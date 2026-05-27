31 загинали и десетки ранени за часове при последните удари на Израел срещу Ливан

Израелските военни са регистрирали ракетен обстрел от Ливан към Северен Израел, съобщи пресслужбата на армията.

Според изявлението, една ракета е „паднала на открито място“. Няма съобщения за жертви.

В няколко района на Северен Израел е издадено предупреждение за въздушна заплаха от ракетна атака.

Ситуацията в конфликта между Израел и „Хизбула“ се намира в фаза на драстична военна ескалация и разширяване на сухопътната операция, което практически обезсмисли крехкото споразумение за примирие, сключено през април.

Израелските отбранителни сили (IDF) засилиха темпото и разшириха операциите си в Южен Ливан, придвижвайки се отвъд самопровъзгласената буферна зона, известна като „Жълтата линия“ (на около 10 км навътре в ливанска територия). Ожесточени боеве се водят по бреговете на стратегическата река Литани. Израелските сили се опитват да напреднат на север към селата в провинция Набатия (като Набатия, Йохмор ал-Шакиф и Заотар ал-Шаркия), налагайки директен военен контрол.

Премиерът Бенямин Нетаняху обяви официално, че Израел е „във война с Хизбула“. Той нареди на армията да засили максимално натиска и ударите, за да „смаже“ групировката. Според израелски данни, през последните седмици са ликвидирани над 600 бойци на организацията. ВВС на Израел извършиха вълни от бомбардировки над Южен Ливан и източната долина Бекаа, поразявайки над 100 цели едновременно (командни центрове, складове за оръжие и инфраструктура). Нападения имаше в близост до язовира Караун и историческата крепост Бофор.

Само за последните часове Ливанското министерство на здравеопазването съобщи за нови 31 загинали граждански лица и десетки ранени (включително в Бурдж ал-Шамали край Тир). Общият брой на жертвите в Ливан от подновяването на войната на 2 март 2026 г. надхвърли 3 200 души, а над 1 милион души са вътрешно разселени. Столицата Бейрут засега е пощадена от преки удари, но в южните ѝ предградия тече масова евакуация поради паника.

„Хизбула“ оказва яростна съпротива по границата и засипва Северен Израел с артилерия, ракети и експлозивни дронове, насочени срещу израелски казарми (Шомера, Мисгав Ам). Групировката внедрява нови дронове с оптични кабели (fiber-optic) и термовизионни камери, които израелските системи за ПВО трудно прихващат. Тези атаки успяха да нанесат щети на израелска бойна техника и да причинят загуби сред военнослужещите на IDF по границата.

На фона на боевете, официални делегации на Израел и Ливан планират да се срещнат по-късно тази седмица в Пентагона във Вашингтон за разговори, координирани от САЩ. Целта е да се обсъдят механизми за реален контрол на примирието. „Хизбула“ обаче отказва директно участие и преговори с Израел.

В момента Вашингтон и Техеран договарят по-голямо мирно споразумение за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран. Иран настоява всяка сделка да включва пълно спиране на огъня и в Ливан. Правителството на Нетаняху и крайнодесните му партньори обаче категорично се противопоставят на обвързването на двете теми и настояват за пълно разоръжаване на „Хизбула“ преди изтегляне на войските