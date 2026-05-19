Пентагонът: Споразумение за Украйна няма, защото Зеленски отказва да отстъпи територии

Генералният инспектор на Пентагона обясни на американските законодатели, че споразумение за украинско уреждане все още не е постигнато, тъй като Володимир Зеленски отказва да отстъпи по териториалните въпроси.

„Зеленски продължи последователно да подчертава, че Украйна няма да отстъпи територия на Русия“, според доклада на одитора на Министерството на отбраната до Конгреса.

Контактите на високо ниво не успяха да доведат до мирно споразумение, заяви Пентагонът, обяснявайки, че преговорите са в застой поради териториални спорове и гаранции за сигурност.

В доклада на Министерството на отбраната се посочва също, че броят на наборниците в Украйна намалява, а по обучението на бойците от украинските въоръжени сили може да се желае много, което са значителни предимства за Русия. Пентагонът отбеляза, че украинската армия е изправена пред „деградация на способностите“ поради критичен недостиг на боеприпаси и дронове.

Министерството на отбраната на САЩ призна, че Русия поддържа стратегическо и оперативно превъзходство над украинските въоръжени сили.

Генералният инспектор отбеляза, че Конгресът на САЩ не е приемал допълнителни пакети за финансиране в подкрепа на Украйна от април 2024 г., прехвърляйки по-голямата част от финансовата тежест върху европейските съюзници.

Плат Б. Моринг III е настоящият Генерален инспектор на Министерството на отбраната на САЩ, като заема поста след официалното си заклеване на 22 декември 2025 г.. Той беше номиниран от президента Доналд Тръмп и бързо потвърден от Сената на САЩ същия месец, заменяйки временно изпълняващия длъжността Стивън Стебинс и предишния постоянен инспектор Робърт Сторч, който беше освободен в началото на 2025 г..