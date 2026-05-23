Новини
Свят »
Държави от ЕС настояват все повече за репатриране на украинци от територията им
  Тема: Украйна

Държави от ЕС настояват все повече за репатриране на украинци от територията им

23 Май, 2026 04:42, обновена 23 Май, 2026 04:50 662 6

  • украинци-
  • репатриране-
  • европа

Имаме доста искания от Полша, Чехия и Германия за връщане на нашите граждани, заявиха от Държавната миграционна служба на Украйна

Държави от ЕС настояват все повече за репатриране на украинци от територията им - 1
Наталия Науменко, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на исканията от страни от ЕС за репатриране на украинци се увеличава „значително“, заяви Наталия Науменко, ръководител на Държавната миграционна служба на Украйна (ДМСУ).

„Виждаме интерес от европейски страни към връщането на нашите граждани чрез процедурата за реадмисия. Имаме доста искания от Полша, Чехия и Германия за връщане на нашите граждани в Украйна. В тази връзка вече наблюдаваме значителен импулс“, каза Науменко в интервю за украинското издание „Главком“ в четвъртък.

Още новини от Украйна

Тя отбеляза, че броят на исканията за реадмисия на украинци се е увеличил от 2024 г. насам, тъй като броят на гражданите, пребиваващи незаконно в чужбина, нараства. Властите в Киев все още не знаят какво съвместно решение ще вземе ЕС относно по-нататъшното експулсиране на украински граждани, добави ръководителят на ДМСУ.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    8 1 Отговор
    Държави от ЕССР настояват все повече за репатриране на украинци от територията им и влизането им в окопите

    05:04 23.05.2026

  • 3 сополиво coрocне

    3 1 Отговор
    Ся жа са оплача на Галя!

    05:12 23.05.2026

  • 4 Лост

    5 1 Отговор
    И двамата бабаити с пистолет във Варна.Направо на фронта.

    05:15 23.05.2026

  • 5 име

    1 0 Отговор
    По стара традиция, изповядващите западни ценности, про-евpoгейски и демократично настроени държави, ще организират лагери и депортиране, щото имат опит с тези неща още от времето на Хитлер. Отделни тяхни жители, недемократично настроени, ще укриват укри, спасили се от режима в Киев. След някое и друго десетилетие нашите наследници ще учат, че не е имало депортация на укри, хич не са загивали с хиляди всеки месец, а укриващите ги са били руски агенти, копейки, крайно десни и други подобни.

    05:34 23.05.2026

  • 6 Иван

    1 0 Отговор
    Марк Пут.те иска парад на ЛГБТП.

    05:34 23.05.2026