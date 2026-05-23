Оклахома Сити Тъндър пое водачеството в полуфиналите срещу Сан Антонио

Оклахома Сити Тъндър се наложи над домакините от Спърс със 123:108 и така излезе напред с 2-1 победи в полуфиналната серия на Националната баскетболна асоциация (NBA). Гостите показаха завидна форма и не оставиха съмнение в превъзходството си на паркета.

Шей Гилджъс-Александър бе истинският диригент на играта за Оклахома. С впечатляващ „дабъл-дабъл“ – 26 точки, 2 борби и цели 12 асистенции, той бе моторът, който задвижваше атаките на своя тим. Не по-малко ефективен бе и Виктор Уембаняма, който също реализира 26 точки, добавяйки 4 борби и 3 асистенции към статистиката си. Двамата баскетболисти се превърнаха в кошмар за защитата на Спърс и изиграха ключова роля за успеха на своя отбор.

Въпреки подкрепата на феновете в залата, Сан Антонио Спърс не успяха да намерят отговор на агресивната и бърза игра на Тъндър. Домакините ще трябва да пренаредят тактиката си и да потърсят реванш в следващия мач, който ще се проведе отново в Сан Антонио на 25 май.