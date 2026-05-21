Новини
Свят »
САЩ »
Politico: Съкращаването на американските войски в Европа шокира континента, Рюте вдига рамене

Politico: Съкращаването на американските войски в Европа шокира континента, Рюте вдига рамене

21 Май, 2026 06:44, обновена 21 Май, 2026 06:53 1 356 16

  • сащ-
  • войски-
  • европа-
  • нато-
  • рюте

Знаем, че ще се случат корекции, САЩ трябва да се преориентират, например, към Азия, реагира ръководителят на НАТО

Politico: Съкращаването на американските войски в Европа шокира континента, Рюте вдига рамене - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте омаловажи внезапните действия на президента на САЩ Доналд Тръмп за изтегляне на войски и военен капацитет от Европа, обещавайки, че всяко съкращение ще се случи по „структуриран начин“.

„Знаем, че ще се случат корекции, САЩ трябва да се преориентират, например, към Азия“, каза Рюте пред репортери в Брюксел. Но „това ще се случи с течение на времето, по структуриран начин“, добави той, настоявайки, че „САЩ ще останат ангажирани в Европа“, пише Politico.

Съобщава се, че Вашингтон обяви, че ще изтегли най-малко 5 000 войници от Европа, включително отмяна на разполагането на ротационно подразделение в Полша. Ход, който изненада съюзниците от НАТО и нанесе допълнителен удар на вече отслабените трансатлантически отношения.

Решението за преразпределение на войски беше взето в отговор на личен спор между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц относно войната в Иран. Междувременно Полша, отдавна смятана за един от най-верните съюзници на Америка в ЕС, изпрати спешно официални лица във Вашингтон тази седмица, за да потърси яснота относно неочаквания ход за спиране на разполагането на войски там, според съобщения в медиите.

САЩ не са информирали съюзниците предварително за обявяването на тези мерки, според двама анонимни висши дипломати от Алианса. Според тях Вашингтон все още не е предоставил подробности за това как точно ще се осъществи съкращението.

Министерството на отбраната на САЩ публикува изявление, в което подчертава, че е „намалило общия брой бригадни бойни екипи, назначени в Европа, от четири на три“. Това ще върне броя на американските войски в Европа до нивата от 2021 г. – преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Този ход е насочен към укрепване на програмата на Тръмп „Америка на първо място“, се добавя в изявлението.

В изявлението също така се подчертава, че Полша е „образцов съюзник“ и че американските представители водят преговори с полските си колеги относно отложеното разполагане.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш от своя страна се срещна с американския генерал Кристофър Махони, заместник-председател на Обединения комитет на началник-щабовете, като подчерта, че разговорите „потвърждават липсата на планове за намаляване на американското военно присъствие в Полша“.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви: „Все още няма надеждно потвърждение. Единственото, което чуваме е, че тази мярка е част от решение за намаляване на броя на американските бригади в Европа с една.“

Той добави, че все още е „напълно неясно“ кога ще се случи това и „дали ще бъде ограничено“ до решение относно Полша, изцяло или частично, и до каква степен това ще засегне войските, разположени в Германия."

Рюте отбеляза, че изтеглянето на войските „няма да влияние върху отбранителните планове на НАТО“, повтаряйки подобно изявление на върховния съюзнически командващ на алианса, американския генерал Алексас Гринкевич.

Промяната в стратегията на САЩ засяга около 3 процента от американските сили в Европа, но изтеглянето на войските е насочено и към подразделение за огнева поддръжка с голям обсег, оборудвано с ракети „Томахоук“. Планирано е то да бъде разположено в Германия по-късно тази година като временна мярка, докато Европа разработи свое собствено подобно оръжие, способно да удари дълбоко в Русия.

Междувременно САЩ съобщават, че планират да обявят на съюзниците в петък, че ще ограничат обема на военния капацитет, който предоставят на алианса в мирно време и в случай на руска инвазия в Европа.

Съгласно така наречената Система за моделиране на силите на НАТО, членовете на алианса периодично определят войниците и оборудването, които допринасят за операциите на НАТО. Сега Вашингтон иска да намали този мащаб, според съобщения в медиите. Въпреки че отказа да предостави подробности за съкращението, Рюте заяви, че решението на САЩ е „точно това, което очаквахме, и е абсолютно в рамките на подхода без изненади“.

„Що се отнася до моделирането на силите на НАТО, имаме добре установени процеси – това е обичайна работа“, обясни той. „Това беше очаквано. Мисля, че е абсолютно правилно това да се случва.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ауууууу

    18 1 Отговор
    голям шок, в едно заведение в Пловдив някакви нацепени негри от американска база някъде около града се бяха дървили и така ги бяха били наще пияници, че им бяха изкривили стотинките в джобовете

    06:58 21.05.2026

  • 2 авантгард

    17 0 Отговор
    Ами то и окупацията струва пари, много пари.
    А относно шокирането, да си се шокират там разните блюдолизци на хранилката, припяващи един и същ изтъркан репертоар от безсмислици.

    06:59 21.05.2026

  • 3 Няма войници,няма парици

    10 1 Отговор
    Поляците и немците са много корназ, когато в държавите им има разположени американски военни. Те са източник на доход за много общини и изтеглянето им е удар по икономиката на регионите. Когато си в ескорта на най-мощната държава в света, можеш да се репчиш на всеки. Големият брат винаги ще те защити. Истерията на европейците в момента показва колко са слаби всъщност.

    Коментиран от #6, #15

    07:08 21.05.2026

  • 4 Така е

    9 0 Отговор
    Чрез довереника си Тръмп, Путин продължава да громи НАТО!

    07:11 21.05.2026

  • 5 Исландия, Гренландия и Аляска

    5 0 Отговор
    Можеха и маааалко по-рано да се шокират и да вземат мерки. Примерно при първия мандат на Тръмп, когато им намекна, че участието в НАТО само пречи за поддържането на сигурността на САЩ.

    07:12 21.05.2026

  • 6 Така де

    2 11 Отговор

    До коментар #3 от "Няма войници,няма парици":

    Ако Тръмп продължава да изтегля войски от Европа, за Путин няма да е проблем да нахлуе в прибалтийските държави.

    07:15 21.05.2026

  • 7 Госъ

    12 0 Отговор
    Генералният секретар на НАТО.. каква е тая длъжност ?? И кво решава/прави ? Май нищо шеф ма НАТО е американския президент ?

    07:19 21.05.2026

  • 8 Голям

    5 0 Отговор
    хленч за окупационните войски. Да се чуди човек що за хора са тези тъй наречени "европейци".

    07:42 21.05.2026

  • 9 Кравешкият танц, иди ми дойди ми

    6 0 Отговор
    Краварите в момента не знаят, какво да правят жални. Веднъж ги изтеглят, след това пък ги оставят, пък после пак щели да ги изгеглят. И това не идва лично от Тръмп, а от клановете богаташи зад него. В момента по света между големите текат някакви договорки и пазарлъци. И общо взето май на никой не му е ясно, ще има ли голяма война в юропата или няма да има. Тръгне ли работата към война, краварите тръгват да се изтеглят, види ли се шанс да се размине, не им се губят позициите там и казват, че ще останат. Затова и Рютето се прави на учуден, понеже юропците разчитат на Обора да е на тяхна страна при всички положения. Само като напомняне и Първата и Втората Световна германците са мислели така за Обора, пък и в двете войни видяхме, Обора чакат почти до края и влизат на страната на победителя, като междувременно помагат и на двете страни

    07:45 21.05.2026

  • 10 Всичко е ясно

    8 0 Отговор
    Сащ насъскаха "Съюзниците " си на самоубийствена война, извира им ръцете да си платят и за унищожението и сега по най-хитрият начин се изнизват от опасната територия, но която ще се проведе пак световна война версия 3. Ама тъпите умират най-бързо в природата. Ама и при хората. Който и които страни и съюзи са тъпи, падат в тигана на масата на по-хитрите. Сащ са фалирали финансово. Сега искат огромен хаос, унищожение, милиарди убити, изгорени и обезлюдени територии...за да кажат: "Еми тази световна война, която ЕВРОПА направи унищожи всичко и скапа системата ... Забравете за старите НИ дългове. Почваме да печатим долари версия 2, чистички и без никакви дългове..."! А тъпите европейци не се усещат, че те ще са жертвите...

    07:47 21.05.2026

  • 11 Иван

    3 0 Отговор
    Европа се шокирала от символичното съкращаване на дивашки окопациони войски ?

    Коментиран от #14

    07:55 21.05.2026

  • 12 Само Политико е

    5 0 Отговор
    Шокиран 🫪🫪🫪
    На срещите в Давос ядат и пият безплатно като гости на оръжейния бизнес, а не смеят да ги питат за нищо 😂😂😂😂
    Няма шок. Европа сама трябва да се грижи за себе си. И да спре да се занимава с прожлемите на САЩ. Нас ни дели красив голям океан 😂😂😂😂
    А Рюте е една малка невестулка 😂😂😂

    08:01 21.05.2026

  • 13 Артилерист

    1 0 Отговор
    Германци и поляци са стресирани, че американските войски на териториите им напускат или се редуцират, а българската си колония американците са я налазили като мексикански скакалци. Тука имаше статия защо германците толкова много настояват американците да са там-защото САЩ щедро си плащат и около техните бази е изградена система за обслужване и издръжка, в която са заети десетки фирми и стотици германци. Ама Тръмп ни похвали, че сме подкрепили войната му срещу Иран, за разлика от другите натовски държави. Тъй де, нас моралната награда по-ни блазни...

    Коментиран от #16

    08:32 21.05.2026

  • 14 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Иван":

    Няма място за някакъв шок. Просто Тръмп стриктно изпълнява указанията на Путин!

    08:35 21.05.2026

  • 15 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Няма войници,няма парици":

    Големият брат не винаги защитава. Ако руснак те нарече "брат", чакай най-лошото.

    08:38 21.05.2026

  • 16 Не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Артилерист":

    Германия си ПЛАЩА за окупацията. Сащ са безплатно в страната. Германската държава отделя бюджет да ги издържа в страната си. А хората в района на базите са доволни, понеже имат сигурна работа заради базите. Шофьори, готвачи, чистачи, пазачи... получават заплати от германската държава и са със сигурна работа до пенсия. Ама всичкото това е трагедия. От глупост са си го заслужили. И не им идва акъл. И сега натискат пак на война с Русия!!! Тъпанари

    08:41 21.05.2026