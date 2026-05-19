Стрелба в ислямски център в Калифорния завърши с пет трупа

Стрелба в ислямски център в квартал Клеърмонт в Сан Диего, Калифорния доведе до смъртта на петима души, съобщава NBC News.
Според телевизионната мрежа двама тийнейджъри на възраст 17 и 19 години са простреляли смъртоносно трима души, включително охранител, който се е опитал да задържи стрелците.
Телата на двамата нападатели са открити в кола близо до местопроизшествието. Разследващите отбелязват, че нито един от полицаите не е стрелял с огнестрелно оръжие.
Властите разследват възможен мотив и третират инцидента като „престъпление от омраза“.
Имамът на ислямския център заяви, че всички вътре вече са в безопасност.
След стрелбата полицейското управление на Лос Анджелис обяви, че ще увеличи патрулите в джамии, ислямски центрове и други места за поклонение в окръга.
