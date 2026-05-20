САЩ намаляват войските си в Европа до нивото отпреди войната в Украйна

Съединените щати намалиха броя на бригадните бойни екипи, разположени в Европа, от четири на три.

Това заяви помощник-секретарят на Министерството на отбраната по връзките с обществеността Шон Парнел.

„Министерството на отбраната на САЩ намали общия брой на бригадните бойни екипи, разположени в Европа, от четири на три. Това ни връща към нивото на бригадните бойни екипи в Европа от 2021 г.“, каза говорител на Пентагона. Той заяви, че решението е взето „въз основа на всеобхватен и многопластов преглед на разположението на американските сили в Европа“. Парнел добави, че решението за намаляване на броя на американските войски в Европа „ще забави разполагането на американските сили в Полша“.

„Министерството ще определи окончателната конфигурация на тези и други американски сили в Европа въз основа на по-нататъшен анализ на стратегическите и оперативните нужди на САЩ, както и на способността на нашите съюзници да допринесат за отбраната на Европа“, отбеляза говорителят на Пентагона.

Той отбеляза, че министърът на отбраната Пит Хегсет е разговарял по телефона във вторник с полския министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш и е подчертал готовността на САЩ да „поддържат военно присъствие“ в страната. Парнел също така заяви, че Полша „е демонстрирала способността и желанието да се защитава“.

„Други съюзници на САЩ в НАТО трябва да последват примера“, заяви той.