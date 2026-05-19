Пентагонът: Споразумение за Украйна няма, защото Зеленски отказва да отстъпи територии

19 Май, 2026 04:58, обновена 19 Май, 2026 05:06 3 032 85

Преговорите са в застой поради териториални спорове и гаранции за сигурност, заяви генералният инспектор на Министерството на отбраната на САЩ

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният инспектор на Пентагона обясни на американските законодатели, че споразумение за украинско уреждане все още не е постигнато, тъй като Володимир Зеленски отказва да отстъпи по териториалните въпроси.

„Зеленски продължи последователно да подчертава, че Украйна няма да отстъпи територия на Русия“, според доклада на одитора на Министерството на отбраната до Конгреса.

Контактите на високо ниво не успяха да доведат до мирно споразумение, заяви Пентагонът, обяснявайки, че преговорите са в застой поради териториални спорове и гаранции за сигурност.

В доклада на Министерството на отбраната се посочва също, че броят на наборниците в Украйна намалява, а по обучението на бойците от украинските въоръжени сили може да се желае много, което са значителни предимства за Русия. Пентагонът отбеляза, че украинската армия е изправена пред „деградация на способностите“ поради критичен недостиг на боеприпаси и дронове.

Министерството на отбраната на САЩ призна, че Русия поддържа стратегическо и оперативно превъзходство над украинските въоръжени сили.

Генералният инспектор отбеляза, че Конгресът на САЩ не е приемал допълнителни пакети за финансиране в подкрепа на Украйна от април 2024 г., прехвърляйки по-голямата част от финансовата тежест върху европейските съюзници.

Плат Б. Моринг III е настоящият Генерален инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, като заема поста след официалното си заклеване на 22 декември 2025 г.. Той беше номиниран от президента Доналд Тръмп и бързо потвърден от Сената на САЩ същия месец, заменяйки временно изпълняващия длъжността Стивън Стебинс и предишния постоянен инспектор Робърт Сторч, който беше освободен в началото на 2025 г..


  • 1 Дренки, сливи и зелени ниви

    31 31 Отговор
    Да не са му бащиния тези територии?

    Коментиран от #50

    05:24 19.05.2026

  • 2 ГанЯ

    37 22 Отговор
    А вие ще отстъпките ли територии?

    Коментиран от #6, #36, #72

    05:40 19.05.2026

  • 3 И Зелю тарикат ама ша си плати

    38 40 Отговор
    Един българин го хванали турските заптиета в нарушение. Водят го при кадията. И той му вика сега избирай едно от трите наказания, 100 тояги на голо, или да изядеш една торба сол, или да платиш 100 гроша глоба.

    Българинът като тарикат казал първо, давайте солта. Дали му торбата, лапал, близал, смукал, духал, гълтал, не можал да я изяде. Казал, да го бият с тоягите. Ударили му 90 и се отказал, не издържал.

    Накрая платил 100 гроша глоба и го пуснали по живо по здраво! И кадията го питал на изпроводяк: "Що яде солта и тоягите като накрая пак плати?"

    Коментиран от #37, #74

    05:41 19.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ще има и още

    16 15 Отговор

    До коментар #2 от "ГанЯ":

    Така де, да им дадат Аляска например. Що не ?

    05:49 19.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    39 64 Отговор
    Колкото повече чакст,толкова повече от подрените руски територии ще връщат бандерите,защото Русия няма морално право да остави своите на геноцид и забрана на руския в родните им руски земи подарени на Украйна барабар с хората. Това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Така,че не четете историята като дявола Евангелието и не ни учете на извратен морал на многополовите от запад:)

    Коментиран от #14, #15, #16, #19, #30, #68, #71, #80

    06:06 19.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    36 13 Отговор
    На зелен му се снасят милярди безотчетно евро всяка седмица, естествено е че не иска мир

    06:15 19.05.2026

  • 18 КОЛЬО ПАРЪМА

    38 13 Отговор
    Аман от тоя наркоман долен всеки ден само него в новините.

    Коментиран от #21

    06:16 19.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Съдията

    37 13 Отговор
    Нека още малко да се подърпа и от Украйна ще остане само Панство Лвов. Засега резултатът е 20% по-малко територия и 50% по-малко население в полза на Русия.😂

    Коментиран от #56

    06:18 19.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Нее въпроса

    16 6 Отговор

    До коментар #10 от "И сърбите се мислеха за":

    Дали се мислиш, а реално кой е по силния

    06:18 19.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зеления път

    38 10 Отговор
    Зеленото нито го интересуват територия, нито украинците. Така му е казано, така се държи. И си удължава пропадналия, жалък живот ден след ден, докато го въртят на шиш на бавен огън неговите приятели. Все още предпочита Ада на Земята отколкото този на Небето, ще видим докога.

    Коментиран от #45

    06:19 19.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Украйна СВО Победа

    8 30 Отговор
    Константин Малофеев:

    "Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."

    Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.

    06:24 19.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Елементарно Уотсън!":

    А Дяволът и Бог дали ще са съгласни да отстъпят ада и рая на Зеленски?
    То биваТъпизми, но чак толкова е прекалено... Излиза, че всеки от позицията на силата може да поиска от по-слабия всичко което желае...
    Къде е справедливостта и правото? Откъде накъде Зеленски ще изнудва Бог и Дявола за територии?
    То биваТъпизми, но чак толкова е прекалено... Излиза, че всеки от позицията на силата може да поиска от по-слабия всичко което желае...
    Хахахаха хахахаха 😜 🤣 ❗

    06:27 19.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мишел

    25 13 Отговор

    До коментар #2 от "ГанЯ":

    С тези територии Русия прави зона за сигурност. Украйна вече е загубила тези територии във война и може да си ги върне само във война, но е неспособна да го направи. С намаляло 60% население и огромен недостиг на мъже, Украйна вече не е държава.

    Коментиран от #40

    06:30 19.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Д Ж Ванс на Зеленски:

    21 9 Отговор

    До коментар #33 от "Марко Рубио":

    "Вие вече нямате хора!"

    06:35 19.05.2026

  • 40 Ти какво знаеш, бе?

    5 18 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Путин и зеленсси отдавна са се договорили по еврейска линия.
    Целта на СВО е Русия да бъде изчистена от задлъжнели, пияници, наркомани, престъпници.

    Затова Путин спря да дава техника и ги пращат в масови атаки само с винтовки срещу украинските укрепления. Украинците си седят вътре и с дронове нармонитора ги унищожават.

    Коментиран от #47, #51

    06:36 19.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ООрана държава

    8 14 Отговор

    До коментар #35 от "А МОЧАТА?":

    Да, на бунището край Суходол, там копейките ще се кланят, кръстат православно и ще палят свещи!

    06:38 19.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Сатана Z

    10 17 Отговор

    До коментар #26 от "Зеления път":

    Важното е, че пълни чувалите с вата, а крематорките в блатата пушат 24/7 вече пета година, а бункерното с ботокса не излиза от калното мазе!

    06:43 19.05.2026

  • 46 Ами

    12 21 Отговор
    Руснаците мрат като мухи на бойното поле,5 години се мъчат да превземат 2 градинки и един овраг и сега хоп Воала:Путине,подаряваме ти 15х км2.Ха хааааа,мокри сънища на Кървавия Карлик

    06:45 19.05.2026

  • 47 Мишел

    12 14 Отговор

    До коментар #40 от "Ти какво знаеш, бе?":

    супер, колкото повече рашки загрузат толкова по-добре за България, после да подкарат и копейките!

    06:46 19.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Така е

    8 6 Отговор
    Аз не знам,от създаването си досега Америка да е отстъпвала някому територия, доколкото ми е известно само е придобивала,така че империите се подкрепят. Те винаги искат подчинение и преклонение. Големите сили си играят на котка и мишка с малките и не заслужават никакви уважение...

    06:59 19.05.2026

  • 50 Същата работа

    15 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дренки, сливи и зелени ниви":

    И Османската империя отказваше да отстъпи територия за нова България, но се намеси Русия и нещата се промениха.

    07:05 19.05.2026

  • 51 Мишел

    14 8 Отговор

    До коментар #40 от "Ти какво знаеш, бе?":

    Фантазираш и няма нищо вярно в това, което си постнал.
    Украйна само губи територии, защото война не се печели с измислени победи.

    07:06 19.05.2026

  • 52 Кривоверен алкаш

    11 14 Отговор
    Каква земя да отстъпват украинците,нали Фюрера включи Донбас в пределите на РФ,Хем е вече руска,хем иска да се махнат от нея...оплете се като пате в кълчища Кремълският Бандит...Жалко че с този изтрещял Президент САЩ не знаят къде са..

    07:06 19.05.2026

  • 53 БПФ

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Марко Рубио":

    Това е математически невъзможно, но нито той има ум да го разбере, нито ти !!!

    07:08 19.05.2026

  • 54 БПФ

    11 5 Отговор
    Е, нищо, де... Когато загуби всичко до Днепър + Одеса, може пък да си помисли...

    07:10 19.05.2026

  • 55 Коста

    5 8 Отговор
    Крайно време е САЩ да нападне Окраина и да затрие цивилизацията им.

    07:11 19.05.2026

  • 56 Хахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #22 от "Съдията":

    Колко "още малко"? - пета година и са на никъде. Вече и в мацква не е сигурно, а ще стане и по-зле.

    Коментиран от #65

    07:12 19.05.2026

  • 57 Тити

    6 7 Отговор
    Да е луд Зеленски да им отстъпва територии които принадлежат на Украйна.

    07:15 19.05.2026

  • 58 Не мое така!

    9 4 Отговор
    Зеленски трябва да се съобразява с Доналд Тръмп, който все пак е кгб-агент Краснов и трябва да върши нещо полезно за Кремъл...

    07:28 19.05.2026

  • 59 Твърде

    10 0 Отговор
    се преувеличава значението на териториите през 21 век.
    Тази война е за съвсем друго нещо. И тъй като интензитетът на бойните действия е сравнително нисък, тя вероятно ще продължи още много години. Въпрос на финанси и политическа воля.

    07:29 19.05.2026

  • 60 Пентагонът:

    8 2 Отговор
    Работим с Путин за разгрома на Украйна, но гадовете не се дават.

    07:29 19.05.2026

  • 61 Петя

    5 5 Отговор
    Нормално е Украйна да не е съгласна да си даде териториите.

    Коментиран от #67

    07:32 19.05.2026

  • 62 Ами

    7 1 Отговор
    Украйна и Руската федерация винаги ще бъдат съседи. Нямат друга опция. География все пак. И като такива рано или късно в бъдеще време са предопределени да установят добронамерени отношение помежду си.
    В историята е пълно с подобни примери.
    Търпение трябва. Още няколко години.

    07:34 19.05.2026

  • 63 Търгаши

    4 5 Отговор
    Вие Пентагон на САЩ ли сте или агенти на фаш.истите от Кремъл.Посредници на Импе.рията на Злото .

    07:43 19.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хахаха!🎺🥳😀

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Хахаха":

    Как да са за никъде рашъните!? Превзеха територия по-голяма от България, където са разположени 90% от полезните изкопаеми и промишлеността.
    На територията останаха около 6 милиона население и вече ловят пияни украинки за фронта с бусовете душегубки.

    07:51 19.05.2026

  • 66 Ех, тоя Пентагон и те са

    5 0 Отговор
    станали копейки!

    07:53 19.05.2026

  • 67 Рублевка

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Петя":

    И България не е била съгласна да си отстъпи половината територия след поредица от загубени войни, но е била принудена. Иначе окупация и превръщане в турска колония.

    07:56 19.05.2026

  • 68 На светлинни години

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    си от истината .

    07:56 19.05.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Сериозно!

    5 4 Отговор
    Иначе казано, споразумение няма, защото Путин иска да заграби украинска земя, включително такава която още не е засял с руски тpупове, и Тръмп го стимулира, като по този начин пречи за спирането на войната! Има ли възражения?

    08:06 19.05.2026

  • 71 Накратко

    13 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Абсолютно всички войни започнати от подлата,империалистическа Русия са били с цел кражба на чужди територии и установяване на руско влияние .

    08:07 19.05.2026

  • 72 Разбира се

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "ГанЯ":

    Ако правителството ни почне да избива населението в турските ни райони и дори продължи след предупрежденията на Турция, а Турция се намеси. И ако Турция след първата си намеса предложи някава форма на автономност на турските райони в границите на България, Борис Джонсън дойде и принуди правителството ни да се бие с Турция. Това разбира се че няма да искаме България да изчезне съвсем от картата на света.

    Други въпроси?

    08:14 19.05.2026

  • 73 гадател

    0 0 Отговор
    Правилно.

    08:22 19.05.2026

  • 74 И путин тарикат ще си плати!

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "И Зелю тарикат ама ша си плати":

    Една вaтенка попаднала на остров с канибали. Вожда казал. Или отсичаш за ден един декар гора, или изгълтвaш една кoфа с aйна, или плащаш 20 долара, за да не те изядем! Вaтенката грабнала брадвата, сякъл, сякъл, но като погледнал към слънцето, видял че отива на залез, и тогава се изцeпил, ДАВАЙТЕ AЙНАТА! И като започнал, гълтa, гълтa, напълнил гушката, а кофaта още наполовина! Тогава махнал с ръка и казал : На ви 20 долара, отидоха ми парите за дънките!

    08:30 19.05.2026

  • 75 Свалям шапка на Зеленски

    2 4 Отговор
    Това момче не се пречупи нито пред Тръмп нито пред монголоидното джудже (умишлено не му споменавам името, защото руският вожд е никой, и един ден в небесното царство, дори бездомните и просяците ще са повече от него) А Зеленски е готов дори с цената на 5млн жертви да не позволи на нашествениците да откраднат от земите на Украйна и бавно и методично ще постигне целите си - Русия ще бъде разорена, ще се разпадне, бунтове и размирици ще изкоренят Ленинистко-Марксистката клика и с много труд руският народ ще изплати репарации на стойност поне 500млрд , а може и трилион към Украйна. И тогава всички ще кажат, знаех си и ще се скъсат да се мазнят на Зеленски.

    08:35 19.05.2026

  • 76 Историк

    3 2 Отговор
    Пентагонът на тръмп изисква от Зеленски да изпълни исканията на Кремъл, което е в съответствие с политиката на агента на Кремъл във Вашингтон Краснов. Какво падение и позор за бившата държава САЩ, настояща Тръмпландия. Докъде се докара света , двама откачени злодеи да решават съдбата на милиони хора и да няма кой да ги спре!

    Коментиран от #78

    08:40 19.05.2026

  • 77 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    И София се одръвчила на съюзниците през ВСВ, но след няколко бомбардировки с "летящите крепости" и Ванка с танка и голямата бабанка, набързо се изтеглила от окупираните Гърция и Македония.
    И бандерите ще се изтеглят от окупираната Новорусия!

    08:42 19.05.2026

  • 78 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #76 от "Историк":

    И Богдан Филов, монархофашисткия премиер, се изказвал неуважително за лидерите на съюзниците и им обявил война. Затова бил разстрелян. Чети историята, момче!

    Коментиран от #79

    08:45 19.05.2026

  • 79 Историк

    2 2 Отговор

    До коментар #78 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Много харесвам чугунените глави с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, не само не четете и не знаете,ами смятате,че трябва да нареждате на четящите и знаещите истинската история, а не съветската. Затова сме цъфнали като държава от преклонението пред терористична Русия.

    Коментиран от #83

    08:52 19.05.2026

  • 80 Дърт пръдльооо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Аз съм еднополов и точно такива като тебе изобщо не ги уча,контактувам по друг начин с тях,другар!Украйна ще смачка любимата ти Просийка!..........записвай за да не забравяш.........

    08:54 19.05.2026

  • 81 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Че кой го пита.Единият нарежда,другият си търси правата.И в двата случая Зеленски е валат.

    08:56 19.05.2026

  • 82 Свят

    1 1 Отговор
    Режимите на Америка, Русия, Китай и Израел са терористични, някои и педофилски. Как така ще искат да се отстъпват територии. Те утре ще поискат да заличат цял народ, цяла държава. Редно ли е това? Светът трябва да се обедини!

    Коментиран от #84

    09:02 19.05.2026

  • 83 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Историк":

    Хайде, разкажи ни четящ и знаеш историко, каква е била съдбата на Богдан Филов, регентите, фашистките министри и депутати след освобождението от монархофашизма?
    Как са наказали фашистите и техните помагачи в Западна Европа? Бесили са даже проститутките, които са обслужвали германци! Във Франция са ги гилотинирали.
    Много взе да надига глава фашизма в България, замаскиран като демокрация.

    09:25 19.05.2026

  • 84 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Свят":

    Какво предлагаш? Оста Берлин, Рим, Токио? Нямат ЯО и ако се опитат да обогатяват уран, ще получат ирански вариант.

    09:28 19.05.2026

  • 85 много жалко

    0 0 Отговор
    А договорът от 1994 относно гаранциите за териториалната цялост на Украйна какво стана?
    Авторитетът на САЩ пострада много.

    09:45 19.05.2026