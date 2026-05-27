Съединените щати официално отказаха да подкрепят съвместното антируско изявление, прочетено в централата на Организацията на обединените нации (ООН) от постоянния представител на Украйна Андрий Мелник.
Документът е одобрен и подписан от 47 държави, включително от целия Европейски съюз, Унгария и Словакия.
Решението на Вашингтон да не се присъедини към декларацията на Киев и западните партньори отразява продължаващата промяна във външната политика на администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на войната в Украйна.
Американската администрация се дистанцира от силно критичния тон и риториката, насочена срещу Москва, като аргументира действията си с това, че подобни изявления могат да попречат на дипломатическите усилия за преговори.
Въпреки липсата на американски подпис, блокът от европейски държави и други съюзници единодушно осъдиха действията на Руската федерация.
Този ход следва поредица от действия на САЩ в структурите на ООН, където Вашингтон вече гласува против или се въздържа от резолюции, определящи Русия като „агресор“, като вместо това предлага по-неутрални формулировки с цел спиране на военните действия.
Междувременно комисията по международни въпроси на Държавната дума на Русия внесе проект на обръщение до ООН и международните парламенти относно нападението на украинските въоръжени сили срещу Старобилск.
„Комисията по международни въпроси е подготвила и е внесла проект на обръщение до ООН и международните парламенти, с което призовава за осъждане на нападението срещу педагогическия колеж в Старобилск. Това е варварско терористично нападение и военно престъпление, извършено от неонацисткия украински режим, без давност, срещу цивилни. Двадесет и един души са убити, предимно момичета на възраст от 14 до 18 години. Повече от 60 души са ранени“, каза Леонид Слуцки, ръководител на комисията.
Слуцки подчерта, че мълчанието и липсата на отговор на обръщението на Държавната дума „по същество ще представляват пряко съучастие в зверствата на украинските неонацисти“.
Очаква се Държавната дума да разгледа проекта на пленарното си заседание на 27 май.
