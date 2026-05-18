Дъждът на Мидас! Българска компания за хазарт иска да прибира всички приходи от BANGARANGA и DARA

Подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA! И не, не от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания!
ВЧЕРА - 17.05.2026 г. е подадена заявка за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA. В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят.
За това бие тревога адв. Диана Попова.
Марката е заявена за хазартни продукти и услуги. Чакам с нетърпение да видя кой е заявител по заявката и каква ще бъде реакцията, пише адв. Диана Попова.
Опитът за регистрация на марката идва в момент на огромна популярност на песента. Само преди дни изпълнението донесе на България първо място и историческа победа на 70-ото издание на конкурса във Виена. Благодарение на този успех страната ни придоби правото да бъде домакин на музикалния формат през 2027 година. Десетки артисти поздравиха певицата.
Интересът към парчето започна да нараства месеци преди големия финал в австрийската столица. Още в първите часове след премиерата си по време на националната селекция, то оглави официалните онлайн класации. Последващото представяне на официалния видеоклип, в който DARA заложи на енергична хореография и силно визуално присъствие на кукери, допълнително генерира милиони гледания.
Желанието за използване на заглавието за хазартни цели съвпада с масовата еуфория в страната. Стотици почитатели, близки и журналисти посрещнаха изпълнителката на летището в София след завръщането ѝ. Пътят към върха премина през сериозни изпитания, тъй като по-рано през годината певицата обмисляше отказване от надпреварата заради стрес. Тя остана в състезанието и пред медиите определи първото място като силен старт за бъдещата си международна кариера.
Европейската институция за интелектуална собственост предстои да разгледа внесената документация. Очаква се през следващите седмици името на заявителя по процедурата да бъде официално публикувано в европейския регистър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #8
17:31 18.05.2026
2 питам
Коментиран от #19, #43
17:32 18.05.2026
3 1488
17:32 18.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ДрайвингПлежър
Коментиран от #53
17:39 18.05.2026
6 ЦК на БКП
17:40 18.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тома
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Веднага се сещам за филмите в XLL където златния дъж не спира.
17:43 18.05.2026
9 Георги
До коментар #4 от "ДАРА стана световна звезда. 🌟":с помощта на Филип Киркоров, за ужас на центаджийските наколенки!
Коментиран от #16, #17
17:43 18.05.2026
10 ТИГО
17:44 18.05.2026
11 Aлфа Вълкът
До вчера този конкурс беше политически и се печелеше от избрани страни да се символизира съпричастност или някаква ЛГБТ пропаганда, днес като го спечели Дара "УАААААУ" — мирогледа на повечето бързо се промени. Дара е най-слабият ни вокален представител в този конкурс, но песента ѝ беше по-добра от повечето, които ни представиха досега и отговаря на нейните вокални способности.
Но превъзхожда предишните със сценично поведение, там ѝ е силата, не е пеенето. Няма и да бъде последното.
И най-хубавото е, че тая песен ще се забрави след няколко месеца навън, само някакви патриотчета тук ще си я припяват.
Някой може ли да си запее песен от последната Евровизия? Така си и мислех, не можете...
Коментиран от #13, #62
17:45 18.05.2026
12 ....
Коментиран от #14
17:46 18.05.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Aлфа Вълкът":Всъщност песента си е ЛГБТ пропаганда, текста и насочва направо към това
така че нищо не се е променило - кОнкурса си е все още политически и все още цели прослава на хомосексуализма...
Коментиран от #44
17:49 18.05.2026
14 Т Живков
До коментар #12 от "....":Смъртт на комунизма!
17:50 18.05.2026
15 Ъхъ
17:50 18.05.2026
16 честен ционист
До коментар #9 от "Георги":Гръцкият композитор Димитрис също е фен на Русия и редовно поства публикации за нея.
17:50 18.05.2026
17 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #9 от "Георги":Реалното участие на Филип Киркоров е минимално и непряко, така че той до голяма степен просто се фука, за да си припише чужд триумф.Той се възползва от факта, че в международния екип, създал проекта на DARA, участват хора, с които той е РАБОТИЛ в МИНАЛОТО . Самият Киркоров обаче няма никаква официална роля – нито е продуцент на песента, нито е неин автор, нито е финансирал българското участие!!Поредните пропиздински бoKлуци застаряваш "Шоумен"
Коментиран от #22, #31, #32
17:50 18.05.2026
18 Турците също имат претенции!
17:54 18.05.2026
19 Отговарам хазарта не е виновен
До коментар #2 от "питам":Простите хора са виновни за собственото си нещастие
17:56 18.05.2026
20 Не гледащ футбол
17:57 18.05.2026
21 Ташанга
17:57 18.05.2026
22 Георги
До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":тая опорка ли спуснаха от посолството?
Коментиран от #48
17:59 18.05.2026
23 Буревестников
18:01 18.05.2026
24 Артилерист
Коментиран от #46
18:01 18.05.2026
25 Гошо
Коментиран от #35, #38, #41
18:03 18.05.2026
26 Сополандра
18:08 18.05.2026
27 Некой
До коментар #4 от "ДАРА стана световна звезда. 🌟":Сега пък украинците станаха копейки...
18:09 18.05.2026
28 русия
Коментиран от #40
18:09 18.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха,ха
До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":Ма те само ако спечели се сещат да се залепят😂😂
18:13 18.05.2026
32 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":Нещо да си чул за понятието " лобист". Имаш проблем, искаш нещо и намираш правилния човек, който ще те насочи към точните хора. Това в била ролята на Киркоров. Той не е търсил никого. Екипът на Дара го в потърсил за помощ.
Коментиран от #42
18:13 18.05.2026
33 защо е тревога като в това
18:15 18.05.2026
34 Мюмю
18:15 18.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Жъ мъ извинити, мъ
18:16 18.05.2026
37 Тъпото руско говедо
18:19 18.05.2026
38 Питам
До коментар #25 от "Гошо":Певецът Шаман от какъв произход е?
18:19 18.05.2026
39 Точна статия
18:19 18.05.2026
40 Не си запознато с РФ, шекелче
До коментар #28 от "русия":Руснаците не казват fan-ове, а фанати. Обаче и двете думи така или ианче идват от фанатик.
18:20 18.05.2026
41 Виж...
До коментар #25 от "Гошо":сега, Гошо. Ти почти във всичко си прав. Ние аплодираме това, че изпълнението и наградата са български. Трябва да сме снизходителни, защото май това е нивото и такива са изискванията на конкурса. Преди години за победител бе определен един джендър или травестит, който брутално се представяше за жена, а беше с брада. По наблюдателни са забелязали, че в текста на "песента" на нашата представителка има политкоректни урсулиански нотки!
18:24 18.05.2026
42 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":Никой не го е канил ,ти от арменец истина ли чакаш ??? Официално Филип Киркоров не е действал като директен лобист за победата на България на „Евровизия 2026“, но скандалът около него е свързан с дългогодишните му връзки с авторите на песентa !Повечето български експерти и фенове определят изказванията на Киркоров като самореклама и опит за ПР на гърба на историческия успех на България. Националният ни телевизионен оператор БНТ и екипът на DARA не са потвърждавали официално неговата роля, а победата на „Bangaranga“ беше извоювана с категоричен вот както от журито, така и от публиката в цяла Европа
Коментиран от #47
18:26 18.05.2026
43 че защо забрана? данъците вдигнете
До коментар #2 от "питам":достатъчно е да му е завишат данъците на хазарта във пъти, а не да се забранява
кои има пари нека се забавлява, но да си плаща и на държавата!
18:26 18.05.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Кашик
До коментар #24 от "Артилерист":Кьорав карти не играЙ! И също: Койт йграй пИчели, койт ни играй нИ пИчели - цитирам още една угаснала "легенда". Сигането и глупавата алчна сopоcня Армутлиева не са играчи!
Коментиран от #54
18:29 18.05.2026
47 Аз не съм
До коментар #42 от "ПЪЛНИ Глупости":Реалист и никога няма да бъда ..............аз съм про100 Парче и никога няма да съм умен
18:30 18.05.2026
48 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #22 от "Георги":Не казаха че си TAп ама го премълчах ! Но си го изпроси!
Коментиран от #49
18:30 18.05.2026
49 Георги
До коментар #48 от "ПЪЛНИ Глупости":всички остри прибягвате до това когато няма какво да кажете
Коментиран от #52
18:32 18.05.2026
50 DARAнга банга
18:37 18.05.2026
51 Тодор Живков съм
18:44 18.05.2026
52 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #49 от "Георги":По ясно да ме разбереш !Щото гледам и да пишеш не можеш. Понякога трябва да сляза на нивото на копейките ,дето и Руски не знаете !
18:52 18.05.2026
53 Напротив
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Песента е интелектуална собственост и никой не може да регистрира марка с това име.
Коментиран от #57
18:59 18.05.2026
54 Ще получите отказ
До коментар #46 от "Кашик":И доколкото си спомням, продуцентът е чужденец.
Коментиран от #63
19:04 18.05.2026
55 КОЛКО ТРЯБВА ДА ПЛАТЯ АКОСИ НАПИША ОКОЛО
19:11 18.05.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Костя Копейкин бе
До коментар #53 от "Напротив":регистрирана като търговска марка от гагаузина, за да не му се подиграват БКПимбецили като Ивайло Мирчев безплатно. Даже гагаузина разбра как работи капиталистическата система, само БКП отрочетата от ДБ и ПП още си живеете в комунисъм по наследство!
19:20 18.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ха ха ха
19:24 18.05.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Фройд
До коментар #11 от "Aлфа Вълкът":Помниш ли онзи летен хит, Деспасито ?
След като дрънчеше безспирно навсякъде, на хората им писна , а май и изпълнителя го понабиха. Или някъв диждей беше...все тая. Ама какви клипове тръгнаха в тубата, леле майко...
Та да си чувал нещо повече за него?!
Е те така ще е и с това тъпо парче.
Ще го изтърпим и това.
19:44 18.05.2026
63 Нищо лично
До коментар #54 от "Ще получите отказ":"Бангаранга" е съавторство на неуточнено какъв хибрид Дара с норвежка авторка, румънски продуцент, гръцки композитор,шведски хореограф. Текстът и музиката са били съгласувани с Дарина Йотова-DARA и не отразяват българските традиции, манталитет. А са характерни за стремително размножаващата се на нашата територия циганска и хибридно-циганска популация с нейните шумни, несъобразителни, безпардонни, комплексарски и агресивни прояви. Оказва за същества, които вероятно дрогирани са безпричинно луди, необуздани, неконтролируеми, обладани от демони, които искат да завладяват, да се налагат. Общо взето, това е допинг еуфорично за инфантили и първосигнални хора. Обидно е за истинските българи, колкото и малко да са останали такива тук.
Коментиран от #65, #67
19:48 18.05.2026
64 Извор
19:53 18.05.2026
65 Изворче
До коментар #63 от "Нищо лично":Ако сме държава няма да се приеме заявката. Откъде толкова много мошенници в нашата малка земя.
Коментиран от #70
20:04 18.05.2026
66 Боже, боже!
20:07 18.05.2026
67 Девил
До коментар #63 от "Нищо лично":Истинските българи са позитивни креативни, нищоможещите се занимават със сатанински глупости.
20:07 18.05.2026
68 Девилче
20:09 18.05.2026
69 Хипотетично
20:10 18.05.2026
70 Нищо лично
До коментар #65 от "Изворче":Няколко европейски проучвания на генофонда на съвременните българи, извършени преди години са установили, че в генофонда на днешните българи в страната ни генът на прабългарите е само 5% до 13% в зависимост от районите; славянските гени са 45% до 50%, а тракийските гени са 35%. Така е било преди години, но сега сигурно има разлики, защото много българи се изнесоха, а други етноси повече се размножиха на територията ни...
20:20 18.05.2026
71 хазарта има социална политика
-;-
хазарта има социална политика - мислел за благото на Ората!
21:47 18.05.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.