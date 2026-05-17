Еуфорично посрещане на DARA от хиляди фенове на столичното летище (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Трябва повече да подкрепяме хората, които правят музика и изкуство в България. Имаме много талантливи хора, които имат какво да покажат и ни трябват вашата подкрепа и любов, за да може да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече внимание“, каза DARA пред хилядите фенове, които се събраха на летище „Васил Левски“ в столицата, за да я посрещнат.
След тези думи беше изпят и първия дует между DARA и фенове на спечелилата първо място на Евровизия песен „Бангаранга“.
Еуфорията около посрещането на Дара започна още в самолета на път от Виена за София. В мрежата се появиха видеа как пътниците скандират „Дара, Дара“.
На летище „Васил Левски“ самолетът на Austrian Airlines беше посрещнат с воден салют – традиция, която се прави при посрещането на първи полет по дадена дестинация.
След слизането от самолета последва разговор с кмета на София Васил Терзиев. Стотици фенове очакваха DARA в залата на „Пристигащи“ на столичното летище, които изпаднаха в еуфория при появата на новата българска звезда на музикалната сцена. За пръв път в 70-годишната история на конкурса България печели Евровизия.
DARA трудно успя да излезе от летището, поради наплива на фенове, които искаха да се снимат с нея и да получат автограф. В карйна сметка певицата напуска столичното летище с полицейски микробус.
Феновете обаче останаха на летището, пееха и танцуваха под звуците на „Бангаранга“.
България спечели убедително с общо 516 точки Евровизия. На второ и трето място се наредиха Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. "Бангаранга" получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
99 ДАРА ГИ ЗАКОВА
До коментар #64 от "Радев и Йотова са в несвяст!":ЕВРОВИЗИЯ:
За държавата победител:
Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.
Цената на домакинството:
Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Приходи:
От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро
От реклами 30-50 милиона евро
От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро
Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.
283 оня с коня
До коментар #282 от "Дpайфa ми се вече от тая цигaния":Никой не казва на Такива като тебе щото и да каже,няма да го разберете.А нещата са просто като нарисувани:НЕ някой ще ни "обира" както си мислиш,а ще влязат Пари в Българската икономика от ТУРИЗЪМ като за сравнение Виена като Домакин на Евровизията е отчела 67 МИЛИОНА ЕВРО Приходи.И понеже още от "време оно" русофилите се задъхвахте да предричате фалита на Турист. Бранш в България без Руските туристи,принудихте Смирненски да обрисува Образа на Русофила с Фразата "Ти целия скован от Злоба си..."
05:51 18.05.2026