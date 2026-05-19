Владимир Путин се отправя към Китай за двудневно посещение

19 Май, 2026 04:41, обновена 19 Май, 2026 04:47 965 17

Визитата е по покана на Си Дзинпин

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди официалното си посещение в Китай, руският президент Владимир Путин се обърна към китайските граждани с видеообръщение, отбелязвайки "безпрецедентното ниво" на отношенията между двете страни.

Руският държавен глава ще направи официално посещение в Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин. То е насрочено за 25-годишнината от подписването на руско-китайския договор за добросъседство. Президентът ще бъде придружен от представителна делегация, включваща вицепремиери, министри, ръководители на държавни корпорации и представители на големи бизнеси.

„Скъпи китайски приятели, приветствам ви! Радвам се отново да посетя Пекин по покана на моя дългогодишен добър приятел, президента Си Дзинпин“, каза той.

Президентът отбеляза, че отношенията между двете страни вече са достигнали безпрецедентно ниво. Техният специален характер се проявява в атмосфера на взаимно разбирателство и доверие, готовност за сътрудничество като равни и водене на уважителен диалог, както и за взаимна подкрепа по въпроси, засягащи интересите на Москва и Пекин, включително защитата на суверенитета и държавното единство.
Путин подчерта, че Русия и Китай са уверени в бъдещето и активно развиват контакти в различни области, от политиката до отбраната. Той отбеляза ангажимента на китайския лидер Си Дзинпин за дългосрочно сътрудничество с Русия.

Президентът подчерта, че Русия изпитва голямо уважение към историята на Китай, неговите постижения в културата, изкуството и науката и е заинтересована от още по-голямо сближаване на народите на двете страни. Взаимното въвеждане на безвизов режим между Русия и Китай не само улеснява бизнес и туристическия обмен, но и отваря нови възможности за комуникация и установяване на контакти между гражданите.

Той изрази увереност, че Москва и Пекин ще продължат да правят всичко възможно, за да задълбочат партньорството си в името на динамичното развитие на двете страни и благосъстоянието на техните народи, както и в интерес на поддържането на глобалната сигурност и стабилност.

„До скоро в Пекин!“, заключи Путин.

Както Юрий Ушаков, помощник на президента по международните въпроси, заяви по-рано пред репортери, видеообръщението е записано вместо обичайната статия на Путин в китайските медии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 7 венсеремос

    8 6 Отговор
    Русия е велека.Китай ,Поднебесната ,знае с кой да бъде приятел-с Русия!А, след Сталин, Путин е най-великия Президент на Русия!!!Да здраствует Русия! За живее Китай! За Путин и Си Дзинпин!!!

    05:55 19.05.2026

  • 8 Дернев

    5 4 Отговор
    Европейците не трябва да губим малкото време, което ни остана, да изградим единна и силна Европа за европейците. Жизнено важно за Европа, а и света е да откъснем Русия от Китай. Времето ни изтича.

    06:14 19.05.2026

  • 9 Сесесере

    5 8 Отговор
    Отива да чу набият канчето, най-вероятно няма да се върне!

    06:16 19.05.2026

  • 10 Слава на Русия

    6 5 Отговор
    Вечна Дружба ,бъдещето е с Русия братя българи .От запада само воини.

    06:18 19.05.2026

  • 11 Новият

    4 2 Отговор
    Световен ред ще бъде построен върху икономически разпушена Гейевропа . Посещението на Путин е официално и се подготвя от месеци , а на Тръмп беше държавно и закъсня с един месец заради войната с Иран .

    Коментиран от #16

    06:44 19.05.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 5 Отговор
    Путин да не си забрави наколенките.

    07:09 19.05.2026

  • 13 Тити

    1 4 Отговор
    Робърт Путлер отива при своят господар да врънка за кинти.

    07:17 19.05.2026

  • 14 Хубаво ще бъде

    2 0 Отговор
    И Румен да отиде при Си. Току виж китайците ни достроили магистралите и направили десетина завода. Лошото е, че тогава май ще трябва да се научим да бачкаме.

    Коментиран от #15

    07:55 19.05.2026

  • 15 Шкиф

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хубаво ще бъде":

    Факт. Ще мирише на грес и топли стружки, а не смучене на "лате"-та и айкоси в хладни офиси до обед.

    08:38 19.05.2026

  • 16 да ти кажа ...🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Новият":

    На масата онзи ден бяха само двама лидерите на света- Си и Тръмп. Келнерчшето сега отива да му сведат до знание какви са решениятаИ да ги изпълнява. да видим сега колко руска територия ще предаде на Си (като подарък). Ч е оредния път му занесе лично дваострова - БолшойУсурийски и Тарабаров

    09:23 19.05.2026

  • 17 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    1 0 Отговор
    Уж щеше да има Ялта, Техеран, Потсдам..салфетки, маси за трима. А се оказа че масите поне за сега са застлани за двама.а келнерчето припка напред -назад , с кърпата в ръка, гъне се в кръста, че дано има бакшиш.

    09:30 19.05.2026

