба е толкова забатачена че, дори и ние да я превземем пак ще е по-добре за кубинците!

    06:42 19.05.2026

  • 8 Край!

    6 12 Отговор
    Много скоро ще настъпи край на марксизма в Куба и в това няма нищо лошо.Брадатите терористи си отиват завинаги.

    Коментиран от #10

    06:44 19.05.2026

  • 9 Иван

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Марко Рубио":

    Нарко Рубио.

    06:58 19.05.2026

  • 10 Ляв+

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "Край!":

    Социализмът е бил и ще остане силно притегателен и желан от народните маси. Сталинизмът победи фашизма, но остави кървяща рана в устоите на социалистическите общества. Днес, Социализмът се завръща пречистен, модернизира и преуспял с държави като Китай и Виетнам, които капиталистическата милитаристична олигархия няма да може да затрие, както не успя да го направи в зародиша му в СССР в началото на 20 век.

    06:59 19.05.2026

  • 11 Гост

    13 1 Отговор
    Как е възможно да блокираш търговията на независима страна с трети държави!?
    ООН да се саморазпусне, щом не е в състояние да спре този акт на държавен тероризъм и пиратство на едни самозабравили се епщайнски кравари!

    07:00 19.05.2026

  • 12 Наказание ли!

    6 9 Отговор
    Възстановяването на демокрацията в Куба не е наказание за кубинския народ, а е наказание за брадатите марксисти, завзели властта в Куба през далечната 1962 година с терор.

    Коментиран от #13, #15

    07:09 19.05.2026

  • 13 Ха Ха

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Наказание ли!":

    Социализмът и суверенитетът на Куба са скъпи за болшинството кубинци, които са готови на саможертва. Атлантическата Демокрация всъщност си Демонкрация

    07:15 19.05.2026

  • 14 Чугунена глава

    3 6 Отговор
    Чугунената глава да се замисли,защо след като брадатите терористи завзеха властта от Куба са емигрирали над 4 милиона недоволни. Дали всичките са били капиталисти,или хора,които мислят със собствените си глави? Когато налагаш насила теория от 19 век валидна за богатия запад върху тръстикова република резултатите са ужасни... За да има трагедия са нужни две страни, и ако толкова обичаха собствения си народ ,а не лозунгите на Маркс и Че Гевара щяха да отстъпят ...

    07:17 19.05.2026

  • 15 Кончита Вурст

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Наказание ли!":

    също е с брада, но я обичкаш, розов пудел от Варньенско

    07:31 19.05.2026

  • 16 кравария

    3 1 Отговор
    изтече в Персийския залив!!!

    07:32 19.05.2026

  • 17 Червените

    2 2 Отговор
    Червените кхмери винаги са се стремели да играят Робин Худ- грабят от имащите,раздават трохи на нямащите ,а лъвският пай остава за тях. Популисти- манипулатори,владеещи пропагандата и агитацията до съвършенство.

    07:35 19.05.2026

  • 18 Лъки лучиано

    1 2 Отговор
    Куба е най яркия пример на комунизма ! Мизерия , нищета , разруха, глад и бедност …..
    Вместо да бъдат лас Вегас - те са Тамбукту ……

    08:24 19.05.2026