Пентагонът: Споразумение за Украйна няма, защото Зеленски отказва да отстъпи територии

Генералният инспектор на Пентагона обясни на американските законодатели, че споразумение за украинско уреждане все още не е постигнато, тъй като Володимир Зеленски отказва да отстъпи по териториалните въпроси.
„Зеленски продължи последователно да подчертава, че Украйна няма да отстъпи територия на Русия“, според доклада на одитора на Министерството на отбраната до Конгреса.
Контактите на високо ниво не успяха да доведат до мирно споразумение, заяви Пентагонът, обяснявайки, че преговорите са в застой поради териториални спорове и гаранции за сигурност.
В доклада на Министерството на отбраната се посочва също, че броят на наборниците в Украйна намалява, а по обучението на бойците от украинските въоръжени сили може да се желае много, което са значителни предимства за Русия. Пентагонът отбеляза, че украинската армия е изправена пред „деградация на способностите“ поради критичен недостиг на боеприпаси и дронове.
Министерството на отбраната на САЩ призна, че Русия поддържа стратегическо и оперативно превъзходство над украинските въоръжени сили.
Генералният инспектор отбеляза, че Конгресът на САЩ не е приемал допълнителни пакети за финансиране в подкрепа на Украйна от април 2024 г., прехвърляйки по-голямата част от финансовата тежест върху европейските съюзници.
Плат Б. Моринг III е настоящият Генерален инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, като заема поста след официалното си заклеване на 22 декември 2025 г.. Той беше номиниран от президента Доналд Тръмп и бързо потвърден от Сената на САЩ същия месец, заменяйки временно изпълняващия длъжността Стивън Стебинс и предишния постоянен инспектор Робърт Сторч, който беше освободен в началото на 2025 г..
1 Дренки, сливи и зелени ниви
Коментиран от #50
05:24 19.05.2026
2 ГанЯ
Коментиран от #6, #36, #72
05:40 19.05.2026
3 И Зелю тарикат ама ша си плати
Българинът като тарикат казал първо, давайте солта. Дали му торбата, лапал, близал, смукал, духал, гълтал, не можал да я изяде. Казал, да го бият с тоягите. Ударили му 90 и се отказал, не издържал.
Накрая платил 100 гроша глоба и го пуснали по живо по здраво! И кадията го питал на изпроводяк: "Що яде солта и тоягите като накрая пак плати?"
Коментиран от #37, #74
05:41 19.05.2026
6 Ще има и още
До коментар #2 от "ГанЯ":Така де, да им дадат Аляска например. Що не ?
05:49 19.05.2026
13 Ами
Коментиран от #14, #15, #16, #19, #30, #68, #71, #80
06:06 19.05.2026
22 Съдията
Коментиран от #56
06:18 19.05.2026
24 Нее въпроса
До коментар #10 от "И сърбите се мислеха за":Дали се мислиш, а реално кой е по силния
06:18 19.05.2026
26 Зеления път
Коментиран от #45
06:19 19.05.2026
29 Украйна СВО Победа
"Не е срамно да загубим от Украйна, защото украинците са руснаци, а руснаците никога не се предават и винаги побеждават."
Константин Малофеев е православният медиен олигарх на Путин. Думите му може да означават само едно. В Москва се готвят за капитулация.
06:24 19.05.2026
31 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #4 от "Елементарно Уотсън!":А Дяволът и Бог дали ще са съгласни да отстъпят ада и рая на Зеленски?
То биваТъпизми, но чак толкова е прекалено... Излиза, че всеки от позицията на силата може да поиска от по-слабия всичко което желае...
Къде е справедливостта и правото? Откъде накъде Зеленски ще изнудва Бог и Дявола за територии?
То биваТъпизми, но чак толкова е прекалено... Излиза, че всеки от позицията на силата може да поиска от по-слабия всичко което желае...
Хахахаха хахахаха 😜 🤣 ❗
06:27 19.05.2026
36 Мишел
До коментар #2 от "ГанЯ":С тези територии Русия прави зона за сигурност. Украйна вече е загубила тези територии във война и може да си ги върне само във война, но е неспособна да го направи. С намаляло 60% население и огромен недостиг на мъже, Украйна вече не е държава.
Коментиран от #40
06:30 19.05.2026
39 Д Ж Ванс на Зеленски:
До коментар #33 от "Марко Рубио":"Вие вече нямате хора!"
06:35 19.05.2026
40 Ти какво знаеш, бе?
До коментар #36 от "Мишел":Путин и зеленсси отдавна са се договорили по еврейска линия.
Целта на СВО е Русия да бъде изчистена от задлъжнели, пияници, наркомани, престъпници.
Затова Путин спря да дава техника и ги пращат в масови атаки само с винтовки срещу украинските укрепления. Украинците си седят вътре и с дронове нармонитора ги унищожават.
Коментиран от #47, #51
06:36 19.05.2026
43 ООрана държава
До коментар #35 от "А МОЧАТА?":Да, на бунището край Суходол, там копейките ще се кланят, кръстат православно и ще палят свещи!
06:38 19.05.2026
45 Сатана Z
До коментар #26 от "Зеления път":Важното е, че пълни чувалите с вата, а крематорките в блатата пушат 24/7 вече пета година, а бункерното с ботокса не излиза от калното мазе!
06:43 19.05.2026
47 Мишел
До коментар #40 от "Ти какво знаеш, бе?":супер, колкото повече рашки загрузат толкова по-добре за България, после да подкарат и копейките!
06:46 19.05.2026
50 Същата работа
До коментар #1 от "Дренки, сливи и зелени ниви":И Османската империя отказваше да отстъпи територия за нова България, но се намеси Русия и нещата се промениха.
07:05 19.05.2026
51 Мишел
До коментар #40 от "Ти какво знаеш, бе?":Фантазираш и няма нищо вярно в това, което си постнал.
Украйна само губи територии, защото война не се печели с измислени победи.
07:06 19.05.2026
53 БПФ
До коментар #33 от "Марко Рубио":Това е математически невъзможно, но нито той има ум да го разбере, нито ти !!!
07:08 19.05.2026
56 Хахаха
До коментар #22 от "Съдията":Колко "още малко"? - пета година и са на никъде. Вече и в мацква не е сигурно, а ще стане и по-зле.
Коментиран от #65
07:12 19.05.2026
59 Твърде
Тази война е за съвсем друго нещо. И тъй като интензитетът на бойните действия е сравнително нисък, тя вероятно ще продължи още много години. Въпрос на финанси и политическа воля.
07:29 19.05.2026
62 Ами
В историята е пълно с подобни примери.
Търпение трябва. Още няколко години.
07:34 19.05.2026
65 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #56 от "Хахаха":Как да са за никъде рашъните!? Превзеха територия по-голяма от България, където са разположени 90% от полезните изкопаеми и промишлеността.
На територията останаха около 6 милиона население и вече ловят пияни украинки за фронта с бусовете душегубки.
07:51 19.05.2026
67 Рублевка
До коментар #61 от "Петя":И България не е била съгласна да си отстъпи половината територия след поредица от загубени войни, но е била принудена. Иначе окупация и превръщане в турска колония.
07:56 19.05.2026
68 На светлинни години
До коментар #13 от "Ами":си от истината .
07:56 19.05.2026
71 Накратко
До коментар #13 от "Ами":Абсолютно всички войни започнати от подлата,империалистическа Русия са били с цел кражба на чужди територии и установяване на руско влияние .
08:07 19.05.2026
72 Разбира се
До коментар #2 от "ГанЯ":Ако правителството ни почне да избива населението в турските ни райони и дори продължи след предупрежденията на Турция, а Турция се намеси. И ако Турция след първата си намеса предложи някава форма на автономност на турските райони в границите на България, Борис Джонсън дойде и принуди правителството ни да се бие с Турция. Това разбира се че няма да искаме България да изчезне съвсем от картата на света.
Други въпроси?
08:14 19.05.2026
74 И путин тарикат ще си плати!
До коментар #3 от "И Зелю тарикат ама ша си плати":Една вaтенка попаднала на остров с канибали. Вожда казал. Или отсичаш за ден един декар гора, или изгълтвaш една кoфа с aйна, или плащаш 20 долара, за да не те изядем! Вaтенката грабнала брадвата, сякъл, сякъл, но като погледнал към слънцето, видял че отива на залез, и тогава се изцeпил, ДАВАЙТЕ AЙНАТА! И като започнал, гълтa, гълтa, напълнил гушката, а кофaта още наполовина! Тогава махнал с ръка и казал : На ви 20 долара, отидоха ми парите за дънките!
08:30 19.05.2026
77 Хахаха!🎺🥳😀
И бандерите ще се изтеглят от окупираната Новорусия!
08:42 19.05.2026
78 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #76 от "Историк":И Богдан Филов, монархофашисткия премиер, се изказвал неуважително за лидерите на съюзниците и им обявил война. Затова бил разстрелян. Чети историята, момче!
Коментиран от #79
08:45 19.05.2026
79 Историк
До коментар #78 от "Хахаха!🎺🥳😀":Много харесвам чугунените глави с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, не само не четете и не знаете,ами смятате,че трябва да нареждате на четящите и знаещите истинската история, а не съветската. Затова сме цъфнали като държава от преклонението пред терористична Русия.
Коментиран от #83
08:52 19.05.2026
80 Дърт пръдльооо
До коментар #13 от "Ами":Аз съм еднополов и точно такива като тебе изобщо не ги уча,контактувам по друг начин с тях,другар!Украйна ще смачка любимата ти Просийка!..........записвай за да не забравяш.........
08:54 19.05.2026
83 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #79 от "Историк":Хайде, разкажи ни четящ и знаеш историко, каква е била съдбата на Богдан Филов, регентите, фашистките министри и депутати след освобождението от монархофашизма?
Как са наказали фашистите и техните помагачи в Западна Европа? Бесили са даже проститутките, които са обслужвали германци! Във Франция са ги гилотинирали.
Много взе да надига глава фашизма в България, замаскиран като демокрация.
09:25 19.05.2026
84 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #82 от "Свят":Какво предлагаш? Оста Берлин, Рим, Токио? Нямат ЯО и ако се опитат да обогатяват уран, ще получат ирански вариант.
09:28 19.05.2026
85 много жалко
Авторитетът на САЩ пострада много.
09:45 19.05.2026