Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Дъждът на Мидас! Българска компания за хазарт иска да прибира всички приходи от BANGARANGA и DARA

Дъждът на Мидас! Българска компания за хазарт иска да прибира всички приходи от BANGARANGA и DARA

18 Май, 2026 17:30 5 833 72

  • bangaranga-
  • dara-
  • хазарт-
  • българска компания-
  • печалби-
  • приходи

За това бие тревога адв. Диана Попова

Дъждът на Мидас! Българска компания за хазарт иска да прибира всички приходи от BANGARANGA и DARA - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подадена заявка за регистрация на марка BANGARANGA! И не, не от DARA / Darina Yotova или някоя звукозаписна компания!

ВЧЕРА - 17.05.2026 г. е подадена заявка за регистрация на европейска търговска марка BANGARANGA. В заявката все още няма данни за заявителя, но предвид факта, че за първи език на производството е посочен български, както и че представителят е български адвокат, то няма съмнение от коя страна е заявителят.

За това бие тревога адв. Диана Попова.

Марката е заявена за хазартни продукти и услуги. Чакам с нетърпение да видя кой е заявител по заявката и каква ще бъде реакцията, пише адв. Диана Попова.

Опитът за регистрация на марката идва в момент на огромна популярност на песента. Само преди дни изпълнението донесе на България първо място и историческа победа на 70-ото издание на конкурса във Виена. Благодарение на този успех страната ни придоби правото да бъде домакин на музикалния формат през 2027 година. Десетки артисти поздравиха певицата.

Интересът към парчето започна да нараства месеци преди големия финал в австрийската столица. Още в първите часове след премиерата си по време на националната селекция, то оглави официалните онлайн класации. Последващото представяне на официалния видеоклип, в който DARA заложи на енергична хореография и силно визуално присъствие на кукери, допълнително генерира милиони гледания.

Желанието за използване на заглавието за хазартни цели съвпада с масовата еуфория в страната. Стотици почитатели, близки и журналисти посрещнаха изпълнителката на летището в София след завръщането ѝ. Пътят към върха премина през сериозни изпитания, тъй като по-рано през годината певицата обмисляше отказване от надпреварата заради стрес. Тя остана в състезанието и пред медиите определи първото място като силен старт за бъдещата си международна кариера.

Европейската институция за интелектуална собственост предстои да разгледа внесената документация. Очаква се през следващите седмици името на заявителя по процедурата да бъде официално публикувано в европейския регистър.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    36 9 Отговор
    а ако бяхте написали златен дьжд как щеше да се тълкува

    Коментиран от #8

    17:31 18.05.2026

  • 2 питам

    101 15 Отговор
    Кога ще се забрани хазарта !!!

    Коментиран от #19, #43

    17:32 18.05.2026

  • 3 1488

    32 6 Отговор
    Голяма простотия ! Мисирките от фикции беге снесоха още едно тьпо заглавие.

    17:32 18.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    28 22 Отговор
    Както знаем бангаранга произхожда от ямейски сленг - т.е. Дара, що я пишете на английски няма права. Който е бърз и инициативен пИчели...

    Коментиран от #53

    17:39 18.05.2026

  • 6 ЦК на БКП

    39 13 Отговор
    То естествено, че е някой търтей смукач. Може по наследство и от нашите да е...

    17:40 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тома

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Веднага се сещам за филмите в XLL където златния дъж не спира.

    17:43 18.05.2026

  • 9 Георги

    42 16 Отговор

    До коментар #4 от "ДАРА стана световна звезда. 🌟":

    с помощта на Филип Киркоров, за ужас на центаджийските наколенки!

    Коментиран от #16, #17

    17:43 18.05.2026

  • 10 ТИГО

    37 13 Отговор
    КОЛКО пъти казвам ,че сме царе по дисциплината да си ссееммм в устaTa един на друг !!Национален спорт преееви другарче !Аре са ми слагайте минуси !

    17:44 18.05.2026

  • 11 Aлфа Вълкът

    41 13 Отговор
    Тая седмица като мине и ще спре тази еуфория от Евровизия.
    До вчера този конкурс беше политически и се печелеше от избрани страни да се символизира съпричастност или някаква ЛГБТ пропаганда, днес като го спечели Дара "УАААААУ" — мирогледа на повечето бързо се промени. Дара е най-слабият ни вокален представител в този конкурс, но песента ѝ беше по-добра от повечето, които ни представиха досега и отговаря на нейните вокални способности.
    Но превъзхожда предишните със сценично поведение, там ѝ е силата, не е пеенето. Няма и да бъде последното.
    И най-хубавото е, че тая песен ще се забрави след няколко месеца навън, само някакви патриотчета тук ще си я припяват.
    Някой може ли да си запее песен от последната Евровизия? Така си и мислех, не можете...

    Коментиран от #13, #62

    17:45 18.05.2026

  • 12 ....

    31 6 Отговор
    Всяко чудо за три дни.

    Коментиран от #14

    17:46 18.05.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    35 11 Отговор

    До коментар #11 от "Aлфа Вълкът":

    Всъщност песента си е ЛГБТ пропаганда, текста и насочва направо към това
    така че нищо не се е променило - кОнкурса си е все още политически и все още цели прослава на хомосексуализма...

    Коментиран от #44

    17:49 18.05.2026

  • 14 Т Живков

    12 28 Отговор

    До коментар #12 от "....":

    Смъртт на комунизма!

    17:50 18.05.2026

  • 15 Ъхъ

    29 1 Отговор
    Дали има общо с едина хазартна фирма дет един футболист я рекламира? 🙄

    17:50 18.05.2026

  • 16 честен ционист

    21 8 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Гръцкият композитор Димитрис също е фен на Русия и редовно поства публикации за нея.

    17:50 18.05.2026

  • 17 ПЪЛНИ Глупости

    22 17 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Реалното участие на Филип Киркоров е минимално и непряко, така че той до голяма степен просто се фука, за да си припише чужд триумф.Той се възползва от факта, че в международния екип, създал проекта на DARA, участват хора, с които той е РАБОТИЛ в МИНАЛОТО . Самият Киркоров обаче няма никаква официална роля – нито е продуцент на песента, нито е неин автор, нито е финансирал българското участие!!Поредните пропиздински бoKлуци застаряваш "Шоумен"

    Коментиран от #22, #31, #32

    17:50 18.05.2026

  • 18 Турците също имат претенции!

    19 2 Отговор
    По разбираеми причини!

    17:54 18.05.2026

  • 19 Отговарам хазарта не е виновен

    26 4 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    Простите хора са виновни за собственото си нещастие

    17:56 18.05.2026

  • 20 Не гледащ футбол

    18 2 Отговор
    ...и не играещ хазарт,но предполам са Efbet или Inbet...

    17:57 18.05.2026

  • 21 Ташанга

    22 3 Отговор
    Ранга

    17:57 18.05.2026

  • 22 Георги

    14 9 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":

    тая опорка ли спуснаха от посолството?

    Коментиран от #48

    17:59 18.05.2026

  • 23 Буревестников

    14 6 Отговор
    Споко.Уреждам й следващата песен,следващата извява.С Ванчо-Устата. Дует.Работя по въпроса.

    18:01 18.05.2026

  • 24 Артилерист

    19 15 Отговор
    Типично български тарикатлък за облажване с постигнатото от способните...

    Коментиран от #46

    18:01 18.05.2026

  • 25 Гошо

    29 9 Отговор
    някой ще ми обясни ли, кое ѝ е българското на тази песен? Продуцента, композиторите, текстописците, певицата която си изписва името с главни латински букви (дори и в българските сайтове и медии), смисъла на текста ли описва нещо българско и родно, музиката ли е характерна за нашият регион? КОЕ ??? ако не беше трибагреника - никой нямаше да разбере от коя държава е тази певачка. И съответно никой след тази песен не е разбрал нищо важно и смислено за България (ако не броим, че "специалните" хора с големи претенции са добре дошли тука да се изБАБАНГАД свободно и без задръжки).

    Коментиран от #35, #38, #41

    18:03 18.05.2026

  • 26 Сополандра

    18 2 Отговор
    Как кой тотализатора за дa търкате картончета 😂

    18:08 18.05.2026

  • 27 Некой

    17 3 Отговор

    До коментар #4 от "ДАРА стана световна звезда. 🌟":

    Сега пък украинците станаха копейки...

    18:09 18.05.2026

  • 28 русия

    7 9 Отговор
    Русия има фенове, а България почитатели.

    Коментиран от #40

    18:09 18.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха,ха

    6 8 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Ма те само ако спечели се сещат да се залепят😂😂

    18:13 18.05.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    23 5 Отговор

    До коментар #17 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Нещо да си чул за понятието " лобист". Имаш проблем, искаш нещо и намираш правилния човек, който ще те насочи към точните хора. Това в била ролята на Киркоров. Той не е търсил никого. Екипът на Дара го в потърсил за помощ.

    Коментиран от #42

    18:13 18.05.2026

  • 33 защо е тревога като в това

    15 2 Отговор
    няма нищо незаконно

    18:15 18.05.2026

  • 34 Мюмю

    14 4 Отговор
    очаквайте голямчлен от мен, запазена марка вече

    18:15 18.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Жъ мъ извинити, мъ

    18 8 Отговор
    туй нящу DARA / Darina Yotova ней истинскъ курпурация, ха ха ха! 😂😂 Сигането го изядееееее!

    18:16 18.05.2026

  • 37 Тъпото руско говедо

    7 27 Отговор
    Един гледа сватба друг, брадва...тъпите русофилски отпадъци нямат свършване.

    18:19 18.05.2026

  • 38 Питам

    2 17 Отговор

    До коментар #25 от "Гошо":

    Певецът Шаман от какъв произход е?

    18:19 18.05.2026

  • 39 Точна статия

    19 1 Отговор
    Хазартната компания е известна и е прикачила снимка на победителката- България шампион

    18:19 18.05.2026

  • 40 Не си запознато с РФ, шекелче

    16 3 Отговор

    До коментар #28 от "русия":

    Руснаците не казват fan-ове, а фанати. Обаче и двете думи така или ианче идват от фанатик.

    18:20 18.05.2026

  • 41 Виж...

    6 17 Отговор

    До коментар #25 от "Гошо":

    сега, Гошо. Ти почти във всичко си прав. Ние аплодираме това, че изпълнението и наградата са български. Трябва да сме снизходителни, защото май това е нивото и такива са изискванията на конкурса. Преди години за победител бе определен един джендър или травестит, който брутално се представяше за жена, а беше с брада. По наблюдателни са забелязали, че в текста на "песента" на нашата представителка има политкоректни урсулиански нотки!

    18:24 18.05.2026

  • 42 ПЪЛНИ Глупости

    4 20 Отговор

    До коментар #32 от "РЕАЛИСТ":

    Никой не го е канил ,ти от арменец истина ли чакаш ??? Официално Филип Киркоров не е действал като директен лобист за победата на България на „Евровизия 2026“, но скандалът около него е свързан с дългогодишните му връзки с авторите на песентa !Повечето български експерти и фенове определят изказванията на Киркоров като самореклама и опит за ПР на гърба на историческия успех на България. Националният ни телевизионен оператор БНТ и екипът на DARA не са потвърждавали официално неговата роля, а победата на „Bangaranga“ беше извоювана с категоричен вот както от журито, така и от публиката в цяла Европа

    Коментиран от #47

    18:26 18.05.2026

  • 43 че защо забрана? данъците вдигнете

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "питам":

    достатъчно е да му е завишат данъците на хазарта във пъти, а не да се забранява

    кои има пари нека се забавлява, но да си плаща и на държавата!

    18:26 18.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кашик

    21 5 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    Кьорав карти не играЙ! И също: Койт йграй пИчели, койт ни играй нИ пИчели - цитирам още една угаснала "легенда". Сигането и глупавата алчна сopоcня Армутлиева не са играчи!

    Коментиран от #54

    18:29 18.05.2026

  • 47 Аз не съм

    9 0 Отговор

    До коментар #42 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Реалист и никога няма да бъда ..............аз съм про100 Парче и никога няма да съм умен

    18:30 18.05.2026

  • 48 ПЪЛНИ Глупости

    1 15 Отговор

    До коментар #22 от "Георги":

    Не казаха че си TAп ама го премълчах ! Но си го изпроси!

    Коментиран от #49

    18:30 18.05.2026

  • 49 Георги

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "ПЪЛНИ Глупости":

    всички остри прибягвате до това когато няма какво да кажете

    Коментиран от #52

    18:32 18.05.2026

  • 50 DARAнга банга

    21 3 Отговор
    изяде голямата K00Rанга 😂😂 По-здрави и на тъпата ѝ алчна "продуцентка"!

    18:37 18.05.2026

  • 51 Тодор Живков съм

    23 3 Отговор
    Защо врещите, бре центърджийчетата? Така ли не вдянахте за 36 години, че ТАКА РАБОТИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, БЕ ДРУГАРИ! Нема вече комунизъм, кой превари - той натвари каруцата с банани. Хак да ви е!

    18:44 18.05.2026

  • 52 ПЪЛНИ Глупости

    1 14 Отговор

    До коментар #49 от "Георги":

    По ясно да ме разбереш !Щото гледам и да пишеш не можеш. Понякога трябва да сляза на нивото на копейките ,дето и Руски не знаете !

    18:52 18.05.2026

  • 53 Напротив

    5 10 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Песента е интелектуална собственост и никой не може да регистрира марка с това име.

    Коментиран от #57

    18:59 18.05.2026

  • 54 Ще получите отказ

    3 9 Отговор

    До коментар #46 от "Кашик":

    И доколкото си спомням, продуцентът е чужденец.

    Коментиран от #63

    19:04 18.05.2026

  • 55 КОЛКО ТРЯБВА ДА ПЛАТЯ АКОСИ НАПИША ОКОЛО

    9 4 Отговор
    ЦВАЙДЕРА ,,ДАРА" И ЛИЦЕНЗИРАНАТА ДУМА ЗА КОЯТО ИДЕ РЕЧ ! НЕ Я ПИША ДА НЕ МЕ СЪДЯТ ЗА ПАРИ , ЧЕ ТОГАВА ЩЕ Я ПИША НАВСЯКЪДЕ ДОРИ НА ГОРДОСТТА НА ПАПИ ХАНС ЩОТО СЪЩИЯ Е ПОСЕЩАВАЛ ВСИЧКИ ДУПКИ НА ДАРА

    19:11 18.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Костя Копейкин бе

    12 1 Отговор

    До коментар #53 от "Напротив":

    регистрирана като търговска марка от гагаузина, за да не му се подиграват БКПимбецили като Ивайло Мирчев безплатно. Даже гагаузина разбра как работи капиталистическата система, само БКП отрочетата от ДБ и ПП още си живеете в комунисъм по наследство!

    19:20 18.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ха ха ха

    7 0 Отговор
    А сега шамаранга

    19:24 18.05.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Фройд

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Aлфа Вълкът":

    Помниш ли онзи летен хит, Деспасито ?
    След като дрънчеше безспирно навсякъде, на хората им писна , а май и изпълнителя го понабиха. Или някъв диждей беше...все тая. Ама какви клипове тръгнаха в тубата, леле майко...

    Та да си чувал нещо повече за него?!
    Е те така ще е и с това тъпо парче.

    Ще го изтърпим и това.

    19:44 18.05.2026

  • 63 Нищо лично

    10 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ще получите отказ":

    "Бангаранга" е съавторство на неуточнено какъв хибрид Дара с норвежка авторка, румънски продуцент, гръцки композитор,шведски хореограф. Текстът и музиката са били съгласувани с Дарина Йотова-DARA и не отразяват българските традиции, манталитет. А са характерни за стремително размножаващата се на нашата територия циганска и хибридно-циганска популация с нейните шумни, несъобразителни, безпардонни, комплексарски и агресивни прояви. Оказва за същества, които вероятно дрогирани са безпричинно луди, необуздани, неконтролируеми, обладани от демони, които искат да завладяват, да се налагат. Общо взето, това е допинг еуфорично за инфантили и първосигнални хора. Обидно е за истинските българи, колкото и малко да са останали такива тук.

    Коментиран от #65, #67

    19:48 18.05.2026

  • 64 Извор

    4 4 Отговор
    Ако сме държава няма да се приеме заявката. Откъде толкова много мошенници в нашата малка земя.

    19:53 18.05.2026

  • 65 Изворче

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Нищо лично":

    Ако сме държава няма да се приеме заявката. Откъде толкова много мошенници в нашата малка земя.

    Коментиран от #70

    20:04 18.05.2026

  • 66 Боже, боже!

    5 1 Отговор
    Вчера имаше коментар с подробен превод, анализ на текста на тази песен от явно запознат човек, но беше премахнат коментара от цензурант. Обяснението беше, че "Банга Ранга" е ямайски воден демон, който иска жертви, може да бъде полезен за плодородие, но и опасен за опасни наводнения. А падналият ангел, демонът Луцифер, който се призовава в песента като носител на ослепителна светлина, от ангел бил превърнат в демон Сатана, защото бил узурпатор-бунтар. Човекът, който анализира, видимо има и теологични познания и призова децата ни да не пеят тази песен, която е отрицание на православната християнска религия, под чиято шапка сме. Дали неслучайно в страната ни се изля толкова много пороен дъжд, докато нашенците призоваваха във Виена такива духове? От всичко в това поп парче ми допадна ритъмът на музиката и артистичното изпълнение на DARA с голяма доза самоувереност, самочувствие.

    20:07 18.05.2026

  • 67 Девил

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Нищо лично":

    Истинските българи са позитивни креативни, нищоможещите се занимават със сатанински глупости.

    20:07 18.05.2026

  • 68 Девилче

    2 4 Отговор
    Истинските българи са позитивни креативни, нищоможещите се занимават със сатанински глупости. Чета, че коментарите на хейтърите идват от североизток.

    20:09 18.05.2026

  • 69 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Име на авторска песен е творческа собственост - патент би трябвало да бъде отказан.

    20:10 18.05.2026

  • 70 Нищо лично

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Изворче":

    Няколко европейски проучвания на генофонда на съвременните българи, извършени преди години са установили, че в генофонда на днешните българи в страната ни генът на прабългарите е само 5% до 13% в зависимост от районите; славянските гени са 45% до 50%, а тракийските гени са 35%. Така е било преди години, но сега сигурно има разлики, защото много българи се изнесоха, а други етноси повече се размножиха на територията ни...

    20:20 18.05.2026

  • 71 хазарта има социална политика

    2 0 Отговор
    Марката е заявена за хазартни продукти и услуги. Чакам с нетърпение да видя кой е заявител по заявката
    -;-
    хазарта има социална политика - мислел за благото на Ората!

    21:47 18.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове