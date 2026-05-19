Тръмп очаква писмена декларация от Техеран, че няма да разработват ядрени оръжия

19 Май, 2026 04:19, обновена 19 Май, 2026 04:40 1 051 11

Американският президент спря Пентагона от планиран за 19 май удар по Иран след молба на лидерите от страните в Персийския залив

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати очакват Иран да заяви писмено, че Техеран няма намерение да разработва ядрени оръжия, заяви в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Последното нещо, за което мислят, са ядрените оръжия. Сега трябва да го заявят писмено“, каза президентът на САЩ за иранското правителство, докато отговаряше на въпроси на репортери в Белия дом.

Преди часове Тръмп обяви, че е отложил планирания американски удар срещу Иран на 19 май по искане на Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, които смятат, че е възможно споразумение с Техеран, което би осигурило отказ от ядрено оръжие на републиката.

„Емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд и президентът на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян ме помолиха да отложа планирания за 19 май удар срещу Ислямска република Иран, тъй като текат сериозни преговори и те вярват, като отлични лидери и съюзници, че ще бъде постигнато споразумение, което е напълно приемливо за Съединените щати и всички страни в Близкия изток и отвъд него“, написа американският президент в Truth Social. „Важно е тази сделка да гарантира, че Иран няма ядрени оръжия“, добави американският лидер.

Тръмп също така заяви, че САЩ ще възобновят ударите срещу Иран, ако страните не успеят да постигнат сделка, приемлива за Вашингтон.

Според него изброените лидери са поискали от САЩ да отложат подобни плановете си „за известно време или, да се надяваме, завинаги“, тъй като се обсъжда следващата версия на сделката с Иран, отбеляза държавният глава на САЩ. Той изрази увереност, че има голям шанс за постигане на такова споразумение.

„В момента те работят директно с нашия народ и с Иран. Шансовете им да успеят да постигнат нещо изглеждат много добри“, добави американският лидер, визирайки възможността за постигане на споразумение с Иран, което по-специално би попречило на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия.

„И ако можем да направим това, без да бомбардираме Иран до основи, ще бъда много щастлив“, подчерта президентът на САЩ.

Той добави, че САЩ са уведомили Израел и няколко други страни в Близкия изток за решението да отложат ударите срещу Иран. „Ще видим дали това ще доведе до нещо“, каза американският държавен глава.

Иран няма да се откаже от защитата на своите законни права; диалогът със Съединените щати не означава капитулация, заяви президентът на Ислямска република Масуд Пезешкиан.

„Диалогът не означава капитулация. Ислямска република Иран никога няма да се откаже от законните права на своя народ и страна. Ще служим на народа и ще защитаваме интересите и достойнството на Иран с всички сили“, пише той в X.

По-рано снощи Тръмп заяви в интервю за New York Post, че не е готов да прави никакви отстъпки на Иран, след като получи новия отговор на Техеран на мирните преговори.

„В момента не съм отворен за нищо“, каза Тръмп, отговаряйки на въпрос за готовността му да се съгласи на 20-годишен мораториум върху обогатяването на уран от Иран.

Американският президент също намекна, че Вашингтон може да предприеме нови стъпки срещу Техеран. „Мога да ви кажа, че те искат сделка повече от всякога, защото знаят какво предстои“, каза той.

Тръмп обаче отказа да разкрие подробности за евентуални действия на САЩ. „Не мога наистина да говоря с вас за това. Твърде много неща се случват. Това са преговори. Не искам да бъда глупав“, добави президентът на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Лост

    13 5 Отговор
    Иран очаква независима лекарска експертиза за състоянието на Тръмп.

    04:47 19.05.2026

  • 2 Е това е

    9 4 Отговор
    "Демократична справедливост"? Сащ имат над 6000 ядрени бойни глави и с Русия са най-силно въоръжените ядрени сили на планетата. Израел е малка страна, но и те имат яо. А защо Иран да няма? Кой е казал това?

    Коментиран от #3, #7

    04:58 19.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Става вече смешен.

    06:47 19.05.2026

  • 5 морския

    5 0 Отговор
    Поредната изгубена война на САЩ .

    07:21 19.05.2026

  • 6 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 4 Отговор
    Нема мърдане, докато не дадат урана.

    07:28 19.05.2026

  • 7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Е това е":

    Попадне ли ЯО в Хизбула...лошо за нас.

    07:29 19.05.2026

  • 8 Тоя не добре

    5 0 Отговор
    Още стария Хаменей бе издал фетва за ядреното оръжие.

    На тоз кво не му е ясно?

    Коментиран от #10

    08:10 19.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ку-ку

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тоя не добре":

    Е като е издал защо тогава имат обогатен уран на 60%......може би ей така за забавление да си произвеждат бомби и тероризират света или... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    08:49 19.05.2026

  • 11 Експертите

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ку-ку":

    от Международната агенция по атомна енергия казват:
    На територията на Иран е възможно да има до 440 кг обогатен до 60% уран.

    ВЪЗМОЖНО да има.
    Сатаняху от много години крещи: Иран след една седмица ще има атомно оръжие.
    Колко седмици минаха?
    1620? Това са 30 години.
    За първи път Сатаняху обявява за ядреното оръжие на Иран с времеви диапазон "една седмица" през 1995г.
    От 1995 една и съща лъжа.

    09:12 19.05.2026

