България отказа виза на журналист от ТАСС за европейското първенство по художествена гимнастика във Варна

25 Май, 2026 20:39, обновена 25 Май, 2026 20:53 1 967 69

Според властите "лицето се счита за заплаха за държавната политика или вътрешната сигурност"

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посолството на България в Москва отказа шенгенска виза на акредитиран кореспондент на руската информационна агенция ТАСС, който трябваше да отразява Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна.

Официално посочената причина за отказа е, че „една или няколко държави членки на Шенгенското пространство смятат лицето за заплаха за държавната политика или вътрешната сигурност“.

Журналистът е имал валидна акредитация от Европейския гимнастически съюз (European Gymnastics) и официално писмо за съдействие, но българските власти са взели решение да не допуснат влизането му в страната. Руските медии отбелязват, че нито един руски журналист не е получил българска виза за това състезание.

Писмото на руснака е било подписаноот главния изпълнителен директор на European Gymnastics Лиза Вортман, адресирано до българското посолство, в което тя настоява на журналиста да му бъде издадена виза, за да може да отразява състезанието директно от гимнастическата арена във Варна.

Европейското първенство по художествена гимнастика ще се проведе във Варна от 27 до 31 май.

Отказът за издаване на визи на руски журналисти за влизане в България за Европейското първенство по художествена гимнастика е незаконен, заяви пред ТАСС Дмитрий Свищев, първи заместник-председател на Комисията по физическа култура и спорт на Държавната дума (ЛДПР).

„Това е поредното незаконно решение на европейските власти“, каза Свищев. „Журналистите са разполагали със съответните документи от Европейския съюз по гимнастика, удостоверяващи, че пътуват, за да отразяват състезанието. И с подобни решения Европейският съюз просто налага забрана за журналистическа дейност и противоречи на собствените си декларирани принципи за предполагаема свобода на информацията. Междувременно журналистите също са участници в състезанието и с решенията си европейските власти подкопават организатора на Европейското първенство. Това е типична дискриминация, основана на националност, и забрана за журналистическа дейност".

Руските фенове вероятно ще могат да пътуват до Варна, за да подкрепят спортистите на Европейското първенство по художествена гимнастика, заяви пред ТАСС руският посланик в България Елеонора Митрофанова.

„През последните дни руското външно министерство и нашето посолство работят активно с българските ни колеги, за да осигурят на руските фенове визи за участие в Европейското първенство по художествена гимнастика“, каза тя. „Доколкото знам, над 150 фенове успяха да кандидатстват за визи, за да дойдат в България и да поздравят нашите спортисти. Визите им вероятно ще бъдат издадени в следващите ден-два. Разбира се, представители на нашето посолство, както и сънародници в България, също ще пътуват до Варна.“

Дипломатката отбеляза, че в момента не е запозната с откази за издаване на визи на руски журналисти, акредитирани за състезанието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лост

    60 11 Отговор
    Европейският ЕССР срещу бившия СССР.

    Коментиран от #53, #56

    20:56 25.05.2026

  • 2 Браво

    106 8 Отговор
    Скоро ще вземем медала за кучешка лоялност от Господаря.

    Коментиран от #24

    20:56 25.05.2026

  • 3 гутлабани

    15 70 Отговор
    подарете му първо паметника на альоша и тогава го отращайте!

    Коментиран от #57

    20:57 25.05.2026

  • 4 Окопали са се в министерството

    74 6 Отговор
    Това е наследството на Старата Вещица

    20:57 25.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Евродебил

    62 9 Отговор
    След т.н. "избори",със стари куви нов бардак и продалжаваме по пътя на неолибералния болшевизъм с боташов и ордата му от върли евроатлантици напред.

    Коментиран от #8

    20:58 25.05.2026

  • 7 Защо

    25 1 Отговор
    Ме цензурирате?

    Коментиран от #43

    20:59 25.05.2026

  • 8 Миндич

    34 12 Отговор

    До коментар #6 от "Евродебил":

    Разлика между боташа,няма толкоз прзд народ,ново начало,гроб петрохански педофили и на костов сурията от ДБ няма.

    Коментиран от #11

    21:01 25.05.2026

  • 9 2222

    13 35 Отговор
    Честит ви прогрес, русофили.

    21:01 25.05.2026

  • 10 Да бе ,да ! 😜

    59 6 Отговор
    Българското посолство в Москва " ...Ами представяйте си ги като турско-английската слугиня Илиян Василев , който също бе назначен от Лондон и турците за ..."български посланик в Москва " .

    21:02 25.05.2026

  • 11 Някой

    12 36 Отговор

    До коментар #8 от "Миндич":

    Горкото Възраждане.Едва прескочи бариерата.

    Коментиран от #15

    21:04 25.05.2026

  • 12 Хахаха

    12 60 Отговор
    За какво ще идва тук тъзи потурнак
    Да си стои в Магучата и да се адва на Путиновото изобилие

    21:06 25.05.2026

  • 13 Дик диверсанта

    12 55 Отговор
    Браво, поздравления, нямаме нужда от орки, имаме си достатъчно рос дебили.

    21:10 25.05.2026

  • 14 Обръч

    52 9 Отговор
    Голямо падение на българските власти. Затова пък рускини и белоруски ще ни свият сърмите, толкова са пред нас, че четвъртото ни място в София ще стане десето във Варна.

    Коментиран от #50

    21:15 25.05.2026

  • 15 Стенли

    46 8 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Да ама сега, защо виете на умряло , че цените от един лев станало едно евро🤔 , точно затова говореше Костадинов , ама борим Путин като приехме еврото и той така се притесних че сън не го лови човека дето България е влязла в клуба на задлъжнелите опс на богатите😁

    21:15 25.05.2026

  • 16 Мнение

    60 6 Отговор
    Поредната бг тъпотия. Един спортен журналист за една седмица ще съсипе държавата ни. Срамота.

    Коментиран от #51

    21:16 25.05.2026

  • 17 Слава на Русия

    48 7 Отговор
    Нацистите изпитват страх от всичко руско .Поредната мръсотия за която им плащат сатанистите.

    21:21 25.05.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    12 15 Отговор
    Маскалия каза на всички чужди дипломати в Киев да се евакуират!
    Това какво е?
    Много дебил в тая бг територия!

    Коментиран от #23

    21:22 25.05.2026

  • 19 Санитарен кордон

    41 5 Отговор
    Няма други толкова неадекватни помияри като нас.Доказано е.

    21:23 25.05.2026

  • 20 нннн

    25 6 Отговор
    Прогресивно? А, Радев?

    21:24 25.05.2026

  • 21 Трябва да се отнасяме към руснаците..

    10 40 Отговор
    ...като към чумави.😂😅😅

    21:24 25.05.2026

  • 22 ТАСС

    11 30 Отговор
    Там работят само шпиони! Ще снимат натовските кораби във Варна!

    21:25 25.05.2026

  • 23 Не само дипломати

    8 32 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Всички чужденци трябва да напуснат Киев!
    И тея руски дебили ще ми говорят за дискриминация!
    След бг дебила, най голям е руският дебил!

    21:28 25.05.2026

  • 24 Наблюдател

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    Време е за Възраждане!

    21:31 25.05.2026

  • 25 Коментар

    5 26 Отговор
    Руснаците в България мразят Путин до дъното на душата си.

    Коментиран от #27, #46

    21:42 25.05.2026

  • 26 стоян георгиев

    19 2 Отговор
    Радев, стягай си хората или отиваш при ппдб-илте, гроб и турското прасе!

    21:42 25.05.2026

  • 27 Варненец

    14 3 Отговор

    До коментар #25 от "Коментар":

    Май ги бъркаш с укрите и Зеля 😂

    21:43 25.05.2026

  • 28 Щом трябва

    4 8 Отговор
    Чудесно!

    Коментиран от #33

    21:48 25.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 генерал Деси

    5 6 Отговор
    Как ви изпързалях хубаво че съм русофил

    21:49 25.05.2026

  • 32 Тома

    16 3 Отговор
    Визи раздаваме само за софияпрайд.Така ни заповядаха от ЕП

    21:50 25.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Какъв журналист

    3 10 Отговор
    Нали ще избяга в България вместо да отиде на фронта

    21:53 25.05.2026

  • 35 кой мy дpeмe

    17 3 Отговор
    "Според властите "лицето се счита за заплаха за държавната политика или вътрешната сигурност"

    по тая логика 99% от българите трябва да се арестуват

    21:54 25.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Братушките-

    5 9 Отговор
    вън!

    22:00 25.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Това

    17 3 Отговор
    е много грешно решение. Не заслужаваме домакинството. Ако можете ще спрете и вятъра да духа от изток.

    Коментиран от #52

    22:00 25.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Защото

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо":

    Сайта е с английският флаг пред името си

    22:06 25.05.2026

  • 44 Казанлъшкия

    15 2 Отговор
    Това вече е прекалено , съгласете се. Председателят на европейската организация не е руснак, той е подписал ,че гарантира ь този журналист. Нашите се престарават. Бил заплаха за националната сигурност. Пълни г.лупости.

    22:08 25.05.2026

  • 45 Благодарение

    9 2 Отговор
    на новото сороско рядко-министърката на външните работи. Оставка. Радев, ще бъдеш мразен и проклинат повече от черния циг. от Драгалевци.

    22:08 25.05.2026

  • 46 Казанлъшкия

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Коментар":

    Познавам двама руснаци тук. И двамата спират всичко на нова година и гледат словоизлиянията на Пътя дори да продължават с часове. Така че нещо бъркаш. Или да те излъгали.

    22:10 25.05.2026

  • 47 Цензура

    14 4 Отговор
    Позор за България !!! Министърът на външните работи да се намеси, ако той не го направи, премиерът да стори това. А този, който не иска да допусне акредитиран журналист в България, да бъде уволнен.

    Коментиран от #54, #64

    22:11 25.05.2026

  • 48 Много правилно

    5 11 Отговор
    Руски шпиони нямат място в България!

    22:12 25.05.2026

  • 49 Венсеремос За Россию! За Вл. ВВл. Путин.

    2 3 Отговор
    ТАНАТОС на metresata na Borisov-Силвия Великова!!!ТАНАТОС на prostitutkiteИрина Недева, Дияна Янкулова, Снежана Иванова.NA GILOTINATA

    22:13 25.05.2026

  • 50 Така де

    2 6 Отговор

    До коментар #14 от "Обръч":

    Не е важно как ние ще се представим, важното е руските другари да победят.

    22:13 25.05.2026

  • 51 Още едно мнение

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Мнение":

    Руснаците са терористи. Нямат място в европейска държава.

    22:15 25.05.2026

  • 52 Ами

    5 7 Отговор

    До коментар #39 от "Това":

    Откъде-накъде руснаци, представители на терористична държава, обявила ни за враг, ще участват на спортно състезание в България. Да си направят състезание е БРИКС.

    22:18 25.05.2026

  • 53 Царът дава

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Пъдарът не дава

    22:20 25.05.2026

  • 54 Алооо, информирания

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Цензура":

    Допускаш ли, че това не е станало по нареждане на премиера! Баш пък при Радев!

    22:21 25.05.2026

  • 55 Хмм

    5 0 Отговор
    посолството го играе сечено на Радев, като се сетим, че Илиян Василев е бил посланик в Русия

    22:25 25.05.2026

  • 56 жалки сме

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Голям страх ни тресе от рускините. Безплатният обяд свърши. Няма страшно, ще вземат своето си и ше си тръгнат.

    22:26 25.05.2026

  • 57 Точно

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "гутлабани":

    А те ще ни подарят турски речник.

    22:27 25.05.2026

  • 58 мишо

    5 2 Отговор
    Това е да си колония и агресорът окупантът да се разпорежда с теб така каkто намери за добре . Ние сме Независима и Свободна страна на думи в действителност нямаме ни Външна самостоятелна политика , национална валута , ни икономическа Независимост , и правим това което ни заповядат иначе се опитваме да се самозаблуждаваме като казваме ,че сме "Свободна страна " на което и децата не биха повярвали ,че сме такива .

    22:31 25.05.2026

  • 59 Руснаци и русияни

    1 6 Отговор
    не трябва да се допускат на територията на ЕС.За тях,освен Шенген,е нужен и вал от три реда бодлива тел,бетонни стени-5 метра,гранични кучета и вишки със снайперисти.Тези същества не бива да стъпват на европейска земя.Носят беди и нещастие.

    22:31 25.05.2026

  • 60 Смешник

    6 0 Отговор
    Е как отказали Нали вече Радев командва парада За какво гласувахме за него

    Коментиран от #65

    22:32 25.05.2026

  • 61 Боги

    9 1 Отговор
    Що се излагат властимащите, не очаквах от Радев подобно заяждане на дребно! Става дума за световно първенство и ще бъде голям кеф ако руските гимнастички станат шампионки!

    Коментиран от #67

    22:33 25.05.2026

  • 62 Като научат български

    1 3 Отговор
    придобият култура,знания и умения на човешки създания,да заповядат.До тогава обаче ще си стоят в Сибир.

    22:36 25.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Кой бе муньо ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Цензура":

    Тоя е такъв хлъзгав продажник , чеееее .....жалко за сънародниците дали гласът си за него......

    22:51 25.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Но разрешава

    3 0 Отговор
    на африканци. ЕБОЛА в Италия. Малоумници. Не спират умишлено имигрантите.

    22:56 25.05.2026

  • 67 Оооооо очаквай от хлъзгавия охлюв всичко

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Боги":

    Омайваше със сладки приказки преди изборите нали???? И референдум за лева искаше по едно време........Показа си рогите и още ще ги показва....Чист съм пред съвестта си ,че не съм гласувал за тоя плазмодии!

    22:58 25.05.2026

  • 68 Радев предател

    2 2 Отговор
    Избрахме Радев, да възстанови отношенията с Русия, той излезе мекотело.

    23:00 25.05.2026

  • 69 Така е

    2 0 Отговор
    За тях сме врагове Нямат работа тука

    23:01 25.05.2026

