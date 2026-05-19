Новини
Свят »
САЩ »
Стрелба в ислямски център в Калифорния завърши с пет трупа

Стрелба в ислямски център в Калифорния завърши с пет трупа

19 Май, 2026 05:12, обновена 19 Май, 2026 05:32 1 545 9

  • сащ-
  • сан диего-
  • калифорния-
  • стрелба-
  • убити

Две млади момчета застреляли трима души, а телата им били намерени в автомобил близо до местопрестъплението

Стрелба в ислямски център в Калифорния завърши с пет трупа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Стрелба в ислямски център в квартал Клеърмонт в Сан Диего, Калифорния доведе до смъртта на петима души, съобщава NBC News.

Според телевизионната мрежа двама тийнейджъри на възраст 17 и 19 години са простреляли смъртоносно трима души, включително охранител, който се е опитал да задържи стрелците.

Телата на двамата нападатели са открити в кола близо до местопроизшествието. Разследващите отбелязват, че нито един от полицаите не е стрелял с огнестрелно оръжие.

Властите разследват възможен мотив и третират инцидента като „престъпление от омраза“.

Имамът на ислямския център заяви, че всички вътре вече са в безопасност.

След стрелбата полицейското управление на Лос Анджелис обяви, че ще увеличи патрулите в джамии, ислямски центрове и други места за поклонение в окръга.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно

    17 1 Отговор
    така е,и петимата са членове на ДПС-Ново начало.Честито на печелившите.

    05:41 19.05.2026

  • 2 Тия

    11 2 Отговор
    ако не спрат да воюват по Света ще се избият помежду си.....

    05:46 19.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Криворожки дебил

    6 1 Отговор
    ПееФски ША ги ОпраИ

    05:51 19.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кравария

    8 3 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    06:16 19.05.2026

  • 7 Хи хи

    2 0 Отговор
    Има ли ранени дървета ??

    07:41 19.05.2026

  • 8 Янкито

    3 3 Отговор
    По-малко янки, по-добре за всички

    08:00 19.05.2026

  • 9 Оги

    5 1 Отговор
    Кажи му ислям… Ксето чуеш за това нещо, бягай далече.

    08:12 19.05.2026