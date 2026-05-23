Вигенин: Узбекистан демонстрира желание и способност за реформи

23 Май, 2026 10:57 793

Евродепутатът подкрепи Споразумението за разширено партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Споразумението за разширено партньорство и сътрудничество между ЕС и Узбекистан е важна стъпка за укрепването на дългосрочното ангажиране на Европейския съюз в Централна Азия. Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на пленарния дебат по темата в Страсбург. Той изтъкна, че в условията на глобална несигурност по-тясното сътрудничество между ЕС и страните от Централна Азия е изключително важно и за двете страни.

Узбекистан се превръща във все по-ценен партньор по отношение на свързаността, диверсификацията на енергийните доставки, критичните суровини и регионалната стабилност“, акцентира Вигенин. Той обърна внимание, че страната все още има предизвикателства по отношение на политическия плурализъм, свободата на медиите и защитата на основните права. „Именно затова продължаващият диалог е толкова важен“, отбеляза той.

„Конструктивното ангажиране дава на Европейския съюз инструментите да подкрепя положителната промяна в дългосрочен план. Узбекистан вече демонстрира както желание, така и капацитет за реформи“, изтъкна евродепутатът. Според него споразумението ще създаде нови възможности за икономически растеж, социален напредък и намаляване на бедността в страната. Добави, че Групата на социалистите и демократите подкрепя това споразумение като стабилна основа за балансирано и ориентирано към бъдещето партньорство между ЕС и Узбекистан.

В заключение Кристиан Вигенин пожела успех на Узбекистан на техния език.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

