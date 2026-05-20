Ванс: Разполагането на американски войски в Полша се отлага, но САЩ не се изтеглят от Европа

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски войски в Полша е отложено, но категорично отхвърли твърденията, че Вашингтон възнамерява да изтегли силите си от Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Информацията за евентуалното отлагане на разполагането на около 4000 американски военнослужещи в Полша предизвика критики от страна на американски законодатели, които изразиха опасения, че президентът Доналд Тръмп може да отслаби подкрепата за европейските съюзници.
На брифинг в Белия дом Ванс заяви, че САЩ искат да насърчат Европа да „поеме по-голяма отговорност“ за собствената си отбрана.
„Не става дума за изтегляне на всеки един американски войник от Европа. Става дума за преразпределяне на някои ресурси по начин, който максимизира американската сигурност. Не смятам, че това е нещо лошо за Европа“, подчерта той.
Вашингтон от месеци преразглежда военното си присъствие на континента на фона на позицията на Тръмп, че НАТО трябва да поеме по-голям дял от отговорността за защитата на Европа.
Ванс уточни, че не става въпрос за намаляване на американските сили в Полша.
„Не сме намалили броя на войските в Полша с 4000 души. Това, което направихме, е да отложим разполагането на подразделение, което трябваше да пристигне там. Това е стандартно забавяне на ротацията, каквото понякога се случва“, каза той.
Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че става дума за „временно забавяне“, свързано с намаляването на броя на американските бригадни бойни групи в Европа от четири на три.
По думите му решението е част от „всеобхватен и многопластов процес“, насочен към оптимизиране на разполагането на американските сили в Европа.
„Министерството на отбраната ще определи окончателното разположение на тези и други американски сили в Европа след допълнителен анализ на стратегическите и оперативните изисквания на САЩ, както и на способността на нашите съюзници да допринасят за отбраната на континента“, заяви Парнел.
Той добави, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е разговарял с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш и е потвърдил, че САЩ ще поддържат тясна координация с Варшава, за да гарантират запазването на силното американско военно присъствие в Полша.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #3, #10
08:43 20.05.2026
2 Аятолаха
08:43 20.05.2026
3 Сорос
До коментар #1 от "Путин":Повече приличате на хартиена домашна котка с напреднал диабет.
08:44 20.05.2026
4 Някой
08:45 20.05.2026
5 Хайо
08:45 20.05.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЧЕ ОПЕРАЦИЯТА ПО ОТЦЕПВАНЕ НА У...йна
ТЕЧЕ от ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ❗
Коментиран от #8
08:45 20.05.2026
7 Путин шубето бивш бакшиш
08:45 20.05.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ПО ПЕЙКИ , информацията не е от ТАСС❗
08:46 20.05.2026
9 Смех бате
08:46 20.05.2026
10 Руския елит
До коментар #1 от "Путин":Децата ни са на запад. Яхтите ни са там, имотите ни са там, парите ни са там, жените ни са там. Ние сме приятели на запада на НАТО.
Коментиран от #11
08:47 20.05.2026
11 Копейка
До коментар #10 от "Руския елит":Ние сме за Русия, но също искаме на запад. На луксозното.
08:48 20.05.2026
12 Бегаме с 200
08:49 20.05.2026
13 Мрънкащия Винс
08:51 20.05.2026
14 Е, хитро
08:54 20.05.2026
15 Гресиран атлантик
08:54 20.05.2026
16 Укра без глава
08:55 20.05.2026
17 Трол със сопол
08:56 20.05.2026
18 ФАКТ от вчера
Коментиран от #23
08:57 20.05.2026
19 ФАКТ
Коментиран от #20
08:59 20.05.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "ФАКТ":Къде видя Свободна България 🤔
НЕЗАВИСИМА ЛИ Е БЪЛГАРИЯ,
ами НЕ, ЗАВИСИМА Е❗
Дано сФаниш 🤔
Коментиран от #21
09:04 20.05.2026
21 Антимилиционер
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Гледай си кофите, зидарията и шпакловките и не се меси дето не е за твоято ниво. Щом БГ не се е присъединила срещу Путлер и трибунала срещу него, значи Е свободна сама да взема решения.
09:07 20.05.2026
22 Иван
09:09 20.05.2026
23 Ми щото е глупав
До коментар #18 от "ФАКТ от вчера":Трябваше още 22 г да превземе гнездото на фашизма. Центъра, столицата с всичките държавни институции. Ама то "не било война, а неква операция..."? Еми на ти сега операции, колко си искаш. Западналите като кучета се нахвърлиха върху Русия и сега вече, щеш не щеш, ще трябва да воюваш истински или да предадеш Русия. Ама ето, че и този се оказа кьор фишек, като Елцин и Горбачов....
09:12 20.05.2026
24 еврогАйец
09:12 20.05.2026
25 Факти
09:17 20.05.2026