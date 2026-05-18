Дъждът на Мидас! Българска компания за хазарт иска да прибира всички приходи от BANGARANGA и DARA

Подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA! И не, не от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания!

ВЧЕРА - 17.05.2026 г. е подадена заявка за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA. В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят.

За това бие тревога адв. Диана Попова.

Марката е заявена за хазартни продукти и услуги. Чакам с нетърпение да видя кой е заявител по заявката и каква ще бъде реакцията, пише адв. Диана Попова.

Опитът за регистрация на марката идва в момент на огромна популярност на песента. Само преди дни изпълнението донесе на България първо място и историческа победа на 70-ото издание на конкурса във Виена. Благодарение на този успех страната ни придоби правото да бъде домакин на музикалния формат през 2027 година. Десетки артисти поздравиха певицата.

Интересът към парчето започна да нараства месеци преди големия финал в австрийската столица. Още в първите часове след премиерата си по време на националната селекция, то оглави официалните онлайн класации. Последващото представяне на официалния видеоклип, в който DARA заложи на енергична хореография и силно визуално присъствие на кукери, допълнително генерира милиони гледания.

Желанието за използване на заглавието за хазартни цели съвпада с масовата еуфория в страната. Стотици почитатели, близки и журналисти посрещнаха изпълнителката на летището в София след завръщането ѝ. Пътят към върха премина през сериозни изпитания, тъй като по-рано през годината певицата обмисляше отказване от надпреварата заради стрес. Тя остана в състезанието и пред медиите определи първото място като силен старт за бъдещата си международна кариера.

Европейската институция за интелектуална собственост предстои да разгледа внесената документация. Очаква се през следващите седмици името на заявителя по процедурата да бъде официално публикувано в европейския регистър.