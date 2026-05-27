Politico: Ястреби-републиканци увещават Тръмп да не бърза със сделката с Иран

Някои влиятелни републикански законодатели предупреждават администрацията на Тръмп да не бърза със сключването на мирно споразумение с Иран, опасявайки се от неблагоприятни условия за Вашингтон, пише Politico.

„Натискът на президента Доналд Тръмп за мирно споразумение с Иран среща съпротива от неочакван източник – републикански ястреби, които се опасяват, че Белият дом ще сключи лоша сделка“, отбелязва статията.

Както се подчертава, „ключови републиканци предупредиха, че прибързаното споразумение с Иран може да му даде средства да заплаши региона и да наруши търговското корабоплаване в Ормузкия проток“.

Изданието отбелязва, че републиканците смятат, че „сред най-спорните въпроси е бъдещето на иранската ядрена програма, включително запасите му от високообогатен уран, и осигуряването на свободно корабоплаване в пролива“.

„Няколко влиятелни републиканци настояват администрацията да се откаже от преговорите и натиска върху Иран“, добавя изданието. Сред тях е председателят на Комисията по въоръжените сили на Сената Роджър Уикър (републиканец от Мисисипи), който преди това призова за възобновяване на бомбардировките срещу Иран.

Сенатор Том Тилис (републиканец от Северна Каролина) подчерта, че администрацията „има много за изясняване“ по отношение на потенциални споразумения с Иран.