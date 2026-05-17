Еуфорично посрещане на DARA от хиляди фенове на столичното летище (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Трябва повече да подкрепяме хората, които правят музика и изкуство в България. Имаме много талантливи хора, които имат какво да покажат и ни трябват вашата подкрепа и любов, за да може да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече внимание“, каза DARA пред хилядите фенове, които се събраха на летище „Васил Левски“ в столицата, за да я посрещнат.

След тези думи беше изпят и първия дует между DARA и фенове на спечелилата първо място на Евровизия песен „Бангаранга“.

Еуфорията около посрещането на Дара започна още в самолета на път от Виена за София. В мрежата се появиха видеа как пътниците скандират „Дара, Дара“.

На летище „Васил Левски“ самолетът на Austrian Airlines беше посрещнат с воден салют – традиция, която се прави при посрещането на първи полет по дадена дестинация.

След слизането от самолета последва разговор с кмета на София Васил Терзиев. Стотици фенове очакваха DARA в залата на „Пристигащи“ на столичното летище, които изпаднаха в еуфория при появата на новата българска звезда на музикалната сцена. За пръв път в 70-годишната история на конкурса България печели Евровизия.

DARA трудно успя да излезе от летището, поради наплива на фенове, които искаха да се снимат с нея и да получат автограф. В карйна сметка певицата напуска столичното летище с полицейски микробус.

Феновете обаче останаха на летището, пееха и танцуваха под звуците на „Бангаранга“.

България спечели убедително с общо 516 точки Евровизия. На второ и трето място се наредиха Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. "Бангаранга" получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.