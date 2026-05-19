Човек е загинал при трудова злополука в базата на SpaceX в Тексас, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на местните власти.
Според списанието инцидентът е станал в петък, когато служител на един от подизпълнителите на SpaceX, работещ по комплекса Starbase, е починал след падане.
Отбелязва се, че през последните години SpaceX е ускорила темпото на подобрения в базата, включително за изграждане на инфраструктура, която би позволила по-чести изстрелвания на прототипа на космическия кораб Starship.
Следващият тестов полет на Starship е насрочен за 20 май. Според плановете на разработчика, космическата система Starship ще бъде многофункционална и може да се използва в различни версии за пилотирани полети до ниска околоземна орбита, изстрелвания на спътници и мисии до Луната и Марс, както и до по-далечни небесни тела.
