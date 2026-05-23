Влак на 330 км/ч: как се пътува над 1000 км за 4 часа в Китай

23 Май, 2026 10:58, обновена 23 Май, 2026 11:02 1 704 36

Високоскоростната железопътна мрежа превръща пътуването между Пекин и Уху в истинско преживяване

Влак на 330 км/ч: как се пътува над 1000 км за 4 часа в Китай - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Често сме се убеждавали, че пътуването с влак е добър вариант - по-достъпно от самолетните билети и в много случаи по-удобно от автомобилното придвижване.

В този случай обаче не става дума за БДЖ преживявания, а за съвсем различна реалност. В Китай, подобно на Япония, железопътната мрежа е изключително добре развита и модернизирана.

Това позволява огромни разстояния да се изминават бързо, комфортно и икономично. Имахме възможност да пътуваме с високоскоростен влак от Пекин до Уху - и наистина това е преживяване, а не просто транспорт.

Как се изминават над 1000 километра за 4 часа и 30 минути

Разстоянието между Пекин и по-малкия град Уху е над 1100 километра. С високоскоростните влакове в Китай това разстояние се изминава без особени затруднения.

Пътуването от Beijing South Station до гарата в Уху отнема около 4 часа и 30 минути. По-точно - 4 часа и 32 минути при директен влак, който спира на едва четири гари по маршрута.

Съществуват и други варианти с повече спирки или прекачване, но те удължават пътуването само с около половин час.

Макар времето да изглежда значително, в реалността то минава неусетно - особено при работа или друго занимание. Част от текста например е написан именно по време на самото пътуване.

Вагонът не е от най-просторните, но позволява комфортно използване на лаптоп и работа по време на движение.

Влакът поддържа изключително висока средна скорост, като с изключение на спирките се движи с над 330 км/ч. Максималната отчетена скорост достига 347 км/ч, като е възможно да е била и по-висока.

Въпреки високата скорост, вътре почти не се усеща движение - само леки поклащания. Част от пътниците дори използват времето за сън, докато други работят или наблюдават пейзажа.

Пътуването ясно показва разликата в инфраструктурата и кара човек да си представи как подобно развитие би променило и железопътния транспорт в други държави.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    38 0 Отговор
    Тук въпросът е обратен! Как се пътуват 330км. за1000 часа с БДЖ !!! Уравнението е с две неизвестни, защото включва и да се запали влака...

    Коментиран от #14

    11:05 23.05.2026

  • 2 хахах

    29 0 Отговор
    при нас е 200 км за 4 часа 30 мин.
    + вагон с цигани и невероятна смрад

    и статията започва с - Често сме се убеждавали, че пътуването с влак е добър вариант

    Коментиран от #13

    11:08 23.05.2026

  • 3 Другарят Си

    25 0 Отговор
    Десет часа от Бургас до София -3300 км.България е по голяма от Китай

    Коментиран от #8

    11:09 23.05.2026

  • 4 НиеПъ

    21 2 Отговор
    Ние пък ще си купим "европейски" и ще вдигаме 160 км/ч - нищо че преди 45 години имахме същите влакове със същата скорост до морето.... Европейско качество майна... китайците не разбират.

    Коментиран от #17

    11:15 23.05.2026

  • 5 ТоваеЕ

    16 1 Отговор
    Това е като да имаш два ядрени реактора и вместо да ги сложиш да купиш други два за десетки млрд и да постигнеш резултати от 1970 година като мощност и експлоатация

    11:16 23.05.2026

  • 6 елке не им завиждай

    9 0 Отговор
    който бърза бавно стига

    затва с бдж кат костенурка бавно и за бонус чести закъснения

    11:21 23.05.2026

  • 7 Коко

    3 10 Отговор
    И какво от това.Тия скорости са опасни а и бързата работа не е работа.Голям зор голямо оплакване.

    Коментиран от #11

    11:22 23.05.2026

  • 8 Хахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Другарят Си":

    Нали ...бааа голямата държава

    11:22 23.05.2026

  • 9 голем праз

    3 8 Отговор
    Самолет го взима за час

    Коментиран от #21

    11:28 23.05.2026

  • 10 Бялджип

    12 0 Отговор
    1100 км са приблизително от Бургас до Киев. Китайският влак ще го измине за 4 часа, а балканския за 40..?! Само като пример, днес Киев не е препоръчителна дестинация.

    11:30 23.05.2026

  • 11 Соваж бейби

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Коко":

    И в Франция има TGV train ,наложи ми се веднъж да пътувам с дъщерята имаше изпит и да не е сама ,от нашия град до Париж е 4 часа с кола излиза и по скъпо и е изморително. С този влак за 1 и 40 мин бяхме там ,скоростта не я усещаш само в тунелите когато влезе влака ми заглъхват ушите неприятно.Слушам ги хората някой пътуват по 4 дни в седмицата сутрин и вечер работят в Париж а си живее в провинцията и не плаща скъпи квартири там но с по голяма заплата.Чистичко даже предлагат кафе ,сандвичи ако си гладен .

    Коментиран от #16

    11:32 23.05.2026

  • 12 Боруна Лом

    15 3 Отговор
    А АКО ИЗЛЯЗАТ БОЛТОВЕТЕ НА ТРАВЕРСИТЕ, КАКВО ПРАВИМ? ЗАТОВА НАШИТЕ СА ПО БЕЗОПАСНИ,ЯВАШ ,ЯВАШ И АКО СТИГНЕ ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПАЛИ!

    11:33 23.05.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "хахах":

    ти от влака ли пишеш? обзалагам се , че изобщо не си стъпвал във влак от десетилетия , и не знаеш химна на БГ....НЕ недей се рови в НЕТа , да го научиш! и запомни-има ци га н и-по-големи БГта , с кутрето си , от теб

    11:33 23.05.2026

  • 14 Демо

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Много е лошо в Китсй, там е комунизъм, а ние сме
    демо-крация..

    11:39 23.05.2026

  • 15 Жоро Петров (ЖП)

    11 0 Отговор
    Те, болтовете на траверсите не изскачат сами, братоците ги берат. Такъв влак в БГ-то никага няма да има.

    11:41 23.05.2026

  • 16 Бялджип

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соваж бейби":

    Супер, мерси! Винаги е приятно да прочетеш коментар, който не е написан от примат, а от който можеш да научиш нещо.

    Коментиран от #18

    11:44 23.05.2026

  • 17 това е всичко, което трябва да знаете

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "НиеПъ":

    Преди 45 години най-бързо пътуваше експресът Бургас София. 5 часа и 37 минути. Тръгваше 5:30 от Бургас и 11:07 по разписание стигаше. Често закъсняваше, но с 15-20 до 30 минути.
    Дължината на линията беше 450 км, така че средната скорост беше към 80 км/час.

    Коментиран от #28, #30

    11:55 23.05.2026

  • 18 Соваж бейби

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Бялджип":

    В началото бях негативно настроена,но нямахме избор моя беше на работа аз на дълълги разстояния не карам или ако се повреди колата мерси.Приятно изненадана после директно на гара Montparnasse слязохме ,такси не платих на 10 минути пеша до мястото на дъщерята без закъснение.Имаше и доста бюрократи с лаптопа си работи докато пътува в влака има си масичка ,интернета си върви .Моята и тя се замисля дали да не търси нещо там с прибиране ,в столицата за постояно да живееш не става лудница и е скъпо за обикновенните хора .В годината два пъти на разходка или уикенд си там е добре до толкова и зависи къде .

    12:00 23.05.2026

  • 19 В територията

    5 0 Отговор
    с БДЖто на Шиши може да се минат около 200 км

    12:04 23.05.2026

  • 20 предположение

    6 2 Отговор
    При тази скорост индианците не могат да ги улучат с камъни. Докато хвърчи камъкът и влакът ще се изниже. Ама пък, ако улучи тогава ще има голям кеф, направо ще се разпердушинят и хора и вагон.

    12:14 23.05.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "голем праз":

    То самолетът може да го взема за час, ама преди това ще киснеш преди и след часове по летищата. Ще ти свалят обувките и колана, ще се въртиш, като пумпал за кефа на някоя глупава женица, за да доказваш, че не си терорист. Като стигнеш , ще си чакаш багажа на лентата и ще се молиш товарачи те да ме са бръкнали в багажа ти.

    Коментиран от #31

    12:19 23.05.2026

  • 22 Стенли

    4 1 Отговор
    България е сравнително малка държава и такива влакове са неприложими за територията на България но и не нормално двеста километра да се изминават за пет часа , така че има доста какво да се направи в България по отношение на железопътния транспорт

    12:35 23.05.2026

  • 23 Ррънчо

    7 0 Отговор
    Миналата година пътувах с такъв влак в Китай. За тях е нещо обикновено, а ние гледахме опулени километража. В края на вагона върви информационна лента на китайски и английски, следиш километри, спирки, скорост. Относно возенето - до мен едно момче чертаеше на лаптопа си, вътре нищо не помръдва. Та така.

    12:37 23.05.2026

  • 24 Мани

    9 0 Отговор
    ги китайците. Ние 300 км за 7 часа ги пътуваме и то ако няма закъснение - кога ще ни стигнат, ще ни стигнат ама друг път.

    12:40 23.05.2026

  • 25 Машинисто

    8 0 Отговор
    У нас не мое се засили такъв влак, а ако случайно се засили не мое спре. Като нищо спрял я у македонско, я у сръбско и затова ги караме по лежерно.

    12:45 23.05.2026

  • 26 Пътуващ

    5 0 Отговор
    Скоро не съм пътувал с БДЖ, но все още не държат приятните спомени с автоматично отварящите се прозорци и липсата на парно зимата.
    Иначе вярвам, че БДЖ могат да постигнат по-високи резултати и подобрят ,,потребителското изживяване" с по-кратки времена, но още не могат да открият формулата на ,,работи, не кради, не лъжи".

    12:47 23.05.2026

  • 27 Китайците

    5 0 Отговор
    Преди 30 години нямаше какво да ядат. Сега и назад да бягат не можем ги стигна. Може би защото там няма демокрация. Гледайте в Ютюб как са построили най голямата жп гара в света за 38 месеца. Ще ви падне ченето.

    13:33 23.05.2026

  • 28 Удобнотълкуване

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "това е всичко, което трябва да знаете":

    Удобно тъкуване (особено че коментирате и подбалканската линия!), но факт че тогава трацсето е било проектирано за 160 км експлоатационна скорост и влак Чакйа (проверет в интернет)- сега ако спира на 10 спирки за хапване на банички - виновно е плануванетп. Факт, че 45 години по-късно ни се сервира същия успех, че ще достигнем 160 км. експлоатационна скорост - сега да не си мислите, че ще се движи само със 160 км и няма да спира в Пловдив поне ? След като сте наясно предполагам знаете с колко сваля средната скорост едно спиране и потегляване ?

    13:35 23.05.2026

  • 29 Фори

    4 0 Отговор
    Ние държим рекорда за най бавен жп транспорт. София Варна бърз влак за 9 часа и малко. Добре че не е пътнически . Че тогава ще е за 12 часа.

    13:40 23.05.2026

  • 30 ЦитиратеГлупост

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "това е всичко, което трябва да знаете":

    Рекорда е точно 4 часа и 40 минути постигнат през 70 и 80те години ... така че хубаво сте взели най-лоишия резултата, но да бяхте упоменали поне че той е почти същия като в момента - погледнете разписания най-бързия влак София-Бургас е още 5 часа 55 минути ... та още не сме достигнали 4 часа и 40 минути от 70-те години - евроценност се нарича това.

    13:43 23.05.2026

  • 31 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    А иначе къде в самолета киснеш на всека гара.Киснеш намлетището ама няма и шанс да се качи некой с ношка или калашка

    13:43 23.05.2026

  • 32 Сандо

    1 0 Отговор
    Преди няколко години китайците дойдоха в България с предложение да прекарат скоростен жп път.Тогава все още беше жива идеята им за "новия път на коприната",който да преминава през България,и то по два лъча - един ЖП от Турция и втори шосеен от пристанището на Солун през България към Европа.Е,нашите европодлоги саботираха всичко - сега нито скоростен влак имаме,нито нормален път до Видин.Та така се получава като се слугува на чужди интереси,които са тотално противоположни на нашите национални.И въпросът е:дали ние,най-наведените европейци ще съсипим Китай или ще унищожим сами държавата си?

    14:19 23.05.2026

  • 33 ТодорКолев

    1 0 Отговор
    Тодов колев в "Как ще ги стигнем китайците" - така трябваше да се казва още тогава.

    14:23 23.05.2026

  • 34 ИВАН

    0 0 Отговор
    Ааа, благодаря, не че много ми е мил животеца, но да загина геройски смазан в някой вагон ... предпочитам да се кандилкам два дена за тия 1000 км., но да ми е малко по спокойно.

    16:20 23.05.2026

  • 35 Цвете

    1 0 Отговор
    ТЪЙ КАТО КИТАЙ Е ДОСТА ДАЛЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ, МОЖЕМ ДА ПОКАНИМ SNCF ТОВА СА ФРЕНСКИТЕ КОРИФЕИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯТ БРАНШ.ДОСТАТЪЧНО ЛЮБЕЗНИ И ОТЗИВЧИВИ ,НЕ БИХА ОТКАЗАЛИ ПОМОЩТА СИ ДА СЕ ПРОМЕНИ БДЖ ,КОЕТО Е ТРАГИЧНО.ПОВОД ЗА РАЗМИСЪЛ.💯👏👍

    16:46 23.05.2026

