Човек е загинал при трудова злополука в базата на SpaceX в Тексас

19 Май, 2026 05:41, обновена 19 Май, 2026 05:46 994 2

Смъртта е настъпила след падане

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Човек е загинал при трудова злополука в базата на SpaceX в Тексас, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на местните власти.

Според списанието инцидентът е станал в петък, когато служител на един от подизпълнителите на SpaceX, работещ по комплекса Starbase, е починал след падане.

Отбелязва се, че през последните години SpaceX е ускорила темпото на подобрения в базата, включително за изграждане на инфраструктура, която би позволила по-чести изстрелвания на прототипа на космическия кораб Starship.

Следващият тестов полет на Starship е насрочен за 20 май. Според плановете на разработчика, космическата система Starship ще бъде многофункционална и може да се използва в различни версии за пилотирани полети до ниска околоземна орбита, изстрелвания на спътници и мисии до Луната и Марс, както и до по-далечни небесни тела.


  • 1 кравария

    1 1 Отговор
    изтече в канала!

    06:11 19.05.2026

  • 2 Върджин галактик

    0 1 Отговор
    Космическите изследвания са опасна работа.

    06:15 19.05.2026