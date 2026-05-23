Държави от ЕС настояват все повече за репатриране на украинци от територията им

Броят на исканията от страни от ЕС за репатриране на украинци се увеличава „значително“, заяви Наталия Науменко, ръководител на Държавната миграционна служба на Украйна (ДМСУ).

„Виждаме интерес от европейски страни към връщането на нашите граждани чрез процедурата за реадмисия. Имаме доста искания от Полша, Чехия и Германия за връщане на нашите граждани в Украйна. В тази връзка вече наблюдаваме значителен импулс“, каза Науменко в интервю за украинското издание „Главком“ в четвъртък.

Тя отбеляза, че броят на исканията за реадмисия на украинци се е увеличил от 2024 г. насам, тъй като броят на гражданите, пребиваващи незаконно в чужбина, нараства. Властите в Киев все още не знаят какво съвместно решение ще вземе ЕС относно по-нататъшното експулсиране на украински граждани, добави ръководителят на ДМСУ.