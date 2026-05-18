Румен Радев може да намали сметките за ток с до 30%, ако промени три закона

18 Май, 2026 08:36 5 512 64

По време на мандата на Румен Радев като президент, на покрива на президентството беше монтирана фотоволтаична система

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството на Румен Радев може да намали сметките за ток на домакинствата с до 30%, ако улесни процедурата за поставяне на балконски соларни панели. Става дума за т.нар. Plug-in фотоволтаици, които не изискват сложен монтаж и голяма инвестиция, но в същото време ги спъват три закона. За да насърчи новото правителство да облекчи процедурата, „Грийнпийс“ – България стартира нова кампания, в която призовава гражданите да поискат балконски солари, като изпратят писма до премиера и министри от кабинета му.

„Румен Радев започва управлението си амбициозно и със заявка за овладяване на цените и облекчение за домакинствата, които са притиснати от постоянното поскъпване на стоки и услуги. В същото време премиерът има силен, но неизползван инструмент – намаляване на разходите за електроенергия чрез собствено производство от възобновяеми източници“, коментира Балин Балинов, координатор на кампания „Енергийни решения“ в „Грийнпийс“ – България.

„Различни политици през годините са правили заявки за законови промени за балконските фотоволтаици, но процедурата за поставянето им у нас остава тромава и често обезкуражава хората. Домашното производство на енергия обаче допринася за по-ниските сметки за ток и за повече сигурност у дома. Това е удобно решение най-вече за хората, които нямат собствен покрив или живеят в апартаменти в многофамилни жилищни сгради. На фона на високите цени слънчевата енергия е ресурс, който ежедневно е на разположение на домакинствата. Ето защо приканваме новото правителство да улесни гражданите“, коментира още Балинов.

Според „Грийнпийс“ – България реалното улесняване на достъпа до балконски соларни панели изисква промени в три ключови закона – за възобновяемата енергия, за устройството на територията и за етажната собственост. В момента дори малките plug-in соларни системи за домакинствата попадат под строги изисквания за проектиране, присъединяване и съгласуване, а фасадите на жилищните сгради се третират като общи части. Според организацията именно тези административни и законови пречки правят достъпната слънчева енергия трудно постижима за хората, въпреки че технологията е лесна за монтаж, безопасна и широко използвана в други европейски държави.

Кампанията споделя историята на Севда Цветанова и нейното семейство, чиито живот се променя след ремонт на дома им и монтаж на балконски соларен панел, дарен от „Грийнпийс“ – България. Благодарение на системата семейството успява да поддържа по-ниски сметки за ток дори през зимните месеци. Най-високата сметка за електричество, която семейството е плащало след нанасянето си, е около 75 евро през декември, въпреки отоплението с климатици и празничните разходи.

От „Грийнпийс“ – България насърчават всички граждани да се включат в новата кампания на организацията и да изпратят писмо до Румен Радев и до министри от неговия кабинет. В специална страница потребителите могат да гледат видео с историята на семейството и само с няколко клика да изпратят писмо до премиера с призив за по-достъпни правила и подкрепа за използването на балконски соларни панели в България.

„Грийнпийс“ – България припомня, че в началото на 2023 г., по време на мандата на Румен Радев като президент, на покрива на президентството беше монтирана фотоволтаична система. Данни, получени по Закона за достъп до обществена информация показват, че тази инсталация пести около 30% от сметките за електроенергия на сградата, което е над 750 евро месечно. Въпросът е дали технологията ще стане достъпна и за българските домакинства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а кога ще се

    27 9 Отговор
    разведем от топлофикация

    Коментиран от #48, #57

    08:41 18.05.2026

  • 2 ФАКТ

    16 51 Отговор
    139 държави издирват на срания от страх руски лидер.

    Коментиран от #6, #22, #26, #35

    08:42 18.05.2026

  • 3 Развитие

    42 4 Отговор
    Само лъжи се пласират постоянно за малоумниците които месията подлъга

    08:42 18.05.2026

  • 4 Бжбф

    42 0 Отговор
    Енергодружествата продължават да надуват сметките. След 1 юли ще повишат цената на тока при всички положения.

    08:43 18.05.2026

  • 5 шам фъстък

    16 4 Отговор
    Пажъйвьом,увидимъ!

    08:44 18.05.2026

  • 6 Нека

    26 7 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    го издирват акъл да им дойде на ЕвроУрсулите !

    Коментиран от #23

    08:45 18.05.2026

  • 7 Боташа може и да може,

    20 25 Отговор
    но кой тогава ще плаща тока за любимата му крайна? Нищо няма да намали тоя измамник.

    Коментиран от #18, #64

    08:46 18.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    45 1 Отговор
    Балин Балинов... Грийнпийс... айде до тука с простотиите!

    Може да намали сметките и просто като откаже да плаща рекетьорските квоти на тока от ТЕЦ и тогава ще го намали за всички, което значи, че и индустрията ще се съживи.

    Аман от зелените терористи!

    08:47 18.05.2026

  • 10 Фен

    3 8 Отговор
    Грозен?

    08:47 18.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 идиоти

    43 3 Отговор
    А кой и защо разреши на милиони декари плодородна земя да се засеят с панели !!

    08:49 18.05.2026

  • 13 Фен

    15 0 Отговор
    Аха. Трият ме, защото написах, че е несложен. Опростен?

    08:49 18.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Как беше

    22 0 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш.

    08:50 18.05.2026

  • 16 арлингтън

    4 10 Отговор
    Направете го,г-н Радев,чакаме ви!

    08:50 18.05.2026

  • 17 Хммм

    21 4 Отговор
    Може, ако гражданите сами го направят. Защо тогава сте сложили снимка на Гумен?

    08:51 18.05.2026

  • 18 жик так

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "Боташа може и да може,":

    Объркал си и автобуса и посоката .

    08:51 18.05.2026

  • 19 койдазнай

    2 24 Отговор
    Абе преди 40 години, с една заплата можеха да се платят 4000 квт.часа ток. Това сега са 720 евро. Това сега е половин средна заплата. Защо трябва да се намаляват сметките за ток?!?

    Коментиран от #28

    08:52 18.05.2026

  • 20 дет се вика

    14 1 Отговор
    а дано ама на дали…

    08:52 18.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хихи

    16 0 Отговор
    балконски соларен панел, колко вата? Колко вата потребява семейството месечно, зимните месеци и усреднено?
    В България соларен панел (или система) с мощност от 1 киловат може да произведе средно между 1200 и 1500 (киловатчаса) електрическа енергия на година.

    08:54 18.05.2026

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    19 0 Отговор
    РЕТЪРН ОФ ДЪ ИНВЕСТМЪНТ - ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА
    ......
    1 КВ.М ФОТОСОЛАР 200 ВАТА Е НА МНОГО ЕДРО 0.5 ЕВРОЦЕНТА НА ВАТ ... С ИНСТАЛАЦИЯТА И ОТДЕЛЕН КОНТРОЛЕР ЗА ВСЕКИ ПАНЕЛ .
    ... ИДВА 2 ЕВРО НА ВАТ
    ..... ИЛИ 8 КВ.М 1600 ЕВРО ....
    .... СМЕСЕТКАТА ЗА ТОК СЕ НАМАЛЯВА С 30 ЕВРО
    ..... ИЛИ ЗА ДА ГО ИЗПЛАТИШ ТРЯБВАТ ГРУБО 4 ГОДИНИ :)

    Коментиран от #30

    08:55 18.05.2026

  • 26 никой никого не издирва

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    само мозъка ти се издирва

    08:55 18.05.2026

  • 27 НЕ СЕ ПОДВЕЖДАЙТЕ....В ПОСЛЕДСТВИЕ

    25 1 Отговор
    ТОКА ЩЕ БЪДЕ ВДИГНАТ ОЩЕ И ОЩЕЕЕ..... ТОК ЗА УКРИЯ БЕЗ ПАРИ......ДОКОГА ......АЕЦА Е СТРОЕН С НАРОДНИ ПАРИ ЗА БЪЪЪЪЪЛГАРСКИЯ НАРОД НЕ ЗА НЯКОЙ ДРУГ....

    08:56 18.05.2026

  • 28 Зашото не всички сме грантаджии като теб

    22 1 Отговор

    До коментар #19 от "койдазнай":

    и 2/3 от работещите в астния сектор вече сме с най-ниските заплати в €шиткоини в цялата €врошиткоинзона

    08:56 18.05.2026

  • 29 Само да попитам

    30 0 Отговор
    В коя държава по света цената на електричеството е паднала с 30% след монтирането на слънчеви панели? Когато се лъже трябва да е с мярка!

    08:58 18.05.2026

  • 30 АБЕ Т НАЯСНО ЛИ СИ АКО НА СЯКА

    17 9 Отговор

    До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ТЕРАСА СЕ НАКИЧАТ ТИЯСИГАНИИ. НА КО ЩА ЗАПРИЛИЧА БЪЛГАРИЯ......ИОТ КЪДЕ НА КЪДЕ БЕДНИЯ БЪЛГАРИН ША ИНВЕСТИРА ЗА ТОВА ТОООЙ ВЕЧЕ Е ИНВЕСТИРАЛ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ ВЕДНЪЖ И МУ КРАДЪТ ТОКА КОЙТО Е БИЛ ЗА НЕГО....

    Коментиран от #32

    08:59 18.05.2026

  • 31 Грозната истина

    20 1 Отговор
    Прокопа, Тиквата и Прасето изядоха милиардите точно за тия солари за домакинстата като си направиха огромни частни соларни паркове и то върху най-плодородните земи. А наша Мара боташка пак се сетила да се побара, след като парите по тия програми приключиха.

    08:59 18.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ха ха ха ...един из клецан козляк

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Тая нощ май са те о"пъвали накриво , а ?

    09:04 18.05.2026

  • 36 ДА БАНКИТЕ ИЗКАТ ПАК ДА ОТПУСКАТ

    20 0 Отговор
    НООООООВИИИ КРЕДИТЕ ИЛИ ДА ПРОДАДЕТЕ НИВИТЕ НА ДЕДИТЕ СИ ЗА ДА КОМПЕНСИРСТЕ КРАДЦИТЕ НА НАРОДНИЯ ТОК ОТ АЕЦА СТРОЕН С НАААААААРОДНИ ПАРИ ЗА НАРОДА.

    09:06 18.05.2026

  • 37 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    10 5 Отговор
    ПО ПОКРИВИТЕ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ Е КОФТИ
    ЗАЩОТО ПОСЛЕДНИТЕ ЕТАЖИ ДАЖЕ В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ СТАВАТ ЛЕЙКИ

    09:07 18.05.2026

  • 38 Колкото толкова, ве бунаааак

    12 0 Отговор

    До коментар #34 от "НЕГРАМОТНИКОООООО КООООЛКО":

    Като те задължат ти да си го плащаш половината. ако ще участваш в схемата както е при последните "санирания", няма да иам много желаещи от панелките

    Коментиран от #41

    09:07 18.05.2026

  • 39 Какви солари на балконите

    19 6 Отговор
    Вие представяте ли си в какво ще се превърнем, цяла София, красотата на градът изчезва, навсякъде слънчеви панели, които в Турция се слагат само на покриви на жилищни сгради. Отделно, още вдигане на температури, от бул. България към Гешов не се диша,че нацвъкаха асфалт по тротоари, щот е най-евтино, който вдига температурите, плюс отнемане на ветрове, чрез дивашко презастрояване и тъмници от щорите, за да не гледаме насилствено БНТ от прозорците на съседите, плюс липсата на паркинги, плюс фини прахови частици от презастрояване, плюс колите, малките еднопосочни улички станаха магистрали. Не ни стигат капещите климатици от балконите, ами и да падат мазилки върху главите ни без оценки на конструкции на балконите. Пощуряхте в обслужването на зелените лобита, но те вървят и с цифровите такива, една майка ги е раждала. Този човек ще ни натресе цифровото евро.

    09:08 18.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 А АКО ИЗВАДЯ ВИЛАТА И ТА

    0 7 Отговор

    До коментар #38 от "Колкото толкова, ве бунаааак":

    НАБАРАМ,НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО,, И ДРУГИТЕ КРАДЦИ И ЗАЩИТНИЦИ НА КРАДЦИТЕ....Ша млъкнете да обиждате ФОРЕВАААА...

    09:11 18.05.2026

  • 42 Президентът да строи Белене

    18 1 Отговор
    да връща Мариците с намаляване на квотите, пак въглищата ни спасиха зимата, и да не се занимава с ВЕИ и фото. Фото само на покриви на сгради. Голяма част от бедните българи няма да се съгласят на фотоволтоици. Необходимо е Решение на държавно ниво, защото в частното оправия няма, много рядко се стига до пълно единодушие.

    09:12 18.05.2026

  • 43 Поредната глупст за усвоени милиарди

    19 1 Отговор
    от фирмите на добрите олигарси? Колко квадрата панелче може да се постави на парапета на тераса - 2 кв.м? Колко ток ще произвежда това нищо особено зимата - почти нищо? За експлоатационния му живот няма да може да се изплати даже. Поредното крадене като през лепенето на златен стиропор по фасадите на няколкостотин блока.

    09:13 18.05.2026

  • 44 ТОЯ НЯМА ЛИ ДА ФАНИ КРАДЦИТЕЕЕЕ

    12 0 Отговор
    ГЛЕЙ КО ИЗМИСЛИЛ.....ТОЛКОЗ МУ Е ПИПЕТО....

    09:13 18.05.2026

  • 45 Какви фото

    12 1 Отговор
    като в Територията е 6 месеца зима, няма слънце 6 месеца, няма, само на обяд.

    09:14 18.05.2026

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 7 Отговор
    ПО МОИ ПРЕЦЕНКИ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
    ЩЕ КОНВИСКУВА ПОНЕ 1000 МЕГАВАТА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ
    .... АКО РАДЕВ Е ПИЧ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕ С ЕК
    КОНФИСКУВАНИТЕ ФОТОВОЛТАЦИ ДА ОСТАНАТ КАТО ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ :)

    09:15 18.05.2026

  • 47 Радев може да намали сметките за ток

    5 2 Отговор
    също за поното да не се плаща сградна инсталация
    които не ползват поно

    09:23 18.05.2026

  • 48 "Моsеs" Радев съм

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "а кога ще се":

    Отговорът е: никогда - нарочно го пиша на руски, за да го прочетете излъганите на изборите путинофили.

    09:24 18.05.2026

  • 49 Пежо

    2 5 Отговор
    Ние сме голями естети, в Германия като са монтирали масово по балконите, не им пречи.Това го мисля отдавна, може би има смисъл.Цената на тока няма да падне, а сметката на домакинството.Дори и с 20 евро на месец да е, ако ще се изплати за до 6-7 години

    09:25 18.05.2026

  • 50 "ПРОГРЕСИВНИ" СЕЛЯНИНО ОТ СЛАВЯНОВО

    7 0 Отговор
    ИКОНОМИКАТА ГЛУПАКО !

    09:28 18.05.2026

  • 51 До Алтернатива

    3 1 Отговор
    "конфискуваните фото евентуално и ВЕИ-та, наторварват ел. системата, затова им плащаме 50% таксички напрежения и достъпи с ДДС-то. Докато токът пристигне до домовете ни, се губят между десет и 25%, отделно не е с постоянно напрежение ток, ВЕИ-тата и фотото си избиват печалбите от нас. Сега сметнете за 2025 такси разпределения и разходи и ги сравнете с тези от 202", повишиха ги или ако ползвате ток за 20 лева с ДДС 22 лв. безТакса триене на зъби, сега имате с таксите 40 лв. и ДДС 8 лв.. Пунта Мара е държава с 6 месеца зима, с фото, които да покрият разход за 2 лед крушки, зареждане телефон, и лаптоп, пълна Пунта Мара. Българите инвестираха в реактори Белене, оборудване Белене, площадка Белене и лиценз площадка Белене, който изтече, но документите са налични..
    В Турция фото на покриви, но само в Южната част. Почнаха да излизат лобитата зад Радев.
    Махни такса сградна инсталация за неползващите парно с години. Това направи, Радев.

    09:30 18.05.2026

  • 52 Тома

    8 0 Отговор
    Той да остави фотоволтиците ами да хваща крадците на милиарди от народа да ги връщат.

    Коментиран от #55

    09:30 18.05.2026

  • 53 ТИР

    4 2 Отговор
    Ето това вече е тъпня, ако имаш гарсониера с един прозорец, колко место остава за да монтираш,,, някой дори трябва да премахнат сателита и просторките,,,,

    09:44 18.05.2026

  • 54 Грийн сок

    5 0 Отговор
    Сега с любимата летим
    на екскурзия да Германия
    после тока

    09:45 18.05.2026

  • 55 ЕДГАР КЕЙСИ5769

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Тома":

    ПЪРВО ДА ХВАНЕ "НЕГОВИТЕ" ОЛИГАРСИ ................. ГЕРГОВ, ВЪЛКАНОВ, Сл. ВАСИЛЕВ (МАЛКИЯ МРАZ), БОБОКОВИ, БАНЕВИ, Б. РАШКОВ ДАМАДЖАНОВ, Цв ВАСИЛЕВ (СРЪБСКИЯ БАНДИТ), ЧЕРЕПА ................... ФАКТ !

    09:47 18.05.2026

  • 56 по добре късно......

    4 3 Отговор
    Фрейбург е зелен град и като разположение е близък до софия.там имат шварцвалд и много зелена енергия.от вятърна до слънчева.ако се направи тук ще е добре.още преди 20години със сина ни говорехме на тази тема.там където няма електричество се слага когато отидеш и се махат когато си тръгнеш.те са и сгъваеми клетките!Махаш ги и ги слагаш ...защото в бг по руски модел се краде !

    09:50 18.05.2026

  • 57 пенсионер

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "а кога ще се":

    Никога не можеш да се разведеш с Топлофикация...продадох апартамент, след като го разбрах това!

    10:29 18.05.2026

  • 58 Трьнчо

    6 0 Отговор
    Е ,па ...пледи два месеца дадоха репортажи с хора с такива системи. Даже и Катето Евро изписка ,че има соларна система , а плаща скьп ток .Така , че файда от тези системи няма

    10:49 18.05.2026

  • 59 Дедкото

    5 1 Отговор
    нищо няма да намали. Гледа да се скатае за "Боташ". Само гафът "Боташ" да беше стига да бъде отсвирен. Да ама хората му дадоха държавата за награда. Толкова си могат. Тоя невзрачен човечец се заигра със страховете на хората. Щял да "демонтира", цени да сваля кривосъдие да изправя. Кой да знае, че е толкова велик.

    11:01 18.05.2026

  • 60 Турта

    2 0 Отговор
    Да ме прощава Развейсан, но eнергийна регулация не е само електричество, а то е най-евтиното перо за момента.

    11:18 18.05.2026

  • 61 !!!?

    3 0 Отговор
    Балконски солари - повече независимост за всеки дом !!!?

    15:49 18.05.2026

  • 62 А КОЙТО Е СЪС СЕВЕРНО ИЗЛОЖЕНИЕ ?

    2 2 Отговор
    ТОВА Е ДЕМАГОГИЯ , ТОВА НЕ Е НАМАЛЕНИЕ А Е И ЛЪЖА , С ЕДИН БАЛКОН СМЕТКАТА ИЗОБЩО НЯМА ДА НАМАЛЕЕ ! СОЛАРИТЕ САМИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ ! ТЕ СА НЕЕФЕКТИВНИ И СЛЕД 5 ГОДИНИ СА ЗА БОКЛУКА !

    16:15 18.05.2026

  • 63 Стига бе!

    0 1 Отговор
    На балкона ще събереш един панел два на един метър, който има номинална мощност 580 вата. При 1500 часа слънчево греене годишно дори да е на подходящо място т.е. балконът да не северен, ще произведе около 800 киловат часа на година максимум и то само ако съседите ти отгоре не си излеят манджите през терасата върху фотоволтаичния панел в общежитието, в което живеете защото именно такива са блоковете , строени през соца, а също и новото строитество и тогава панелът няма а призведе нищичко, като се зацапа с мазни манджи.

    16:51 18.05.2026

  • 64 Ами питахте ли ЕРП-то бре?

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боташа може и да може,":

    Нали заради тези фотоволтаици направиха балансирщите групи. Вместо да карате хората да вършат глупости по-добре първо ги изкарайте на свободния пазар на ток за да видите, че това което ги карате да правят е безумно. Когато ще има ток в техния панел на балкона ще има във всички фотоволтаици, монтирани където и да е и токът тогава на борсата ще струва нула защото ще има свръх предлагане и този ток от техния панел ще бъде излишен, защото по това време ще могат да си купят достатъчно евтин ток , който да обезсмисли подобна инвестиция напълно, а когато се скрие слънцето ще им се наложи а купуват балансираща мощност и то в часовете на върхово потребление рано сутрин и късно вечер, когато панелът им няма да работи, а на борсата токът ще е минимум.500 евро на мегават час. В общи линии това е реалната обстановка след зелената вълна от фотоволтаично малоумие и то е предостатъчно , като обем за да се опитвате да го набутате и по жилищата. Виж за бойлери на слънчево загряване съм съгласен, но за фотовалтаици по балконите на блоковете е безумно, освен че ще загрозят фасадите, защото нама да е единно изпълнение ами всеки ще си монтира каквото му е харесало и ще стане пълна цигания освен всичко.

    17:11 18.05.2026

