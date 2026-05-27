31 загинали и десетки ранени за часове при последните удари на Израел срещу Ливан

27 Май, 2026 05:18, обновена 27 Май, 2026 05:28 1 056 6

Хизбула прати ракети към територията на противника

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските военни са регистрирали ракетен обстрел от Ливан към Северен Израел, съобщи пресслужбата на армията.

Според изявлението, една ракета е „паднала на открито място“. Няма съобщения за жертви.

В няколко района на Северен Израел е издадено предупреждение за въздушна заплаха от ракетна атака.

Ситуацията в конфликта между Израел и „Хизбула“ се намира в фаза на драстична военна ескалация и разширяване на сухопътната операция, което практически обезсмисли крехкото споразумение за примирие, сключено през април.

Израелските отбранителни сили (IDF) засилиха темпото и разшириха операциите си в Южен Ливан, придвижвайки се отвъд самопровъзгласената буферна зона, известна като „Жълтата линия“ (на около 10 км навътре в ливанска територия). Ожесточени боеве се водят по бреговете на стратегическата река Литани. Израелските сили се опитват да напреднат на север към селата в провинция Набатия (като Набатия, Йохмор ал-Шакиф и Заотар ал-Шаркия), налагайки директен военен контрол.

Премиерът Бенямин Нетаняху обяви официално, че Израел е „във война с Хизбула“. Той нареди на армията да засили максимално натиска и ударите, за да „смаже“ групировката. Според израелски данни, през последните седмици са ликвидирани над 600 бойци на организацията. ВВС на Израел извършиха вълни от бомбардировки над Южен Ливан и източната долина Бекаа, поразявайки над 100 цели едновременно (командни центрове, складове за оръжие и инфраструктура). Нападения имаше в близост до язовира Караун и историческата крепост Бофор.

Само за последните часове Ливанското министерство на здравеопазването съобщи за нови 31 загинали граждански лица и десетки ранени (включително в Бурдж ал-Шамали край Тир). Общият брой на жертвите в Ливан от подновяването на войната на 2 март 2026 г. надхвърли 3 200 души, а над 1 милион души са вътрешно разселени. Столицата Бейрут засега е пощадена от преки удари, но в южните ѝ предградия тече масова евакуация поради паника.

„Хизбула“ оказва яростна съпротива по границата и засипва Северен Израел с артилерия, ракети и експлозивни дронове, насочени срещу израелски казарми (Шомера, Мисгав Ам). Групировката внедрява нови дронове с оптични кабели (fiber-optic) и термовизионни камери, които израелските системи за ПВО трудно прихващат. Тези атаки успяха да нанесат щети на израелска бойна техника и да причинят загуби сред военнослужещите на IDF по границата.

На фона на боевете, официални делегации на Израел и Ливан планират да се срещнат по-късно тази седмица в Пентагона във Вашингтон за разговори, координирани от САЩ. Целта е да се обсъдят механизми за реален контрол на примирието. „Хизбула“ обаче отказва директно участие и преговори с Израел.

В момента Вашингтон и Техеран договарят по-голямо мирно споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Иран настоява всяка сделка да включва пълно спиране на огъня и в Ливан. Правителството на Нетаняху и крайнодесните му партньори обаче категорично се противопоставят на обвързването на двете теми и настояват за пълно разоръжаване на „Хизбула“ преди изтегляне на войските


