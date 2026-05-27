Новини
Свят »
САЩ »
САЩ официално отказаха да подкрепят съвместното антируско изявление в ООН
  Тема: Украйна

САЩ официално отказаха да подкрепят съвместното антируско изявление в ООН

27 Май, 2026 04:47, обновена 27 Май, 2026 04:55 1 478 15

  • сащ-
  • оон-
  • русия-
  • украйна-
  • изявление

Документът бе одобрен и подписан от 47 държави, включително от целия Европейски съюз, Унгария и Словакия

САЩ официално отказаха да подкрепят съвместното антируско изявление в ООН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати официално отказаха да подкрепят съвместното антируско изявление, прочетено в централата на Организацията на обединените нации (ООН) от постоянния представител на Украйна Андрий Мелник.

Документът е одобрен и подписан от 47 държави, включително от целия Европейски съюз, Унгария и Словакия.

Още новини от Украйна

Решението на Вашингтон да не се присъедини към декларацията на Киев и западните партньори отразява продължаващата промяна във външната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на войната в Украйна.

Американската администрация се дистанцира от силно критичния тон и риториката, насочена срещу Москва, като аргументира действията си с това, че подобни изявления могат да попречат на дипломатическите усилия за преговори.

Въпреки липсата на американски подпис, блокът от европейски държави и други съюзници единодушно осъдиха действията на Руската федерация.

Този ход следва поредица от действия на САЩ в структурите на ООН, където Вашингтон вече гласува против или се въздържа от резолюции, определящи Русия като „агресор“, като вместо това предлага по-неутрални формулировки с цел спиране на военните действия.

Междувременно комисията по международни въпроси на Държавната дума на Русия внесе проект на обръщение до ООН и международните парламенти относно нападението на украинските въоръжени сили срещу Старобилск.

„Комисията по международни въпроси е подготвила и е внесла проект на обръщение до ООН и международните парламенти, с което призовава за осъждане на нападението срещу педагогическия колеж в Старобилск. Това е варварско терористично нападение и военно престъпление, извършено от неонацисткия украински режим, без давност, срещу цивилни. Двадесет и един души са убити, предимно момичета на възраст от 14 до 18 години. Повече от 60 души са ранени“, каза Леонид Слуцки, ръководител на комисията.

Слуцки подчерта, че мълчанието и липсата на отговор на обръщението на Държавната дума „по същество ще представляват пряко съучастие в зверствата на украинските неонацисти“.

Очаква се Държавната дума да разгледа проекта на пленарното си заседание на 27 май.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп е прав

    19 2 Отговор
    Това ООН вече не върши никаква роля. Налазено е от лобиисти и разни идеологии му определят разните "резолюции" и подобни. Нали скачачката на 360 градуса сега там в това ООН е "главната "? Еми тя още не е научила родния си немски език. В Германия й поставят "бисерите" и се чудят, какво е искала да каже.... А сащ се намирали на "милиони км от Европа"!
    Еми жалко ООН!!! А това са и "най-напредналите" европейци днеска. Нека гласуват, нека осъждат... Трябва да им пратим запис на Бангаранга да се научат да танцуват! :)

    05:04 27.05.2026

  • 2 Решение

    14 2 Отговор
    Все още има и разум !

    05:14 27.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ние

    9 2 Отговор
    също барабар Петко с "мъжете" !

    05:23 27.05.2026

  • 5 Иван

    4 7 Отговор
    Краснов пак си показа рогата

    05:24 27.05.2026

  • 6 хихи

    19 3 Отговор
    а България пак е от страната на Булката ...
    и после има да се чудим защо едните ни бомбят, а другите освобождават... и този път АЕЦ и космическа програма няма да има...

    Коментиран от #7

    05:26 27.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не са нацисти

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Доктор Уотсън":

    Днешните са повече фашисти. Те си унищожават сами нациите, като вкарват народи от цял свят да им унищожат културата, религията, езика, ...всичко национално. НО, желанието им е и представата им е, че те "са единствените велики в този свят и те трябва да определят всичко"! "Тяхното мнение е закон за всички по света!" За тях няма ядрени оръжия, няма апокалипсис. Ако те кажат, че укра побеждава, така е... Спор с фашисти е безполезен.

    05:47 27.05.2026

  • 10 Късно е либе

    1 12 Отговор
    Повече нищо руско и никакви руснаци в Европа!

    Коментиран от #12

    05:50 27.05.2026

  • 11 737373372772

    0 0 Отговор
    Тия и ония все маскари , та и завършени идиоти!

    05:52 27.05.2026

  • 12 Перо

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Късно е либе":

    Слава Украина и президент Зеленски

    05:54 27.05.2026

  • 13 Продънена копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "суполиво соросче":

    Щем,не щем трябва да викаме за краварите.

    05:54 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хах

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "суполиво соросче":

    червен б0 клук.

    06:00 27.05.2026