Ванс: Разполагането на американски войски в Полша се отлага, но САЩ не се изтеглят от Европа

20 Май, 2026 08:41 479 25

Вашингтон подчертава, че става дума за временно забавяне на ротацията, а не за намаляване на ангажимента към сигурността на европейските съюзници.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски войски в Полша е отложено, но категорично отхвърли твърденията, че Вашингтон възнамерява да изтегли силите си от Европа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Информацията за евентуалното отлагане на разполагането на около 4000 американски военнослужещи в Полша предизвика критики от страна на американски законодатели, които изразиха опасения, че президентът Доналд Тръмп може да отслаби подкрепата за европейските съюзници.

На брифинг в Белия дом Ванс заяви, че САЩ искат да насърчат Европа да „поеме по-голяма отговорност“ за собствената си отбрана.

„Не става дума за изтегляне на всеки един американски войник от Европа. Става дума за преразпределяне на някои ресурси по начин, който максимизира американската сигурност. Не смятам, че това е нещо лошо за Европа“, подчерта той.

Вашингтон от месеци преразглежда военното си присъствие на континента на фона на позицията на Тръмп, че НАТО трябва да поеме по-голям дял от отговорността за защитата на Европа.

Ванс уточни, че не става въпрос за намаляване на американските сили в Полша.

„Не сме намалили броя на войските в Полша с 4000 души. Това, което направихме, е да отложим разполагането на подразделение, което трябваше да пристигне там. Това е стандартно забавяне на ротацията, каквото понякога се случва“, каза той.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че става дума за „временно забавяне“, свързано с намаляването на броя на американските бригадни бойни групи в Европа от четири на три.

По думите му решението е част от „всеобхватен и многопластов процес“, насочен към оптимизиране на разполагането на американските сили в Европа.

„Министерството на отбраната ще определи окончателното разположение на тези и други американски сили в Европа след допълнителен анализ на стратегическите и оперативните изисквания на САЩ, както и на способността на нашите съюзници да допринасят за отбраната на континента“, заяви Парнел.

Той добави, че министърът на отбраната Пийт Хегсет е разговарял с полския си колега Владислав Кошиняк-Камиш и е потвърдил, че САЩ ще поддържат тясна координация с Варшава, за да гарантират запазването на силното американско военно присъствие в Полша.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 4 Отговор
    Хартиен тигър сме вееее... Тръмп ви го каза. Вашингтон ни заповяда да целим само военни цели в Украйна, а не ж.п. линии и цивилни летища и коридори. 5 г срам

    Коментиран от #3, #10

    08:43 20.05.2026

  • 2 Аятолаха

    5 1 Отговор
    Не само от Европа, скоро ще се изтеглят напълно от Персийския залив.

    08:43 20.05.2026

  • 3 Сорос

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Повече приличате на хартиена домашна котка с напреднал диабет.

    08:44 20.05.2026

  • 4 Някой

    6 0 Отговор
    Е, как ще се изтегли от окупирани територии? Кой го прави това, освен руснаците, когато се изтеглиха доброволно от Източна Германия? Неочакван американците да се изтеглят от Европа доброволно. Ако Европа иска суверенитет, трябва да намери начин да ги изгони от континента.

    08:45 20.05.2026

  • 5 Хайо

    4 0 Отговор
    Американски войски в Полша =Война в Европа .Полша сама е решила да заема мястото на Украйна .

    08:45 20.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    СеРеУ разсекрети документи които показват,
    ЧЕ ОПЕРАЦИЯТА ПО ОТЦЕПВАНЕ НА У...йна
    ТЕЧЕ от ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ❗

    Коментиран от #8

    08:45 20.05.2026

  • 7 Путин шубето бивш бакшиш

    1 3 Отговор
    Най ме е страх от САЩ и партньорите им от Англия.

    08:45 20.05.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ПО ПЕЙКИ , информацията не е от ТАСС❗

    08:46 20.05.2026

  • 9 Смех бате

    5 0 Отговор
    Америка вече не е силата за която се представяше. Натютю скоро ке отече в реката, пълен срам и падение.

    08:46 20.05.2026

  • 10 Руския елит

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Децата ни са на запад. Яхтите ни са там, имотите ни са там, парите ни са там, жените ни са там. Ние сме приятели на запада на НАТО.

    Коментиран от #11

    08:47 20.05.2026

  • 11 Копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Руския елит":

    Ние сме за Русия, но също искаме на запад. На луксозното.

    08:48 20.05.2026

  • 12 Бегаме с 200

    3 0 Отговор
    Голям срам ха ха ха

    08:49 20.05.2026

  • 13 Мрънкащия Винс

    4 0 Отговор
    Скоро филма На колесника пак ще го гледаме. Обора го умеят това да съвършенство.

    08:51 20.05.2026

  • 14 Е, хитро

    4 0 Отговор
    Насъскаха тъпите европейци на всяка цена да "унищожат Русия" и сега са пас, да гледат сеира в Европа. А ако остане нещо, след тази война, ще изскочат последния ден на войната и ще се обявят за победители. Същото, което направиха в предишната световна война в Европа...

    08:54 20.05.2026

  • 15 Гресиран атлантик

    2 0 Отговор
    Колеги, на пазара пуснаха евтино дилдо шир употреба, малко използвано ама малко…

    08:54 20.05.2026

  • 16 Укра без глава

    3 1 Отговор
    Утре влизам в Москва

    08:55 20.05.2026

  • 17 Трол със сопол

    2 0 Отговор
    Добре че деде Тръмпи плаща, иначе град голям ни чака

    08:56 20.05.2026

  • 18 ФАКТ от вчера

    3 3 Отговор
    Путлер квичи на Вашингтон, че Киев цели Москва с дронове. Моли се на Вашингтон да каже на Киев да не цели Москва.

    Коментиран от #23

    08:57 20.05.2026

  • 19 ФАКТ

    1 2 Отговор
    Свободна България трябва да се се присъедини към Трибунала срещу Путин и да вкара смешния тюумирисан таксиджия в затвора в Хага.

    Коментиран от #20

    08:59 20.05.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "ФАКТ":

    Къде видя Свободна България 🤔
    НЕЗАВИСИМА ЛИ Е БЪЛГАРИЯ,
    ами НЕ, ЗАВИСИМА Е❗
    Дано сФаниш 🤔

    Коментиран от #21

    09:04 20.05.2026

  • 21 Антимилиционер

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Гледай си кофите, зидарията и шпакловките и не се меси дето не е за твоято ниво. Щом БГ не се е присъединила срещу Путлер и трибунала срещу него, значи Е свободна сама да взема решения.

    09:07 20.05.2026

  • 22 Иван

    3 0 Отговор
    Краварски окупационни войски държащи Европа в средновековието

    09:09 20.05.2026

  • 23 Ми щото е глупав

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "ФАКТ от вчера":

    Трябваше още 22 г да превземе гнездото на фашизма. Центъра, столицата с всичките държавни институции. Ама то "не било война, а неква операция..."? Еми на ти сега операции, колко си искаш. Западналите като кучета се нахвърлиха върху Русия и сега вече, щеш не щеш, ще трябва да воюваш истински или да предадеш Русия. Ама ето, че и този се оказа кьор фишек, като Елцин и Горбачов....

    09:12 20.05.2026

  • 24 еврогАйец

    2 0 Отговор
    На кого ни оставяш Бащицеее! На Путин, Баширов и Петров ли?

    09:12 20.05.2026

  • 25 Факти

    0 1 Отговор
    Вече тече активен процес на разкачане на Европа от Америка. До 10 години на Европа няма да й пука за американските мераци. Европа е половин милиард с икономика по-голяма от Китай. Европа е една от трите велики сили в света. Тя беше предизвикана и ще отговори на предизвикателството. САЩ се държат арогантно, а историята е показала, че това винаги свършва зле. Пред Европа има едно единствено предизвикателство и то е обединението. Ако сме обединени всичко друго е постижимо. Затова руската и американската пропаганда са насочени към разделението в Европа.

    09:17 20.05.2026

