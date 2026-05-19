НАТО: Изтеглянето на 5000 американски войници от Европа няма да отслаби отбраната на Алианса

19 Май, 2026 19:21 803 36

Алиансът уверява, че европейските съюзници поемат по-голяма отговорност, а процесът ще е постепенен.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Решението на САЩ да изтеглят бронирана бригада, или около 5000 войници, от Европа няма да подкопае отбранителните планове на НАТО в региона. Това заяви върховният главнокомандващ на силите на Алианса в Европа Алексъс Гринкевич по време на среща в Брюксел с военни ръководители от страните членки, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

По думите му европейските съюзници и Канада поемат все по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана на континента, като продължават да разчитат на американски способности, които се преразпределят.

„С укрепването на европейския стълб на Алианса САЩ могат да намалят присъствието си в Европа и да се съсредоточат върху онези критични способности, които съюзниците все още не могат да осигурят“, подчерта Гринкевич.

Той уточни, че не може да посочи конкретен график за изтеглянето, но процесът ще се развива постепенно в рамките на няколко години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 2 Отговор
    С тия 5000 американски тулупа и без тях е все едно.

    Коментиран от #5, #18

    19:24 19.05.2026

  • 2 хахахахаха

    20 1 Отговор
    Каква отбрана има изобщо смешното нато,бита карта са вече

    19:25 19.05.2026

  • 3 Това не са военни

    14 1 Отговор
    Това са пъдари. Тръгнат ли си, до 3-години местните ще започнат да изнасят с шутове всички гастарбайтери, ама няма от източна Европа, няма от Азия, няма от Африка. Всички ще летят като финикийци. Помнете това.

    Коментиран от #12

    19:25 19.05.2026

  • 4 Стига

    16 1 Отговор
    Сте ревали.сащ за си обират крушите от европа

    19:25 19.05.2026

  • 5 Ами

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Да е омитат.Никой не ги е канил. Хегемона си отива.

    19:28 19.05.2026

  • 6 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    МАХАЙТЕ, ТЕЗИ КРАВАРСКИ ПАРАЗИТИ, ОТ БЪЛГАРИЯ! ФЪШКИИ! ВИДЯХА, ЧЕ НИЩО НЕ СТАВА ОТ ТЯХ!

    19:29 19.05.2026

  • 7 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    6 22 Отговор
    Европа има за съюзник най-силната армия - Украйна !
    Те ни пазят от монголските ypoди !

    Коментиран от #9, #11, #13

    19:30 19.05.2026

  • 8 окопирали са ни краварите

    12 0 Отговор
    във БЪЛГАРИЯ имате 4 бази , никой не ви ги иска, ИДВАЙТЕ И СИ ОБИРАЙТЕ КРАВЕШКИТЕ БОКЛУЦИ ОТ НОВО СЕЛО

    19:32 19.05.2026

  • 9 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    14 2 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Руските братя продължават да изчистват света от нацизма,напред Русия, България е с вас🇧🇬🤝🇷🇺

    19:36 19.05.2026

  • 10 Знаем, знаем

    3 1 Отговор
    Нали при ученията на нато с укро-армията те ви скриха шайбата. 10 пъти бяхте "убити" и то от укро армията.

    19:36 19.05.2026

  • 11 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    България и българския народ подкрепят Русия и ненавиждат уср@йна, всички хахли трябва моментално да бъдат изгонени,няма място за тази и3мет в България

    Коментиран от #16

    19:38 19.05.2026

  • 12 Швейк

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Това не са военни":

    Певицата Дара поздравява Москва с песента

    Коментиран от #17, #22

    19:39 19.05.2026

  • 13 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Срещнете ли хахли незабавно ги гонете!

    19:41 19.05.2026

  • 14 Казанлъшкия

    3 0 Отговор
    Де тоз късмет и у нас, ама не - тия наглеци и неканени гости сами няма да си тръгнат.

    19:45 19.05.2026

  • 15 оня с коня

    0 10 Отговор
    И уточнявам за БАВНО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ русофили,напъплили по "обективни причини" баш тоя Сайт/финансиран е изцяло от русия по програмата "Хибридна война"/:В Германия Амер. войници са 35 000,идеата е да останат 30 000,като въпросните 5 Хил. твърде вероятное не да се върнат в САЩ,а да бъдат дислоцирани в Полша.И това е логично защото Германия е "Навътре" в Европа,важен е ИЗНОЧНИЯ ФЛАНГ в непосредстена близост до Русия,т.е. Полша,Румъния,България и Прибалтика.- все Региони ,където Натовската Мощ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАВА оръжейно и в жива сила.

    Коментиран от #21, #27, #33

    19:45 19.05.2026

  • 16 Казанлъшкия

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺":

    Руснаците обаче ни смятат за отрепки и смешници, за бедни прошляци,а ти,заблудени човече им се кефиш. Отиди в Русия да им видиш мнението за нас. И западняците,и руснаците са срещу нас. Разберете го бе, хора, не бъде наивници.

    Коментиран от #19

    19:46 19.05.2026

  • 17 Хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    Ще поздравим къщата така мишкар, докато детето ти е вътре!

    19:47 19.05.2026

  • 18 не може да бъде

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Считам че щетата която ще бъде нанесена с изтеглянето на тези 5000 войника е почти нищожна!?Но има една друга подкрепа която видимо американците са изтеглили тихомълком и това вече създава кризисна ситуация -подкрепата за Зеленски по-точно за жена му!?Вече стана ясно че я разследват а Ермак е дал показания свързани с нея -имотите които притежава какви пари харчи какви скъпи неща има!?Не вярвам че ще я приберат в ареста както Ермак ...но може да стане много интересно!?

    Коментиран от #24

    19:48 19.05.2026

  • 19 Хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Казанлъшкия":

    ти не бъди наивен,в твоя случай продажен

    19:49 19.05.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Англия разрешава безсрочен внос на руски енергоресурси!

    🤣🤣🤣🤣

    19:50 19.05.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    И защо Ви е страх да напишете
    "Важен е ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ"🤔❓❗
    Всеки който е бил в казарма знае какво е фланг и какво фронт❗

    Коментиран от #23, #28

    19:51 19.05.2026

  • 22 Да бе , да ! ;)

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Швейк":

    Думите на истинският войник Швейк нямат нищо общо с кървавото натовско ръкоделие , което си произвел ! Думите му са : На война ли да се шляем , на войната ний пи:каем !

    19:51 19.05.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Та защо Ви е страх🤔❗
    Дали заради ЛОШИТЕ СПОМЕНИ от
    ОНЯ Източен фронт😉

    19:52 19.05.2026

  • 24 Вече карат

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "не може да бъде":

    Зеления да се откаже официално от нея, та тя да обере цялата вина на корупцията. А този да си остане "невинен" и президент с изтекъл мандат.

    19:59 19.05.2026

  • 25 Аоо

    3 0 Отговор
    Чу кой има някакво намерение да напада Европа на урсулите. За какво-да издържат пакитата и мароканските скакалци?

    20:01 19.05.2026

  • 26 Е как ще

    2 0 Отговор
    отслаби нещо, което го няма. Брееей

    20:02 19.05.2026

  • 27 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Стига с тая евтина пропаганда ве,така само показвате колко е безпомощен запада

    20:05 19.05.2026

  • 28 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Написал съм Източен "Фланг" вместо "Фронт" защото поне засега така е правилното.А дали съм Страхливец ...ДА,СТРАХУВАМ СЕ от русия защото знам на какво е способна като животно притиснато до стената,а неоспорима истина е че човек мрази най-много тоя от когото се страхува.

    Коментиран от #29

    20:07 19.05.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Ами НЕ Е правилно нито вчера, нито днес, нито сега❗
    Ако ФЛАНГЪТ Е НА ИЗТОК -
    накъде е ФРОНТЪТ 🤔❓
    Дано поне знаеш какво е фронт🤔

    Коментиран от #31

    20:14 19.05.2026

  • 30 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Мисирката е набутала запетайки където свари.Толкова и е акъла.Чиба ,Янки !

    20:20 19.05.2026

  • 31 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Камък ми падна от сърцето след като уверяваш че отлично знаеш кое Правилно както в Минало,така и в Настояще и Бъдеще.А дали знам какво е Фронт - НЕ знам,а и не питам щото няма кой да ми каже!Не ми и трябва ,защото съм сигурен че ако възникне необходимост от подобно Знание,ти си насреща с изчепрателни обяснения:)

    Коментиран от #36

    20:46 19.05.2026

  • 32 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Краварите се спасяват преди Русия да нападне 🤭 евроамбреажите в паника

    20:54 19.05.2026

  • 33 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Защо всички са с избелени ануси, на нашите цигани ли останаха да ги оправят?

    20:57 19.05.2026

  • 34 долу ес

    0 0 Отговор
    всичките да ги изтеглят

    21:07 19.05.2026

  • 35 Факт

    0 0 Отговор
    .... но ще опразни баровете и бар даците.

    21:07 19.05.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "оня с коня":

    Ами като НЕ ЗНАЕШ- не пиши за нещо което не го разбираш❗
    Така изглеждаш като краставичар на когото са пробутали да продава ТИКВИЧКИ на пазара❗
    Ама то си требе УМ за да го проУМееш❗

    21:23 19.05.2026