Еуфорично посрещане на DARA от хиляди фенове на столичното летище (ВИДЕО+СНИМКИ)

17 Май, 2026 21:47, обновена 17 Май, 2026 22:29 3 344 283

  • dara-
  • бангаранга-
  • евровизия-
  • посрещане-
  • летище-
  • софия

Имаме много талантливи хора и ни трябва вашата подкрепа и любов, за да покорим света, каза певицата

Еуфорично посрещане на DARA от хиляди фенове на столичното летище (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки: М. Богданова ©
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

„Трябва повече да подкрепяме хората, които правят музика и изкуство в България. Имаме много талантливи хора, които имат какво да покажат и ни трябват вашата подкрепа и любов, за да може да покорим света. Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече внимание“, каза DARA пред хилядите фенове, които се събраха на летище „Васил Левски“ в столицата, за да я посрещнат.

След тези думи беше изпят и първия дует между DARA и фенове на спечелилата първо място на Евровизия песен „Бангаранга“.

Еуфорията около посрещането на Дара започна още в самолета на път от Виена за София. В мрежата се появиха видеа как пътниците скандират „Дара, Дара“.

На летище „Васил Левски“ самолетът на Austrian Airlines беше посрещнат с воден салют – традиция, която се прави при посрещането на първи полет по дадена дестинация.

След слизането от самолета последва разговор с кмета на София Васил Терзиев. Стотици фенове очакваха DARA в залата на „Пристигащи“ на столичното летище, които изпаднаха в еуфория при появата на новата българска звезда на музикалната сцена. За пръв път в 70-годишната история на конкурса България печели Евровизия.

DARA трудно успя да излезе от летището, поради наплива на фенове, които искаха да се снимат с нея и да получат автограф. В карйна сметка певицата напуска столичното летище с полицейски микробус.

Феновете обаче останаха на летището, пееха и танцуваха под звуците на „Бангаранга“.

България спечели убедително с общо 516 точки Евровизия. На второ и трето място се наредиха Израел с 343 и Румъния с 296. Така поставихме нов рекорд, постигайки една от най-убедителните победи в историята на конкурса. С аванс от 173 точки пред втория най-харесван участник, българската звезда DARA записа най-голямата разлика между първо и второ място досега. "Бангаранга" получи 312 точки от зрителския вот и 204 от международното жури. Така осигури домакинството на страната ни за следващото издание на конкурса.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    46 8 Отговор
    май сме в бангарангата вече , много навътре , и няма излизане

    22:04 17.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бгполитик

    51 10 Отговор
    дара спечели евровизия добър повод да вдигнеме цените на всичко!

    Коментиран от #168

    22:05 17.05.2026

  • 4 гражданин

    46 10 Отговор
    А шиши и тиквун може да ги посрещнат така , но само с дебели сопи , за това се крият като хлебарки !!

    22:05 17.05.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    13 58 Отговор
    Слава на Дара!
    Върна путинофилското племе в Европа!

    Коментиран от #104, #268

    22:05 17.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 закривай

    44 10 Отговор
    Филма Идиокрация

    22:07 17.05.2026

  • 11 Сатана Z

    41 15 Отговор
    БезДАРА я оцениха по достойнство.Радвайте се.

    Коментиран от #28

    22:07 17.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ганя Путинофила

    14 37 Отговор
    Путинофилското племе извъднъж заобича ЕВРОПАТА!
    СЛАВА НА ДАРА!

    Коментиран от #274

    22:08 17.05.2026

  • 15 Зеления

    54 8 Отговор
    Няма да хейтя, казвам само градивна критика:

    -Милена Богданова, ти си българка нали?
    -Дара Йотова е българка нали?

    Защо навсякъде пишеш името на Дара на латиница???

    Между другото президентката, Радев, Бойко Борисов също поздравяват Дара изписвайки името й на латиница....абе хора в коя държава живеем бе, тук се пише на кирилица !!!

    Коментиран от #70

    22:08 17.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 .....

    14 29 Отговор
    Дежурните санитари по психиатриите не могат да смогнат на превъртели копейки, които идват за Ривотрил.

    22:08 17.05.2026

  • 18 От "Разпни" го до "Оссана"

    21 34 Отговор
    Такъв народ сме. Това е традицията. Браво моме! Развинти ги, като ги размята тия големите. Има живец в теб. Вулкан си.

    22:09 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Резил

    31 22 Отговор
    Все едно посрещаме някой завърнал се от Марс!
    Тая какви данъци плаща?
    Много се съмнявам, че сметките са й тони!

    22:09 17.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хффббдгбгжб

    42 10 Отговор
    Такива победи не ме радват , Европейския съюз ни докара до просешка тояга , глад и нищета.

    Коментиран от #125

    22:11 17.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 духа на адолф

    19 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    иначе евреите ставаха първи!

    Коментиран от #40

    22:12 17.05.2026

  • 29 Ице

    54 12 Отговор
    Това песен ли е? Ако искаш песен с мелодия и глас пуснете Васил Найденов да изпее нещо - легенда! Вечен! А да излизат някакви да скачат като маймуни и да се дерат, какво е това?!

    Коментиран от #46, #68, #190

    22:12 17.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Фарс

    39 13 Отговор
    Да получиш първа награда в най-пошлия конкурс не е повод за гордост особено с такава тъпа песен. Но като за тая никаква певица Дара става, на нея и отива.

    На тая Дара бандитът Маджо и е чичо - брат е на майка ѝ. Затова я бутат навсякъде напред , спечели нечестно и Денсинг Старс.
    А на Маджо мафиотската банка Асет, през която се изнасяха саковете с милиони от магистралите на мафиота Борисов, случайно се финансира от евреите!
    Абе много случайности!

    Коментиран от #127

    22:14 17.05.2026

  • 33 бангаранга

    11 2 Отговор
    ЩЕ ВИ ОКРАДЕМ!

    22:14 17.05.2026

  • 34 Холмс

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "усс.ран русофил":

    Ъм, кат си са уусралл до ушите, ще се възмущаваш, елементарно Ватсън!

    22:15 17.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 какво да кажем

    27 6 Отговор
    А украйна даде "нула" точки на Дара !!
    И журито и публиката !!!

    Коментиран от #161

    22:17 17.05.2026

  • 39 хах

    23 4 Отговор
    Неслучайно му казват Евро Визия , вече се вижда в по големите градове Бангаранга Уга Буга.

    22:17 17.05.2026

  • 40 Хмм

    20 9 Отговор

    До коментар #28 от "духа на адолф":

    Дара спаси от скандал Евровизия

    22:17 17.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да не си кривим душите, моля

    32 12 Отговор
    За положения труд и успех на Дара няма спор. С горчив привкус остава фактът, че текстът и посланието в песента е антихристиянско. Да пееш за бунтове и хаос, не намирам окей. Лично мнение.

    Коментиран от #52

    22:17 17.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Усраула с Лайненс

    18 8 Отговор
    и защо пишете името на Дарина пляскащата с сици на мънкей аислъндски

    Коментиран от #59

    22:18 17.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нннн

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ице":

    Само да питам сигурно си към седемдесетгодишен😂😂 аз обаче слушам Веселин Маринов на село.

    22:19 17.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 хах

    19 8 Отговор
    Наградата била от китайско стъкло за компоти

    22:20 17.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ха ха ха

    20 2 Отговор
    Чунга-чанга дрОгаре.....

    22:20 17.05.2026

  • 52 Ха,ха

    23 3 Отговор

    До коментар #42 от "Да не си кривим душите, моля":

    Изобщо и не разбрах и за кво се пее😂😂

    Коментиран от #61

    22:21 17.05.2026

  • 53 Хмм

    10 6 Отговор

    До коментар #37 от "Т Живков":

    хайде сега, катюша я пеят на всички езици по целия свят, а вие знаете ли песента която спечели миналата година, радостта е само за нас, защото втори път едва ли ще има, весела младежка песен като на дискотека

    22:21 17.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Трол

    15 5 Отговор

    До коментар #24 от "Лошо ти е .":

    Щом България е спечелила, автоматично печели Русия!

    22:21 17.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Евгени от Алфапласт

    26 6 Отговор
    Прилича малко на мис Пиги в лицето. Честито!

    22:22 17.05.2026

  • 58 Викаш

    14 3 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    Да бяхме пуснали Веско Маринов да ги изкърти направо?

    22:22 17.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    13 9 Отговор
    Посрещнахте ли Дара.
    Цветя поднесохте ли.
    Танцувахте ли Бангаранга.

    22:23 17.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Нека да пиша

    11 8 Отговор
    Лили Иванова не е там ,щото бабата е във тежка деменция ..

    22:24 17.05.2026

  • 67 Васо Бангов

    15 3 Отговор
    В Максуда ще бъде празник.

    22:24 17.05.2026

  • 68 1111

    13 4 Отговор

    До коментар #29 от "Ице":

    Аз викам да си пуснеш Айрън Мейдън, това на Найденов музика ли е?
    Между другото, и Диана Експрес става.

    22:25 17.05.2026

  • 69 Светльо Витков Хиподил

    24 13 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    И с гнycния трaвecтит ДАРА и без травecтита ДАРА, умния Българин го боли фара!

    Коментиран от #71

    22:25 17.05.2026

  • 70 Евгени от Алфапласт

    20 7 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Аз винаги съм си го писал на византийски - ΔΑΡΑ. Просто така я усещам, небългарка. За другите не мога да кажа защо го пишат на латиница.

    22:26 17.05.2026

  • 71 Да,видях в профила на Витков

    7 2 Отговор

    До коментар #69 от "Светльо Витков Хиподил":

    69 хиляди човека досега са го подкрепили и е председател на партията ГЛАС НАРОДЕН

    22:26 17.05.2026

  • 72 Тц,тц,тц

    11 3 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    Ми да я бяхме посрещнали с водосвет и здравец.

    22:27 17.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Библиотекар

    6 1 Отговор
    Гледам и "мърчандайзът" върви. Въпреки лошото време.

    Коментиран от #81

    22:27 17.05.2026

  • 75 Политическо решение, не за първи път!

    8 6 Отговор
    Искат да върнат Радев в Европа!

    22:27 17.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Да Живее България!

    4 19 Отговор
    Съвременната Райна Попгеоргиева!

    Коментиран от #85

    22:28 17.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ромето Гнусев

    23 4 Отговор

    До коментар #56 от "Стенли":

    Нашите роми ще я пеят, може да стане техен химн.

    22:28 17.05.2026

  • 80 Мунчовци

    15 15 Отговор

    До коментар #50 от "Сатана Z":

    Голяма част от българското население днес намери нов повод да мрази.След като успешно разгради” модела Борисов”,от тази сутрин разгражда “модела Дара “и Евровизия.

    Коментиран от #92

    22:28 17.05.2026

  • 81 хах

    15 2 Отговор

    До коментар #74 от "Библиотекар":

    Дядката със знамената и шапките ще е най големия печеливш от цялата работа

    22:29 17.05.2026

  • 82 Келеш ага

    23 6 Отговор
    Певицата е мургава, много шик.

    Коментиран от #129

    22:31 17.05.2026

  • 83 Цукахара

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пръц":

    Абе, тя да му дууне,пък дали ще поумнее не е важно

    22:32 17.05.2026

  • 84 хах

    4 2 Отговор
    Не хиляди , милиони ..

    22:33 17.05.2026

  • 85 Наркоман

    13 4 Отговор

    До коментар #77 от "Да Живее България!":

    Коя е пък тая?!?

    22:33 17.05.2026

  • 86 Дако

    7 3 Отговор

    До коментар #48 от "полети от балкони":

    Кога ще скачаш ?!

    22:34 17.05.2026

  • 87 Дако

    7 3 Отговор

    До коментар #54 от "Как ми кеф":

    Гледай да не ритнеш камбаната от кеф ...

    22:35 17.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 оня с коня

    9 25 Отговор
    Европа е ЛЮЛКАТА на Световната Цивилизация и Култура и щом Тя е избрала България да е на първо място,всякакви Хейтърства са Без значение.А Кога щяхме да сме на Първо място на Евровизията ако бяхме останали под Руско Иго?Абсолютно НИВГИШ!:)

    Коментиран от #126, #236

    22:35 17.05.2026

  • 91 Пустиня(к)

    17 5 Отговор

    До коментар #61 от "Еврокопейкa":

    Малей, тва ли е текста верно? 🤣🤣🤣
    И с тва сме станале шампиони? Ба-ааси...😂😂😂

    22:36 17.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Селим Пендев-Бандарангов

    15 5 Отговор
    В Аджисан махала я чакаме.

    22:36 17.05.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Евгени от Алфапласт

    10 3 Отговор

    До коментар #94 от "пляскащата с сици":

    Последното е топ.🤣

    22:40 17.05.2026

  • 97 Асен

    22 8 Отговор
    Без съмнение песента не е толкова лоша, но носи "актуални" сатанински послания ! А талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много щедро ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация

    22:41 17.05.2026

  • 98 Айгедотор

    22 7 Отговор
    Абсолютна излагация!!

    22:41 17.05.2026

  • 99 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    8 17 Отговор

    До коментар #64 от "Радев и Йотова са в несвяст!":

    ЕВРОВИЗИЯ:

    За държавата победител:
    Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.

    Цената на домакинството:
    Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

    Приходи:
    От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро

    От реклами 30-50 милиона евро

    От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро

    Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.

    Коментиран от #128

    22:41 17.05.2026

  • 100 Кръц-кръц от Дулово

    8 3 Отговор
    Тя е наша снаха.

    22:42 17.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Страна

    23 7 Отговор
    Поздрави за първото място, но порицание за избрания стил и грозното, неразбираемо, объркващо,нищозначещо и крещящо изпълнение.

    Колкото и непатриоточно да звучи едва ли нормалните българи харесват този стил. Аз не бих рискувал да се покажа на бълг сцена с подобно изпълнение

    Общото впечатление е отрицателно.

    Зарежете я тази "певица"

    22:44 17.05.2026

  • 103 Разобличител

    29 5 Отговор
    Когато една държава започне да представя пошлостта като култура, скандала като талант, а евтиния шум като „модерно изкуство“, това е знак не за прогрес, а за дълбока културна криза. Народите не загиват само от бедност или войни – те загиват, когато изгубят вкуса си към красивото, стойностното и достойното. Днес сцени, които някога биха предизвикали срам, се аплодират като върховна проява на „свобода“. Колкото по-празно е съдържанието, толкова по-гръмка е рекламата му. А когато обществото започне да се гордее с духовната си посредственост, упадъкът вече не е предупреждение – той е официална държавна политика, маскирана като култура..

    22:44 17.05.2026

  • 104 Ххх

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Може върнала го е. С едни "гърди" пред Немо.

    22:46 17.05.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Разобличител

    21 3 Отговор
  • 107 Не хиляди а направо милиони бяха

    17 3 Отговор
    300-400 и 96 процента от боята и наркомани

    22:49 17.05.2026

  • 108 Не е майтап

    12 3 Отговор
    Малко хора знаят че
    в Австралия има племе, коренно население на име бангаранг ,може би за това са многото точки от Австралия за Бг-Дара. Турците дахо също огромно количество гласове но поради други причини, мъжът на Дара пишат по медиите е от турски произход

    Коментиран от #118

    22:50 17.05.2026

  • 109 Тошо

    3 4 Отговор
    Никой не може да представи Европа като Немо. Нема толкова добър изпълнител вече.

    22:50 17.05.2026

  • 110 Анонимен

    11 15 Отговор
    ДАРА честито Талант харизма работа световен успех ДАРА Честито Това е и гордост за България

    Коментиран от #121, #135, #150

    22:53 17.05.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Заключение

    7 13 Отговор
    Европа я призна, само това има значение. Мнението на нашенското простолюдие с нулев умствен капацитет (средностатистическия нашенец) струва точно нула.

    22:56 17.05.2026

  • 113 Европейските гресьорки

    15 2 Отговор
    да е бяха посрещнали с една погача и грес в сосиера да наблажни малко жуката Дара. С ляб, грес и чубрица.Цялата работа и шум за едно нищо.Лягайте вече стига еуфория, утре като станете трябва да се плащат евроджендърски надути сметки и да се ходи до каЛфланда за промоции че за ляб няма да стигнат.Лягай бърже европейски цървул.

    22:57 17.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Хаха

    14 1 Отговор
    Голяма еуфория, направо е смешно. Видиш ли сме се издигнали с някаква песничка пред великите европейци. И слугата се радва, че господарите са го удостоили с тази чест,а не си дава сметка, че може да е зашото сме "слушали"

    23:01 17.05.2026

  • 116 ЗА ПОТРЕС на либерастите

    3 12 Отговор
    Най после нормалноста да спечели в Евровизия браво на ДАРА

    23:03 17.05.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 АЕлиберасчета

    6 8 Отговор

    До коментар #101 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Путин като дойде на Дунав първи ще си одупен там

    Коментиран от #131

    23:05 17.05.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Без Дара и пошлия цирк по завръщането и

    24 7 Отговор
    Само не разбрах кое в цялото изпълнение на тази беше българското, може би дивашкия танц или оскъдната и носия? Пошла пародия

    23:07 17.05.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 грУЙО

    21 4 Отговор
    Целата тая евровизия си е чиста порнография.

    23:08 17.05.2026

  • 125 ленинец

    3 10 Отговор

    До коментар #26 от "хффббдгбгжб":

    Като си с две леви ръце и си некадърен друго не заслужаваш. Що не се пробваш в червената кочина. На втория ден ще си на фронта, захапал дрон.

    23:09 17.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Демек

    3 4 Отговор

    До коментар #99 от "ДАРА ГИ ЗАКОВА":

    Казваш да се откажем а? Австрия по будали от нас ли са?

    Коментиран от #132

    23:14 17.05.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Арена Арменец

    16 5 Отговор
    ОВЧАТА радост на стадото стригано и доено с НАЙ-високите цени на храни и НАЙ-висока инфлация в ЕС
    Беее,Бееее€€€€ , Бангарангуеее€€€

    23:22 17.05.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Ха,ха

    4 3 Отговор
    У факти както винаги са най -големите еуфорици😂😂

    23:28 17.05.2026

  • 138 данга банга

    14 3 Отговор
    Бай Ганьо е много горд от своята простотия !

    23:28 17.05.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Свинка

    17 5 Отговор
    Всички ЖенЗита и педрохани са били на летището. Всичките 209 броя налични в града. Най-неграмотните надраскали плакати на маймунски с емоджита. А това нещо Дара е яко бичме - бутове по-големи от Арнолд и зурла като на дива свиня. Бунгабангааааааа....

    23:31 17.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Лицето

    3 15 Отговор

    До коментар #6 от "Николова , София":

    на начина на живот на 90 % от неудачниците в бг са именно хейтърите пишещи тук против Дара. Нищо не са постигнали в живота си и получават единствено удоволствие от това да плюят по всичко позитивно и по всеки успешен българин, защото те самите не са. Наши Николова?

    23:58 17.05.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Бангам ви рангата

    7 4 Отговор
    Спичелихме фриик шоуто със синдром на дау, никой не гласува за евреите

    00:07 18.05.2026

  • 159 Дара изобрети чушкопек за 4 чушки🤣🤣🤣

    8 1 Отговор
    И затова са тези радости цветя и еуфорично посрещане🤣🤣🤣в чужбина не са виждали такова нещо за 4 чушки🤣🤣🤣

    00:12 18.05.2026

  • 160 Провонс

    3 0 Отговор
    Ни ма карай да та жилая неистово

    00:16 18.05.2026

  • 161 Семейство Свинсънс

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "какво да кажем":

    Гласуваха за евреичовците, да ги бангарангам тия

    00:18 18.05.2026

  • 162 НРБ

    10 2 Отговор
    Бангаранга превърнаха България в Ямайка ,колиби и ямайци !!!

    00:18 18.05.2026

  • 163 Дарина - президент

    11 2 Отговор
    Дарина - президент на племето ДАНГА БАНГА !

    00:25 18.05.2026

  • 164 Анонимен

    15 2 Отговор
    Аз съм националист. Винаги съм се гордял със своя народ. Но в този момент се срамувам от него и от неговото падение.

    00:25 18.05.2026

  • 165 Посмешище

    13 0 Отговор
    Какъв позор

    00:38 18.05.2026

  • 166 СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА

    5 4 Отговор
    СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА

    Коментиран от #279

    00:38 18.05.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Факт

    0 5 Отговор
    Бангаранга значи мощ и сила,

    00:44 18.05.2026

  • 171 Абе следва

    4 8 Отговор
    поне малко да сте горди от цялата тази случка! Нормално е не всеки да харесва песента, като песен. Нормално е, който както му е кеф да псува украинци, евреи, Путин, Урсула и джендърите и. Като хореография обаче определено си беше номер едно нашата песен! Чисто като музикална творба румънската Сашка си беше чук отвсякъде -реалната печеливша песен, но... Все пак съм рокубеден по рождение- нормален пример за различията. Та браво на Дара и екип!!!

    00:44 18.05.2026

  • 172 Горски

    3 9 Отговор
    За такова мероприятие пари ТРЯБВА да се намерят. Просто е.Вместо милиони за Зеля и крадливата му банда,вместо милиони за турския военен нефтопровод,вместо милиони за ненужни държавни хрантутници. Това е шанс,който се пада веднъж на много години. И,сигурно парите,дадени от държавата ще се върнат от реклами,телевизионни права,туристи и т.н.

    00:45 18.05.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Коста

    5 0 Отговор
    Защо Израел участва? В Европа ли се е преместил?

    01:19 18.05.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 хаха

    15 3 Отговор
    Всичко е било предварително решено. Б- я получава наградата, заради приемането на чуждото евро, за своя валута. Бонус... смачкването на Израел, на финала.

    01:34 18.05.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Еуфорията Добре !

    12 0 Отговор
    Но Кой ще оправя !

    Бангарангата !

    В България ?

    01:41 18.05.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Нашийник

    17 0 Отговор
    За това какво стана с милиардите от валутния борд сега ли да питам или след 3 дни като мине еуфорията по "чудото"?

    01:43 18.05.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 За Еуфорията !

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ице":

    На Шизофренията !

    Няма Граници !

    01:57 18.05.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Истината

    11 2 Отговор
    Има видео в Ютюб, което отразява истината: "Дара: Бездарието на едно поколение!"

    Коментиран от #242, #249

    03:13 18.05.2026

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 249 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 250 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 256 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 259 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 260 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 268 2 по география!

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Бангладеш НЕ е в Европа!

    03:50 18.05.2026

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 270 Това харесва ЕС(ЕС)

    7 1 Отговор
    момиченца от провинциите с големи уста и меки джуки с латински имена.
    Това е новото “българско”.
    Дотук с България и българското.

    03:51 18.05.2026

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 273 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 274 Опять двойка!

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ганя Путинофила":

    Еврабия НЕ е е Европа!

    03:53 18.05.2026

  • 275 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 276 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 277 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 278 Истерично посркщане

    8 0 Отговор
    Кой знае какво е станало, че такава истерия обхвана някои хорица, които не могат да разграничат пошлото от насладата!

    04:07 18.05.2026

  • 279 Ислям

    4 1 Отговор

    До коментар #166 от "СВОБОДА ЗА ПАЛЕСТИНА":

    =/= свобода!!!
    Доказателство - пет века българска история.

    04:17 18.05.2026

  • 280 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 281 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 282 Дpайфa ми се вече от тая цигaния

    5 2 Отговор
    Обаче никой не казва колко милиона ще ни обераст догодина заради тая новата €либeраcткa Чунга Чанга.

    Коментиран от #283

    05:10 18.05.2026

  • 283 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #282 от "Дpайфa ми се вече от тая цигaния":

    Никой не казва на Такива като тебе щото и да каже,няма да го разберете.А нещата са просто като нарисувани:НЕ някой ще ни "обира" както си мислиш,а ще влязат Пари в Българската икономика от ТУРИЗЪМ като за сравнение Виена като Домакин на Евровизията е отчела 67 МИЛИОНА ЕВРО Приходи.И понеже още от "време оно" русофилите се задъхвахте да предричате фалита на Турист. Бранш в България без Руските туристи,принудихте Смирненски да обрисува Образа на Русофила с Фразата "Ти целия скован от Злоба си..."

    05:51 18.05.2026

