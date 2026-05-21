Politico: Съкращаването на американските войски в Европа шокира континента, Рюте вдига рамене

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте омаловажи внезапните действия на президента на САЩ Доналд Тръмп за изтегляне на войски и военен капацитет от Европа, обещавайки, че всяко съкращение ще се случи по „структуриран начин“.

„Знаем, че ще се случат корекции, САЩ трябва да се преориентират, например, към Азия“, каза Рюте пред репортери в Брюксел. Но „това ще се случи с течение на времето, по структуриран начин“, добави той, настоявайки, че „САЩ ще останат ангажирани в Европа“, пише Politico.

Съобщава се, че Вашингтон обяви, че ще изтегли най-малко 5 000 войници от Европа, включително отмяна на разполагането на ротационно подразделение в Полша. Ход, който изненада съюзниците от НАТО и нанесе допълнителен удар на вече отслабените трансатлантически отношения.

Решението за преразпределение на войски беше взето в отговор на личен спор между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц относно войната в Иран. Междувременно Полша, отдавна смятана за един от най-верните съюзници на Америка в ЕС, изпрати спешно официални лица във Вашингтон тази седмица, за да потърси яснота относно неочаквания ход за спиране на разполагането на войски там, според съобщения в медиите.

САЩ не са информирали съюзниците предварително за обявяването на тези мерки, според двама анонимни висши дипломати от Алианса. Според тях Вашингтон все още не е предоставил подробности за това как точно ще се осъществи съкращението.

Министерството на отбраната на САЩ публикува изявление, в което подчертава, че е „намалило общия брой бригадни бойни екипи, назначени в Европа, от четири на три“. Това ще върне броя на американските войски в Европа до нивата от 2021 г. – преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Този ход е насочен към укрепване на програмата на Тръмп „Америка на първо място“, се добавя в изявлението.

В изявлението също така се подчертава, че Полша е „образцов съюзник“ и че американските представители водят преговори с полските си колеги относно отложеното разполагане.

Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш от своя страна се срещна с американския генерал Кристофър Махони, заместник-председател на Обединения комитет на началник-щабовете, като подчерта, че разговорите „потвърждават липсата на планове за намаляване на американското военно присъствие в Полша“.

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви: „Все още няма надеждно потвърждение. Единственото, което чуваме е, че тази мярка е част от решение за намаляване на броя на американските бригади в Европа с една.“

Той добави, че все още е „напълно неясно“ кога ще се случи това и „дали ще бъде ограничено“ до решение относно Полша, изцяло или частично, и до каква степен това ще засегне войските, разположени в Германия."

Рюте отбеляза, че изтеглянето на войските „няма да влияние върху отбранителните планове на НАТО“, повтаряйки подобно изявление на върховния съюзнически командващ на алианса, американския генерал Алексас Гринкевич.

Промяната в стратегията на САЩ засяга около 3 процента от американските сили в Европа, но изтеглянето на войските е насочено и към подразделение за огнева поддръжка с голям обсег, оборудвано с ракети „Томахоук“. Планирано е то да бъде разположено в Германия по-късно тази година като временна мярка, докато Европа разработи свое собствено подобно оръжие, способно да удари дълбоко в Русия.

Междувременно САЩ съобщават, че планират да обявят на съюзниците в петък, че ще ограничат обема на военния капацитет, който предоставят на алианса в мирно време и в случай на руска инвазия в Европа.

Съгласно така наречената Система за моделиране на силите на НАТО, членовете на алианса периодично определят войниците и оборудването, които допринасят за операциите на НАТО. Сега Вашингтон иска да намали този мащаб, според съобщения в медиите. Въпреки че отказа да предостави подробности за съкращението, Рюте заяви, че решението на САЩ е „точно това, което очаквахме, и е абсолютно в рамките на подхода без изненади“.

„Що се отнася до моделирането на силите на НАТО, имаме добре установени процеси – това е обичайна работа“, обясни той. „Това беше очаквано. Мисля, че е абсолютно правилно това да се случва.“