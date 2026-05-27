Новини
Свят »
Русия »
МВнР на Русия към Калас за Приднестровието: Рано е войските ни да се изтеглят

МВнР на Русия към Калас за Приднестровието: Рано е войските ни да се изтеглят

27 Май, 2026 04:33, обновена 27 Май, 2026 04:45 1 074 6

  • русия-
  • приднестровие-
  • войски-
  • кая калас-
  • молдова

За това може да се говори при напредък в разрешаването на конфликта в региона

МВнР на Русия към Калас за Приднестровието: Рано е войските ни да се изтеглят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обсъждането на изтеглянето на руските войски от Приднестровието изисква напредък в разрешаването на конфликта, а това все още е далеч, заяви пред РИА Новости Алексей Полишчук, директор на Втори департамент на страните от ОНД в руското външно министерство.

„Руските войски изпълняват две функции в Приднестровието - поддържане на мир и охрана на складове за боеприпаси, които съществуват там от съветско време“, подчерта той.

Така Полишчук коментира изявлението, направено от ръководителя на европейската дипломация Кая Калас по време на посещението ѝ в Кишинев, че изтеглянето на руските войски от Приднестровието също трябва да се разглежда като част от преговорите за Украйна.

Дипломатът добави, че „за да се превърне изтеглянето на руските войски в практически въпрос, застоялият процес на уреждане на Приднестровския конфликт трябва да напредне“. Това, отбеляза той, е „все още далеч“.

Ситуацията в Приднестровието се характеризира с дълбока икономическа и енергийна криза, съчетана с геополитическа изолация. Населението на непризнатата Приднестровска молдовска република (ПМР) се оценява официално на около 360 000 – 460 000 души (въпреки че независими експерти твърдят, че поради масова емиграция реалният брой е под 300 000 души).

Етническият състав е разделен почти поравно между три основни групи: руснаци - 29.1%, молдовци/румънци: - 28.6%, украинци: ~22.9%, други малцинства: Около 2.4% са българи (съсредоточени основно в с. Паркани), следвани от гагаузи (1.1%), беларуси и германци.

Около 14% от жителите не декларират националност или се идентифицират просто като „приднестровци“. Въпреки това, руският език доминира тотално в обществения, политическия и икономическия живот.

Исторически регионът разчиташе на безплатен руски газ и тесни връзки с Москва. Ситуацията се промени драстично, след като Украйна прекрати транзита на руски газ през своя територия.БВП на региона отбелязва сериозен спад от 18%, а индустриалното производство се сви с 30%.

Поради войната в Украйна, границата на изток е напълно затворена от украинските сили, прекъсвайки всякаква физическа връзка между Тираспол и Москва. Ротацията на руския военен контингент там (около 1500 души) е практически невъзможна. Кишинев отмени дългогодишните митнически и данъчни облекчения за приднестровските фирми, принуждавайки ги да се регистрират и да плащат такси в Молдова.

Политическото ръководство в Тираспол остава вярно на проруската риторика, но нагласите на обикновените граждани са продиктувани от чисто прагматично оцеляване. Над 300 000 жители на Приднестровието вече притежават официално молдовско гражданство. Те правят това съзнателно, за да могат да пътуват, работят и търгуват свободно с Европейския съюз.

Над 80% от износа на приднестровските предприятия вече е насочен към пазарите в ЕС (главно Румъния, Полша и Италия), а не към Русия. Местният бизнес и населението осъзнават, че икономическото им бъдеще зависи изцяло от споразуменията между Кишинев и Брюксел.

Местното население (включително етническите руснаци и украинци) категорично не желае регионът да бъде въвличан във военния конфликт в Украйна. Опитите за мобилизация или провокации от страна на по-радикални проруски елементи срещат пасивна съпротива. Младите хора масово избират да учат в молдовски университети в Кишинев поради признатите дипломи и по-добрите перспективи. Заплатите и пенсиите в Молдова вече са двойно по-високи от тези в Приднестровието, което кара местните хора да гледат на евентуалното обединение по-скоро като на социално-икономическо спасение, отколкото като на политическа заплаха.

Макар регионът все още да изглежда като "съветски музей на открито", местното население е уморено от изолацията и бедността. Намеренията на хората не са обвързани с идеологическа борба, а с търсене на сигурност и икономическа стабилност, което ги тласка към неизбежна, стъпка по стъпка, интеграция с Молдова.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе кво има

    9 5 Отговор
    Да обяснявате на калас? Тази е закърмена с фашистка идеология още от детската градина. Баба й и дадо й са пеели германски песни и са танцували, когато Германия напада СССР и ги окупира. За съжаление фашизмът в Европа от време на време пак се възражда. Не се знае, какво ще ни донесе и 21 век с него?

    05:12 27.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хихи

    6 1 Отговор
    Когато не прави кекс ръси глупости....
    хи хи хи

    05:20 27.05.2026

  • 4 Факти

    6 4 Отговор
    МВнР на Русия към Калас за Приднестровието: Рано е войските ни да се изтеглят, още боят на укрите им е малко за да им държи влага

    05:26 27.05.2026

  • 5 Хо-ха-ха

    7 1 Отговор
    Руснаците доброволно се оттеглиха от Германия, разтуриха Варшавския договор и какво получиха от запада? Запада вместо и той да разтури нато напротив взе да се разширява. Едва ли ще отстъпят отново.

    05:43 27.05.2026

  • 6 Кая Калас, дипломат

    2 8 Отговор
    И това ще се случи !!!
    Самите приднестровски руснаци ще изберат Свобода и просперитет в Европа, наместо руски концлагер и мизерия, както избраха украинците. Запомнете го таваришчи ☝️

    05:48 27.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания