Владимир Путин се отправя към Китай за двудневно посещение

Преди официалното си посещение в Китай, руският президент Владимир Путин се обърна към китайските граждани с видеообръщение, отбелязвайки "безпрецедентното ниво" на отношенията между двете страни.

Руският държавен глава ще направи официално посещение в Китай на 19-20 май по покана на китайския президент Си Дзинпин. То е насрочено за 25-годишнината от подписването на руско-китайския договор за добросъседство. Президентът ще бъде придружен от представителна делегация, включваща вицепремиери, министри, ръководители на държавни корпорации и представители на големи бизнеси.

„Скъпи китайски приятели, приветствам ви! Радвам се отново да посетя Пекин по покана на моя дългогодишен добър приятел, президента Си Дзинпин“, каза той.

Президентът отбеляза, че отношенията между двете страни вече са достигнали безпрецедентно ниво. Техният специален характер се проявява в атмосфера на взаимно разбирателство и доверие, готовност за сътрудничество като равни и водене на уважителен диалог, както и за взаимна подкрепа по въпроси, засягащи интересите на Москва и Пекин, включително защитата на суверенитета и държавното единство.

Путин подчерта, че Русия и Китай са уверени в бъдещето и активно развиват контакти в различни области, от политиката до отбраната. Той отбеляза ангажимента на китайския лидер Си Дзинпин за дългосрочно сътрудничество с Русия.

Президентът подчерта, че Русия изпитва голямо уважение към историята на Китай, неговите постижения в културата, изкуството и науката и е заинтересована от още по-голямо сближаване на народите на двете страни. Взаимното въвеждане на безвизов режим между Русия и Китай не само улеснява бизнес и туристическия обмен, но и отваря нови възможности за комуникация и установяване на контакти между гражданите.

Той изрази увереност, че Москва и Пекин ще продължат да правят всичко възможно, за да задълбочат партньорството си в името на динамичното развитие на двете страни и благосъстоянието на техните народи, както и в интерес на поддържането на глобалната сигурност и стабилност.

„До скоро в Пекин!“, заключи Путин.

Както Юрий Ушаков, помощник на президента по международните въпроси, заяви по-рано пред репортери, видеообръщението е записано вместо обичайната статия на Путин в китайските медии.