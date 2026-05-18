DARA за личния си живот: "Израснах с разведени родители."

18 Май, 2026 14:41 4 242 51

Баща ми има два развода и всички сме откачалки!

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Израснах с разведени родители. Може да не сме богати, но имаме суперсилна връзка помежду си. Ние се разбираме уникално и затова искам да имам поне три-четири деца, защото виждам колко е щастливо семейството ни, въпреки че баща ми има два развода и всички сме откачалки!“ Това казва певицата DARA преди година и малко пред „България Днес“. С днешна дата тя е суперблагодарна, че родителите ѝ са я научили на много неща.

„Майка ми е голям пример за нас – колкото и шамари да изяжда от живота, по някакъв начин винаги успява да се изправи. Може би е малко мазохист, но винаги става и оправя проблема. Аз не знам дали бих могла така. Тя ми е светлият пример как можеш да се справиш с трудностите с ирония“, казва за майка си Катя Ганева DARA, а родителката ѝ не я изпуска от очи, където и да отиде по света, пише hotarena.net.

„Имам много странности – не мога да спя до късно, обожавам миризмата на прах за пране и често влизам в магазините и я мириша, не обичам да ям сладко, често се блъскам в разни предмети, но имам скрит талант да разсмивам хората, като се правя на чайка или на папагал. Гласът ми доста добре ги имитира“, казва през смях DARA.

Победата на DARA предизвика широко отразена реакция в европейските медии, като много от водещите издания определиха триумфа на България като една от най-изненадващите и символични победи в историята на конкурса. Няколко водещи европейски издания, сред които „Ню Йорк Таймс“, „Ел Паис“ и „Гардиън“, отбелязват, че фестивалът е преминал под знака на политически спорове и бойкоти.

„Изненадващата победа на България означава, че Европейският съюз за радио и телевизия и другите участващи оператори ще си спестят сериозни проблеми. Ако вторият в класирането Израел беше спечелил, организаторите щяха да се изправят пред трудни въпроси относно мястото на провеждане на песенния конкурс догодина“, пише британското издание, което задава и въпроса как България ще финансира домакинството си.

От баща си Николай Йотов Дара е взела перфекционизма. Тя има сестра и брат и е много привързана към тях.

„Винаги съм вярвала, че трябва на всяка сцена да мога да постигна абсолютно всичко в живота си сама – майка ми така се справя. Трябваше ми доста време, за да осъзная, че наистина съм плашила мъжете. Че съм силен характер, имала съм малко по-мъжка енергия от тяхната дори, и в някакви ситуации те са били по-меки. И оттам започна преосъзнаване на живота и на това, което се случва около мен.

Откъснах се от партитата, ходя много рядко, само на това, което аз харесвам. Обичам да си подреждам личния живот, да ходя в различни държави, да опознавам култури, да се запознавам с творци, самата аз да творя. Търся неща, които зареждат душата ми, и едно от тях е моят мъж – Ервин“, казва Дара днес.

С бившата си голяма любов – Папи Ханс, DARA е в добри отношения.

„Една дълга връзка може да завърши или с изтриване на номера, или с приятелство. Ние двамата сме достатъчно пораснали и сме над конфликтите, а нашата връзка прерасна в голямо приятелство“, казва DARA. Факт е, че Папи Ханс също поздрави певицата след победата ѝ.

„Обичам да превръщам всичко негативно, което ми се случва, в песен. Ето, когато например ми изневериха – един път се случи това – написах хит след това – „Роднина такава“, казва DARA.

Талантливата певица е била първа и в онлайн класация, направена от официалната българска интернет страница на „Евровизия“ още през 2018 година, но тогава не стига до селекцията. Иначе почти всички политици хвалят успеха на DARA, а Антон Хекимян, председател на групата на ГЕРБ-СДС в СОС, дори ще я предложи за „Почетен гражданин на София“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 певец

    34 20 Отговор
    песен - боклучарник!

    14:43 18.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    31 24 Отговор
    Майката ромка шивачка от Максуда а бащата българин ги напуска.

    Коментиран от #4, #22, #34

    14:44 18.05.2026

  • 3 баба ранга

    26 18 Отговор
    амче нас кво ни бърка че си Израснала с разведени родители
    много хора пък с рано починали родители

    14:45 18.05.2026

  • 4 честен ционист

    16 19 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    България най-накрая може да се гордее с малцинставата си.

    Коментиран от #37

    14:45 18.05.2026

  • 5 9988

    25 24 Отговор
    Боли ни фара как си израснала

    Коментиран от #23

    14:46 18.05.2026

  • 6 Ах , Ах...

    6 10 Отговор
    Имам най голямата непоносимост към надървенчлен! Веднага му правя нещо за да не се напряга да ме дразни...

    14:49 18.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хипотетично

    23 6 Отговор
    Прави чест на Дара, че се застъпи за финансирането дейността на българските читалища пред новия министър на културата директно в ефир.

    14:49 18.05.2026

  • 9 Какво като е ромка

    17 17 Отговор
    Ромите в България не са ли хора?

    Коментиран от #14, #17, #28

    14:50 18.05.2026

  • 10 Какъв

    4 24 Отговор
    баща ѝ е въпросния Николай Йотов ? Баща ѝ не е ли починалият при удар с мотора си Димитър Екимов - Дими ("Сленг") , мир на душата му !

    Коментиран от #13

    14:51 18.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    27 1 Отговор

    До коментар #10 от "Какъв":

    Бъркаш с Дара Екимова.

    14:52 18.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ранга

    18 11 Отговор
    България най-накрая може да се гордее

    14:53 18.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гaдина

    17 18 Отговор
    Дреме ми на ШИБAHИЯ шнopхел, че си израстнала с разведени родители - ти и дебелите ти лигави чалгарски баджаци!

    Коментиран от #20

    14:54 18.05.2026

  • 19 Трол

    17 9 Отговор
    Кротко и порядъчно момиче.

    14:55 18.05.2026

  • 20 Гaдина

    13 15 Отговор

    До коментар #18 от "Гaдина":

    Като че ли е единствена. Трябва да я съжаляваме или не знам кво. Само тя е раснала с разведени родители.

    14:55 18.05.2026

  • 21 Радваме ти се

    15 3 Отговор
    Като се сетея че можеше да е Софито,Дара е върхът.

    Коментиран от #25

    14:58 18.05.2026

  • 22 ха ха

    7 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А за вуйчо си сикаджията Младен Михалев – Маджо,Дара си прави оглушки.

    15:01 18.05.2026

  • 23 9988

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "9988":

    да не е нещо рядко

    15:01 18.05.2026

  • 24 .....

    13 9 Отговор
    Дарчето да свали пет килограма и да танцува повечко на сцената🥳

    15:07 18.05.2026

  • 25 .....

    12 2 Отговор

    До коментар #21 от "Радваме ти се":

    Софито преди години и до финала не стигна😂

    Коментиран от #36

    15:09 18.05.2026

  • 26 Гледай

    6 4 Отговор
    и ти ще се разведеш🫵100%… сигура

    15:13 18.05.2026

  • 27 ИВАН

    12 17 Отговор
    Личи му на това нещо, че е расло без баща .... една от гнусотиите, които се случиха на България е и това явление, дано се осъзнаем накъде ни водят ...

    15:17 18.05.2026

  • 28 сиганин

    8 5 Отговор

    До коментар #9 от "Какво като е ромка":

    Придошлите сигани от Индия са тежка напаст

    15:27 18.05.2026

  • 29 Петрохански хижар

    10 6 Отговор
    Гнездо на оси ли е целувало това цигaне?

    Коментиран от #33

    15:28 18.05.2026

  • 30 Тома

    4 3 Отговор
    Че папито не е ли човек от другия бряг или е добър с езика.

    15:32 18.05.2026

  • 31 бездара

    7 2 Отговор
    мин джа ко си бара Путранга

    15:39 18.05.2026

  • 32 То си личи и

    7 2 Отговор
    обяснява много неща. Кой ли ютюбър и инфлуендър не го мина тоя парцал.

    15:54 18.05.2026

  • 33 Лама Калушай

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Петрохански хижар":

    Пробвало е да яде мед директно от кошера 😂😂

    15:55 18.05.2026

  • 34 Не е от Максуда

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тия са от Силистра, но се пишат варненци

    15:56 18.05.2026

  • 35 Буревестников

    4 4 Отговор
    Даринче,скъпа моя,моля те от сърце:сега те превъзнасят само розовите Жирафи.Кажи една,само една добра дума за Русия,макар и в исторически или културен аспект! Ей така,случайно изтървана дори.И ще те обикне Целият български народ !.А ти си пей,колкото Господ ти е дал талант.

    Коментиран от #43

    15:59 18.05.2026

  • 36 Aлфа Bълкът

    2 6 Отговор

    До коментар #25 от ".....":

    Дара още три живота да живее и да пее, няма да може да влезе в обувките на Софи Маринова.
    Просто ѝ направиха някаква малоумна денс-поп песен на Софка дето пя на 10 езика на скороговорка и не можа да се оцени силата на гласа ѝ. И на нея, и на Миро не съм им слушал песните докрай на евровизия защото са тъпи.
    Аз и на Дара още не съм останал и изслушал песента ѝ открай до край, но не е и необходимо, тъпотия от един припев и две коплетчета.

    Коментиран от #38

    16:00 18.05.2026

  • 37 Чао

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    То Българина е малцинство вече.

    16:14 18.05.2026

  • 38 Буревестников

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Aлфа Bълкът":

    Конкурса се управлява от ВВС-Лондон.Техните хора бяха смазани на изборите.Българите избраха лош премиер.Сега наливат масло в изпадналата си български кауза с този конкурс.Но,аз пък вярвам на Дарина Йотова.Ей,така,чисто интуитивно.Тя ще прояви като Истинска Българка!Вярвам в това!

    16:20 18.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ПАПИ ХАНС Е ИДИОТ КАТО ДАРА И АНТОН

    1 1 Отговор
    КИКИМЯН - ОТ ТЯХ НИЩО НЕ ОЧАКВАМЕ ОСВЕН ТЪПОТИИ И ЧАЛГИИ !

    16:35 18.05.2026

  • 41 Хей, хора

    6 4 Отговор
    спрете се!
    Чета и просто не мога ,и не искам да вярвам, че ние българите, сме способни на толкова много негативизъм!
    Защо оплювате и заливате с мерзост, пошлост, грубост едно момиче, независимо от какъв етнос е, а и не ме интересува какъв е!
    Тя се представи великолепно! Пя, танцува и се раздаде и накара много хора в онази нощ на 16 срещу 17 май да се чувстваме горди, а други да се радват и пеят като за от своя страна! Зарадвайте се и похвалете един всеотдаен труд! България е не само народни песни, които са прекрасни, не е само носии, шивици и розово масло! Дара направи така, че вече много неща се знаят за нашата малка, но толкова богата на история България! Даде нещо ново и креативно! Успех на Дара, от цялото ми сърце!

    Коментиран от #44

    16:39 18.05.2026

  • 42 Дара, може

    4 3 Отговор
    и съм убедена, че ще покори и по-големи сцени от тези на Евровизия!
    Времето ще покаже!
    Само, търпение, а на Дара кураж и вдъхновение

    16:44 18.05.2026

  • 43 Хаха хаха ха

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "Буревестников":

    Дара, благодари на Русия, че в социалистическият концлагер след 9.9.1944г. избиха елита на България по градове и села, и сега ни управляват простаци, като Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #47

    16:45 18.05.2026

  • 44 Буревестников

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хей, хора":

    Казвам само едно изречение-Точно на тоя Идиотски конкурс на ВВС ли трябваше да се проявят труда и качествата на това момиче ? Точно на този ли?

    16:48 18.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Буревестников

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хаха хаха ха":

    Ти защо си жив тогава,бе "елит"?

    17:06 18.05.2026

  • 48 Потресаваща енергия!

    4 1 Отговор
    Дара притежава потресаващяла енергия!
    Дара има страхотна сценична харизма!
    Песента е много модерна и новаторска, различна от скучните балади омръзнали до болка.
    Дара има невероятен вокал!

    17:09 18.05.2026

  • 49 До Буревестников

    3 0 Отговор
    Този конкурс е със 70-годишна история!
    В Европа, и ако не там, откъде да тръгне?
    Това е нейният старт!

    17:10 18.05.2026

  • 50 Питанката

    0 1 Отговор
    Е... и аз да се изкажа ако някой не ме "Сензурира" де: Ромка ли е Дара или НЕ ?! Ако "е" -то няма нищо срамно да си признаем и да го кажем: дали ние : българите скоро , ама много скоро няма да станем "второ" качество... хора в които никой няма да иска да инвестира въпреки, че живеем работим и си плащаме данъците в Родината ни?! Аз лично не се гордея, защото всеки срещнат ме пита: Ама тая не е ли ромка....И...ко праим после...???

    Коментиран от #51

    17:23 18.05.2026

  • 51 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Питанката":

    Не е важно каква е Дара.
    Има БЪЛГАРСКА лична карта
    Като всички родили се и израснали тук.
    В Евровизия на никой не му пука какъв си.
    Има само един критерии:
    МОЖЕЩИ И НЕМОЖЕЩИ.

    17:39 18.05.2026