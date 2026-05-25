България отказа виза на журналист от ТАСС за европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

Посолството на България в Москва отказа шенгенска виза на акредитиран кореспондент на руската информационна агенция ТАСС, който трябваше да отразява Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.
Официално посочената причина за отказа е, че „една или няколко държави членки на Шенгенското пространство смятат лицето за заплаха за държавната политика или вътрешната сигурност“.
Журналистът е имал валидна акредитация от Европейския гимнастически съюз (European Gymnastics) и официално писмо за съдействие, но българските власти са взели решение да не допуснат влизането му в страната. Руските медии отбелязват, че нито един руски журналист не е получил българска виза за това състезание.
Писмото на руснака е било подписаноот главния изпълнителен директор на European Gymnastics Лиза Вортман, адресирано до българското посолство, в което тя настоява на журналиста да му бъде издадена виза, за да може да отразява състезанието директно от гимнастическата арена във Варна.
Европейското първенство по художествена гимнастика ще се проведе във Варна от 27 до 31 май.
Отказът за издаване на визи на руски журналисти за влизане в България за Европейското първенство по художествена гимнастика е незаконен, заяви пред ТАСС Дмитрий Свищев, първи заместник-председател на Комисията по физическа култура и спорт на Държавната дума (ЛДПР).
„Това е поредното незаконно решение на европейските власти“, каза Свищев. „Журналистите са разполагали със съответните документи от Европейския съюз по гимнастика, удостоверяващи, че пътуват, за да отразяват състезанието. И с подобни решения Европейският съюз просто налага забрана за журналистическа дейност и противоречи на собствените си декларирани принципи за предполагаема свобода на информацията. Междувременно журналистите също са участници в състезанието и с решенията си европейските власти подкопават организатора на Европейското първенство. Това е типична дискриминация, основана на националност, и забрана за журналистическа дейност".
Руските фенове вероятно ще могат да пътуват до Варна, за да подкрепят спортистите на Европейското първенство по художествена гимнастика, заяви пред ТАСС руският посланик в България Елеонора Митрофанова.
„През последните дни руското външно министерство и нашето посолство работят активно с българските ни колеги, за да осигурят на руските фенове визи за участие в Европейското първенство по художествена гимнастика“, каза тя. „Доколкото знам, над 150 фенове успяха да кандидатстват за визи, за да дойдат в България и да поздравят нашите спортисти. Визите им вероятно ще бъдат издадени в следващите ден-два. Разбира се, представители на нашето посолство, както и сънародници в България, също ще пътуват до Варна.“
Дипломатката отбеляза, че в момента не е запозната с откази за издаване на визи на руски журналисти, акредитирани за състезанието.
