Новини
Свят »
Украйна »
Посланикът на ЕС в Украйна след предупреждението от Москва: Оставаме в Киев! Няма да ходим никъде!
  Тема: Украйна

Посланикът на ЕС в Украйна след предупреждението от Москва: Оставаме в Киев! Няма да ходим никъде!

26 Май, 2026 05:55, обновена 26 Май, 2026 06:05 1 361 71

  • катарина матернова-
  • украйна-
  • русия-
  • ес

Изявление на руското Министерство на външните работи е шедьовър на лицемерието“, подчерта Катарина Матернова

Посланикът на ЕС в Украйна след предупреждението от Москва: Оставаме в Киев! Няма да ходим никъде! - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз смята последните заплахи на Русия за систематични удари по Киев за "шедьовър на лицемерието", написа посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова във Facebook.

„Русия отново заплашва дипломати и чужденци, настоявайки да напуснем Киев. Но ние няма да ходим никъде! Изявление на руското Министерство на външните работи е шедьовър на лицемерието“, подчерта Матернова.

Според нея руският режим, който от години обстрелва жилищни сгради, музеи, родилни отделения, училища и електроцентрали, изведнъж говори на езика на „международното хуманитарно право“ и „Женевските конвенции“.

„Същият режим, който всяка нощ извършва ракетни и дронови удари срещу цивилни, сега предупреждава другите да стоят настрана. Разбираме отлично какво означава това. Русия иска да сплаши, да провокира паника, да изолира Украйна. Това няма да успее. ЕС няма да отиде никъде. Ние оставаме в Киев. Оставаме с Украйна“, подчерта Матернова.

Дипломатът отбеляза, че заплахите срещу дипломати и международни организации не са признак на сила, а по-скоро проява на отчаяние.

„Колкото по-агресивен и заплашителен става Кремъл, толкова по-очевидно е, че режимът на Путин разбира, че няма да може да пречупи съпротивата на Украйна, нито подкрепата на нейните партньори“, заяви Матернова.

Вчера руското външно министерство обяви „систематични удари“ срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс в Киев. Ведомството на страната-агресор призова чужденците, по-специално персонала на дипломатическите мисии, да напуснат града възможно най-скоро.

Катарина Матернова е словашки юрист, дипломат и настоящ посланик на Европейския съюз в Украйна. Тя притежава докторска степен по право от Коминенския университет в Братислава и магистърска степен по право от Мичиганския университет в САЩ. Член е на адвокатската колегия в Ню Йорк. Преди дипломатическото си назначение в Киев, тя заемаше поста заместник генерален директор на Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ към Европейската комисия. В тази си роля тя координираше подкрепата на ЕС за реформите и икономическото развитие в източните съседни държави, включително Украйна.

През септември 2023 г. тя пое ръководството на мисията на ЕС в Киев, наследявайки предходния посланик Мати Маасикас. Назначението ѝ беше ясен сигнал за приоритетното значение, което ЕС отдава на процеса по интеграция и бъдещо членство на Украйна в блока. Катарина Матернова е силно ангажирана с подкрепата на ЕС за Украйна на фона на продължаващата руска военна агресия.

Като посланик тя активно следи и съдейства за реформите в сферата на върховенството на закона, антикорупционната система и финансовия сектор на страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спори се още

    41 0 Отговор
    Гюро Михайлов герой ли е или балък?

    Коментиран от #33

    06:08 26.05.2026

  • 2 Гориил

    40 2 Отговор
    Посланикът на ЕС има подземно бомбоубежище в Киев за 100 души.

    Коментиран от #57

    06:09 26.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Михайлов

    49 1 Отговор
    еми стойте си там и не мърдайте фашаги и предатели като нашите българи тамън ще ва прати русия в отвъдното в оон и евросъюза то не стига че ние бъларите оскра-хме оон и евросъюза вие кусур останахте крадци

    Коментиран от #6

    06:14 26.05.2026

  • 5 Гориил

    30 1 Отговор
    Посланикът на ЕС има подземно бомбоубежище в Киев за 100 души.

    Коментиран от #32

    06:15 26.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СМЕХ

    5 48 Отговор
    Вчера Марко Рубио е казал по телефона на коня Лавров да си Е.М

    Коментиран от #9, #34, #69

    06:17 26.05.2026

  • 8 Здрасти

    41 2 Отговор
    Ами мрете, щом така сте решили. После да не слушаме, как били мъченици, тея продажни мижетурки.

    06:18 26.05.2026

  • 9 Здрасти

    25 3 Отговор

    До коментар #7 от "СМЕХ":

    То това да не е някой жълтопаветна подметка, че да си позволи подобно отношение

    06:20 26.05.2026

  • 10 СТОЙТЕ И СЕ ЗАРОВЕТЕ ПО-ДЪЛБОКО

    30 3 Отговор
    Англосаксите се борят за всяка педя окраинския земя.

    06:20 26.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СМЕХ

    4 42 Отговор
    Единят орешник заглушен от украинците падна на главите на руските роби в Донецка област,а другият даде 100 километра отклонение и порази три гаража в Бяла черква.Следващия ще падне в Етиопия.
    😂😂😂

    Коментиран от #22, #28, #41

    06:24 26.05.2026

  • 13 ШИДЬОВЪР НА ЛИЦЕМЕРИЕТО

    33 3 Отговор
    Е изказването на САЩ, че удара сноки срещу Иран е бил отбранителен??

    06:24 26.05.2026

  • 14 Лука

    3 21 Отговор
    В цената на рашистките енерго носители има и политически условия ! Да не се забравя !

    Коментиран от #29

    06:25 26.05.2026

  • 15 Мишел

    3 24 Отговор
    Снощи ВСУ пак изчаткаха Луганска област с Щорм Шедоу.Ликвидиран е команден пункт.

    06:26 26.05.2026

  • 16 Факти

    24 1 Отговор
    Посланикът на ЕССР в Украйна след предупреждението от Москва: Оставаме в Киев! Няма да ходим никъде, защото сме твърдоглави !

    06:26 26.05.2026

  • 17 Дупничанин

    26 2 Отговор
    Мани, че требва да останете, ми е убаво, ако може да се сберете сичките на едно место. Да не хабят хората ракети ми е мисълта.

    Коментиран от #20

    06:27 26.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 дядото

    14 2 Отговор
    правете каквото искате,но се изумявам- бг подържа посолство в киев,а и ес,като господар -също.едно от тях не е нужно,да познаем кое.

    06:29 26.05.2026

  • 20 Перо

    2 26 Отговор

    До коментар #17 от "Дупничанин":

    Слава Украина президент Зеленски

    06:29 26.05.2026

  • 21 Фон галфон

    21 3 Отговор
    Ще ви изгонят насила ма, паткезагубена. И без да ходите,така ще ви засилят по пързалката чак до Брюксел.

    Коментиран от #63

    06:31 26.05.2026

  • 22 Смех с петроханци

    28 2 Отговор

    До коментар #12 от "СМЕХ":

    Заглушен викаш!?.....
    Как се заглушава ракета летяща с 3,5 километра в секунда и образуваща плазмен облак около себе си през който не можеш не може да премине електромагнитно лъчение бе кух!???

    06:32 26.05.2026

  • 23 Скапан яци

    25 2 Отговор
    Поканете си и гости и направете жива верига в защита на хунтата в Киев ..Омръзнахте на всички. Заради такива "ръководители" страда цяла Европа .

    06:34 26.05.2026

  • 24 Смелостта е хубаво нещо

    20 2 Отговор
    Но да се правиш на герой в подобна ситуация е леко неразумно. Тези хора си въобразяват, че защитават Украйна с присъствието си там. Е, някой ден, може би, ще им издигнат паметник в Киев с европейски пари.

    06:36 26.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 То си е

    9 0 Отговор
    за вас.

    06:37 26.05.2026

  • 27 Вацев

    3 12 Отговор
    Русия не победи ли вече?

    Коментиран от #54

    06:37 26.05.2026

  • 28 Хо-ха-ха

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "СМЕХ":

    Не очаквай от Зелю да ти каже къде и какво точно са поразили руските ракети.

    06:38 26.05.2026

  • 29 Защо

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    Цената на американските без условия ли е?

    06:38 26.05.2026

  • 30 Хо-ха-ха

    19 2 Отговор
    Посланничката може и да остане в Киев, ама Зелю със сигурност ще се изнесе нанякъде.

    06:39 26.05.2026

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    11 1 Отговор
    ей ша умрът нат наш Гюро Михайлов

    06:39 26.05.2026

  • 32 Лука

    4 11 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Колко души събира бункера на путин ? Само един ли е?

    06:42 26.05.2026

  • 33 разбира се

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Спори се още":

    няма да ходят никъде, защото знаят, че руснаците не целят гражданск и обекти.

    06:44 26.05.2026

  • 34 написа магарето

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "СМЕХ":

    и си пиказа зъбите

    06:46 26.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Оня

    18 3 Отговор
    Това е много хубаво лельо ама ако може да звъннеш на Кайчето и Урсула да дойдат да ти правят компания че да стане три в едно! А след вас може да проводим и едни тукашни ентусиасти мисля че не е необходимо да ги изброявам поименно.........

    06:46 26.05.2026

  • 37 Олга

    11 0 Отговор
    Патологични лъжци с отбити мозъци и изгубена съвест разбира се не са мазохисти и ще се издухат като разберат, че работата е сериозна, а би трябвало да останат - скотове заслужават.

    Коментиран от #48

    06:47 26.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "СМЕХ":

    Успяха ли вече да открият главата на Сирски ?Благодаря предварително за отговора 👌.

    06:50 26.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Механик

    8 1 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    06:51 26.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Лука

    2 9 Отговор

    До коментар #37 от "Олга":

    Рашистката злоба няма край!

    Коментиран от #58

    06:54 26.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Още една

    10 1 Отговор
    несъзряла умствено бабичка.

    06:54 26.05.2026

  • 51 Дара

    10 1 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Киев ще има гореща Пачанга !

    06:54 26.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 така, така

    8 1 Отговор
    Смешници. Тия, дето се броят за елит в ЕС са действително нефелни.
    Сякаш свършиха мирните граждани, които наркомана използва за жив щит, та може и да жертват част от дипломатите на ЕС, за да могат да ореват квартала след поредния удар.
    Няма да им мине номера - жертвените агнета няма да предизвикат съпричастност към корумпетата и терористите. И всичката дипломатическа дган в Киев да даде фира, никой няма да се трогне кой-знае колко.
    Ще си снимат поредния ПР фарс с поднасяне на цветя и изкуствено тъжни физиономии. Ще си пуснат "ужасната" новина по всички слугински медии и ........ще утече у канала, където е мястото на цялата тая пасмина - ЕС и хунтата

    06:56 26.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Оня

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Лука":

    Абе човек що си още тук? Сега е моментът да се направиш на герой, ходи у кииф да правиш жив щит може пък и да те разпознаят после по зъбите.

    07:03 26.05.2026

  • 59 Руснаци

    2 1 Отговор
    Еми ще стоиш докато те пратят при бандера, грозно бабенце, сигурно няма при кой да отиде и за това остава хахаха

    07:06 26.05.2026

  • 60 КАТО НЕ ИСКАТ............

    3 0 Отговор
    .............БОЙ ПА КОЙ ОСТАНЕ ЩЕ РАЗКАЗВА

    07:07 26.05.2026

  • 61 На това бабе...

    3 0 Отговор
    ...,още малко и ще и падне ченето от злоба...!

    07:07 26.05.2026

  • 62 иво христов Пуловера

    0 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    07:07 26.05.2026

  • 63 ЩЕКА 🤡🤩

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Фон галфон":

    5 години БЛАТУШКИТЕ са НЕМОЖАЧИ и к00пейките папагали само ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🤮

    07:08 26.05.2026

  • 64 1001

    2 0 Отговор
    Големи дипломати. Помпат фашисткия режим и загиват хора, тия ръцете им са омазани с кръв. Вече не знам кои са агресори!

    07:08 26.05.2026

  • 65 Може да се случи

    0 0 Отговор
    Колко мил насила трябва да ни бъде Киев ? И да изгори ? И Вие заедно с него.

    Коментиран от #68

    07:08 26.05.2026

  • 66 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    0 0 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    07:09 26.05.2026

  • 67 Механик

    0 0 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието и последен бастион срещу многополловите педдо филли сатта ниссти !

    Коментиран от #70

    07:09 26.05.2026

  • 68 Надъхан капейчо

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Може да се случи":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    07:09 26.05.2026

  • 69 ГолЕм смЕх!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "СМЕХ":

    И как разбра,като и ти като твоят шеф-Борисов,не отбираш бъкел от английски...?!

    07:10 26.05.2026

  • 70 Путлеристан 🤮🤮

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Механик":

    Никой не е избил повече православни от раша: свои и чужди .факт!

    07:10 26.05.2026

  • 71 А ГДЕ

    0 0 Отговор
    Сирски и Мисирски?

    07:10 26.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания