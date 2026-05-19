Тръмп очаква писмена декларация от Техеран, че няма да разработват ядрени оръжия

Съединените щати очакват Иран да заяви писмено, че Техеран няма намерение да разработва ядрени оръжия, заяви в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Последното нещо, за което мислят, са ядрените оръжия. Сега трябва да го заявят писмено“, каза президентът на САЩ за иранското правителство, докато отговаряше на въпроси на репортери в Белия дом.

Преди часове Тръмп обяви, че е отложил планирания американски удар срещу Иран на 19 май по искане на Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, които смятат, че е възможно споразумение с Техеран, което би осигурило отказ от ядрено оръжие на републиката.

„Емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд и президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян ме помолиха да отложа планирания за 19 май удар срещу Ислямска република Иран, тъй като текат сериозни преговори и те вярват, като отлични лидери и съюзници, че ще бъде постигнато споразумение, което е напълно приемливо за Съединените щати и всички страни в Близкия изток и отвъд него“, написа американският президент в Truth Social. „Важно е тази сделка да гарантира, че Иран няма ядрени оръжия“, добави американският лидер.

Тръмп също така заяви, че САЩ ще възобновят ударите срещу Иран, ако страните не успеят да постигнат сделка, приемлива за Вашингтон.

Според него изброените лидери са поискали от САЩ да отложат подобни плановете си „за известно време или, да се надяваме, завинаги“, тъй като се обсъжда следващата версия на сделката с Иран, отбеляза държавният глава на САЩ. Той изрази увереност, че има голям шанс за постигане на такова споразумение.

„В момента те работят директно с нашия народ и с Иран. Шансовете им да успеят да постигнат нещо изглеждат много добри“, добави американският лидер, визирайки възможността за постигане на споразумение с Иран, което по-специално би попречило на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия.

„И ако можем да направим това, без да бомбардираме Иран до основи, ще бъда много щастлив“, подчерта президентът на САЩ.

Той добави, че САЩ са уведомили Израел и няколко други страни в Близкия изток за решението да отложат ударите срещу Иран. „Ще видим дали това ще доведе до нещо“, каза американският държавен глава.

Иран няма да се откаже от защитата на своите законни права; диалогът със Съединените щати не означава капитулация, заяви президентът на Ислямска република Масуд Пезешкиан.

„Диалогът не означава капитулация. Ислямска република Иран никога няма да се откаже от законните права на своя народ и страна. Ще служим на народа и ще защитаваме интересите и достойнството на Иран с всички сили“, пише той в X.

По-рано снощи Тръмп заяви в интервю за New York Post, че не е готов да прави никакви отстъпки на Иран, след като получи новия отговор на Техеран на мирните преговори.

„В момента не съм отворен за нищо“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос за готовността му да се съгласи на 20-годишен мораториум върху обогатяването на уран от Иран.

Американският президент също намекна, че Вашингтон може да предприеме нови стъпки срещу Техеран. „Мога да ви кажа, че те искат сделка повече от всякога, защото знаят какво предстои“, каза той.

Тръмп обаче отказа да разкрие подробности за евентуални действия на САЩ. „Не мога наистина да говоря с вас за това. Твърде много неща се случват. Това са преговори. Не искам да бъда глупав“, добави президентът на САЩ.