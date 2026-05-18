"Ню Йорк таймс": България се надява, че победата в "Евровизия" ще покаже силата ѝ като континентален играч

"България се надява, че победата в "Евровизия" ще покаже силата ѝ като континентален играч", гласи заглавието на материал в американския ежедневник "Ню Йорк таймс" посветен на триумфа на Дара в юбилейното 70-о издание на песенния конкурс през изминалия уикенд в австрийската столица Виена, съобщава БТА.
Последните месеци донесоха забележителни промени в източноевропейската страна, която тъкмо прие еврото и принуди правителството си да подаде оставка чрез масови протести, отбелязва авторката на статията Амелия Нийрънбърг. "България разби статуквото в европейската попкултура, като спечели "Евровизия". И се надява, че тази победата - в година, в която прие еврото и избра ново правителство, обещало да изчисти корупцията - може да покаже, че е сериозен играч на европейската сцена", пише Нийрънбърг.
Тя цитира написаното от министър-председателя Румен Радев за 27-годишната победителка в социалната мрежа "Фейсбук": „Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава“.
"Победата в "Евровизия", първа за България, беляза края на период на вътрешни катаклизми и промени за тази държава, която е в периферията на Европейския съюз, откакто се присъедини към блока като страна членка през 2007 г.", продължава в. "Ню Йорк таймс".
Сега, като победител в "Евровизия", България има една година, за да се подготви за домакинството на изданието на песенния конкурс през 2027 г., събитие, което ще е 20 години след като страната се присъедини към ЕС, отбелязва американският ежедневник, посочвайки, че "победата е дошла като шок в средите на "Евровизия".
България, която отдавна е една от най-бедните държави членки на Европейския съюз, не участва в последните три издания "Евровизия", позовавайки се на високите разходи, пише в. "Ню Йорк Таймс". "А клубното парче "Бангаранга" (Bangaranga) не бе сред фаворитите преди шоуто. Но Дара, чието истинско име е Дарина Николаева Йотова, победи с 516 точки - далеч пред заелата второ място страна - Израел, който събра 343 точки, и третата държава - Румъния - с 296 точки", акцентира в. "Ню Йорк таймс".
Когато тя се завърна в неделя в София, столицата на страната с население от 6,5 милиона души, на летището се стекоха тълпи, а основните телевизионни канали в България излъчиха пристигането ѝ на живо, пренареждайки програмната си схема, отбелязва американският ежедневник.
"Дара вдигна трофея от "Евровизия" над главата си, докато овациите почти заглушиха изпълнението на песента ѝ от високоговорителите. Блестящи златни конфети полетяха във въздуха. Едни вееха български знамена, други държаха деца на раменете си, за да им помогнат да виждат над тълпата. Лъчезарната Дара каза на хората, че България е „изключително талантлива нация, която ще продължи да получава все повече и повече внимание“, обобщава Амелия Нийрънбърг.
4 баба ранга чака кълчещи се
Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18:00 ч. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo, и Diass, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на DARA, видеоклипове на младата звезда и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като звездата отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще си припомним моменти от нейния извървян творчески път до днес, както и безапелационната ѝ победа в конкурса. Специален медиен партньор на събитието е БНТ, която ще излъчва на живо от площада.
Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA!
Коментиран от #58
20:53 18.05.2026
25 така, така
Виж, Дара може би се надява, че победата ще бъде перфектния старт за една континентална кариера, а защо не световна. Момичето има талант, има присъствие и завладява сцената. Така че, защо не. Победата в Евровизия е шанс да бъде забелязана, а дали ще се възползва, ще видим. Аз лично, й пожелавам това да се случи
Да напомним на Ню Йорк таймс, че повечето американски звезди са станали такива, заради машината на шоу бизнеса, а не поради някакви техни изумителни вокални умения. Да, има гласове, които са феноменални, но те не са чак толкова много (особено, от новите), а за някои дори се чудя как са толкова известни при вокалните им ограничения. Но, както в Ню Йорк таймс знаят (дори по-добре от мен), важно е да те наложат на голям пазар, да те промотират и излъчват на такъв пазар ви си звезда. Дали Дара ще успее или не, това вече е въпрос на много работа и малко късмет.
Коментиран от #45, #68
21:16 18.05.2026
47 така, така
До коментар #45 от "Aлфа Bълкът":С много работа и малко късмет.
Важно е да те забележат и оценят потенциала ти. Оттам насетне, ако си попаднал на правилните хора, големите музикални компании ще те превърнат в звезда. Тази част в повечето случаи дори е по-лесната, но само ако си готов за нея, т.е. достатъчно си работил, та да си наясно какво можеш и какво искаш.
Всичко това важи и за певците от големите държави, просто при тях има повече възможности да бъдат забелязани, докато на тези от по-малките държави им трябва малко повече късмет и работа, та това да им се случи.
22:04 18.05.2026
