The Economist: Русия търпи тежки загуби, настъплението ѝ в Украйна е спряло
18 Май, 2026 09:02, обновена 18 Май, 2026 09:02 4 157 253

Според анализ на изданието бойните действия остават интензивни, но фронтът се променя и украинските сили започват да си връщат територии.

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Войната между Русия и Украйна е малко вероятно да приключи скоро, въпреки двете кратки примирия през последните месеци. Това посочва The Economist, като отбелязва, че въпреки липсата на значително намаляване на интензивността на бойните действия, динамиката на фронта постепенно се променя, предава Фокус.

Изданието подчертава, че руските загуби остават изключително високи, докато пролетното настъпление на руските сили е спряло напълно.

Според анализа на медията през тази година Русия е понесла ограничени, но значими териториални загуби за първи път от октомври 2023 г. насам.

Журналистите оценяват, че към 12 май между 280 000 и 518 000 руски военнослужещи са загинали във войната, а общият брой на жертвите, включително ранените, достига между 1,1 и 1,5 милиона души. Това означава, че около 3% от мъжкото население на Русия в предвоенна възраст е било убито или ранено, посочва изданието.

Според анализа тези сериозни загуби се натрупват на фона на минимални териториални успехи. В същото време бойното поле става все по-фрагментирано, като украинските дронове все по-често поразяват цели дълбоко зад фронтовата линия, което затруднява придвижването на руските части.

Някои оценки все още сочат бавен напредък на руските сили, но The Economist отбелязва, че те са превзели около 220 кв. км, или едва 0,04% от територията на Украйна през тази година.

В същото време украинските сили са успели да си върнат приблизително 189 кв. км територия, което според анализа може да е знак за забавяне на руските настъпателни действия и потенциална повратна точка в конфликта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

  • 1 Наистина

    146 41 Отговор
    Вервайте !

    Коментиран от #9, #43

    09:02 18.05.2026

  • 2 Знаем

    155 56 Отговор
    Продължават фалшивите " победи" на украИна.

    Коментиран от #7, #44, #204

    09:03 18.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    102 27 Отговор
    БРИТАНИЯ И ТЯ Е ХИПОПОТАМ КАТО БЪЛГАРИЯ
    .... ДО УШИТЕ В ТИНЯТА И ПАК РУСОФОБСТВА
    .....
    5 МИН. ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗА 6-7 ГОДИНИ

    Коментиран от #10, #207

    09:05 18.05.2026

  • 5 А Мала Токмачка?

    44 79 Отговор
    Орките превзеха ли Мала Токмачка?А?

    Коментиран от #18, #156

    09:06 18.05.2026

  • 6 Фашизма

    127 41 Отговор
    винаги си е служил с лъжи и пропаганда! И днес фашизма залял запада не остава по назад. Глупави лъжи и евтина пропаганда срещу Русия!

    Коментиран от #11, #13

    09:06 18.05.2026

  • 7 минувач

    53 86 Отговор

    До коментар #2 от "Знаем":

    Вече 4 години продължават истинските победи на ватенките

    09:06 18.05.2026

  • 8 Някой

    93 22 Отговор
    Кога специализираните издания станаха военни експерти. Или като не може да ни информират за успехи във войната на колективния запад срещу Русия дай да пробваме с т@па пропаганда

    09:07 18.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И да се знае!

    45 83 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Всички български революционери са ненавиждали крепостните.

    Коментиран от #12

    09:08 18.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Знае се

    69 12 Отговор

    До коментар #10 от "И да се знае!":

    че безродника е срам и мрази род и родина!

    09:09 18.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 иво христов Пуловера

    38 49 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    Коментиран от #155

    09:12 18.05.2026

  • 18 Абе гледах вчера

    66 30 Отговор

    До коментар #5 от "А Мала Токмачка?":

    как укри се мъчат да влязат в Купянски през един тунел, некадърно направен от тях и той се други отгоре им. Само краката им стърчаха. Знаем, че Купянск е руски от февруари.

    Коментиран от #35

    09:12 18.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така ли?

    57 12 Отговор
    Четете и в други сайтове. Всъщност коалицията на войната и Русия се дебнат на украинска територия. Путин го е страх да удари с тактически бомби, Западът се надява това да не стане, защото играта ще вдигне нивото и не е ясно как ще се развият военните действия и на чии територии.

    Коментиран от #49, #251

    09:14 18.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БТР-56

    35 60 Отговор
    Руски е само според теб и другия олиг.офрен Герасимов, който три пъти лъже, че са превзели Купянск. А тия в тръбата са руски прос.таци, които ползват един и същ изтъркан номер....

    Коментиран от #31, #233

    09:15 18.05.2026

  • 25 МЪКЪ,МЪКЪ

    27 46 Отговор
    Русофилска Мъкъ.

    Коментиран от #123

    09:16 18.05.2026

  • 26 Такива "оценки" не правят

    53 11 Отговор
    с анализи на журналисти, а с данни!
    Не е зле Икономичните, да споменат откъде са данните!

    Коментиран от #76

    09:16 18.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ти да видиш

    67 18 Отговор
    Тъй ще да е. И за това при обмен на убити украинците получават по около 1000 чувала а руснаците - 30 до 50. И така е от доста време.
    Економист, сър.

    Коментиран от #42

    09:17 18.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мдааа... ти да видиш

    71 20 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    09:18 18.05.2026

  • 33 1001

    46 11 Отговор
    Кой казва ония дето всяка вечер казва на хората как напредват. Война трябва да крадат и европейските така начечени елити да са на власт. Това е истината. Всички в европа си заминавата със Зеления клоун!

    09:19 18.05.2026

  • 34 Украйна СВО Победа

    27 44 Отговор
    Константин Малофеев:

    "Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."

    Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.

    09:19 18.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Zaxaрова

    21 28 Отговор
    Няма край руският позор.

    09:21 18.05.2026

  • 39 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    8 32 Отговор
    Тавариш Путин е под напрежение.Тия дето пишат тези глупости започнаха да си вярват!

    09:22 18.05.2026

  • 40 Фори

    12 26 Отговор
    Какви загуби за Русия са 280 000 души.На население от 150 милиона могат да имат и милион и половина без да го усетят!

    Коментиран от #74, #128

    09:22 18.05.2026

  • 41 Х0 х0л без акъл

    29 11 Отговор

    До коментар #31 от "Руснак без крак":

    Ко тана с контранаступа стигнаа ли Лвов!!!

    09:22 18.05.2026

  • 42 А как е бизнесът на Кобзон?

    14 28 Отговор

    До коментар #28 от "ти да видиш":

    Върви ли?

    Коментиран от #235

    09:22 18.05.2026

  • 43 КГБ

    14 26 Отговор

    До коментар #1 от "Наистина":

    Ти нали вярваш на Пуслер

    09:23 18.05.2026

  • 44 Така де

    20 32 Отговор

    До коментар #2 от "Знаем":

    Русия утанула!

    Коментиран от #236

    09:23 18.05.2026

  • 45 Механик

    29 28 Отговор
    А на мен ми бяха надулли главата, че Русия била сила.

    Коментиран от #237

    09:23 18.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Раша да не го игре сърдита

    23 29 Отговор
    Zащото ще си тръгне набита !🇪🇺✌️💥

    Коментиран от #248

    09:24 18.05.2026

  • 48 1944

    10 20 Отговор
    можели да повторят. да се напият? друго не могат.

    09:24 18.05.2026

  • 49 Да бе да:)

    33 9 Отговор

    До коментар #21 от "Така ли?":

    Щото Русия си няма конвенционални та ще използва тактическо ядрено?
    За Русия тия области и населението, са си вече част от нея и никога няма да си ги трови

    Коментиран от #83

    09:24 18.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дето вчера ми ги даде за смуч.....

    15 3 Отговор

    До коментар #35 от "Стига фъфли?":

    .....каш ли? Искам ресто. Ксчество 0

    09:25 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Сесесере2🤢🤮

    18 25 Отговор
    Какво стана с границите преди 1991 върна ли се сесесерето? варшавския договор върна ли се?? СИВ???

    Коментиран от #70

    09:25 18.05.2026

  • 54 И Преди и сега

    23 34 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #75, #133, #238

    09:25 18.05.2026

  • 55 АЗОВ 666

    20 28 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени 0ркове рано сутрин на обед и вечер 📈

    Коментиран от #240

    09:25 18.05.2026

  • 56 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    24 26 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    09:26 18.05.2026

  • 57 Путин гол до кръста на пони

    15 20 Отговор
    Всичко върви по план! Вярвате ли ми?

    09:26 18.05.2026

  • 58 Не само са спрени

    19 26 Отговор
    Монгольята а са ОСВОБОДЕНИ..112 км² през последната седмица!
    Пишман могучая и жълтурите Оризо-Гризачи ... приключиха!
    Скоро украинците ги почват с.. Балистични ракети Украинско производство!
    ЗАКРИВАЙ

    Коментиран от #145

    09:26 18.05.2026

  • 59 Георги

    19 18 Отговор
    е време беше, след 4 години стотици милиарди помощи, разузнаване, оръжие и санкции от толкова много страни... сега е време украинците да започнат да настъпват, но да видим това пък колко ще отнеме.

    09:26 18.05.2026

  • 60 бензинджиите с ракети

    14 18 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и кой ще бъде под ембарго ну паГади

    09:26 18.05.2026

  • 61 ру БЛАТА

    21 23 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    09:27 18.05.2026

  • 62 оня с коня

    19 34 Отговор
    русофилската ГМЕЖ тука яростно оспорва всякаква Информация за Руските загуби,обявявайки ги за Лъжа.И възниква въпроса:След като тука се публикуват Лъжи ЗАЩО Русофилът ги чете НАСТЪРВЕНО,а не се информира от Руската преса - и на нея ли нямат доверие?А иначе съвсем сериозно се отнесох към наставленията им да месим погачи и да учим Руски щото дядо Иван бил на дунава - и на частни уроци по руски ходих,омесих и Погачите,отивам на Денава да посрещам - няма нито Дядо Иван,нито баба Иванка?Е баш това никога няма да им го простя!

    Коментиран от #78

    09:27 18.05.2026

  • 63 Орк на тротинетка 🧌🛴

    14 23 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    Коментиран от #241

    09:27 18.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Тома

    7 6 Отговор
    Още от сутринта само като прочетеш заглавието и ставаш целия челик

    09:28 18.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Благой

    21 5 Отговор
    По малко фантазии

    09:29 18.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Путлеристан 🤮🤮

    16 20 Отговор
    Преди блатните територии ги владееше златната орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    Коментиран от #73, #148

    09:30 18.05.2026

  • 70 Какво стана с Крим

    23 6 Отговор

    До коментар #53 от "Сесесере2🤢🤮":

    Пи ли кафе наркомана там.?

    Коментиран от #80

    09:30 18.05.2026

  • 71 Хаха

    3 10 Отговор
    Свършиха им пералните

    09:30 18.05.2026

  • 72 Една от 10-те Божии заповеди гласи

    19 4 Отговор
    « Не лъжи»!
    Евтина пропаганда на « преуспели» сенки.

    09:31 18.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 На дунава с погачите

    9 4 Отговор

    До коментар #40 от "Фори":

    Аверче много смело се разпореждаш с чужди животи на едро...брейй бреййй

    Коментиран от #92

    09:32 18.05.2026

  • 75 Добре се грижи Украйна за Европа

    22 11 Отговор

    До коментар #54 от "И Преди и сега":

    Европа добре затъва в кредити, инфлация, рецесия, фалиращи фирми! Добра грижа!

    Коментиран от #85

    09:32 18.05.2026

  • 76 Джамбаза

    12 3 Отговор

    До коментар #26 от "Такива "оценки" не правят":

    Аз и по-добри анализи правех и посочвах какво ли не, като отбелязвах, - но не ме оценихте!
    Хак да ви е сега The Economist

    "Това посочва The Economist, като отбелязва, че.."

    09:32 18.05.2026

  • 77 Ха ХаХа

    13 6 Отговор
    Роб под слънцето=хо хо л
    Татарски

    09:33 18.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Киев за три дни

    6 14 Отговор
    Не са минали още два дни и ние сме в Киев!

    Коментиран от #84, #86, #102

    09:33 18.05.2026

  • 80 Кафе със сухо бяло

    8 4 Отговор

    До коментар #70 от "Какво стана с Крим":

    Мляко!

    09:34 18.05.2026

  • 81 Какво стана с Плана на Зеленски

    15 6 Отговор
    За победа над Русия и разделянето и на области?

    09:35 18.05.2026

  • 82 Ха ха ха

    8 11 Отговор
    Чунга щанга, или банга ранга чибурaшu.....

    09:35 18.05.2026

  • 83 Ядрени кипейки

    8 16 Отговор

    До коментар #49 от "Да бе да:)":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:35 18.05.2026

  • 84 Киев капитулира за дни

    14 10 Отговор

    До коментар #79 от "Киев за три дни":

    и бе готов да подпише мир в Истанбул.

    /Борис Джонсън/

    Коментиран от #88

    09:36 18.05.2026

  • 85 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    12 16 Отговор

    До коментар #75 от "Добре се грижи Украйна за Европа":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    Коментиран от #87

    09:36 18.05.2026

  • 86 Алексей Арестович

    19 7 Отговор

    До коментар #79 от "Киев за три дни":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, тогава не за 3 дни. А за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.

    09:37 18.05.2026

  • 87 Факт

    21 8 Отговор

    До коментар #85 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    САЩ унищожава Европа, а глупака се радва!

    Коментиран от #90, #95

    09:37 18.05.2026

  • 88 Борис Джонсън

    18 5 Отговор

    До коментар #84 от "Киев капитулира за дни":

    Дадох 1 млрд.лири на Зеленски да продължи войната и да скъса споразумението с Русия

    09:39 18.05.2026

  • 89 9ти септември

    12 5 Отговор
    Аде ве има и други сайтове които казват друго

    09:39 18.05.2026

  • 90 Иванушка дурачок

    7 15 Отговор

    До коментар #87 от "Факт":

    Благодаря че си се Zагрижила за ЕС но няма нуда добре сме си(за разлика от ру блата)

    🇪🇺👑

    Коментиран от #97, #143

    09:39 18.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Реалист

    9 15 Отговор
    Ват ниците са изгладняли здраво, скоро ще изгонят Путлер от землянката му в Подмосковието...

    09:40 18.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Ха ха ха

    9 15 Отговор

    До коментар #87 от "Факт":

    Сащ унищожават пРоссия.......а ти си мисли каквото щеш.....

    Коментиран от #99

    09:41 18.05.2026

  • 96 ХА ХА ХА

    15 8 Отговор
    НОВА УТРИН - НОВА СЕРИЯ УКРО-ЛЪЖИ!

    09:41 18.05.2026

  • 97 Ами българите сме европейци

    21 6 Отговор

    До коментар #90 от "Иванушка дурачок":

    и е нормално да ни е грижа за ЕС. Циганите нямат родина и дай им да тролят ден и нощ лъжи и простотия срещу Русия, обслужвайки ДАЩ да източва ЕС!

    Коментиран от #100

    09:42 18.05.2026

  • 98 Цеко

    9 16 Отговор

    До коментар #66 от "Опелото":

    Много руска смрадт измре.

    09:42 18.05.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Мишел

    17 7 Отговор
    ISW, от вчера: руснаците атакуват Шевченково, разположено западно от Купяпск.
    На картите на войната Купянск е в руска територия.

    Коментиран от #105

    09:44 18.05.2026

  • 102 Факти

    19 8 Отговор

    До коментар #79 от "Киев за три дни":

    Русите взеха Луганск , Крим , Донбас и Донецк всички други фантазии са на роднините на хитлеристите от вермахта в ЕС !

    Коментиран от #119

    09:44 18.05.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Тодар Живков

    8 17 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това да българските комунисти.

    09:45 18.05.2026

  • 105 ЪХЪ

    5 17 Отговор

    До коментар #101 от "Мишел":

    А що няма жив руснак в Купянск?

    Коментиран от #111

    09:46 18.05.2026

  • 106 Простотия до шия

    16 4 Отговор
    С прочитането на такива коментари всеки чужденец ще мисли, че IQ- то на всеки българин е под 60.

    Коментиран от #157, #190

    09:46 18.05.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Ъхуху

    10 3 Отговор

    До коментар #105 от "ЪХЪ":

    Ами що смъркача орИва света за кеш и янките го занулиха и ми препоръчаха да се разкара с добро от 3% дето държи в Донбас ?

    09:51 18.05.2026

  • 112 Казанлъшкия

    9 5 Отговор
    Е, хубаво и да е спряло , загубили ли са войната като са в 20% от територията на Украйна?

    Коментиран от #121

    09:52 18.05.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 АБЕ МАНИ...

    3 12 Отговор
    Пиздоглазия Пен ДЕЛ, могучая и жлътурето на Ким не моат си опазат Юртите у москалбад, тръгнале срещу Богатирете от..Киевското КНЯЖЕСТВО!
    Сега нема а скимтите кат ве млатят като шкембе у дувар
    Хехехехехехе

    Коментиран от #173

    09:54 18.05.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Той и външна тоалетна няма

    6 2 Отговор

    До коментар #107 от "Въпрос":

    Клечи на двора до върбата и се забърсва с шумки.

    Коментиран от #131

    09:54 18.05.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Реалист

    5 18 Отговор

    До коментар #102 от "Факти":

    Ват ниците ще се изнаесат от Донбас по-скоро отколкото си мислиш, само гледай! Те и от Крим трябва да се изнесат, но там ще е по-трудно...обаче сухопътен достъп до Крим не бива да им се позволява и това е важно не само за Украйна, а цяла Европа. Керчевския мост пак ще го взривят и това е, по суша път няма да имат. Украйна до Азовско море достъп трябва да има задължително. Донуцк е част от Украйна вече над 100 години и ще остане такава, да си знаят бг малоумните копейки...Фатмака и той е добре да го проумее, че пак няма да го канят никъде освен в Москва.

    Коментиран от #124, #147

    09:55 18.05.2026

  • 120 Мислител

    10 4 Отговор

    До коментар #110 от "Ами тъпей":

    Въшките с които се хвали фена на урконацистите са нормален придатък към начина на живот който води от появяването си на този свят …

    09:55 18.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 А не се пъни

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "МЪКЪ,МЪКЪ":

    Ша земеш да родиш от мъка

    09:59 18.05.2026

  • 124 Въпрос

    10 3 Отговор

    До коментар #119 от "Реалист":

    И като се събуди подмокрен ли беше или смъркача ти се появи като духът спасител от Аладиновата лампа ? С бял прах около нослето и с тениска в Белия дом ?

    Коментиран от #137

    09:59 18.05.2026

  • 125 Мишел

    11 3 Отговор
    Сирски направи Купянск поредната месомелачка за украинската армия.

    Коментиран от #132

    10:00 18.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Казанлъшкия

    11 2 Отговор

    До коментар #121 от "Аре кини Без- казармен пръдльок":

    Май ти си такъв :). Ако Турция примерно навлезе в 20% от територията ни и 4 години не можем да я изгоним , ние ли печелим в.йната или те? Давам ти обикновен пример като човек с основно образование, дано схванеш.

    Коментиран от #146

    10:02 18.05.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Не е така

    6 1 Отговор

    До коментар #116 от "Той и външна тоалетна няма":

    Интелектът му показва че може би се е усетил и вече използва растения с по големи и по меки листя …. Хихи

    10:03 18.05.2026

  • 132 Русия

    5 11 Отговор

    До коментар #125 от "Мишел":

    Сирски е руснак и води съпротивата на русите срещу монголо-хазарската ода, нахлуваща от Евразия. Забелязъл ли си, че болшинството окупатори в Украйна са с произход от Алтай, Владивосток, и въобще от демите зад Урал?

    10:03 18.05.2026

  • 133 Мишел

    11 5 Отговор

    До коментар #54 от "И Преди и сега":

    С такова нулиране Украйна от 52.5 милиона население стана 20 милиона.

    Коментиран от #139, #141

    10:04 18.05.2026

  • 134 копейка с чалма

    5 8 Отговор
    Ние сме дълголетници
    живеем средно 58г.
    (преди войната пфициално мъже)

    10:04 18.05.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 А Добро утро

    7 5 Отговор
    Голем рев на жендарлята мислят че Русия ще победят смешниците

    10:06 18.05.2026

  • 137 Реалист

    4 7 Отговор

    До коментар #124 от "Въпрос":

    Не питай много, ами вземи прочети някоя книга. Историята не се учи в интернет или от БГ комунистически учебници и литература...

    Коментиран от #153

    10:07 18.05.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 РЕАЛИСТ

    4 12 Отговор

    До коментар #133 от "Мишел":

    20 милиона доста успешно сдържат 150 милиона въоръжени с 80 години трупано съветско оръжие 20 години превъоръжени ВС на РФ на снойност 1 трилион долара.

    В началото на СВО украинската армия беше 255 000, докато само руската професионална армия беше 300 000, отделно милион наборници и офицерски състав, Росгвардия, ЧВКта и какви ли не там въоръжени формирования имат.

    10:08 18.05.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Така ли

    8 7 Отговор

    До коментар #90 от "Иванушка дурачок":

    Обаче на еврото продължава да му пада стойността,а на рублата се вдига всяка секунда

    Коментиран от #158

    10:11 18.05.2026

  • 144 факуса

    7 3 Отговор
    ами щом е спряло настъплението,значи са на полската граница,ся ще починат и се връщат, ако ляхите не объркат нещо

    10:12 18.05.2026

  • 145 Нмю

    9 3 Отговор

    До коментар #58 от "Не само са спрени":

    Скоро почвало украинско производство а до сега какво беше ...може би английско натовско ....няма да има укро производство ..заводите и конструкторските бюра са помелени Русия сензор с НАТО

    10:12 18.05.2026

  • 146 Хасан от Бурса

    1 12 Отговор

    До коментар #129 от "Казанлъшкия":

    Защо пък Турция, бе? Защо така тенденциозно?

    Не може ли Северна Македания да ви окупира?

    Виж, руснаците са ви взели вече повече от 20% от териториата. Все най-апетитните парчета. Даже са си построили комплекси охранявани от руска охрана, където българи не допускат.

    Коментиран от #191

    10:12 18.05.2026

  • 147 Удоволствие е

    14 4 Отговор

    До коментар #119 от "Реалист":

    Да четеш фантазиите на фашагите и наистина да си уверен че те никога повече няма да са някаква читава даденост в този свят !

    10:12 18.05.2026

  • 148 хахахахха

    14 4 Отговор

    До коментар #69 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Съдейки по активизацията на толкова много тролчета,западналите пак са гризнали дръвцето 🥳

    Коментиран от #176

    10:13 18.05.2026

  • 149 Хаха

    5 10 Отговор
    Смахнатите тролове копийкаджии да отиват и да умират за Путлер.

    Коментиран от #192

    10:15 18.05.2026

  • 150 Радио Ереван

    12 4 Отговор
    Докато четем западните новини за фронта в Украйна и уккраинските победи, може баба Меца да ни потупа по ..гърбеца.

    10:16 18.05.2026

  • 151 О, то това отдавна още,

    9 3 Отговор
    още когато свършиха ракетите и почнаха да се бият със сапьорски лопатки,а Путин умрятри пъти.

    10:17 18.05.2026

  • 152 Икономика и мизерия

    10 4 Отговор
    Дъ Economist прави тактически и военни анализи за "войната в Украйна", докато ЕС и особено прилежащите страни, подкрепящи зелените нацита, са на път да фалират, а НАТО може да се разпадне и да се закрие, по чисто финансови и икономически причини, освен изоставането във военно и технологично отношение.

    10:18 18.05.2026

  • 153 РеАмистубис

    13 2 Отговор

    До коментар #137 от "Реалист":

    Ти от кои учебници си учил и чел за нацистите , че така им ближеш подметките за няколко гроша ?

    10:18 18.05.2026

  • 154 бай Ставри

    11 2 Отговор
    И пропагандата им, като Евровизията им. Спечелихме я ! Те и украинците я спечелиха !?!

    Коментиран от #161

    10:19 18.05.2026

  • 155 Глупости, Украйна много

    5 8 Отговор

    До коментар #17 от "иво христов Пуловера":

    отдавна победи Русия.

    10:19 18.05.2026

  • 156 Даа

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "А Мала Токмачка?":

    Ама след три дня

    10:19 18.05.2026

  • 157 Стайна температура

    6 2 Отговор

    До коментар #106 от "Простотия до шия":

    Още по-ниско е.

    10:20 18.05.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Тьотя

    5 11 Отговор
    Абе Костадинов пращай копеите на фонту ,че ще загубим и тази война

    Коментиран от #164, #177

    10:20 18.05.2026

  • 160 Не знам

    10 4 Отговор

    До коментар #118 от "Копейка в шок":

    Кой е в шок ама от 60 млн урки в територията са останали около 20 и онзи ден са разменили 30 руски трупа за 1000 факти …

    Коментиран от #165

    10:21 18.05.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Тъй

    3 1 Отговор
    СУПЕР!!!

    10:22 18.05.2026

  • 163 Глас от бункера

    4 9 Отговор
    Герасимов превзехте ли тоя Купянск бре?

    10:23 18.05.2026

  • 164 Смъркача

    11 4 Отговор

    До коментар #159 от "Тьотя":

    Защо от 60 млн население преди четри години сега сме останали под 20 ?

    10:24 18.05.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Русия няма ракети и се

    11 3 Отговор
    бият със сапьорски лопатки.

    10:24 18.05.2026

  • 167 Мощен удар

    3 11 Отговор
    В зурлите на копейките.

    10:25 18.05.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Така е

    13 2 Отговор

    До коментар #165 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    10:26 18.05.2026

  • 171 Оди при

    11 4 Отговор

    До коментар #158 от "Оди у Русиа":

    Смъркача да му видиш златната тоалетна и после да те засили към Донбас да умуваш там !

    10:26 18.05.2026

  • 172 ,,Започват",ама кога...?!

    5 3 Отговор
    ,,фронтът се променя и украинските сили ЗАПОЧВАТ да си връщат територии..."

    Коментиран от #175

    10:29 18.05.2026

  • 173 Мухахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #114 от "АБЕ МАНИ...":

    То за това зелю риве на умрело

    10:30 18.05.2026

  • 174 Фейк

    10 3 Отговор
    Фейк нюз. Въпреки украинските локални контранаступи, руската армия е почти овладяла Купянск и източния бряг на р. Вовча.
    Приближава Славянск!! Настъпва в Запорожието. Настъпва в Суми бавно но методично.

    10:30 18.05.2026

  • 175 Жуберко

    11 2 Отговор

    До коментар #172 от ",,Започват",ама кога...?!":

    Връщат друг път. Руснаците продължават да си превземат по някое друго село. Ккато и да е, развръзката тепърва предстои и повярвай ми, няма да е щастлива от твоя гледна точка.

    10:32 18.05.2026

  • 176 И Преди и сега

    7 13 Отговор

    До коментар #148 от "хахахахха":

    Мразя раша безплатно защото не искам да ми е блатно

    Коментиран от #181, #189

    10:32 18.05.2026

  • 177 Тцк ......тцк

    5 4 Отговор

    До коментар #159 от "Тьотя":

    Организира безплатна екскурзия до фронта ти си първи с предимство

    10:32 18.05.2026

  • 178 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 179 Механик

    2 7 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    10:36 18.05.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 хахахахха

    6 5 Отговор

    До коментар #176 от "И Преди и сега":

    Значи нямаш място в България!

    Коментиран от #200

    10:39 18.05.2026

  • 182 Опа ла

    5 11 Отговор
    За последното денонощие са денацифицирани 1220 ватенки!

    Коментиран от #184, #187

    10:39 18.05.2026

  • 183 стоян георгиев

    9 4 Отговор
    Поредната дезинформация! Каква е целта на тази елементарна пропаганда?

    10:39 18.05.2026

  • 184 Софиянец

    11 4 Отговор

    До коментар #182 от "Опа ла":

    Ако беше вярно, при размяната на трупове Зеля нямаше да връща 15тина руски срещи 3000 бандеровски 😂 сещаш ли се?

    Коментиран от #186

    10:40 18.05.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Така е

    10 2 Отговор

    До коментар #186 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    10:43 18.05.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Казанлъшкия

    10 1 Отговор

    До коментар #146 от "Хасан от Бурса":

    Хасане, турски българино, Турция ни е била окупирала почти 5 века. Примерът си е съвсем актуален след като Ердоган сто пъти е заявявал,че България била турска земя. Македония няма да я има до 50 г. , защото шиптърите ще са ги изгонили от там.

    10:44 18.05.2026

  • 192 Пияна окраинка

    9 2 Отговор

    До коментар #149 от "Хаха":

    Крадна на зелю златниякенеф

    10:45 18.05.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Аве вейкти

    5 2 Отговор
    Излагате се избягаха ви троловите малко плащате и само небивалици пишат

    10:50 18.05.2026

  • 195 хихи

    7 3 Отговор
    Русия засегната от западните санкции изпитва трудности да настигне настъпващите към Киев ВСУ да ги съпроводи до парада в Москва...

    Коментиран от #196

    10:50 18.05.2026

  • 196 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    8 3 Отговор

    До коментар #195 от "хихи":

    Путин е шефа свиквайте

    Коментиран от #198

    10:53 18.05.2026

  • 197 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    6 3 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    Коментиран от #221

    10:53 18.05.2026

  • 198 Шефа?

    3 6 Отговор

    До коментар #196 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    НА КЕНЕФА🤮🤮🤮

    Коментиран от #213, #215

    10:54 18.05.2026

  • 199 Простокурин

    5 7 Отговор
    За съжаление братушките ядат здрав пердах от укрите. Тази война трябва да спре иначе още много руски момчета ще станат пушечно месо.

    Коментиран от #201, #203

    10:54 18.05.2026

  • 200 И Преди и сега

    10 8 Отговор

    До коментар #181 от "хахахахха":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #247

    10:55 18.05.2026

  • 201 Те пердах ядат

    4 5 Отговор

    До коментар #199 от "Простокурин":

    А фашисткият запад опря до теб глупака да троли.

    10:58 18.05.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Цеко

    6 4 Отговор

    До коментар #199 от "Простокурин":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    11:00 18.05.2026

  • 204 Хахахаха

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Знаем":

    За 4 години война, рашата стигна от Киев до Донецк! Това са истинските победи на рашите.

    Коментиран от #206, #210, #219

    11:00 18.05.2026

  • 205 С тролене

    3 2 Отговор

    До коментар #202 от "Скачай у нужнико бе въшлю 😀":

    цял живот глупака ще скача по нужниците и ще се жалва. 😄

    11:01 18.05.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 куна

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Отдавна не е великобритания а е малобритания

    11:05 18.05.2026

  • 208 Мръсна пропаганда

    8 3 Отговор
    Тhe Economist “… украинските сили започват да си връщат територии.” Медията или бълнува или лъже съзнателно. Русия сега заема 20% от територията на Украйна и нищо НЕ Е ВЪРНАТО ОБРАТНО: всеки ден Русия заема по 1-2 населени места.Конкретно. Всеки ден.И дава названията им. А убитите войницы “виждаме” при размяната.

    Коментиран от #220

    11:07 18.05.2026

  • 209 Натопорчен

    0 0 Отговор
    Искаш ли да ми дуаш?

    11:10 18.05.2026

  • 210 Супер

    1 4 Отговор

    До коментар #204 от "Хахахаха":

    Не трябваше ли? Ко казват на евтиният глупак?

    Коментиран от #214

    11:10 18.05.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Твърди се

    0 6 Отговор
    Че руските загуби са един и половина милиона души
    Нищо подобно те са между 15 милиона и 36 милиона да не са и нещо повече даже плюс минус трима четирима

    11:12 18.05.2026

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Зелю

    3 2 Отговор

    До коментар #198 от "Шефа?":

    Е по кенефите

    11:13 18.05.2026

  • 216 Питанка

    2 5 Отговор
    Защо всяка 3-та статия е за пРосийската Федерация ?
    Това си е гавра с тpyn.
    За мъртвеца или добро (московията е олицетворение на Zлото) или нищо.

    11:13 18.05.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Хахахаха

    0 3 Отговор

    До коментар #204 от "Хахахаха":

    Аз съм толкова оправен че даже и да ме заключите в тоалетната аз гладен няма да остана

    11:15 18.05.2026

  • 220 мръсна руска

    6 8 Отговор

    До коментар #208 от "Мръсна пропаганда":

    руските фашисти са обречени на световна изолация! В 21 век да водят агресорска война за територии...

    11:18 18.05.2026

  • 221 русия Васал на Китай

    4 7 Отговор

    До коментар #197 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    русия е една бензиностанция без клиенти с много бомби и външни клозети!

    Коментиран от #222, #227

    11:19 18.05.2026

  • 222 Няма лошо

    6 2 Отговор

    До коментар #221 от "русия Васал на Китай":

    Ама що те изкараха да покажеш падението си и деградацията на запада?

    Коментиран от #226

    11:20 18.05.2026

  • 223 Бангаранга

    4 5 Отговор
    Белия свят прави Евровизия, русия праща младите да умират за кефа на Фашиста путин!

    11:21 18.05.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Дълбоко Виждащ

    5 3 Отговор
    Ся последно ,кога да очакваме Перемогата и Контранаступа ,че вече два Димитровдена се изчаках,явно за следващият ще е .

    Коментиран от #244

    11:22 18.05.2026

  • 226 евровизия

    4 4 Отговор

    До коментар #222 от "Няма лошо":

    Запада прави Евровизия русия СВО ....Кой е деградирал???

    Коментиран от #228, #234

    11:22 18.05.2026

  • 227 Османагич 🇹🇷

    1 5 Отговор

    До коментар #221 от "русия Васал на Китай":

    Скоро ще си върнем Източна Румелия без нито един изстрел,остава само да го оформим документално .Пеевски е напълно подходящ за валия на вилаета .

    11:24 18.05.2026

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Гресиран козяк

    5 2 Отговор

    До коментар #214 от "Натопорчен":

    Мажи обилно с грес га,zyндера жълтопаветен травертин !

    11:27 18.05.2026

  • 230 Елиииии,наистина сте фокусници,

    5 2 Отговор
    в момента слушам данните от фронта и гледам кадри от военните кореспонденти на терен и руснаците се придвижват по цялата линия на 1500 км фронт,а укропонаzzистите героично бягат към Киев и Лвов с бързи темпове. Гледам в момента руснаците как влизат и разстрелват в опорните пунктове укронаssистите криещи се там и ползват тези укрепи за по-нататъшно развитие на атаката,пълни с оръжие и боеприпаси. Вярвам на това което виждам,а не на вашите брлъщолевения лъжливи.

    11:28 18.05.2026

  • 231 ТехноЛог

    5 2 Отговор
    Въпреки фалшивият приповдигнат тон на статията и днес поне 2000 хохохола ще изхвърчат с 200 през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Max Pro разположени на често по цялата фронтова линия .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943 г!Даже Израел са поръчали няколко бройки от сантименталност .

    11:31 18.05.2026

  • 232 Макробиолог

    5 2 Отговор
    За съжаление балканското говедо остана само по форумите ,а оборите са пусти.Економист ко каза за Сармат?Може ли страна която въвежда на въоръжение нещо летящо 35хл километра по балистична или суборбитално ,маневрира и над целта се разделя на ен на брой блока /за територия като нашата, една е много/да загуби от Украйна?

    11:34 18.05.2026

  • 233 Цървул неграмотен,

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "БТР-56":

    Купянск е разположен на двата бряга на р.Оскол и се дели на ляв и десен бряг.Центъра е на левия бряг и там руснаците са от миналата година,а дясната част на града е разделена на руски и украински контрол,но все по-голямо присъствие имат руските части,а и Купянск узловой,който е индустриалната част на Купянск и е от дясната част на реката е под руски контрол със сигурна логистика и доставки така,че пълното превземане на Купянск и зачистването му е въпрос на не много дълго време,защото ора липсват на укронаssистите.

    11:44 18.05.2026

  • 234 Как кой

    3 2 Отговор

    До коментар #226 от "евровизия":

    Запада е на тотално дъно да стане като цигански коптор да краде и лъже. Я такова падение не съм виждал. А глупака дето троли, направо все едно казва, запада е жалък, а Русия велика. Глупак, нали!

    11:45 18.05.2026

  • 235 Не,но виж този на

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    Бандера направо спрпинтира онзи ден при обмена на военно пленни 250 на 250 имаше и обмен на убити от двете страни и 41 убити заминаха за Москва и 986 за Киев. къ мислиш,чий бизнес върви по-добре на Кобзон или на Бандера,а палячо безмозъчно некадърен.

    11:48 18.05.2026

  • 236 Неть,она не утанула,а Сармат

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Така де":

    помоч утонеть вся Гейропа с WCкраина. И тогава Русия ще остане остров на живота.

    11:50 18.05.2026

  • 237 Нямаш

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    глава имаш куха хралупа на раменете така,че няма как да се надува и влива квото и да е,защото дори вятъра не се задържа там.

    11:52 18.05.2026

  • 238 Купищата бяха онзи ден

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от "И Преди и сега":

    986 прехвърлени бели чувала пълни с останки от укронаssисти в хладилни камиони заминаха за Киев,и само 41 за Москва. Купища има ама за WCкрайна.

    11:55 18.05.2026

  • 239 Поет като Пишурката

    4 2 Отговор
    Баба Меца яко к.еца
    Укро с НАТО у гъ.еца !

    11:58 18.05.2026

  • 240 Остатък миризлив,криете се като мишоци,

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "АЗОВ 666":

    зад гърба на хванатите и насила мобилизирани на фронта,иначе ви видяхме мъжеството с токчета и рокли от завода Азов как излизахте и всички се пишехте,че сте готвачи и шофьори на таксита насилно мобилизирани,но като ви съблякоха дибидюс голи лъснахте мризливи порове наzzистки.

    11:58 18.05.2026

  • 241 Можем и за 4 часа,но

    5 2 Отговор

    До коментар #63 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    от тази територия камък връз камък няма да остане. Скачайте още и ще го изпитате на тъпите си кратуни безмозъчни.

    11:59 18.05.2026

  • 242 Подлога на блатото

    0 5 Отговор
    Циркане и опростачено квичане от блатни робове раздират нета,супер кеффф....😂🤣🤣🤣😂😂

    12:07 18.05.2026

  • 243 Сусу Манарата

    4 1 Отговор
    В крайна сметка настъплението е спряло или е спряно? Има съществена разлика.

    12:24 18.05.2026

  • 244 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #225 от "Дълбоко Виждащ":

    Първо ще избомбят рашата, тя перемогата сама ще дойде.

    12:42 18.05.2026

  • 245 Чебурашкаленд

    1 5 Отговор
    Аперацията забускува върху труповете на огромни рускоговорящи жертви и от двете страни. Нека продължават така. Те са от едно и също тесто.

    12:44 18.05.2026

  • 246 Еее

    4 1 Отговор
    То бива , бива ама тука се оляхте.

    12:48 18.05.2026

  • 247 хахахахха

    4 1 Отговор

    До коментар #200 от "И Преди и сега":

    Всяка година ходя за по няколко месеца,рай е в сравнение с евр0гейск@т@ к0чин@

    13:22 18.05.2026

  • 248 Бъркаш се

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Раша да не го игре сърдита":

    💩🇪🇺=⚰️🪦💩

    13:27 18.05.2026

  • 249 Тагарев

    1 3 Отговор
    Брутално възпалени копейки от истината ...Освен да си поплачат ,друго не мога да ги посъветвам .Всеки месец от март насам по около 40 000 билета за концертите на Кобзон получават окупаторите от ВСУ .

    Коментиран от #252, #253

    13:45 18.05.2026

  • 250 Смешко

    1 4 Отговор
    Зеленски разби надеждите на хунтата в Кремъл и бункерния фюрер .

    13:48 18.05.2026

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #249 от "Тагарев":

    Магарчев, пуснат ти няколко фандъкс и ти вече триумфираш. Изчакай малко, ще му дойде времето на всичко. А м/у другото руската армия продължава да си превзема по някое друго село. Но не се притеснявай, развръзката така или иначе ще дойде и повярвай ми, няма да е в полза на Укра. Да няма тогава ред сълзи ред сили?

    16:00 18.05.2026

  • 253 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #249 от "Тагарев":

    Ред соли

    16:01 18.05.2026

