Мигел Диас-Канел: Колективното наказание, налагано на кубинския народ, е акт на геноцид

Кубинският президент Мигел Диас-Канел нарече изпълнителната заповед на администрацията на САЩ от 1 май, с която се забранява на трети страни да изнасят петрол за Куба, неморална, престъпна и незаконна.

„Изпълнителната заповед, която тормози и заплашва трети страни, които се стремят да продават гориво на Куба, разширява ембаргото на САЩ до безпрецедентни нива, наказва компании, които се стремят да инвестират в Куба или просто ни доставят стоки от първа необходимост като храни, лекарства, хигиенни продукти и други, е неморална, незаконна и престъпна“, пише той в X.

„Колективното наказание, налагано на кубинския народ, е акт на геноцид“, подчерта Диас-Канел. „То трябва да бъде осъдено от международни организации и извършителите му трябва да бъдат подведени под отговорност.“

Кубинският президент отбеляза също, че „никой в ​​ръководството на партията, държавата и правителството на Куба или нейните военни институции няма активи или имущество, защитени под юрисдикцията на САЩ“.

„Правителството на САЩ знае това отлично; дотолкова, че дори няма доказателства“, подчерта той. Диас-Канел също отбеляза, че „антикубинската реторика на омразата се опитва да създаде илюзията, че такива активи съществуват, за да оправдае ескалацията на всеобхватната икономическа война“. „Ето защо ще продължим да осъждаме по най-решителен и енергичен начин геноцидното ембарго, чиято цел е да задущи нашия народ“, подчерта лидерът на републиката.