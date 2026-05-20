Ванс: Разполагането на американски войски в Полша се отлага, но САЩ не се изтеглят от Европа

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски войски в Полша е отложено, но категорично отхвърли твърденията, че Вашингтон възнамерява да изтегли силите си от Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Информацията за евентуалното отлагане на разполагането на около 4000 американски военнослужещи в Полша предизвика критики от страна на американски законодатели, които изразиха опасения, че президентът Доналд Тръмп може да отслаби подкрепата за европейските съюзници.

На брифинг в Белия дом Ванс заяви, че САЩ искат да насърчат Европа да „поеме по-голяма отговорност“ за собствената си отбрана.

„Не става дума за изтегляне на всеки един американски войник от Европа. Става дума за преразпределяне на някои ресурси по начин, който максимизира американската сигурност. Не смятам, че това е нещо лошо за Европа“, подчерта той.

Вашингтон от месеци преразглежда военното си присъствие на континента на фона на позицията на Тръмп, че НАТО трябва да поеме по-голям дял от отговорността за защитата на Европа.

Ванс уточни, че не става въпрос за намаляване на американските сили в Полша.

„Не сме намалили броя на войските в Полша с 4000 души. Това, което направихме, е да отложим разполагането на подразделение, което трябваше да пристигне там. Това е стандартно забавяне на ротацията, каквото понякога се случва“, каза той.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че става дума за „временно забавяне“, свързано с намаляването на броя на американските бригадни бойни групи в Европа от четири на три.

По думите му решението е част от „всеобхватен и многопластов процес“, насочен към оптимизиране на разполагането на американските сили в Европа.

„Министерството на отбраната ще определи окончателното разположение на тези и други американски сили в Европа след допълнителен анализ на стратегическите и оперативните изисквания на САЩ, както и на способността на нашите съюзници да допринасят за отбраната на континента“, заяви Парнел.

Той добави, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е разговарял с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш и е потвърдил, че САЩ ще поддържат тясна координация с Варшава, за да гарантират запазването на силното американско военно присъствие в Полша.