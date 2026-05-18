The Economist: Русия търпи тежки загуби, настъплението ѝ в Украйна е спряло

Войната между Русия и Украйна е малко вероятно да приключи скоро, въпреки двете кратки примирия през последните месеци. Това посочва The Economist, като отбелязва, че въпреки липсата на значително намаляване на интензивността на бойните действия, динамиката на фронта постепенно се променя, предава Фокус.
Изданието подчертава, че руските загуби остават изключително високи, докато пролетното настъпление на руските сили е спряло напълно.
Според анализа на медията през тази година Русия е понесла ограничени, но значими териториални загуби за първи път от октомври 2023 г. насам.
Журналистите оценяват, че към 12 май между 280 000 и 518 000 руски военнослужещи са загинали във войната, а общият брой на жертвите, включително ранените, достига между 1,1 и 1,5 милиона души. Това означава, че около 3% от мъжкото население на Русия в предвоенна възраст е било убито или ранено, посочва изданието.
Според анализа тези сериозни загуби се натрупват на фона на минимални териториални успехи. В същото време бойното поле става все по-фрагментирано, като украинските дронове все по-често поразяват цели дълбоко зад фронтовата линия, което затруднява придвижването на руските части.
Някои оценки все още сочат бавен напредък на руските сили, но The Economist отбелязва, че те са превзели около 220 кв. км, или едва 0,04% от територията на Украйна през тази година.
В същото време украинските сили са успели да си върнат приблизително 189 кв. км територия, което според анализа може да е знак за забавяне на руските настъпателни действия и потенциална повратна точка в конфликта.
