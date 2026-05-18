"Ню Йорк таймс": България се надява, че победата в "Евровизия" ще покаже силата ѝ като континентален играч

18 Май, 2026 20:48

  • дара-
  • евровизия

Когато Дара се завърна в София, столицата на страната с население от 6,5 милиона души, на летището се стекоха тълпи, а основните телевизионни канали в България излъчиха пристигането ѝ на живо, пренареждайки програмната си схема

"България се надява, че победата в "Евровизия" ще покаже силата ѝ като континентален играч", гласи заглавието на материал в американския ежедневник "Ню Йорк таймс" посветен на триумфа на Дара в юбилейното 70-о издание на песенния конкурс през изминалия уикенд в австрийската столица Виена, съобщава БТА.

Последните месеци донесоха забележителни промени в източноевропейската страна, която тъкмо прие еврото и принуди правителството си да подаде оставка чрез масови протести, отбелязва авторката на статията Амелия Нийрънбърг. "България разби статуквото в европейската попкултура, като спечели "Евровизия". И се надява, че тази победата - в година, в която прие еврото и избра ново правителство, обещало да изчисти корупцията - може да покаже, че е сериозен играч на европейската сцена", пише Нийрънбърг.

Тя цитира написаното от министър-председателя Румен Радев за 27-годишната победителка в социалната мрежа "Фейсбук": „Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава“.

"Победата в "Евровизия", първа за България, беляза края на период на вътрешни катаклизми и промени за тази държава, която е в периферията на Европейския съюз, откакто се присъедини към блока като страна членка през 2007 г.", продължава в. "Ню Йорк таймс".

Сега, като победител в "Евровизия", България има една година, за да се подготви за домакинството на изданието на песенния конкурс през 2027 г., събитие, което ще е 20 години след като страната се присъедини към ЕС, отбелязва американският ежедневник, посочвайки, че "победата е дошла като шок в средите на "Евровизия".

България, която отдавна е една от най-бедните държави членки на Европейския съюз, не участва в последните три издания "Евровизия", позовавайки се на високите разходи, пише в. "Ню Йорк Таймс". "А клубното парче "Бангаранга" (Bangaranga) не бе сред фаворитите преди шоуто. Но Дара, чието истинско име е Дарина Николаева Йотова, победи с 516 точки - далеч пред заелата второ място страна - Израел, който събра 343 точки, и третата държава - Румъния - с 296 точки", акцентира в. "Ню Йорк таймс".

Когато тя се завърна в неделя в София, столицата на страната с население от 6,5 милиона души, на летището се стекоха тълпи, а основните телевизионни канали в България излъчиха пристигането ѝ на живо, пренареждайки програмната си схема, отбелязва американският ежедневник.

"Дара вдигна трофея от "Евровизия" над главата си, докато овациите почти заглушиха изпълнението на песента ѝ от високоговорителите. Блестящи златни конфети полетяха във въздуха. Едни вееха български знамена, други държаха деца на раменете си, за да им помогнат да виждат над тълпата. Лъчезарната Дара каза на хората, че България е „изключително талантлива нация, която ще продължи да получава все повече и повече внимание“, обобщава Амелия Нийрънбърг.


  • 1 Нов мощен удар

    26 57 Отговор
    В зурлите на копейките.

    Коментиран от #6, #10, #14, #15

    20:49 18.05.2026

  • 2 Спрете се

    37 7 Отговор
    Направо като галактически играч...

    20:51 18.05.2026

  • 3 иво христов Пуловера

    19 21 Отговор
    Не спечели ли Русия?

    Коментиран от #28

    20:52 18.05.2026

  • 4 баба ранга чака кълчещи се

    8 24 Отговор
    Столичната община кани жителите и гостите на София на открито градско парти, с което заедно да отпразнуваме историческия триумф на DARA на „Евровизия“. Голямото събитие ще се проведе на 19 май (вторник) на площад „Княз Александър I“ (пл. „Батенберг“). Тя ни даде повод за огромна национална гордост, нека сега ѝ покажем, че цяла България стои зад нея с много любов, емоция и споделена енергия!

    Програмата на голямото DARA PARTY започва точно в 18:00 ч. За атмосферата под открито небе ще се погрижат диджеите THEO, Teddy Georgo, и Diass, които ще подгреят публиката с най-големите хитове на DARA, видеоклипове на младата звезда и вълнуващи кадри. Празникът е двоен, тъй като звездата отбелязва и 10 години на сцена. На видеостените ще си припомним моменти от нейния извървян творчески път до днес, както и безапелационната ѝ победа в конкурса. Специален медиен партньор на събитието е БНТ, която ще излъчва на живо от площада.

    Кулминацията на вечерта, естествено, ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата DARA!

    Коментиран от #58

    20:53 18.05.2026

  • 5 авантгард

    19 23 Отговор
    Никаква еуровизия не е това без Русия, а с едни други далечни неевропейски страни.

    Коментиран от #32

    20:53 18.05.2026

  • 6 В зурлите на цъкачите на копейки

    13 20 Отговор

    До коментар #1 от "Нов мощен удар":

    и русофободебилите
    една яка сопа

    20:55 18.05.2026

  • 7 Банга ранга

    15 19 Отговор
    Копеи. 😜

    Коментиран от #11, #62

    20:55 18.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    27 6 Отговор
    Какво се чудите? България е земята на Орфей.

    20:58 18.05.2026

  • 9 Затварят ви ТЕЦовете,

    36 15 Отговор
    унищожават ви напълно селското стопанство... а вие се радвате докато ви замаяват в бангaмангaтa... нямам думи!

    Коментиран от #13

    20:59 18.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Трола с гресираната ватенка

    13 13 Отговор
    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    Коментиран от #19

    21:01 18.05.2026

  • 13 Тц,тц,тц 😂😂😂

    13 9 Отговор

    До коментар #9 от "Затварят ви ТЕЦовете,":

    И ТКЗС-тата😂.

    21:02 18.05.2026

  • 14 Бангаранга

    22 18 Отговор

    До коментар #1 от "Нов мощен удар":

    Какви копейки те гонят,? Ти наред ли си? Това ли е само в болната ти глава?
    Дара със своя талант, направи за България повече отколкото много други през последните години.
    Браво Дара !!!

    21:03 18.05.2026

  • 15 Трола с гресираната ватенка

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Нов мощен удар":

    Гръмнах се в аyспуха от кеф! Без грес!

    21:04 18.05.2026

  • 16 Викай за май ка си

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Шокиран шекелджия на Оземпика":

    Цяла нощ се бъхти женицата по тировете, за да може да те нахрани.

    21:04 18.05.2026

  • 17 Бай онзи

    9 10 Отговор
    Компенсация за американските самолети на летището в София.

    21:05 18.05.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    19 19 Отговор
    Откак Русия потъна, България ПОЛЕТЯ ☝️

    Коментиран от #24, #31

    21:05 18.05.2026

  • 19 😂😂😂😂😂😂

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Трола с гресираната ватенка":

    Другият път си слагай.

    21:05 18.05.2026

  • 20 Копейка

    15 15 Отговор
    Ние копейкаджийте признаваме само Путин и Сталин.

    21:07 18.05.2026

  • 21 Ддд

    27 9 Отговор
    Това заглавие си е жива подигравка, от страна на Ню Йорк таймс.

    21:08 18.05.2026

  • 22 Aлфа Вълкът

    25 11 Отговор
    Падам 🤣🤣🤣🤣🤣 😭
    От спечелването на някакъв ЛГБТ конкурс до континентален играч???

    Коментиран от #35, #64

    21:08 18.05.2026

  • 23 Сатана Z

    12 16 Отговор
    безДАРА е представителна извадка на тези,които ще се бият с Русия на източния фронт. Ще се наложи да платят сметката ,която Евреите тънко ни пробутаха на последното гласуване.

    21:08 18.05.2026

  • 24 ум патки пасе

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Лъжовен полет, изключително лъжовен

    21:11 18.05.2026

  • 25 така, така

    30 7 Отговор
    Лека поправка - България НЕ се надява, че победата на Дара в "Евровизия" ще покаже силата ѝ като континентален играч. България се радва на тази победа, радва се на самата Дара, горда е от нейното блестящо представяне.
    Виж, Дара може би се надява, че победата ще бъде перфектния старт за една континентална кариера, а защо не световна. Момичето има талант, има присъствие и завладява сцената. Така че, защо не. Победата в Евровизия е шанс да бъде забелязана, а дали ще се възползва, ще видим. Аз лично, й пожелавам това да се случи

    Да напомним на Ню Йорк таймс, че повечето американски звезди са станали такива, заради машината на шоу бизнеса, а не поради някакви техни изумителни вокални умения. Да, има гласове, които са феноменални, но те не са чак толкова много (особено, от новите), а за някои дори се чудя как са толкова известни при вокалните им ограничения. Но, както в Ню Йорк таймс знаят (дори по-добре от мен), важно е да те наложат на голям пазар, да те промотират и излъчват на такъв пазар ви си звезда. Дали Дара ще успее или не, това вече е въпрос на много работа и малко късмет.

    Коментиран от #45, #68

    21:16 18.05.2026

  • 26 Не се заблуждавайте!

    6 10 Отговор
    И укри и маскали са един дол дренки!

    21:18 18.05.2026

  • 27 КАКВО И ДА ПИШИТЕ

    9 11 Отговор
    Колко и да злобеееете песента е топ и дара я изпълни блестящо. Само сценаристите преиграха със ония четиримата малко със тези фанатизми дяволити. Нещо хубаво се случи. И най хубавото е че Радев стяга яко редиците си.

    21:19 18.05.2026

  • 28 НИЩО МУ НЯМА

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "иво христов Пуловера":

    НЕ ВЕ...
    ДОМАШНАТА Ѝ ГУВЕРНАНТКА.

    21:19 18.05.2026

  • 29 Буревестников

    10 5 Отговор
    ВВС London ни пее,DW ни говори,The New York Times ни хвали.А ние,здраво стъпилите на земята си българи имаме една приказка "Като ми пееш Пенке ле,та кой ли те слуша".No pasaran !

    21:20 18.05.2026

  • 30 Мале,

    15 4 Отговор
    сега чужденците да не почнат да бъркат България с Бангаранга.

    21:21 18.05.2026

  • 31 Историк

    12 15 Отговор

    До коментар #18 от "Владимир Путин, президент":

    Русия потъна 1917г и до днес не може да изплува от блатото на робството, пропагандата и мизерията. Ленин, Сталин и Путин разказаха играта на Русия.

    21:21 18.05.2026

  • 32 Механик

    9 9 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    Абе, руснака сам не може да направи два еднакви пирона, ква Евровизия

    21:25 18.05.2026

  • 33 Силата на шушляка

    9 3 Отговор
    Населението е 5,5 милиона и никой не се е стекъл. Тълпите работят и имат други ядове.

    21:26 18.05.2026

  • 34 Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈

    6 17 Отговор
    България като континентален играч???
    Смях!


    България е всъщност крадлива циганска мръсна държава.

    Всеки българин е всъщност циганин (с) Радой Ралин.

    21:28 18.05.2026

  • 35 Грета тумберг

    12 7 Отговор

    До коментар #22 от "Aлфа Вълкът":

    Дъщерята на Песков живее в Париж от дълги години,трудно говори руски и е активистка на ЛГБТ.

    Коментиран от #66

    21:29 18.05.2026

  • 36 Бангаранга мощ и сила

    6 14 Отговор
    Навремето Шарл де гол ,накичи френските русофили по дърветата на шанз де лизе,сега българския народ ще помете русофилите и ще висят по дърветата на витошка

    21:30 18.05.2026

  • 37 Хляб

    9 1 Отговор
    И зрелища. Сеири и кебапчета.

    21:31 18.05.2026

  • 38 Кой

    12 3 Отговор
    каква радост за турската снаха.На къде е тръгнал този свят.

    21:31 18.05.2026

  • 39 Сатана Z

    11 3 Отговор
    За всички беше ясно, че последното гласуване беше анти Израелското, а не прабългарско.И за магаре да бяха гласували пак щеше да спечели а не евреите.

    Коментиран от #49

    21:33 18.05.2026

  • 40 Фелдмаршал сър Гутрие

    5 6 Отговор
    Пътя на коприната,азия Европа,сащ,без бг не съществува,русофилите дадоха пътя на руския господар,иначе бг щеше да е Швейцария

    Коментиран от #61

    21:34 18.05.2026

  • 41 Ний ша Ва упрайм

    5 2 Отговор
    на гол тумбак чифте пищови!

    21:43 18.05.2026

  • 42 сатанинска песничка

    5 2 Отговор
    Всеки е длъжен да е умен. Вие бяхте ли?

    21:46 18.05.2026

  • 43 Софийски селянин,

    11 2 Отговор
    С кое ще е докаже,завладяна държава опоскана тънеща в разруха проядена от корупция..
    Почти нищо не произвеждаща,но пък с най раздута администрация от хрантутници..
    С най много пенсионери инвалиди..
    С най нисък стандарт на живот,с най висока смъртност..
    С осакатено образование и търговско здравеопазване, и т.н и прочие...

    21:47 18.05.2026

  • 44 Тити

    10 2 Отговор
    Явно Ню Йорк Таймс не знае или не е виждал от близо каква кочина в България.

    21:47 18.05.2026

  • 45 Aлфа Bълкът

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "така, така":

    Румънците като не са печелили евровизия как пробиха в Европа преди 15-20г?

    Коментиран от #47

    21:48 18.05.2026

  • 46 Жоро

    11 4 Отговор
    Спрете се вече с тая Дара бе !!!!?

    Коментиран от #48

    21:51 18.05.2026

  • 47 така, така

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Aлфа Bълкът":

    С много работа и малко късмет.

    Важно е да те забележат и оценят потенциала ти. Оттам насетне, ако си попаднал на правилните хора, големите музикални компании ще те превърнат в звезда. Тази част в повечето случаи дори е по-лесната, но само ако си готов за нея, т.е. достатъчно си работил, та да си наясно какво можеш и какво искаш.
    Всичко това важи и за певците от големите държави, просто при тях има повече възможности да бъдат забелязани, докато на тези от по-малките държави им трябва малко повече късмет и работа, та това да им се случи.

    22:04 18.05.2026

  • 48 Бай онзи

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Жоро":

    И аз това казвам.Всеки започна да се упражнява на тази тема.Остана само Патриарха да коментира и картината ще е пълна.

    22:09 18.05.2026

  • 49 Бай онзи

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Сатана Z":

    Дааа,иначе как Израел ще организира следващия конкурс на Евровизия при тоя геноцид над палестинците.Сега 6 държави са бойкотират конкурса.

    22:13 18.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А бира

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "баба ранга чака кълчещи се":

    Адаптация, на корем ще има ли?

    Коментиран от #60

    22:23 18.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Не Адаптация

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "А бира":

    Аванта имах в предвид

    22:25 18.05.2026

  • 61 Щеше но,

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Фелдмаршал сър Гутрие":

    Българина нямаше да е швейцарец

    22:36 18.05.2026

  • 62 Копеи

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Банга ранга":

    Чанга чунга

    22:41 18.05.2026

  • 63 Костя Копея

    1 4 Отговор
    Банга ранга е руска песен ,тъй каза Каркоров

    22:42 18.05.2026

  • 64 Минка бетата

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Aлфа Вълкът":

    Ма къв е тоя миш маш😂😂

    22:53 18.05.2026

  • 65 Боярйышник

    4 2 Отговор
    Няма какво да се залъгваме, естествено, че Бургас има най-големи шансове.
    Покрива абсолютно всички критерии на организирането на Евровизия, кмета е много сериозен и амбициозен, казвам го със ясното съзнание, че не съм от Бургас и не съм от Гроб.
    Просто видях как стартира GIRO DITALIA, и бях изключително впечатлен от организацията, безупречна…

    23:02 18.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Хипопотама от Банкя, чуваш ли?

    2 0 Отговор
    "... която отдавна е една от най-бедните държави членки на Европейския съюз"

    23:16 18.05.2026

  • 68 АББА са тръгнали от

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "така, така":

    музикалната надпревара подобна на Евровизия и стават АББА!

    00:38 19.05.2026

  • 69 криворк криворкян

    1 0 Отговор
    въъъъъъъ кво заглавие паднах от стола

    00:58 19.05.2026