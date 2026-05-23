Свлачище отряза пътя към хижа "Плевен"

Свлачище прекъсна пътя хижа "Плевен".

В момента там се намират 6 души, няма бедстващи хора.

Туристите, които имат резервации са призовани да не тръгват към хижата.

Хижа „Плевен“ е най-голямата високопланинска хижа в Стара планина, разположена на около 1500 метра надморска височина в местността Бъзов дял.

Тя се намира в северното подножие на първенеца на Балкана – връх Ботев – и е сред най-популярните и посещавани планински бази в България