САЩ са отклонили 85 кораба от началото на едномесечната морска блокада на Иран

Броят на корабите, отклонени от американските военни от началото на едномесечната морска блокада на Иран, е достигнал 85, заявиха от Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„CENTCOM продължава стриктно да прилага американската блокада на иранските пристанища. Американските сили са отклонили 85 търговски кораба до момента“, според изявление, публикувано от командването през X.

Американските военни започнаха морската блокада на Иран на 13 април. Централното командване на САЩ заяви намерението си да блокира движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и тези, които се опитват да отплават от бреговете ѝ.

Както отбеляза постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани, като установяват морска блокада на републиката, придружена от изземване на търговски кораби и задържане на екипажи, САЩ на практика действат като пирати и терористи.