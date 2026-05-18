Говори Москва: Кремъл има сериозни очаквания от посещението на президента Путин в Китай

18 Май, 2026 15:50 1 270 148

Ние и нашите китайски приятели го наричаме особено привилегировано и стратегическо партньорство, каза още Дмитрий Песков

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анατоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия има високи очаквания от посещението на президента Владимир Путин в Китай тази седмица, а двете страни ще го използват за развитие на своето привилегировано партньорство, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Путин ще бъде на посещение в Китай утре и в сряда - по-малко от седмица след като американският президент Доналд Тръмп беше там за разговори с президента Си Цзинпин.

"Имаме много сериозни очаквания от това посещение", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Така нареченото безгранично партньорство между Китай и Русия се засили, след като Западът наложи санкции, за да накаже Русия за войната в Украйна, посочва Ройтерс.

"Ние и нашите китайски приятели го наричаме особено привилегировано и стратегическо партньорство“, каза Песков.

Руската делегация ще включва съответните вицепремиери, министри и ръководители на компании, каза той.

Песков беше запитан дали ще бъдат обсъдени планове за предложения газопровод "Силата на Сибир 2", който един ден би могъл да доставя допълнителни 50 милиарда кубически метра годишно от руските арктически газови находища през Монголия до Китай.

"Всички въпроси, които са в икономическата програма на нашите двустранни отношения, естествено ще бъдат разгледани", отговори той.

Песков също така отбеляза, че Русия е в постоянен контакт с кубинското ръководство, за да определи какво може да се направи за облекчаване на въздействието на американската петролна блокада върху карибския остров.

Американската блокада задуши доставките и доведе до строги норми, като цените на бензина и дизела на бензиностанциите почти се удвоиха миналата седмица.

Хавана не е получавала доставки на петрол, откакто в края на март руският танкер "Анатолий Колодкин" достави около 700 000 барела – количество, достатъчно за около две седмици за островната държава с население от 10 милиона души.


  • 1 Путин

    20 17 Отговор
    загуби доверието на народа

    Коментиран от #3

    15:53 18.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 😂🤣😂🤣

    13 12 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Ти хора ли си?😂🤣😂🤣😂

    15:55 18.05.2026

  • 4 бааа Си просяка

    13 13 Отговор
    Ко ша крънкаш бе дребосък

    15:55 18.05.2026

  • 5 Бялджип

    20 8 Отговор
    Посрещането ще покаже има ли разлика в приема между лидера на Москва и на Вашингтон? Тръмп беше посрещнат от висш чиновник, при слизане от самолета, пътуваше към мястото на срещата по булевард изпълнен със знамена на Китай и тук-там някое американско. Ще видим как ще е с Путин?

    Коментиран от #7

    15:56 18.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 аха

    13 14 Отговор

    До коментар #6 от "Срещата е определена":

    И в посока Мека редовно е ка Путин на килимчето по няколко пъти на ден

    Коментиран от #10

    15:57 18.05.2026

  • 9 Стига с тая Москва

    12 15 Отговор
    Вече цял час не пишат нищо за Дара

    15:58 18.05.2026

  • 10 хихихи

    16 15 Отговор

    До коментар #8 от "аха":

    Тръмп ходи на килимчето при СИ и се върна с празни ръце. Сега СИ ще рапортува на Путин.

    Коментиран от #21

    15:59 18.05.2026

  • 11 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    14 17 Отговор
    Путин е шефа и диктува правилата

    Коментиран от #69

    16:00 18.05.2026

  • 12 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    17 15 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #83

    16:01 18.05.2026

  • 13 русия е васал на Китай

    15 16 Отговор
    Надеждите на кремълските бандите е клоуна путин да не бъде уволнен като губернатор на КРФ

    Коментиран от #16, #19

    16:01 18.05.2026

  • 14 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    15 12 Отговор
    РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    16:02 18.05.2026

  • 15 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    18 16 Отговор
    КРЕМЪЛСКАТА МАШИНА ОСТАВА БЕЗ ГОРИВО! РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ ГЪРМЯТ ЕДНА СЛЕД ДРУГА! 💥🇺🇦
    Докато родните червени тролове и чуждопоклонници ни обясняват от екраните как руската икономика „цъфтяла“, Генералният щаб на Украйна току-що публикува официалния списък на щетите от последните хирургически удари в нощта на 15 срещу 16 май 2026 г.
    Резултатът? Главният кремълски гангстер остава без бензин и дизел за танковете си, а руската логистика се превърна в пълен оксиморон.
    На путин спешно му трябва помощ, за да задържи властта още малко.

    Коментиран от #20

    16:03 18.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Многоходовото

    14 16 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега ще проси заеми от господаря си Китай.

    16:03 18.05.2026

  • 18 Силата на Москва е в свирката .

    13 14 Отговор
    🤣По време на подготовка за масирана ракетна атака срещу Украйна, една от ключовите ракети (по предварителни данни „Сармат“ или „Орешник “) експлодира веднага след изстрелването. Експлозията е била толкова мощна, че е унищожила пусковата установка, съседните ракети и оборудването на позицията. Огънят и детонацията са се преместили към други инсталации. Руските войници панически бягаха, някои от тях са ранени.
    ‼️Това не е първият подобен случай, но този път мащабът и последиците са много по-сериозни.
    🕶 Подробности руснаците не обявават.

    Коментиран от #34

    16:04 18.05.2026

  • 19 Град Козлодуй

    12 13 Отговор

    До коментар #13 от "русия е васал на Китай":

    Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    16:04 18.05.2026

  • 20 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    12 9 Отговор

    До коментар #15 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #55

    16:05 18.05.2026

  • 21 ха ха

    9 13 Отговор

    До коментар #10 от "хихихи":

    Мечтаеш ли? Не трябва ли Си да отиде при ка Путин за рапорт?

    Коментиран от #26

    16:05 18.05.2026

  • 22 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    13 9 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    16:05 18.05.2026

  • 23 Град Козлодуй

    10 12 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    16:06 18.05.2026

  • 24 хихи

    10 13 Отговор
    палячото Пусин е малката булка на Си.

    Коментиран от #28

    16:06 18.05.2026

  • 25 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    10 9 Отговор
    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #80

    16:07 18.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хихи

    7 15 Отговор
    палячото Пусин изтъргува Расия на Китай за шепа копейки

    16:07 18.05.2026

  • 28 Мухахаха

    9 7 Отговор

    До коментар #24 от "хихи":

    Ела теб ша та направя булка

    16:07 18.05.2026

  • 29 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    13 7 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    16:08 18.05.2026

  • 30 ка Путин БОКЛУК

    13 12 Отговор
    Още 1-2 атаки по Кремъл и може да реши да си вземе китайско гражданство. На ръст го докарва.

    16:08 18.05.2026

  • 31 Мишел

    9 12 Отговор
    Първите контролируеми авиобомби на Украйна са готови за бойна употреба (ВИДЕО). Първата КАБ (управляема авиационна бомба) е преминала успешно необходимите тестове и е готова за бойно приложение. Това обяви министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров. Тя има "уникален дизайн и е създадена, като се вземат предвид реалностите на съвременната война", уточни Федоров. Бойната й глава е 250 кг, а разработката й е отнела 17 месеца, посочи министърът. "Това не е копие на западни или съветски решения, а оригинална разработка на украински инженери за ефективно унищожаване на укрепления, командни пунктове и други вражески цели на десетки километри дълбочина след изстрелване“, добави той.

    Коментиран от #50

    16:10 18.05.2026

  • 32 Национална катастрофа

    10 7 Отговор
    След като една петилетка Царство България тегли заеми и снабдява Германия със стоки за войната със СССР и не получи никакво заплащане, а беше натоварена с репарации, страната изпадна в Национална катастрофа.
    Нещо да ви напомня днешната ситуация?

    16:12 18.05.2026

  • 33 койдазнай

    8 9 Отговор
    Си ще го оферира с 12 долара за барел и 4 долара за Мвт природен газ. Предложение, което не може да бъде отказано!

    Коментиран от #36

    16:12 18.05.2026

  • 34 Оня

    7 8 Отговор

    До коментар #18 от "Силата на Москва е в свирката .":

    Сънищата са хубаво нещо,но реалността е нещо съвсем различно. Наплискай се със студена вода!

    16:14 18.05.2026

  • 35 Си Дзинпин, генерален секретар

    10 6 Отговор
    ".. безгранично партньорство между Китай и Русия се засили..."

    Толкова се засили че границата Китай Сибир падна и стана Сибиро-руска граница ☝️

    16:16 18.05.2026

  • 36 Хахаха!🎺🥳😀

    10 8 Отговор

    До коментар #33 от "койдазнай":

    Природният газ в сибирската тундра изтича в атмосферата и не струва нищо за РФ. Щом китайците финансират прокарването на тръбите, за РФ всяка цена е изгодна. Природен газ има за 1000 години само в това находище.

    Коментиран от #129

    16:16 18.05.2026

  • 37 Национална катастрофа

    11 6 Отговор
    Дружбата ни със СССР превърна България от страна с колиби пълни с въшки в добро място за живеене.
    Дружбата ни с бандеровска Украйна ще ни върне към въшките, цървулите и глада.

    Коментиран от #41

    16:20 18.05.2026

  • 38 Запознат

    7 7 Отговор
    Късно е вече, големите си поделиха сибирските ресурси.

    16:20 18.05.2026

  • 39 Факт

    10 8 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на Китай и да се моли за помощи, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    16:21 18.05.2026

  • 40 Добри приятели

    8 8 Отговор
    Ааааахахаха
    Взеха си цял СИБИР , заедно със езерото БАЙКАЛ!
    До 5--6 г.,..ще си вземат и всички...8 монголоидни републики!
    Тогава ще се появи и.. република Московия - кремля, 3 от блатата и оная гнилоч мумията!
    Абе ..зае... би

    16:23 18.05.2026

  • 41 койдазнай

    8 6 Отговор

    До коментар #37 от "Национална катастрофа":

    !989-та година от Москва наредиха да разваляме седянката и ДС да вземе всички активи на държавата. Така и стана. Това беше края на "доброто живеене", в което една заплата стигаше за 500 хляба, 200 литра бензин или 50кг свинско ( когато "пускаха").

    16:24 18.05.2026

  • 42 Биробижан е узки

    6 7 Отговор
    "слушам по телевизора Писков,каква пургу носи и си мисля ,кой му е поръчал...

    16:24 18.05.2026

  • 43 Истината

    7 8 Отговор
    Тръмп ходи да се моли на другаря Си за кинти. Получи обещание, че Китай ще купи 200 самолета Боинг и соя за свинете.
    Но да обещаеш не е да се ожениш. Таковаш и бягаш.
    Китайската народна република ще изчака фалита на Боинг и ще му купи акциите за $1.

    Коментиран от #64

    16:26 18.05.2026

  • 44 По веригата към най-низшия

    6 8 Отговор
    Ка Путин отива да получи новите заповеди предадени на Си от Тръмп след като Тръмп направи оглед на владенията си. Пак ще порасват ушичките на джудженцето.

    16:27 18.05.2026

  • 45 Муш муш

    9 6 Отговор
    Я качете па оная снимка, дека У.. йло стои ГОРДО на колене пред...дюкяна на...СИ !!
    Еееееееехехе...убавец

    Коментиран от #60

    16:27 18.05.2026

  • 46 Йосиф Весериьнович

    7 8 Отговор
    Гледам че много са се възпалили урко феновете, споко де Путин ще ви го sложi и на вас. Сега бавничко за по добро усещане първи са урките, има си ред.

    Коментиран от #48, #49

    16:27 18.05.2026

  • 47 педьо Пуссин

    8 6 Отговор
    Ходи да се оплаква ,че го атакували докато гледа Евровизията

    Коментиран от #51

    16:28 18.05.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "Йосиф Весериьнович":

    Тоя път го няма Георги Димитров да се застъпи. Укро феновете ще бъдат не на Слънчака Ловешко, а в сибирската тундра.

    16:31 18.05.2026

  • 50 Само питам

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    И къде ще падне ? В Австрия , или в Полша , като знаем как са точни украинците ...

    16:31 18.05.2026

  • 51 да питам

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "педьо Пуссин":

    верно ли Русия ще прави формат Русовизия, с 2 участващи държави Русия и Беларус ?

    Коментиран от #54

    16:32 18.05.2026

  • 52 варна

    5 7 Отговор
    при изстрелване орешник се взривил на руска територия

    16:34 18.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 педьо Пуссин

    7 6 Отговор

    До коментар #51 от "да питам":

    Така е. И веднъж на 10 години дават право на Беларус да са предпоследни.

    16:36 18.05.2026

  • 55 по-скоро

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    САЩ спаси Русия от фашизма. Биха се с него и го мачкаха на 14х по-голяма фронтова линия

    Коментиран от #66

    16:37 18.05.2026

  • 56 Ум рем от срам

    7 6 Отговор
    Униженията за Пиздоглазия ПЕН Дел НЕМАТ край!
    Пълзеше по Цръвения килим пред КИМ,.. цаливаше КУ.. РАна на АЯТОЛАСЕТЕ,..клечеше пред дюкяна на..СИ и...от 2 дня в Киев
    Я докара до селата Купянск, Покровск и..не моем а опазим КЕН ефа и мумията от тия пусти украински дронове
    Еееееееехехе

    Коментиран от #58

    16:38 18.05.2026

  • 57 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    6 6 Отговор
    "Натовариха ни в УССР на конски вагони и ги заключиха. Пътувахме две седмици до Красноярск без да излизаме. Отваряха само да ни хвърлят хляб и кофи с вода. От Красноярск пътувахме 700 километра на юг с шейни. Спряха в голото поле и ни казаха че ще живеем тук. Беше -40⁰."

    Разказ на бандеровец

    Коментиран от #62

    16:40 18.05.2026

  • 58 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 6 Отговор

    До коментар #56 от "Ум рем от срам":

    Лап Пай У Йоттт бре кюстендилски тръбар ,кво ми мучиш мррршооо !

    16:41 18.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ХА ХА

    4 4 Отговор

    До коментар #45 от "Муш муш":

    Лапуркай бе тръбарр,а после ща мушшш кам и в дир.никка !

    16:44 18.05.2026

  • 61 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    5 5 Отговор
    Българските укро фили ще пътуват до тундрата три седмици в конски вагони. Ако е лято, може и да оживеят.

    Коментиран от #71, #111

    16:45 18.05.2026

  • 62 И днес са същите

    5 6 Отговор

    До коментар #57 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    Ком фашисти с монголоиден Фюрер педофил и фамозен Пи ДЕР!
    Същия 140 см...завръзляк като Грузинеца и Берия!
    Физически и ментално увредени .. узкоглази ПЕН Дели

    Коментиран от #67

    16:46 18.05.2026

  • 63 Буко Баламата

    6 4 Отговор

    До коментар #59 от "Кремълският нелеп цирк":

    Лап пай ми Х.У.Я . за сиренье и извара 😂🍌😂 .

    16:47 18.05.2026

  • 64 реалност

    5 7 Отговор

    До коментар #43 от "Истината":

    200 самолета са над 20 млрд долара, а ка Путин се радва като му разрешат да разтовари в Куба танкер с петрол за 50 000 долара.

    16:47 18.05.2026

  • 65 хаха🤣

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Срещата е определена":

    ти остави протокола, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    Коментиран от #72, #78

    16:47 18.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Мич Дюкяна

    5 6 Отговор

    До коментар #62 от "И днес са същите":

    Ти за висок ли се имаш бе пеннн деллл,изправен си на нивото на дюкяна ми ,готов за обслужване .

    16:48 18.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Толкова е велика, че се превърна в

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Северна Корея 2.0.

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    😆

    16:49 18.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Поне качи снимките

    5 7 Отговор

    До коментар #61 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    От Парадите на СЪЮЗНИЦИТЕ Хит лер и С талин , пе.. Дал!
    Хихихи

    16:50 18.05.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 5 Отговор
    И ще нарани нато със сърми 😂

    16:50 18.05.2026

  • 74 Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД

    5 5 Отговор
    В сибирската тундра има две опции за бандеровци и укрофили.
    1. Добив на въглища за Китай. Надзиратели китайци. Работен ден /под земята/ 14 часа.
    2. Добив на титанова руда в мините на Олег Дерипаска. Работен ден /под земята/ 14 часа. Надзиратели чеченци.

    16:50 18.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Мнението ми ☝️

    3 2 Отговор
    Ще се моли за помощ диктатора.

    16:52 18.05.2026

  • 77 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    6 5 Отговор

    До коментар #70 от "РУСИЯ ПАК НА КОЛЕНЕ":

    И винаги побеждава

    16:52 18.05.2026

  • 78 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #65 от "хаха🤣":

    Такъв си е наркоманаЗелен. Фалира си държавата и хората от глад избягаха От 40 млн. останаха 18. Като над 10 млн се върнаха в Русия. Друга част са при Бандера, а трета като пиявици чакат ние да ги хрантутим.

    Коментиран от #96

    16:52 18.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 0001

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Трудна работа, не е във форма в момента 😂

    16:54 18.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ицо

    7 5 Отговор
    Има ли недоръъгани козяци ?Да пращам по спешност роммския спецназ за бързо реагиране Арсланите с онбашия Хасан Хаспела да потушават пожара ?

    16:58 18.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Фори

    5 4 Отговор
    Само ходи да се моли на китайците да купят нещо от сергията със суровините.Но китайците не искат да се обвързват с един доставчик.

    Коментиран от #93

    17:01 18.05.2026

  • 91 Механик

    5 5 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    17:01 18.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ристе Кьоравото

    5 4 Отговор

    До коментар #90 от "Фори":

    Ти па що си се обвързал само с манн.аффи ?

    17:02 18.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Мишел

    6 6 Отговор
    "Започва ускорен старт на разработката на украинската крилата ракета "Рута" (RUTA Block 3) с обсег 2000 километра. Планирано е серия от тестове да започне през 2027 година, става ясно от официално съобщение, с което се уточнява, че това ще е нов модел в рамките на серията "Рута". "Block 3 ще разшири архитектурата RUTA в нова категория ракети с голям обсег". Програмата RUTA е структурирана в три промишлени центъра. В Нидерландия Destinus служи като инженерен и дизайнерски проектант и основен производствен обект на RUTA. В Украйна Destinus ще допринесе както за разработването, така и за оперативните тестове на RUTA Block 3 и ще действа като център за производство на основни компоненти. В Германия се очаква планираното съвместно предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems да добави високоскоростен производствен, квалификационен и окончателен интеграционен капацитет за широк кръг клиенти.

    Коментиран от #105

    17:04 18.05.2026

  • 96 Държавна тайна!

    6 5 Отговор

    До коментар #78 от "Ами":

    Вече не са 18 милиона, а около 6! 5 милиона убити и осакатени, останалите са пияни украинки, сирачета, старци и старици. Зеленски каза, че победата на наближава.

    17:05 18.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Нямат край

    7 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:06 18.05.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Концлагера Украйна

    6 5 Отговор
    На снимки от космоса не се виждат хора по украинските улици. Само бусове се разкарват да уловят пияни украинки и да ги пратят на фронта.

    Коментиран от #104

    17:09 18.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Йосиф Весериьнович

    7 2 Отговор

    До коментар #85 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    В Сибир гулак няма огради имало няколко опита за бягство и пролетта кучета намирали само малко парцали. Приятно място за почивка. А места мнооооого! Трябвало да се обогатява почвата.

    Коментиран от #112

    17:14 18.05.2026

  • 107 Хахаха!🎺🥳😀

    6 5 Отговор
    Защо урките ручаха жабетата? Искаха "безвиз", получиха концлагер. А визата при Янукович беше само $30!

    17:14 18.05.2026

  • 108 Горски

    7 5 Отговор
    За Русия ще е по-лесно да мине без ЕС, отколкото на ЕС без Русия. Да, ЕС е важен партньор, но не е чак екзистенциално незаменим. А ЕС без Русия загива прав - да не забравяме, че все още внася руски енергоносители през посредници с демократична надценка. Ако Русия спре кранчето, ЕС ще се хване за палците. А изказването на Меркел за Минските споразумения можеше и въобще да го няма, обаче с него си е официално признание, че ЕС е играл мръсно с Русия и явно не всички са били навити за това. Да напомним крилатата фраза на сънародника й Бисмарк - "Знам 100 начина как да изкарам руската мечка от бърлогата й и нито един как да я върна обратно". Някои европейци осъзнават, че е малоумие да се репчат на най-евтиния си доставчик на суровини, който освен това е една от двете ядрени свръхсили, и Меркел според мен е в тая група.

    17:15 18.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 койдазнай

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Лаврентий Павлович БЕРИЯ, НКВД":

    Берия са го разстреляли като куче, защото се е оказал британски шпионин. Дори е искал да върне ГДР на Западна Германия.

    17:16 18.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Хахаха!🎺🥳😀

    4 4 Отговор
    Защо урките ручаха жабетата? При Янукович Крим беше украински и Путин плащаше наем за базата в Севастопол. При зеления мухъл е руски.

    17:17 18.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор
    Защо урките ручаха жабетата? При Янукович Донецк и Луганск бяха украински, а сега при Зеленски са руски!

    17:19 18.05.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Йосиф Весериьнович

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "Натопорчен":

    Неграмотничък си бе урко!

    17:20 18.05.2026

  • 120 Дрън, дрън съветски чугун

    5 1 Отговор
    Какво значение има какво очаквал един международен престъпник и неговия рашистки режим?!
    От това не следва нищо, абсолютно нищо. Терориста Путин и рашисткия му режим може да го разглеждаме само като паразит, който трябва да се унищожи.
    РФ не носи никакви ползи на света от съществуването си, абсолютно никакви в нито една област.

    17:21 18.05.2026

  • 121 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "БайХ@й‼️":

    Винаги съм така .

    17:21 18.05.2026

  • 122 13 г..3 дневен Блицкриг у

    6 5 Отговор
    Донбас!!
    САМО 2 милиона монгольяк фира и Фюрера ПЕ.. дал от готвачо Избега!
    Иииххууу..Й

    17:21 18.05.2026

  • 123 Хахаха!🎺🥳😀

    3 6 Отговор
    Защо урките ручаха жабетата? При Янукович Донбас беше украински, а при зеления мухъл е руски. Нямат газ, мас и загубиха Донбас!

    Коментиран от #125

    17:21 18.05.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Умрел руснак

    6 1 Отговор
    Руските удавници отиват на просия.

    17:25 18.05.2026

  • 128 Тити

    4 2 Отговор
    Робърт Путлер отива даороси пари от господаря Си.

    17:25 18.05.2026

  • 129 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Руснаците наистина са готови да продават на всякаква цена. И китайците това ги устройва.

    Коментиран от #135

    17:26 18.05.2026

  • 130 Специално за Китай

    2 5 Отговор
    И там Западът се опита да направи протести и Майдан. Китайската народно освободителна армия блокира площада и мачка протестърите 24 часа с бронетранспортьори и танкове. Останалите живи още залесяват пустинята Гоби.
    Благодарение на това, Китайската народна република стана мотор на прогреса, а майданутите са на привършване. Останаха няколко милиона.

    17:27 18.05.2026

  • 131 Мишел

    6 2 Отговор
    "Абонаментът за спокоен живот изтече, Москва вече няма да спи": Над 1000 дрона и ракети за 24 часа удариха по Русия според ТАСС. Според Z-канали като "Два майора" обаче над Москва се летели и ракети "Фламинго" и управляема далекобойна ракета "Нептун-МД". Засега обаче Украйна не съобщава да е ползвала ракети при масираната си въздушна атака от тази нощ, в която основната цел се оказа Москва. Но в социалните мрежи се появиха видеокадри, които изглежда показват как нискобюджетна украинска крилата ракета "Барс" лети в района на Москва."

    17:27 18.05.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 2 дня и все

    5 1 Отговор
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!
    24. 02. 22
    Ааааахахаха
    Минимум до Лиса бон

    17:28 18.05.2026

  • 134 Дон Корлеоне

    5 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #136

    17:29 18.05.2026

  • 135 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "Българин":

    Ти що продавш же наси и дъщерите си за ползване на малцинствени групи ?

    17:29 18.05.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Пияна сган

    3 1 Отговор
    За пари ще се моли дж.учко 1 - ви и последни .

    17:32 18.05.2026

  • 138 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #136 от "Пиночет":

    Пиночет и Пол Пот са майка Тереза в сравнение със Зеленски!

    17:32 18.05.2026

  • 139 Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ХА ХА ХА":

    Той ако ще му дърпа уше ще го вика при него...

    17:33 18.05.2026

  • 140 Тодар Живков

    4 2 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това да българските комунисти.

    Коментиран от #141

    17:33 18.05.2026

  • 141 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #140 от "Тодар Живков":

    Най гламави са бандеровците. За визи, които струваха $30, направиха от страната си най-голямото гробище в света за всички времена!

    Коментиран от #144

    17:35 18.05.2026

  • 142 Забелязал

    2 1 Отговор
    За любовта няма граници.😂

    Коментиран от #146

    17:45 18.05.2026

  • 143 Пияна сган

    4 2 Отговор
    Няма как да има партньорство между богаташ и въ.шкар . Ти си в позиция на молещ , а това със сигурност те поставя в унизителна поза .

    Коментиран от #148

    17:46 18.05.2026

  • 144 Руските гробища

    3 2 Отговор

    До коментар #141 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    са 5 пъти по-големи .

    Коментиран от #145

    17:48 18.05.2026

  • 145 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #144 от "Руските гробища":

    Според пропагандата са 100 пъти по-големи. Хахахаха хахахаха хахахаха 😜❗

    17:51 18.05.2026

  • 146 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #142 от "Забелязал":

    малката булка на Си. 😅

    17:52 18.05.2026

  • 147 Разпадът е близо

    1 1 Отговор
    Абе Путя взе всяка седмица да ходи на отчет в Китай

    17:55 18.05.2026

  • 148 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Пияна сган":

    Как да не може? България се напълни с пияни украинки с по два ножа, които колят българки и украински бандити, които стрелят по улиците. Вечна дружба с Украйна! Дори синът на урко посланичката е убиец.

    17:55 18.05.2026

