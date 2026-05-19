САЩ са отклонили 85 кораба от началото на едномесечната морска блокада на Иран

19 Май, 2026 05:08, обновена 19 Май, 2026 07:34 782 1

Ограниченията са насочени към плавателни съдове, отправящи се към пристанища в Ислямската република и такива, които се опитват да отплават от бреговете ѝ

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на корабите, отклонени от американските военни от началото на едномесечната морска блокада на Иран, е достигнал 85, заявиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„CENTCOM продължава стриктно да прилага американската блокада на иранските пристанища. Американските сили са отклонили 85 търговски кораба до момента“, според изявление, публикувано от командването през X.

Американските военни започнаха морската блокада на Иран на 13 април. Централното командване на САЩ заяви намерението си да блокира движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и тези, които се опитват да отплават от бреговете ѝ.

Както отбеляза постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани, като установяват морска блокада на републиката, придружена от изземване на търговски кораби и задържане на екипажи, САЩ на практика действат като пирати и терористи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    0 3 Отговор
    Нема мърдане, докато не дадат урана.

    06:45 19.05.2026