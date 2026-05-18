DARA за личния си живот: "Израснах с разведени родители."

„Израснах с разведени родители. Може да не сме богати, но имаме суперсилна връзка помежду си. Ние се разбираме уникално и затова искам да имам поне три-четири деца, защото виждам колко е щастливо семейството ни, въпреки че баща ми има два развода и всички сме откачалки!“ Това казва певицата DARA преди година и малко пред „България Днес“. С днешна дата тя е суперблагодарна, че родителите ѝ са я научили на много неща.
„Майка ми е голям пример за нас – колкото и шамари да изяжда от живота, по някакъв начин винаги успява да се изправи. Може би е малко мазохист, но винаги става и оправя проблема. Аз не знам дали бих могла така. Тя ми е светлият пример как можеш да се справиш с трудностите с ирония“, казва за майка си Катя Ганева DARA, а родителката ѝ не я изпуска от очи, където и да отиде по света, пише hotarena.net.
„Имам много странности – не мога да спя до късно, обожавам миризмата на прах за пране и често влизам в магазините и я мириша, не обичам да ям сладко, често се блъскам в разни предмети, но имам скрит талант да разсмивам хората, като се правя на чайка или на папагал. Гласът ми доста добре ги имитира“, казва през смях DARA.
Победата на DARA предизвика широко отразена реакция в европейските медии, като много от водещите издания определиха триумфа на България като една от най-изненадващите и символични победи в историята на конкурса. Няколко водещи европейски издания, сред които „Ню Йорк Таймс“, „Ел Паис“ и „Гардиън“, отбелязват, че фестивалът е преминал под знака на политически спорове и бойкоти.
„Изненадващата победа на България означава, че Европейският съюз за радио и телевизия и другите участващи оператори ще си спестят сериозни проблеми. Ако вторият в класирането Израел беше спечелил, организаторите щяха да се изправят пред трудни въпроси относно мястото на провеждане на песенния конкурс догодина“, пише британското издание, което задава и въпроса как България ще финансира домакинството си.
От баща си Николай Йотов Дара е взела перфекционизма. Тя има сестра и брат и е много привързана към тях.
„Винаги съм вярвала, че трябва на всяка сцена да мога да постигна абсолютно всичко в живота си сама – майка ми така се справя. Трябваше ми доста време, за да осъзная, че наистина съм плашила мъжете. Че съм силен характер, имала съм малко по-мъжка енергия от тяхната дори, и в някакви ситуации те са били по-меки. И оттам започна преосъзнаване на живота и на това, което се случва около мен.
Откъснах се от партитата, ходя много рядко, само на това, което аз харесвам. Обичам да си подреждам личния живот, да ходя в различни държави, да опознавам култури, да се запознавам с творци, самата аз да творя. Търся неща, които зареждат душата ми, и едно от тях е моят мъж – Ервин“, казва Дара днес.
С бившата си голяма любов – Папи Ханс, DARA е в добри отношения.
„Една дълга връзка може да завърши или с изтриване на номера, или с приятелство. Ние двамата сме достатъчно пораснали и сме над конфликтите, а нашата връзка прерасна в голямо приятелство“, казва DARA. Факт е, че Папи Ханс също поздрави певицата след победата ѝ.
„Обичам да превръщам всичко негативно, което ми се случва, в песен. Ето, когато например ми изневериха – един път се случи това – написах хит след това – „Роднина такава“, казва DARA.
Талантливата певица е била първа и в онлайн класация, направена от официалната българска интернет страница на „Евровизия“ още през 2018 година, но тогава не стига до селекцията. Иначе почти всички политици хвалят успеха на DARA, а Антон Хекимян, председател на групата на ГЕРБ-СДС в СОС, дори ще я предложи за „Почетен гражданин на София“.
1 певец
14:43 18.05.2026
2 Последния Софиянец
14:44 18.05.2026
3 баба ранга
много хора пък с рано починали родители
14:45 18.05.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Последния Софиянец":България най-накрая може да се гордее с малцинставата си.
14:45 18.05.2026
5 9988
14:46 18.05.2026
6 Ах , Ах...
14:49 18.05.2026
8 Хипотетично
14:49 18.05.2026
9 Какво като е ромка
14:50 18.05.2026
10 Какъв
14:51 18.05.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #10 от "Какъв":Бъркаш с Дара Екимова.
14:52 18.05.2026
16 ранга
14:53 18.05.2026
18 Гaдина
14:54 18.05.2026
19 Трол
14:55 18.05.2026
20 Гaдина
До коментар #18 от "Гaдина":Като че ли е единствена. Трябва да я съжаляваме или не знам кво. Само тя е раснала с разведени родители.
14:55 18.05.2026
21 Радваме ти се
14:58 18.05.2026
22 ха ха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":А за вуйчо си сикаджията Младен Михалев – Маджо,Дара си прави оглушки.
15:01 18.05.2026
23 9988
До коментар #5 от "9988":да не е нещо рядко
15:01 18.05.2026
24 .....
15:07 18.05.2026
25 .....
До коментар #21 от "Радваме ти се":Софито преди години и до финала не стигна😂
15:09 18.05.2026
26 Гледай
15:13 18.05.2026
27 ИВАН
15:17 18.05.2026
28 сиганин
До коментар #9 от "Какво като е ромка":Придошлите сигани от Индия са тежка напаст
15:27 18.05.2026
29 Петрохански хижар
15:28 18.05.2026
30 Тома
15:32 18.05.2026
31 бездара
15:39 18.05.2026
32 То си личи и
15:54 18.05.2026
33 Лама Калушай
До коментар #29 от "Петрохански хижар":Пробвало е да яде мед директно от кошера 😂😂
15:55 18.05.2026
34 Не е от Максуда
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тия са от Силистра, но се пишат варненци
15:56 18.05.2026
35 Буревестников
15:59 18.05.2026
36 Aлфа Bълкът
До коментар #25 от ".....":Дара още три живота да живее и да пее, няма да може да влезе в обувките на Софи Маринова.
Просто ѝ направиха някаква малоумна денс-поп песен на Софка дето пя на 10 езика на скороговорка и не можа да се оцени силата на гласа ѝ. И на нея, и на Миро не съм им слушал песните докрай на евровизия защото са тъпи.
Аз и на Дара още не съм останал и изслушал песента ѝ открай до край, но не е и необходимо, тъпотия от един припев и две коплетчета.
16:00 18.05.2026
37 Чао
До коментар #4 от "честен ционист":То Българина е малцинство вече.
16:14 18.05.2026
38 Буревестников
До коментар #36 от "Aлфа Bълкът":Конкурса се управлява от ВВС-Лондон.Техните хора бяха смазани на изборите.Българите избраха лош премиер.Сега наливат масло в изпадналата си български кауза с този конкурс.Но,аз пък вярвам на Дарина Йотова.Ей,така,чисто интуитивно.Тя ще прояви като Истинска Българка!Вярвам в това!
16:20 18.05.2026
40 ПАПИ ХАНС Е ИДИОТ КАТО ДАРА И АНТОН
16:35 18.05.2026
16:35 18.05.2026
41 Хей, хора
Чета и просто не мога ,и не искам да вярвам, че ние българите, сме способни на толкова много негативизъм!
Защо оплювате и заливате с мерзост, пошлост, грубост едно момиче, независимо от какъв етнос е, а и не ме интересува какъв е!
Тя се представи великолепно! Пя, танцува и се раздаде и накара много хора в онази нощ на 16 срещу 17 май да се чувстваме горди, а други да се радват и пеят като за от своя страна! Зарадвайте се и похвалете един всеотдаен труд! България е не само народни песни, които са прекрасни, не е само носии, шивици и розово масло! Дара направи така, че вече много неща се знаят за нашата малка, но толкова богата на история България! Даде нещо ново и креативно! Успех на Дара, от цялото ми сърце!
16:39 18.05.2026
42 Дара, може
Времето ще покаже!
Само, търпение, а на Дара кураж и вдъхновение
16:44 18.05.2026
43 Хаха хаха ха
До коментар #35 от "Буревестников":Дара, благодари на Русия, че в социалистическият концлагер след 9.9.1944г. избиха елита на България по градове и села, и сега ни управляват простаци, като Борисов и Пеевски.
16:45 18.05.2026
44 Буревестников
До коментар #41 от "Хей, хора":Казвам само едно изречение-Точно на тоя Идиотски конкурс на ВВС ли трябваше да се проявят труда и качествата на това момиче ? Точно на този ли?
16:48 18.05.2026
47 Буревестников
До коментар #43 от "Хаха хаха ха":Ти защо си жив тогава,бе "елит"?
17:06 18.05.2026
48 Потресаваща енергия!
Дара има страхотна сценична харизма!
Песента е много модерна и новаторска, различна от скучните балади омръзнали до болка.
Дара има невероятен вокал!
17:09 18.05.2026
49 До Буревестников
В Европа, и ако не там, откъде да тръгне?
Това е нейният старт!
17:10 18.05.2026
50 Питанката
17:23 18.05.2026
51 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #50 от "Питанката":Не е важно каква е Дара.
Има БЪЛГАРСКА лична карта
Като всички родили се и израснали тук.
В Евровизия на никой не му пука какъв си.
Има само един критерии:
МОЖЕЩИ И НЕМОЖЕЩИ.
17:39 18.05.2026