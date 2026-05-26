Посланикът на ЕС в Украйна след предупреждението от Москва: Оставаме в Киев! Няма да ходим никъде!

Европейският съюз смята последните заплахи на Русия за систематични удари по Киев за "шедьовър на лицемерието", написа посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова във Facebook.

„Русия отново заплашва дипломати и чужденци, настоявайки да напуснем Киев. Но ние няма да ходим никъде! Изявление на руското Министерство на външните работи е шедьовър на лицемерието“, подчерта Матернова.

Според нея руският режим, който от години обстрелва жилищни сгради, музеи, родилни отделения, училища и електроцентрали, изведнъж говори на езика на „международното хуманитарно право“ и „Женевските конвенции“.

„Същият режим, който всяка нощ извършва ракетни и дронови удари срещу цивилни, сега предупреждава другите да стоят настрана. Разбираме отлично какво означава това. Русия иска да сплаши, да провокира паника, да изолира Украйна. Това няма да успее. ЕС няма да отиде никъде. Ние оставаме в Киев. Оставаме с Украйна“, подчерта Матернова.

Дипломатът отбеляза, че заплахите срещу дипломати и международни организации не са признак на сила, а по-скоро проява на отчаяние.

„Колкото по-агресивен и заплашителен става Кремъл, толкова по-очевидно е, че режимът на Путин разбира, че няма да може да пречупи съпротивата на Украйна, нито подкрепата на нейните партньори“, заяви Матернова.

Вчера руското външно министерство обяви „систематични удари“ срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс в Киев. Ведомството на страната-агресор призова чужденците, по-специално персонала на дипломатическите мисии, да напуснат града възможно най-скоро.

Катарина Матернова е словашки юрист, дипломат и настоящ посланик на Европейския съюз в Украйна. Тя притежава докторска степен по право от Коминенския университет в Братислава и магистърска степен по право от Мичиганския университет в САЩ. Член е на адвокатската колегия в Ню Йорк. Преди дипломатическото си назначение в Киев, тя заемаше поста заместник генерален директор на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ към Европейската комисия. В тази си роля тя координираше подкрепата на ЕС за реформите и икономическото развитие в източните съседни държави, включително Украйна.

През септември 2023 г. тя пое ръководството на мисията на ЕС в Киев, наследявайки предходния посланик Мати Маасикас. Назначението ѝ беше ясен сигнал за приоритетното значение, което ЕС отдава на процеса по интеграция и бъдещо членство на Украйна в блока. Катарина Матернова е силно ангажирана с подкрепата на ЕС за Украйна на фона на продължаващата руска военна агресия.

Като посланик тя активно следи и съдейства за реформите в сферата на върховенството на закона, антикорупционната система и финансовия сектор на страната.