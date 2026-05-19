НАТО: Изтеглянето на 5000 американски войници от Европа няма да отслаби отбраната на Алианса

Решението на САЩ да изтеглят бронирана бригада, или около 5000 войници, от Европа няма да подкопае отбранителните планове на НАТО в региона. Това заяви върховният главнокомандващ на силите на Алианса в Европа Алексъс Гринкевич по време на среща в Брюксел с военни ръководители от страните членки, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

По думите му европейските съюзници и Канада поемат все по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана на континента, като продължават да разчитат на американски способности, които се преразпределят.

„С укрепването на европейския стълб на Алианса САЩ могат да намалят присъствието си в Европа и да се съсредоточат върху онези критични способности, които съюзниците все още не могат да осигурят“, подчерта Гринкевич.

Той уточни, че не може да посочи конкретен график за изтеглянето, но процесът ще се развива постепенно в рамките на няколко години.