Новини
Свят »
САЩ »
Politico: Ястреби-републиканци увещават Тръмп да не бърза със сделката с Иран

Politico: Ястреби-републиканци увещават Тръмп да не бърза със сделката с Иран

27 Май, 2026 05:40, обновена 27 Май, 2026 05:45 769 3

  • сащ-
  • иран-
  • сенатори-
  • републиканци-
  • тръмп-
  • сделка

Съпартийците на президента се опасяват, че държавният глава може да сключи лошо споразумение

Politico: Ястреби-републиканци увещават Тръмп да не бърза със сделката с Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Някои влиятелни републикански законодатели предупреждават администрацията на Тръмп да не бърза със сключването на мирно споразумение с Иран, опасявайки се от неблагоприятни условия за Вашингтон, пише Politico.

„Натискът на президента Доналд Тръмп за мирно споразумение с Иран среща съпротива от неочакван източник – републикански ястреби, които се опасяват, че Белият дом ще сключи лоша сделка“, отбелязва статията.

Както се подчертава, „ключови републиканци предупредиха, че прибързаното споразумение с Иран може да му даде средства да заплаши региона и да наруши търговското корабоплаване в Ормузкия проток“.

Изданието отбелязва, че републиканците смятат, че „сред най-спорните въпроси е бъдещето на иранската ядрена програма, включително запасите му от високообогатен уран, и осигуряването на свободно корабоплаване в пролива“.

„Няколко влиятелни републиканци настояват администрацията да се откаже от преговорите и натиска върху Иран“, добавя изданието. Сред тях е председателят на Комисията по въоръжените сили на Сената Роджър Уикър (републиканец от Мисисипи), който преди това призова за възобновяване на бомбардировките срещу Иран.

Сенатор Том Тилис (републиканец от Северна Каролина) подчерта, че администрацията „има много за изясняване“ по отношение на потенциални споразумения с Иран.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дудов

    2 0 Отговор
    Ормузкия ппоток си беше отворен преди войната.

    06:28 27.05.2026

  • 2 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Точно тези негови съпартийци(ястреби) ги боли за-дн-ик- а какво става в Иран???

    Борсата ги интересува , а не Иран и Близкия Изток!!!

    06:51 27.05.2026

  • 3 Тити

    0 0 Отговор
    Тръмп е куку.

    06:58 27.05.2026