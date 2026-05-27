Китай: Все още има надежда за връщане към мира между САЩ и Иран

Китайските власти продължават усилията си за разрешаване на конфликта между Иран и Съединените щати. Според външния министър Ван И, все още има надежда за връщане към мира.

„Китай непрекъснато полага усилия за разрешаване на настоящия конфликт“, цитира уебсайтът на китайското външно министерство думите на китайския дипломат след среща с журналисти в Ню Йорк във вторник. „Преговорите между САЩ и Иран са ключови в настоящата ситуация.“

Ван И уточни, че разрешаването на дългогодишни различия „не може да се постигне за една нощ“, но „всяка стъпка напред в преговорите дава по-голяма надежда за мир“. Той отбеляза, че колкото по-скоро приключи конфликтът, толкова по-малко жертви сред цивилното население ще има.

Китайският външен министър изрази надежда, че Техеран и Вашингтон ще се стремят към прекратяване на огъня и военните действия, ще бъдат възприемчиви един към друг и „ще върнат мира в Близкия изток възможно най-скоро“. Според него китайските власти поддържат контакти с ключови страни, участващи в конфликта, както и с ключови регионални и международни партньори.

„Вярваме, че е необходимо да се зачитат суверенитетът, сигурността и териториалната цялост на регионалните държави, да се гарантира защитата на цивилните и невоенните обекти, да се гарантира сигурността на морските пътища и енергийната инфраструктура и да се гарантира спазването на разпоредбите на режима за неразпространение на ядрени оръжия“, подчерта Ван И.

Китайският външен министър и неговият бахрейнски колега Абдел Латиф бин Рашед ал-Заяни обсъдиха перспективите за окончателно прекратяване на въоръжения конфликт между Иран и Съединените щати, съобщи китайското външно министерство. Срещата се е провела на 26 май в Ню Йорк.

„Най-спешната задача е да се улесни постигането на всеобхватно и постоянно прекратяване на огъня. Международната общност трябва да засили усилията за поддържане на мира, да работи заедно за намаляване на напрежението и най-вече да се противопостави на провокациите и ескалацията на конфликта“, подчерта Ван И.

Той уточни, че Китай подкрепя посредническите усилия на Пакистан, както и на други страни, за разрешаване на кризата. И заяви, че китайските власти са готови да координират тясно действията си с Бахрейн и други членове на Съвета за сигурност на ООН, за да намерят политическо решение на този въпрос в името на дългосрочния мир и стабилност в Близкия изток.

Ван И отбеляза, че Бахрейн е член на Съвета за сигурност и също така е ротационен председател на Съвета за сътрудничество в Персийския залив. Той добави, че Пекин високо цени позицията на Бахрейн относно развитието на двустранните отношения с Китай и е готов да допринесе за тяхното укрепване, както и за връзките с арабския свят.