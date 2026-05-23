Влак на 330 км/ч: как се пътува над 1000 км за 4 часа в Китай

Често сме се убеждавали, че пътуването с влак е добър вариант - по-достъпно от самолетните билети и в много случаи по-удобно от автомобилното придвижване.
В този случай обаче не става дума за БДЖ преживявания, а за съвсем различна реалност. В Китай, подобно на Япония, железопътната мрежа е изключително добре развита и модернизирана.
Това позволява огромни разстояния да се изминават бързо, комфортно и икономично. Имахме възможност да пътуваме с високоскоростен влак от Пекин до Уху - и наистина това е преживяване, а не просто транспорт.
Как се изминават над 1000 километра за 4 часа и 30 минути
Разстоянието между Пекин и по-малкия град Уху е над 1100 километра. С високоскоростните влакове в Китай това разстояние се изминава без особени затруднения.
Пътуването от Beijing South Station до гарата в Уху отнема около 4 часа и 30 минути. По-точно - 4 часа и 32 минути при директен влак, който спира на едва четири гари по маршрута.
Съществуват и други варианти с повече спирки или прекачване, но те удължават пътуването само с около половин час.
Макар времето да изглежда значително, в реалността то минава неусетно - особено при работа или друго занимание. Част от текста например е написан именно по време на самото пътуване.
Вагонът не е от най-просторните, но позволява комфортно използване на лаптоп и работа по време на движение.
Влакът поддържа изключително висока средна скорост, като с изключение на спирките се движи с над 330 км/ч. Максималната отчетена скорост достига 347 км/ч, като е възможно да е била и по-висока.
Въпреки високата скорост, вътре почти не се усеща движение - само леки поклащания. Част от пътниците дори използват времето за сън, докато други работят или наблюдават пейзажа.
Пътуването ясно показва разликата в инфраструктурата и кара човек да си представи как подобно развитие би променило и железопътния транспорт в други държави.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 хахах
+ вагон с цигани и невероятна смрад
и статията започва с - Често сме се убеждавали, че пътуването с влак е добър вариант
5 ТоваеЕ
11:16 23.05.2026
6 елке не им завиждай
затва с бдж кат костенурка бавно и за бонус чести закъснения
11:21 23.05.2026
8 Хахахаха
До коментар #3 от "Другарят Си":Нали ...бааа голямата държава
11:22 23.05.2026
11 Соваж бейби
До коментар #7 от "Коко":И в Франция има TGV train ,наложи ми се веднъж да пътувам с дъщерята имаше изпит и да не е сама ,от нашия град до Париж е 4 часа с кола излиза и по скъпо и е изморително. С този влак за 1 и 40 мин бяхме там ,скоростта не я усещаш само в тунелите когато влезе влака ми заглъхват ушите неприятно.Слушам ги хората някой пътуват по 4 дни в седмицата сутрин и вечер работят в Париж а си живее в провинцията и не плаща скъпи квартири там но с по голяма заплата.Чистичко даже предлагат кафе ,сандвичи ако си гладен .
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "хахах":ти от влака ли пишеш? обзалагам се , че изобщо не си стъпвал във влак от десетилетия , и не знаеш химна на БГ....НЕ недей се рови в НЕТа , да го научиш! и запомни-има ци га н и-по-големи БГта , с кутрето си , от теб
11:33 23.05.2026
14 Демо
До коментар #1 от "Пич":Много е лошо в Китсй, там е комунизъм, а ние сме
демо-крация..
11:39 23.05.2026
16 Бялджип
До коментар #11 от "Соваж бейби":Супер, мерси! Винаги е приятно да прочетеш коментар, който не е написан от примат, а от който можеш да научиш нещо.
17 това е всичко, което трябва да знаете
До коментар #4 от "НиеПъ":Преди 45 години най-бързо пътуваше експресът Бургас София. 5 часа и 37 минути. Тръгваше 5:30 от Бургас и 11:07 по разписание стигаше. Често закъсняваше, но с 15-20 до 30 минути.
Дължината на линията беше 450 км, така че средната скорост беше към 80 км/час.
Коментиран от #28, #30
11:55 23.05.2026
18 Соваж бейби
До коментар #16 от "Бялджип":В началото бях негативно настроена,но нямахме избор моя беше на работа аз на дълълги разстояния не карам или ако се повреди колата мерси.Приятно изненадана после директно на гара Montparnasse слязохме ,такси не платих на 10 минути пеша до мястото на дъщерята без закъснение.Имаше и доста бюрократи с лаптопа си работи докато пътува в влака има си масичка ,интернета си върви .Моята и тя се замисля дали да не търси нещо там с прибиране ,в столицата за постояно да живееш не става лудница и е скъпо за обикновенните хора .В годината два пъти на разходка или уикенд си там е добре до толкова и зависи къде .
12:00 23.05.2026
21 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "голем праз":То самолетът може да го взема за час, ама преди това ще киснеш преди и след часове по летищата. Ще ти свалят обувките и колана, ще се въртиш, като пумпал за кефа на някоя глупава женица, за да доказваш, че не си терорист. Като стигнеш , ще си чакаш багажа на лентата и ще се молиш товарачи те да ме са бръкнали в багажа ти.
26 Пътуващ
Иначе вярвам, че БДЖ могат да постигнат по-високи резултати и подобрят ,,потребителското изживяване" с по-кратки времена, но още не могат да открият формулата на ,,работи, не кради, не лъжи".
12:47 23.05.2026
28 Удобнотълкуване
До коментар #17 от "това е всичко, което трябва да знаете":Удобно тъкуване (особено че коментирате и подбалканската линия!), но факт че тогава трацсето е било проектирано за 160 км експлоатационна скорост и влак Чакйа (проверет в интернет)- сега ако спира на 10 спирки за хапване на банички - виновно е плануванетп. Факт, че 45 години по-късно ни се сервира същия успех, че ще достигнем 160 км. експлоатационна скорост - сега да не си мислите, че ще се движи само със 160 км и няма да спира в Пловдив поне ? След като сте наясно предполагам знаете с колко сваля средната скорост едно спиране и потегляване ?
13:35 23.05.2026
30 ЦитиратеГлупост
До коментар #17 от "това е всичко, което трябва да знаете":Рекорда е точно 4 часа и 40 минути постигнат през 70 и 80те години ... така че хубаво сте взели най-лоишия резултата, но да бяхте упоменали поне че той е почти същия като в момента - погледнете разписания най-бързия влак София-Бургас е още 5 часа 55 минути ... та още не сме достигнали 4 часа и 40 минути от 70-те години - евроценност се нарича това.
13:43 23.05.2026
31 Демократ
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":А иначе къде в самолета киснеш на всека гара.Киснеш намлетището ама няма и шанс да се качи некой с ношка или калашка
13:43 23.05.2026
